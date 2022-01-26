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Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения
Защемило шею: что делать, если больно поворачивать, лечение в домашних условиях
Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения
Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, как его предупредить и лечить — РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:38
2022-01-26T16:37
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, как его предупредить и лечить — в материале РИА Новости.Защемление нерва в шейном отделеШейная радикулопатия — именно таким термином в практической медицине обозначается состояние, про которое в народе говорят "заклинило шею". Возникает оно из-за сдавливания спинномозговых нервных корешков. Это патологический процесс, при котором становится больно наклонить или повернуть голову. Неприятные ощущения часто носят асимметричный характер — могут появляться с одной стороны, усиливаются при пальпации (прощупывании, надавливании) или движениях головой.ПричиныПричин, по которым происходит сдавливание нервных окончаний, немало, но к основной группе относятся изменения в позвоночном столбе. Прежде всего, это остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез (изменение ткани позвоночника) и сопутствующие им осложнения.Основные причины защемления нервных корешков:СимптомыЗащемление спинномозгового нерва происходит в шейном отделе позвоночника. Симптомы проявляются внезапно или нарастают постепенно, усиливаются при физических нагрузках или движении. Болевой синдром возникает в областях, где есть нервы затронутых сдавливанием корешков: шее, затылке и теменной части, руке (лопатке, плече), а иногда и в грудной клетке. Также возможны головные боли и головокружения — из-за нарушения кровоснабжения мозга позвоночными артериями. Характерное поведение при защемлении шеи — когда повернуть голову удается только вместе с корпусом.Чуть ниже блуждающего расположен диафрагмальный нерв. Его ветви крепятся к мышцам шеи и плечевого пояса, а также подходят к диафрагме и органам возле нее — печени, желчному пузырю, пищеводу и желудку. Таким образом, по словам эксперта, проблемы с желудком и пищеводом будут отражаться на левой стороне шеи. Проблемы с желчным пузырем — на правой.Врач говорит, что это становится особенно заметно после новогодних праздников: люди приходят с жалобами на боль в шее, которая уменьшается при манипуляциях с желчным пузырем.Чем опасноСпециалисты отмечают разные степени тяжести шейной радикулопатии: от малосимптомных форм до онемения одной из рук. Причиной сильных спазмов и нарушения двигательной активности множество. Заниматься самолечением в таких случаях крайне опасно, ведь при защемлении могут быть затронуты жизненно важные структуры. Также не нужно надеяться, что все пройдет само.ДиагностикаВрач-невролог начинает диагностику со сбора анамнеза — сведений о жизни и болезни пациента. Специалист диагностирует защемление при первичном осмотре и прощупывании пораженного участка: обычно повернуть голову в одну или обе стороны трудно из-за боли, возможен отек.Но чтобы точнее определить участок сдавливания и степень поражения нерва, доктор обязательно назначит дополнительные исследования:Когда следует обращаться к врачуЕсли шею заклинивает только по утрам, а после пробуждения проблема разрешается сама собой, то причиной, скорее всего, служат физиологические факторы — неудобная кровать или подушка. В этом случае достаточно позаботиться об организации места для сна. Во всех других ситуациях требуется визит к врачу, так как состояние может резко усугубиться.Необходимо обратиться к специалисту сразу, если появляются следующие симптомы, даже слабо выраженные:ЛечениеНесмотря на различные причины возникновения спазма в шейном отделе, на первом этапе в любом случае необходимо ограничить передвижения и наложить специальный фиксирующий воротник. Нужно обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы поставить диагноз и подобрать соответствующее лечение.Терапия цервикалгии включает три этапа:Мази и компрессыСогревающие или охлаждающие гели, кремы, мази и компрессы наносят и накладывают на пораженные участки для обезболивания, уменьшения отечности и снижения воспаления. Но они противопоказаны в период обострения (в первые часы или сутки защемления — точнее скажет врач). Однако затем мази улучшают кровоснабжение в патологическом очаге, купируют боль, восстанавливают мышечный тонус.МассажМассаж при защемлении нерва шейного отдела позвоночника устраняет мышечные спазмы, избавляет от чувства скованности, уменьшает отек тканей в области шеи, нормализует лимфоток и улучшает кровообращение. Для снятия напряжения разминают, в том числе самостоятельно, так называемую воротниковую зону.Мануальная терапияМануальный терапевт в случае защемления шеи, как правило, делает пациенту скелетное вытяжение — эта техника расширяет межпозвоночные отверстия. Предварительно врач должен назначить томографию или рентген позвоночника, чтобы не навредить человеку и не усугубить ситуацию. Мануальная терапия не рекомендована на стадии обострения.ТаблеткиОбезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств назначают, когда нужно:УпражненияЧтобы снять боли в шее, можно делать такие упражнения (если двигательная активность не запрещена лечащим врачом):Рекомендуется делать каждое упражнение пять раз дважды в день в течение двух недель. Лечебная физкультура поможет укрепить мышцы шеи и снять спазм. Для достижения наилучшего результата необходимо подбирать комплекс упражнений индивидуально и проконсультироваться с врачом."Вырабатывайте привычку носить тяжести (пакеты из магазина, сумки), полностью расслабив плечо. А если еще немного наклонить голову в противоположную сторону, то получится полезное упражнение для растяжения шеи", — советует остеопат.Физиотерапевтическое лечениеВ комплексе с медикаментозным лечением врач может назначить физиотерапию курсом от 10 до 12 процедур. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, детензор-терапия, лазерная терапия, ультравысокочастотная терапия, вибротерапия, гирудотерапия и бальнеологическое лечение. Методы способствуют нормализации кровообращения, регенерации тканей и повышению местного иммунитета.Хирургическое вмешательствоТакая мера лечения защемления нерва применяется при врожденных патологиях опорно-двигательной системы, разрыве мышц и связочного аппарата шеи, опухолях и костных разрастаний на позвонках. Показаниями к оперативному вмешательству также служат сенсорные симптомы (парестезии и корешковая боль), изменение рефлексов и дефицит моторики в случае продолжительного лечения (не менее шести недель), включая мази, компрессы, таблетки, инъекции, физиотерапию.Особенности лечения в домашних условияхПервым делом больной должен свести к минимуму болевые ощущения, принять горизонтальное положение и вызвать врача. До прибытия специалиста не рекомендовано заниматься самолечением и предпринимать никаких действий: даже стараться размять шею или делать компресс. Только невролог или травматолог может назначить соответствующее лечение после проведения обследования.ПрофилактикаПрофилактика ситуаций, в которых болит шея и трудно повернуть голову, сводятся к следующим правилам:
https://ria.ru/20220114/sheya-1767888819.html
https://ria.ru/20220116/analiz-1768052567.html
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здоровье - общество, здоровье
16:38 26.01.2022
 

Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения

© Depositphotos / motortion Защемило шею. Женщина с шейной радикулопатией лежит на кровати
Защемило шею. Женщина с шейной радикулопатией лежит на кровати - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / motortion
Защемило шею. Женщина с шейной радикулопатией лежит на кровати
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, как его предупредить и лечить — в материале РИА Новости.

Защемление нерва в шейном отделе

Шейная радикулопатия — именно таким термином в практической медицине обозначается состояние, про которое в народе говорят "заклинило шею". Возникает оно из-за сдавливания спинномозговых нервных корешков. Это патологический процесс, при котором становится больно наклонить или повернуть голову. Неприятные ощущения часто носят асимметричный характер — могут появляться с одной стороны, усиливаются при пальпации (прощупывании, надавливании) или движениях головой.

Причины

Причин, по которым происходит сдавливание нервных окончаний, немало, но к основной группе относятся изменения в позвоночном столбе. Прежде всего, это остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез (изменение ткани позвоночника) и сопутствующие им осложнения.
© Depositphotos / lightwavemedia Пациент с жалобами на боль в шее на приеме у врача
Пациент с жалобами на боль в шее на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / lightwavemedia
Пациент с жалобами на боль в шее на приеме у врача
Основные причины защемления нервных корешков:
  • врожденные и приобретенные патологии (недостаточность позвоночной артерии, кривошея);
  • недостаточная двигательная активность и нарушение осанки;
  • избыточные нагрузки и мышечные спазмы;
  • нарушение обменных процессов в организме;
  • опухолевые заболевания (нейрофибромы);
  • локальное или общее переохлаждение;
  • травмы шейного отдела (например, хлыстовая);
  • болезни суставов позвоночника (остеохондроз, артрит, артроз).
"Если не было прямых травм шеи, то боли в ней — компенсаторные, так как эта часть тела из-за своей подвижности подстраивается под изменения в других отделах позвоночника, — поясняет Жан Шоломицкий, остеопат, невролог, энерготерапевт.Если у человека есть проблемы с кишечником, то он рефлекторно будет сутулиться, чтобы ослабить напряжение брюшной стенки. Наше тело будет стремиться это компенсировать, мышцы начнут выравнивать тело, и шея будет последним звеном в этой цепи. Если ситуация с внутренними органами не меняется, то в шее постепенно накапливается усталость и возникает боль".
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды

