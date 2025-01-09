Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения
© iStock.com / Cecilie_ArcursЗащемило шею
© iStock.com / Cecilie_Arcurs
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Оглавление
- Защемление в шее
- Причины
- Симптомы и признаки
- Что делать в домашних условиях
- Заболевания, связанные с защемлением шеи
- Осложнения и последствия
- Когда следует обратиться к врачу
- К какому врачу обратиться
- Диагностика
- Лечение
- Мази и компрессы
- Массаж
- Мануальная терапия
- Таблетки
- Упражнения
- Физиотерапевтическое лечение
- Хирургическое вмешательство
- Профилактика
- Рекомендации врачей
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, если защемило шею с левой или с правой стороны, какие действия стоит предпринять в домашних условиях перед тем, как посетить врача, о чем говорят боли в шее после сна, способы лечения шейной радикулопатии и ее профилактика, — в материале РИА Новости.
Защемление в шее
Шейная радикулопатия — именно таким термином в практической медицине обозначается состояние, про которое в народе говорят "заклинило шею". Возникает оно из-за сдавливания спинномозговых нервных корешков. Это патологический процесс, при котором становится больно наклонить или повернуть голову. Неприятные ощущения часто носят асимметричный характер — могут появляться с одной стороны, усиливаются при пальпации (прощупывании, надавливании) или движениях головой.
Причины
Причин, по которым происходит сдавливание нервных окончаний, немало, но к основной группе относятся изменения в позвоночном столбе. Прежде всего, это остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез (изменение ткани позвоночника) и сопутствующие им осложнения.
Основные причины защемления нервных корешков:
- врожденные и приобретенные патологии (недостаточность позвоночной артерии, кривошея);
- недостаточная двигательная активность и нарушение осанки;
- избыточные нагрузки и мышечные спазмы;
- нарушение обменных процессов в организме;
- опухолевые заболевания (нейрофибромы);
- локальное или общее переохлаждение;
- травмы шейного отдела (например, хлыстовая);
- болезни суставов позвоночника (остеохондроз, артрит, артроз).
"Если не было прямых травм шеи, то боли в ней — компенсаторные, так как эта часть тела из-за своей подвижности подстраивается под изменения в других отделах позвоночника, — поясняет Жан Шоломицкий, остеопат, невролог, энерготерапевт. — Если у человека есть проблемы с кишечником, то он рефлекторно будет сутулиться, чтобы ослабить напряжение брюшной стенки. Наше тело будет стремиться это компенсировать, мышцы начнут выравнивать тело, и шея будет последним звеном в этой цепи. Если ситуация с внутренними органами не меняется, то в шее постепенно накапливается усталость и возникает боль".
© iStock.com / PeopleImagesБоль в шее
© iStock.com / PeopleImages
Боль в шее
Симптомы и признаки
Защемление спинномозгового нерва происходит в шейном отделе позвоночника. Симптомы проявляются внезапно или нарастают постепенно, усиливаются при физических нагрузках или движении. Болевой синдром возникает в областях, где есть нервы затронутых сдавливанием корешков: шее, затылке и теменной части, руке (лопатке, плече), а иногда и в грудной клетке. Также возможны головные боли и головокружения — из-за нарушения кровоснабжения мозга позвоночными артериями. Характерное поведение при защемлении шеи — когда повернуть голову удается только вместе с корпусом.
Жан Шоломицкий отмечает, что, помимо травм и неврологических причин, цервикалгия — боль в шейном отделе — может появиться и как отраженная от внутренних органов: "Ко второму позвонку крепится блуждающий нерв. Он же подходит практически ко всем органам брюшной полости и передает информацию о них в центральную нервную систему. Если какой-то орган напряжен, то сигнал об этом идет в мозг. При этом импульс передается и на те ветви нерва, которые крепятся к мышцам. Они напрягаются и со временем начинают болеть".
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Чуть ниже блуждающего расположен диафрагмальный нерв. Его ветви крепятся к мышцам шеи и плечевого пояса, а также подходят к диафрагме и органам возле нее — печени, желчному пузырю, пищеводу и желудку. Таким образом, по словам эксперта, проблемы с желудком и пищеводом будут отражаться на левой стороне шеи. Проблемы с желчным пузырем — на правой.
