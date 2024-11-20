https://ria.ru/20241120/sudorogi-1764753702.html

Почему сводит ногу: какие заболевания могут скрываться за судорогами

Судороги в ногах: почему сводит мышцы по ночам, причины и лечение

Почему сводит ногу: какие заболевания могут скрываться за судорогами

Судороги в ногах многим кажутся безобидным явлением, но часто это — сигнал о серьезном заболевании. Почему ноги сводит по ночам у женщин и у мужчин, что делать, РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:17

2024-11-20T17:17

2024-11-20T17:17

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Судороги в ногах многим кажутся безобидным явлением, но часто это — сигнал о серьезном заболевании. Почему ноги сводит по ночам у женщин и у мужчин, что делать, чтобы быстро снять боль и расслабить мышцы, и какое лечение может понадобиться в дальнейшем — в материале РИА Новости.Что такое судорогиСудороги — это непроизвольное сокращение мышц, при этом они не поддаются расслаблению. Состояние нередко сопровождается острой болью. Возникают такие спазмы в любой части тела, но чаще всего в ногах. Регулярные приступы могут быть симптомом начальных стадий некоторых заболеваний, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, найти причины и поставить точный диагноз.Большинство людей жалуются на ночные судороги в ногах. Они более характерны для взрослых, но встречаются и у детей. По статистике, чаще от судорог страдают женщины и люди преклонного возраста с заболеванием сосудов и мышечной атрофией. У тех, чья профессия связана с ежедневной нагрузкой на ноги — продавцов, спортсменов, хирургов, грузчиков и других — тоже время от времени сводит ноги. Судороги могут появиться и при злоупотреблении алкоголем.Как работают мышцыВ состав волокон скелетной мышцы входит миофибрилл, в котором находятся миоциты (длинные, вытянутые клетки). Именно они позволяют мышцам сокращаться.Сокращение мышцВо время выполнения произвольных действий (например, поднятия руки при ходьбе) мускулы работают синхронно, поочередно напрягаясь и расслабляясь по мере воздействия на них. При судорогах мышцы только сокращаются без периода отдыха, тем самым вызывая острую боль.Классификация судорог и их симптомыВиды судорог можно разделить по локализации, продолжительности и характеру спазмов.По месту возникновения:По характеру и продолжительности спазмов:Причины возникновенияОднозначно ответить на вопрос, почему сводит ноги, нельзя, так как причин возникновения спазмов множество. Единичные случаи не требуют консультации терапевта, а вот регулярные и сопряженные с болями стоит обсудить с врачом."Часто у пациентов с жалобами на судороги обнаруживается дисбаланс в теле. Например, у человека есть асимметрия тазовых костей, позвоночный столб подстраивается под это положение, мышцы начинают сокращаться несимметрично. Вследствие этого нарушается проводимость по нервному корешку, происходит спазм глубоких мышц, что приводит к возбудимости определенной группы мускулов, то есть к возникновению судорог", — рассказала РИА Новости врач - мануальный терапевт, остеопат Александра Сафошкина.Классификация основных причин появления судорогЧто делать, если свело ногу: первая помощьБыстро и эффективно снять спазм помогут следующие действия:Если свело спину, нужно лечь ровно и обеспечить пострадавшей части тела покой. При судороге в животе необходимо вызвать скорую, это может быть опасно для здоровья, особенно во время беременности.ДиагностикаЕсли приступ единичный и скорее всего спровоцирован длительным пребыванием в неудобной позе, занятиями спортом или нагрузкой на ноги, можно не переживать и не вызывать медиков.При регулярных болезненных мышечных спазмах необходимо обратиться к терапевту, который после первоначального обследования направит к узкому специалисту — эндокринологу, гинекологу, невропатологу, гастроэнтерологу. Своевременная диагностика поможет выявить истинную причину возникновения судорог и лечить заболевание на начальном этапе. "Интересный факт работы нашего организма: если есть у пациента, предположим, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, то происходит напряжение челюстно-подъязычной мышцы, и далее, как по цепочке, реагируют первые шейные позвонки. Они могут смещаться от центральной оси. А если пациент не обращает внимания на первичную симптоматику, то этот дисбаланс распространяется вниз. И как итог — судороги", — говорит врач Александра Сафошкина.ЛечениеВерный способ устранить судороги может выбрать только врач, причем в индивидуальном порядке. Самолечение небезопасно, так как выявить корень проблемы в домашних условиях невозможно.В зависимости от локализации болевых ощущений и конкретного диагноза специалист может назначить прием лекарственных средств, массаж и физиотерапию.Лекарственные препараты"Обострение проблемы судорог происходит весной и осенью, когда организм не получает достаточного количества витаминов, поэтому важно вовремя восполнить их дефицит", — говорит Александра Сафошкина. Возможно, дело в нехватке витаминов группы В (В6, В12), магния, калия, кальция, D3, витамина Е.Противосудорожные лекарственные средства принимать без назначения врача ни в коем случае нельзя. Они назначаются больным эпилепсией и вместо помощи могут навредить здоровью человека без такого диагноза. При редких спазмах мышц ног достаточно методов первой помощи.ДиетаВлияние продуктов питания на возникновение судорог не доказано. Но если спазмы беспокоят человека время от времени, специалисты рекомендуют добавить в рацион пищу, богатую кальцием, магнием, калием, снизить потребление углеводов и жиров.Если причина возникновения ночных судорог — в атеросклерозе и ожирении, то следует придерживаться рационального питания, а именно:Хирургическое лечениеПомимо лекарственных препаратов, физиотерапии и массажей в каких-то случаях может понадобиться хирургическое вмешательство.Обычно операции требуются, если у пациента выявлены:ПрофилактикаЕсли судороги не вызваны серьезными болезнями, то избежать повторений приступов можно, выполняя ряд рекомендаций: Спровоцировать повторное появление судорог могут:

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https://ria.ru/20210507/ruki-1731359850.html

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здоровье - общество, питание, витамины, россия