Симптомы

Защемление спинномозгового нерва происходит в шейном отделе позвоночника. Симптомы проявляются внезапно или нарастают постепенно, усиливаются при физических нагрузках или движении. Болевой синдром возникает в областях, где есть нервы затронутых сдавливанием корешков: шее, затылке и теменной части, руке (лопатке, плече), а иногда и в грудной клетке. Также возможны головные боли и головокружения — из-за нарушения кровоснабжения мозга позвоночными артериями. Характерное поведение при защемлении шеи когда повернуть голову удается только вместе с корпусом.
Жан Шоломицкий отмечает, что, помимо травм и неврологических причин, цервикалгия — боль в шейном отделе — может появиться и как отраженная от внутренних органов: "Ко второму позвонку крепится блуждающий нерв. Он же подходит практически ко всем органам брюшной полости и передает информацию о них в центральную нервную систему. Если какой-то орган напряжен, то сигнал об этом идет в мозг. При этом импульс передается и на те ветви нерва, которые крепятся к мышцам. Они напрягаются и со временем начинают болеть".
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Чуть ниже блуждающего расположен диафрагмальный нерв. Его ветви крепятся к мышцам шеи и плечевого пояса, а также подходят к диафрагме и органам возле нее — печени, желчному пузырю, пищеводу и желудку. Таким образом, по словам эксперта, проблемы с желудком и пищеводом будут отражаться на левой стороне шеи. Проблемы с желчным пузырем — на правой.
Врач говорит, что это становится особенно заметно после новогодних праздников: люди приходят с жалобами на боль в шее, которая уменьшается при манипуляциях с желчным пузырем.

Чем опасно

Специалисты отмечают разные степени тяжести шейной радикулопатии: от малосимптомных форм до онемения одной из рук. Причиной сильных спазмов и нарушения двигательной активности множество. Заниматься самолечением в таких случаях крайне опасно, ведь при защемлении могут быть затронуты жизненно важные структуры. Также не нужно надеяться, что все пройдет само.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Забор крови

Диагностика

Врач-невролог начинает диагностику со сбора анамнеза — сведений о жизни и болезни пациента. Специалист диагностирует защемление при первичном осмотре и прощупывании пораженного участка: обычно повернуть голову в одну или обе стороны трудно из-за боли, возможен отек.
Но чтобы точнее определить участок сдавливания и степень поражения нерва, доктор обязательно назначит дополнительные исследования:
  • общий анализ крови;
  • рентгенографию;
  • компьютерную томографию;
  • электромиографию.
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Когда следует обращаться к врачу

Если шею заклинивает только по утрам, а после пробуждения проблема разрешается сама собой, то причиной, скорее всего, служат физиологические факторы — неудобная кровать или подушка. В этом случае достаточно позаботиться об организации места для сна. Во всех других ситуациях требуется визит к врачу, так как состояние может резко усугубиться.
Необходимо обратиться к специалисту сразу, если появляются следующие симптомы, даже слабо выраженные:
  • боль в шейном отделе позвоночника;
  • головные боли и головокружение;
  • иррадиирующая (отраженная, отдающая) боль в лопатке, плече или руке;
  • мышечная слабость, нарушение или потеря рефлексов;
  • парестезия (онемение);
  • моторная и сенсорная дисфункция — нарушение чувствительности и движений в шее и руках.

Лечение

Несмотря на различные причины возникновения спазма в шейном отделе, на первом этапе в любом случае необходимо ограничить передвижения и наложить специальный фиксирующий воротник. Нужно обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы поставить диагноз и подобрать соответствующее лечение.
© Depositphotos / SeventyFourМассаж
Массаж - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / SeventyFour
Массаж
Терапия цервикалгии включает три этапа:
  • применение лекарственных средств для снятия воспаления и устранения спазмов;
  • физиотерапия, направленная на улучшение кровотока;
  • лечебная физкультура для профилактики и закрепления результата.

Мази и компрессы

Согревающие или охлаждающие гели, кремы, мази и компрессы наносят и накладывают на пораженные участки для обезболивания, уменьшения отечности и снижения воспаления. Но они противопоказаны в период обострения (в первые часы или сутки защемления — точнее скажет врач). Однако затем мази улучшают кровоснабжение в патологическом очаге, купируют боль, восстанавливают мышечный тонус.