Врач говорит, что это становится особенно заметно после новогодних праздников: люди приходят с жалобами на боль в шее, которая уменьшается при манипуляциях с желчным пузырем.
Что делать в домашних условиях
Первым делом больной должен свести к минимуму болевые ощущения, принять горизонтальное положение и вызвать врача. До прибытия специалиста не рекомендовано заниматься самолечением и не предпринимать никаких действий: даже стараться размять шею или делать компресс. Только невролог или травматолог может назначить соответствующее лечение после проведения обследования.
© iStock.com / yacobchukЖенщина с болью в шее на приеме у врача
© iStock.com / yacobchuk
Женщина с болью в шее на приеме у врача
Заболевания, связанные с защемлением шеи
Симптом может быть связан со многими заболеваниями:
- остеохондроз шейного отдела позвоночника;
- миозит — воспаление шейных мышц;
- спондилолистез — смещение одного или нескольких позвонков относительно друг друга;
- артрит — воспаление суставов позвоночника;
- травма шеи — повреждение тканей в результате удара, падения;
- атеросклероз, тромбоз, аневризма или спазм сосудов.
Осложнения и последствия
Специалисты отмечают разные степени тяжести шейной радикулопатии: от малосимптомных форм до онемения одной из рук. Причиной сильных спазмов и нарушения двигательной активности множество. Заниматься самолечением в таких случаях крайне опасно, ведь при защемлении могут быть затронуты жизненно важные структуры. Также не нужно надеяться, что все пройдет само.
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Когда следует обратиться к врачу
Если шею заклинивает только по утрам, а после пробуждения проблема разрешается сама собой, то причиной, скорее всего, служат физиологические факторы — неудобная кровать или подушка. В этом случае достаточно позаботиться об организации места для сна. Во всех других ситуациях требуется визит к врачу, так как состояние может резко усугубиться.
Необходимо обратиться к специалисту сразу, если появляются следующие симптомы, даже слабо выраженные:
- боль в шейном отделе позвоночника;
- головные боли и головокружение;
- иррадиирующая (отраженная, отдающая) боль в лопатке, плече или руке;
- мышечная слабость, нарушение или потеря рефлексов;
- парестезия (онемение);
- моторная и сенсорная дисфункция — нарушение чувствительности и движений в шее и руках.
К какому врачу обратиться
При защемлении шейного нерва лечением занимается невролог, который может направить больного на консультацию к узким специалистам — травматологу, ортопеду, ревматологу или ангиологу. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.
Диагностика
Врач-невролог начинает диагностику со сбора анамнеза — сведений о жизни и болезни пациента. Специалист диагностирует защемление при первичном осмотре и прощупывании пораженного участка: обычно повернуть голову в одну или обе стороны трудно из-за боли, возможен отек.
Но чтобы точнее определить участок сдавливания и степень поражения нерва, доктор обязательно назначит дополнительные исследования:
- общий анализ крови;
- рентгенографию;
- компьютерную томографию;
- электромиографию.
Лечение
Несмотря на различные причины возникновения спазма в шейном отделе, на первом этапе в любом случае необходимо ограничить передвижения и наложить специальный фиксирующий воротник. Нужно обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы поставить диагноз и подобрать соответствующее лечение.
Терапия цервикалгии включает три этапа:
- применение лекарственных средств для снятия воспаления и устранения спазмов;
- физиотерапия, направленная на улучшение кровотока;
- лечебная физкультура для профилактики и закрепления результата.
Мази и компрессы
Согревающие или охлаждающие гели, кремы, мази и компрессы наносят и накладывают на пораженные участки для обезболивания, уменьшения отечности и снижения воспаления. Но они противопоказаны в период обострения (в первые часы или сутки защемления — точнее скажет врач). Однако затем мази улучшают кровоснабжение в патологическом очаге, купируют боль, восстанавливают мышечный тонус.
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Массаж
Массаж при защемлении нерва шейного отдела позвоночника устраняет мышечные спазмы, избавляет от чувства скованности, уменьшает отек тканей в области шеи, нормализует лимфоток и улучшает кровообращение. Для снятия напряжения разминают, в том числе самостоятельно, так называемую воротниковую зону.
