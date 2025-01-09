https://ria.ru/20250109/radikulopatiya-1769628336.html

Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения

Защемление в шее: что делать, причины, симптомы, лечение

Что делать, если защемило шею: причины боли и методы лечения

Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, если защемило шею с левой или с РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:38:00+03:00

2025-01-09T20:38:00+03:00

2025-01-09T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Защемление нерва, когда шею резко заклинило и больно поворачивать голову, знакомо многим. Чем вызвано это состояние, что делать, если защемило шею с левой или с правой стороны, какие действия стоит предпринять в домашних условиях перед тем, как посетить врача, о чем говорят боли в шее после сна, способы лечения шейной радикулопатии и ее профилактика, — в материале РИА Новости.Защемление в шееШейная радикулопатия — именно таким термином в практической медицине обозначается состояние, про которое в народе говорят "заклинило шею". Возникает оно из-за сдавливания спинномозговых нервных корешков. Это патологический процесс, при котором становится больно наклонить или повернуть голову. Неприятные ощущения часто носят асимметричный характер — могут появляться с одной стороны, усиливаются при пальпации (прощупывании, надавливании) или движениях головой. ПричиныПричин, по которым происходит сдавливание нервных окончаний, немало, но к основной группе относятся изменения в позвоночном столбе. Прежде всего, это остеохондроз, межпозвоночные грыжи, спондилез (изменение ткани позвоночника) и сопутствующие им осложнения.Основные причины защемления нервных корешков:"Если не было прямых травм шеи, то боли в ней — компенсаторные, так как эта часть тела из-за своей подвижности подстраивается под изменения в других отделах позвоночника, — поясняет Жан Шоломицкий, остеопат, невролог, энерготерапевт. — Если у человека есть проблемы с кишечником, то он рефлекторно будет сутулиться, чтобы ослабить напряжение брюшной стенки. Наше тело будет стремиться это компенсировать, мышцы начнут выравнивать тело, и шея будет последним звеном в этой цепи. Если ситуация с внутренними органами не меняется, то в шее постепенно накапливается усталость и возникает боль".Симптомы и признакиЗащемление спинномозгового нерва происходит в шейном отделе позвоночника. Симптомы проявляются внезапно или нарастают постепенно, усиливаются при физических нагрузках или движении. Болевой синдром возникает в областях, где есть нервы затронутых сдавливанием корешков: шее, затылке и теменной части, руке (лопатке, плече), а иногда и в грудной клетке. Также возможны головные боли и головокружения — из-за нарушения кровоснабжения мозга позвоночными артериями. Характерное поведение при защемлении шеи — когда повернуть голову удается только вместе с корпусом.Жан Шоломицкий отмечает, что, помимо травм и неврологических причин, цервикалгия — боль в шейном отделе — может появиться и как отраженная от внутренних органов: "Ко второму позвонку крепится блуждающий нерв. Он же подходит практически ко всем органам брюшной полости и передает информацию о них в центральную нервную систему. Если какой-то орган напряжен, то сигнал об этом идет в мозг. При этом импульс передается и на те ветви нерва, которые крепятся к мышцам. Они напрягаются и со временем начинают болеть".Чуть ниже блуждающего расположен диафрагмальный нерв. Его ветви крепятся к мышцам шеи и плечевого пояса, а также подходят к диафрагме и органам возле нее — печени, желчному пузырю, пищеводу и желудку. Таким образом, по словам эксперта, проблемы с желудком и пищеводом будут отражаться на левой стороне шеи. Проблемы с желчным пузырем — на правой.Врач говорит, что это становится особенно заметно после новогодних праздников: люди приходят с жалобами на боль в шее, которая уменьшается при манипуляциях с желчным пузырем.Что делать в домашних условияхПервым делом больной должен свести к минимуму болевые ощущения, принять горизонтальное положение и вызвать врача. До прибытия специалиста не рекомендовано заниматься самолечением и не предпринимать никаких действий: даже стараться размять шею или делать компресс. Только невролог или травматолог может назначить соответствующее лечение после проведения обследования.Заболевания, связанные с защемлением шеиСимптом может быть связан со многими заболеваниями:Осложнения и последствияСпециалисты отмечают разные степени тяжести шейной радикулопатии: от малосимптомных форм до онемения одной из рук. Причиной сильных спазмов и нарушения двигательной активности множество. Заниматься самолечением в таких случаях крайне опасно, ведь при защемлении могут быть затронуты жизненно важные структуры. Также не нужно надеяться, что все пройдет само.