Массаж

Массаж при защемлении нерва шейного отдела позвоночника устраняет мышечные спазмы, избавляет от чувства скованности, уменьшает отек тканей в области шеи, нормализует лимфоток и улучшает кровообращение. Для снятия напряжения разминают, в том числе самостоятельно, так называемую воротниковую зону.
"Если шея болит от постоянного поднятия тяжестей (в том числе и маленьких детей мамами), помогает профилактика. Полезно завести привычку разминать эту часть тела по утрам, в течение дня, аккуратно растягивать ее в разных направлениях. Для этого нужно наклонить голову и оставаться в этом положении 15-20 секунд. Движение без нагрузки помогает улучшить обменные процессы в мышцах", — советует Жан Шоломицкий.
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Мануальная терапия

Мануальный терапевт в случае защемления шеи, как правило, делает пациенту скелетное вытяжение — эта техника расширяет межпозвоночные отверстия. Предварительно врач должен назначить томографию или рентген позвоночника, чтобы не навредить человеку и не усугубить ситуацию. Мануальная терапия не рекомендована на стадии обострения.

Таблетки

Обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств назначают, когда нужно:
  • устранить боль;
  • снизить гипертонус;
  • снять воспаление;
  • улучшить кровоток;
  • восстановить поврежденные нервные волокна.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБассейн в фитнес-клубе
Бассейн в фитнес-клубе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бассейн в фитнес-клубе

Упражнения

Чтобы снять боли в шее, можно делать такие упражнения (если двигательная активность не запрещена лечащим врачом):
  1. 1
    Медленный наклон головы вперед, затем назад. Плечи держать неподвижно.
  2. 2
    Наклон головы сначала к одному плечу, а затем к другому. Медленно поворачивать голову из стороны в сторону.
  3. 3
    Положить руки на шею и оказывать легкое сопротивление наклону головы вправо, влево, вперед и назад. Удерживать ладонь в течение пяти секунд.
  4. 4
    Пожимать плечами, удерживая в руках, опущенных вниз, груз весом полтора-два килограмма.
Рекомендуется делать каждое упражнение пять раз дважды в день в течение двух недель. Лечебная физкультура поможет укрепить мышцы шеи и снять спазм. Для достижения наилучшего результата необходимо подбирать комплекс упражнений индивидуально и проконсультироваться с врачом.
"Вырабатывайте привычку носить тяжести (пакеты из магазина, сумки), полностью расслабив плечо. А если еще немного наклонить голову в противоположную сторону, то получится полезное упражнение для растяжения шеи", — советует остеопат.
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Физиотерапевтическое лечение

В комплексе с медикаментозным лечением врач может назначить физиотерапию курсом от 10 до 12 процедур. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, детензор-терапия, лазерная терапия, ультравысокочастотная терапия, вибротерапия, гирудотерапия и бальнеологическое лечение. Методы способствуют нормализации кровообращения, регенерации тканей и повышению местного иммунитета.

Хирургическое вмешательство

Такая мера лечения защемления нерва применяется при врожденных патологиях опорно-двигательной системы, разрыве мышц и связочного аппарата шеи, опухолях и костных разрастаний на позвонках. Показаниями к оперативному вмешательству также служат сенсорные симптомы (парестезии и корешковая боль), изменение рефлексов и дефицит моторики в случае продолжительного лечения (не менее шести недель), включая мази, компрессы, таблетки, инъекции, физиотерапию.

Особенности лечения в домашних условиях

Первым делом больной должен свести к минимуму болевые ощущения, принять горизонтальное положение и вызвать врача. До прибытия специалиста не рекомендовано заниматься самолечением и предпринимать никаких действий: даже стараться размять шею или делать компресс. Только невролог или травматолог может назначить соответствующее лечение после проведения обследования.
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Профилактика

Профилактика ситуаций, в которых болит шея и трудно повернуть голову, сводятся к следующим правилам:
  • регулярно и своевременно посещать врача, чтобы выявить патологии на ранних стадиях;
  • не допускать чрезмерных нагрузок на позвоночник, избегать травм и не поднимать тяжести;
  • вести активный образ жизни, правильно питаться и следить за весом;
  • держать осанку и заботиться о положении, которое шея принимает во время сна;
  • остерегаться переохлаждения, сквозняков и резких перепадов температур;
  • посещать бассейн, курсы лечебной физкультуры и профилактического массажа;
  • строго следовать рекомендации врача при выявлении патологии.
"Проснулись — потянитесь, — говорит Жан Шоломицкий. — Это нейтрализует застойные явления после неподвижности во время сна. Так вы гармонизируете организм, его обменные процессы". Эксперт подчеркивает, что на здоровье позвоночника благоприятно влияют занятия йогой и пилатесом, гимнастикой и плаванием, подтягивание на турнике, велопрогулки, ходьба и танцы.
 
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