"Если шея болит от постоянного поднятия тяжестей (в том числе и маленьких детей мамами), помогает профилактика. Полезно завести привычку разминать эту часть тела по утрам, в течение дня, аккуратно растягивать ее в разных направлениях. Для этого нужно наклонить голову и оставаться в этом положении 15-20 секунд. Движение без нагрузки помогает улучшить обменные процессы в мышцах", — советует Жан Шоломицкий.
Мануальная терапия
Мануальный терапевт в случае защемления шеи, как правило, делает пациенту скелетное вытяжение — эта техника расширяет межпозвоночные отверстия. Предварительно врач должен назначить томографию или рентген позвоночника, чтобы не навредить человеку и не усугубить ситуацию. Мануальная терапия не рекомендована на стадии обострения.
© iStock.com / Zorica NastasicМануальная терапия
© iStock.com / Zorica Nastasic
Мануальная терапия
Таблетки
Обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств назначают, когда нужно:
- устранить боль;
- снизить гипертонус;
- снять воспаление;
- улучшить кровоток;
- восстановить поврежденные нервные волокна.
Упражнения
Чтобы снять боли в шее, можно делать такие упражнения (если двигательная активность не запрещена лечащим врачом):
- 1.Медленный наклон головы вперед, затем назад. Плечи держать неподвижно.
- 2.Наклон головы сначала к одному плечу, а затем к другому. Медленно поворачивать голову из стороны в сторону.
- 3.Положить руки на шею и оказывать легкое сопротивление наклону головы вправо, влево, вперед и назад. Удерживать ладонь в течение пяти секунд.
- 4.Пожимать плечами, удерживая в руках, опущенных вниз, груз весом полтора-два килограмма.
Рекомендуется делать каждое упражнение пять раз дважды в день в течение двух недель. Лечебная физкультура поможет укрепить мышцы шеи и снять спазм. Для достижения наилучшего результата необходимо подбирать комплекс упражнений индивидуально и проконсультироваться с врачом.
"Вырабатывайте привычку носить тяжести (пакеты из магазина, сумки), полностью расслабив плечо. А если еще немного наклонить голову в противоположную сторону, то получится полезное упражнение для растяжения шеи", — советует остеопат.
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Физиотерапевтическое лечение
В комплексе с медикаментозным лечением врач может назначить физиотерапию курсом от 10 до 12 процедур. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, детензор-терапия, лазерная терапия, ультравысокочастотная терапия, вибротерапия, гирудотерапия и бальнеологическое лечение. Методы способствуют нормализации кровообращения, регенерации тканей и повышению местного иммунитета.
Хирургическое вмешательство
Такая мера лечения защемления нерва применяется при врожденных патологиях опорно-двигательной системы, разрыве мышц и связочного аппарата шеи, опухолях и костных разрастаний на позвонках. Показаниями к оперативному вмешательству также служат сенсорные симптомы (парестезии и корешковая боль), изменение рефлексов и дефицит моторики в случае продолжительного лечения (не менее шести недель), включая мази, компрессы, таблетки, инъекции, физиотерапию.
Профилактика
© iStock.com / Jacob WackerhausenДевушка плавает на спине в бассейне
© iStock.com / Jacob Wackerhausen
Девушка плавает на спине в бассейне
Профилактика ситуаций, в которых болит шея и трудно повернуть голову, сводятся к следующим правилам:
- регулярно и своевременно посещать врача, чтобы выявить патологии на ранних стадиях;
- не допускать чрезмерных нагрузок на позвоночник, избегать травм и не поднимать тяжести;
- вести активный образ жизни, правильно питаться и следить за весом;
- держать осанку и заботиться о положении, которое шея принимает во время сна;
- остерегаться переохлаждения, сквозняков и резких перепадов температур;
- посещать бассейн, курсы лечебной физкультуры и профилактического массажа;
- строго следовать рекомендации врача при выявлении патологии.
Рекомендации врачей
"Проснулись — потянитесь, — говорит Жан Шоломицкий. — Это нейтрализует застойные явления после неподвижности во время сна. Так вы гармонизируете организм, его обменные процессы". Эксперт подчеркивает, что на здоровье позвоночника благоприятно влияют занятия йогой и пилатесом, гимнастикой и плаванием, подтягивание на турнике, велопрогулки, ходьба и танцы.