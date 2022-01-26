https://ria.ru/20220126/radikulopatiya-1769628336.html

Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения

Защемило шею: что делать, если больно поворачивать, лечение в домашних условиях

Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения

Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, как его предупредить и лечить — РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:38

2022-01-26T16:38

2022-01-26T16:37

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, как его предупредить и лечить — в материале РИА Новости.Защемление нерва в шейном отделеШейная радикулопатия — именно таким термином в практической медицине обозначается состояние, про которое в народе говорят "заклинило шею". Возникает оно из-за сдавливания спинномозговых нервных корешков. Это патологический процесс, при котором становится больно наклонить или повернуть голову. Неприятные ощущения часто носят асимметричный характер — могут появляться с одной стороны, усиливаются при пальпации (прощупывании, надавливании) или движениях головой.ПричиныПричин, по которым происходит сдавливание нервных окончаний, немало, но к основной группе относятся изменения в позвоночном столбе. Прежде всего, это остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез (изменение ткани позвоночника) и сопутствующие им осложнения.Основные причины защемления нервных корешков:СимптомыЗащемление спинномозгового нерва происходит в шейном отделе позвоночника. Симптомы проявляются внезапно или нарастают постепенно, усиливаются при физических нагрузках или движении. Болевой синдром возникает в областях, где есть нервы затронутых сдавливанием корешков: шее, затылке и теменной части, руке (лопатке, плече), а иногда и в грудной клетке. Также возможны головные боли и головокружения — из-за нарушения кровоснабжения мозга позвоночными артериями. Характерное поведение при защемлении шеи — когда повернуть голову удается только вместе с корпусом.Чуть ниже блуждающего расположен диафрагмальный нерв. Его ветви крепятся к мышцам шеи и плечевого пояса, а также подходят к диафрагме и органам возле нее — печени, желчному пузырю, пищеводу и желудку. Таким образом, по словам эксперта, проблемы с желудком и пищеводом будут отражаться на левой стороне шеи. Проблемы с желчным пузырем — на правой.Врач говорит, что это становится особенно заметно после новогодних праздников: люди приходят с жалобами на боль в шее, которая уменьшается при манипуляциях с желчным пузырем.Чем опасноСпециалисты отмечают разные степени тяжести шейной радикулопатии: от малосимптомных форм до онемения одной из рук. Причиной сильных спазмов и нарушения двигательной активности множество. Заниматься самолечением в таких случаях крайне опасно, ведь при защемлении могут быть затронуты жизненно важные структуры. Также не нужно надеяться, что все пройдет само.ДиагностикаВрач-невролог начинает диагностику со сбора анамнеза — сведений о жизни и болезни пациента. Специалист диагностирует защемление при первичном осмотре и прощупывании пораженного участка: обычно повернуть голову в одну или обе стороны трудно из-за боли, возможен отек.Но чтобы точнее определить участок сдавливания и степень поражения нерва, доктор обязательно назначит дополнительные исследования:Когда следует обращаться к врачуЕсли шею заклинивает только по утрам, а после пробуждения проблема разрешается сама собой, то причиной, скорее всего, служат физиологические факторы — неудобная кровать или подушка. В этом случае достаточно позаботиться об организации места для сна. Во всех других ситуациях требуется визит к врачу, так как состояние может резко усугубиться.Необходимо обратиться к специалисту сразу, если появляются следующие симптомы, даже слабо выраженные:ЛечениеНесмотря на различные причины возникновения спазма в шейном отделе, на первом этапе в любом случае необходимо ограничить передвижения и наложить специальный фиксирующий воротник. Нужно обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы поставить диагноз и подобрать соответствующее лечение.Терапия цервикалгии включает три этапа:Мази и компрессыСогревающие или охлаждающие гели, кремы, мази и компрессы наносят и накладывают на пораженные участки для обезболивания, уменьшения отечности и снижения воспаления. Но они противопоказаны в период обострения (в первые часы или сутки защемления — точнее скажет врач). Однако затем мази улучшают кровоснабжение в патологическом очаге, купируют боль, восстанавливают мышечный тонус.МассажМассаж при защемлении нерва шейного отдела позвоночника устраняет мышечные спазмы, избавляет от чувства скованности, уменьшает отек тканей в области шеи, нормализует лимфоток и улучшает кровообращение. Для снятия напряжения разминают, в том числе самостоятельно, так называемую воротниковую зону.Мануальная терапияМануальный терапевт в случае защемления шеи, как правило, делает пациенту скелетное вытяжение — эта техника расширяет межпозвоночные отверстия. Предварительно врач должен назначить томографию или рентген позвоночника, чтобы не навредить человеку и не усугубить ситуацию. Мануальная терапия не рекомендована на стадии обострения.ТаблеткиОбезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств назначают, когда нужно:УпражненияЧтобы снять боли в шее, можно делать такие упражнения (если двигательная активность не запрещена лечащим врачом):Рекомендуется делать каждое упражнение пять раз дважды в день в течение двух недель. Лечебная физкультура поможет укрепить мышцы шеи и снять спазм. Для достижения наилучшего результата необходимо подбирать комплекс упражнений индивидуально и проконсультироваться с врачом."Вырабатывайте привычку носить тяжести (пакеты из магазина, сумки), полностью расслабив плечо. А если еще немного наклонить голову в противоположную сторону, то получится полезное упражнение для растяжения шеи", — советует остеопат.Физиотерапевтическое лечениеВ комплексе с медикаментозным лечением врач может назначить физиотерапию курсом от 10 до 12 процедур. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, детензор-терапия, лазерная терапия, ультравысокочастотная терапия, вибротерапия, гирудотерапия и бальнеологическое лечение. Методы способствуют нормализации кровообращения, регенерации тканей и повышению местного иммунитета.Хирургическое вмешательствоТакая мера лечения защемления нерва применяется при врожденных патологиях опорно-двигательной системы, разрыве мышц и связочного аппарата шеи, опухолях и костных разрастаний на позвонках. Показаниями к оперативному вмешательству также служат сенсорные симптомы (парестезии и корешковая боль), изменение рефлексов и дефицит моторики в случае продолжительного лечения (не менее шести недель), включая мази, компрессы, таблетки, инъекции, физиотерапию.Особенности лечения в домашних условияхПервым делом больной должен свести к минимуму болевые ощущения, принять горизонтальное положение и вызвать врача. До прибытия специалиста не рекомендовано заниматься самолечением и предпринимать никаких действий: даже стараться размять шею или делать компресс. Только невролог или травматолог может назначить соответствующее лечение после проведения обследования.ПрофилактикаПрофилактика ситуаций, в которых болит шея и трудно повернуть голову, сводятся к следующим правилам:

https://ria.ru/20220114/sheya-1767888819.html

https://ria.ru/20220116/analiz-1768052567.html

https://ria.ru/20220121/gryzha-1768964986.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/ryukzak-1761707017.html

https://ria.ru/20211221/sudorogi-1764753702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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