Когда следует обратиться к врачуЕсли шею заклинивает только по утрам, а после пробуждения проблема разрешается сама собой, то причиной, скорее всего, служат физиологические факторы — неудобная кровать или подушка. В этом случае достаточно позаботиться об организации места для сна. Во всех других ситуациях требуется визит к врачу, так как состояние может резко усугубиться.Необходимо обратиться к специалисту сразу, если появляются следующие симптомы, даже слабо выраженные:К какому врачу обратитьсяПри защемлении шейного нерва лечением занимается невролог, который может направить больного на консультацию к узким специалистам — травматологу, ортопеду, ревматологу или ангиологу. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.ДиагностикаВрач-невролог начинает диагностику со сбора анамнеза — сведений о жизни и болезни пациента. Специалист диагностирует защемление при первичном осмотре и прощупывании пораженного участка: обычно повернуть голову в одну или обе стороны трудно из-за боли, возможен отек.Но чтобы точнее определить участок сдавливания и степень поражения нерва, доктор обязательно назначит дополнительные исследования:ЛечениеНесмотря на различные причины возникновения спазма в шейном отделе, на первом этапе в любом случае необходимо ограничить передвижения и наложить специальный фиксирующий воротник. Нужно обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы поставить диагноз и подобрать соответствующее лечение.Терапия цервикалгии включает три этапа:Мази и компрессыСогревающие или охлаждающие гели, кремы, мази и компрессы наносят и накладывают на пораженные участки для обезболивания, уменьшения отечности и снижения воспаления. Но они противопоказаны в период обострения (в первые часы или сутки защемления — точнее скажет врач). Однако затем мази улучшают кровоснабжение в патологическом очаге, купируют боль, восстанавливают мышечный тонус.МассажМассаж при защемлении нерва шейного отдела позвоночника устраняет мышечные спазмы, избавляет от чувства скованности, уменьшает отек тканей в области шеи, нормализует лимфоток и улучшает кровообращение. Для снятия напряжения разминают, в том числе самостоятельно, так называемую воротниковую зону."Если шея болит от постоянного поднятия тяжестей (в том числе и маленьких детей мамами), помогает профилактика. Полезно завести привычку разминать эту часть тела по утрам, в течение дня, аккуратно растягивать ее в разных направлениях. Для этого нужно наклонить голову и оставаться в этом положении 15-20 секунд. Движение без нагрузки помогает улучшить обменные процессы в мышцах", — советует Жан Шоломицкий.Мануальная терапияМануальный терапевт в случае защемления шеи, как правило, делает пациенту скелетное вытяжение — эта техника расширяет межпозвоночные отверстия. Предварительно врач должен назначить томографию или рентген позвоночника, чтобы не навредить человеку и не усугубить ситуацию. Мануальная терапия не рекомендована на стадии обострения.ТаблеткиОбезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств назначают, когда нужно:УпражненияЧтобы снять боли в шее, можно делать такие упражнения (если двигательная активность не запрещена лечащим врачом):Рекомендуется делать каждое упражнение пять раз дважды в день в течение двух недель. Лечебная физкультура поможет укрепить мышцы шеи и снять спазм. Для достижения наилучшего результата необходимо подбирать комплекс упражнений индивидуально и проконсультироваться с врачом."Вырабатывайте привычку носить тяжести (пакеты из магазина, сумки), полностью расслабив плечо. А если еще немного наклонить голову в противоположную сторону, то получится полезное упражнение для растяжения шеи", — советует остеопат.Физиотерапевтическое лечениеВ комплексе с медикаментозным лечением врач может назначить физиотерапию курсом от 10 до 12 процедур. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, детензор-терапия, лазерная терапия, ультравысокочастотная терапия, вибротерапия, гирудотерапия и бальнеологическое лечение. Методы способствуют нормализации кровообращения, регенерации тканей и повышению местного иммунитета.Хирургическое вмешательствоТакая мера лечения защемления нерва применяется при врожденных патологиях опорно-двигательной системы, разрыве мышц и связочного аппарата шеи, опухолях и костных разрастаний на позвонках. Показаниями к оперативному вмешательству также служат сенсорные симптомы (парестезии и корешковая боль), изменение рефлексов и дефицит моторики в случае продолжительного лечения (не менее шести недель), включая мази, компрессы, таблетки, инъекции, физиотерапию.ПрофилактикаПрофилактика ситуаций, в которых болит шея и трудно повернуть голову, сводятся к следующим правилам:Рекомендации врачей"Проснулись — потянитесь, — говорит Жан Шоломицкий. — Это нейтрализует застойные явления после неподвижности во время сна. Так вы гармонизируете организм, его обменные процессы". Эксперт подчеркивает, что на здоровье позвоночника благоприятно влияют занятия йогой и пилатесом, гимнастикой и плаванием, подтягивание на турнике, велопрогулки, ходьба и танцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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