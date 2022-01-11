https://ria.ru/20220111/tyazhest-1767334674.html

Тяжесть в ногах: как лечить и когда может понадобиться операция

Тяжесть в ногах у женщин и мужчин: причины боли, симптомы, лечение

Тяжесть в ногах: как лечить и когда может понадобиться операция

Чувство тяжести в ногах встречается одинаково часто и у женщин, и у мужчин. Обычно оно возникает симметрично в правой и левой части голени, ниже колен. В группе РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:43

2022-01-11T15:43

2022-01-11T15:43

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Чувство тяжести в ногах встречается одинаково часто и у женщин, и у мужчин. Обычно оно возникает симметрично в правой и левой части голени, ниже колен. В группе риска — люди, которые целый день стоят или сидят, подолгу не меняя положения тела. Какие причины вызывают чаще всего тяжесть в ногах и каким может быть лечение — в материале РИА Новости.Тяжесть в ногахТяжесть в ногах — довольно частая причина визита к врачу. Пациенты жалуются на гудящие, ноющие, “распирающие” ощущения в голени, чувство постоянной усталости.Симптомы обычно усиливаются к вечеру, особенно после проведенного на ногах рабочего дня. Связано это бывает с застоем крови в сосудах.При этом легкая тяжесть в ногах — нормальное явление при физических нагрузках, например после длительных походов. В таких случаях могут возникать боли, в том числе резкие, в голени, иногда — покалывание или ощущение мурашек. Обычно, чтобы снять дискомфорт, достаточно лечь и приподнять ноги, оперев их на стену, спинку дивана, подушки и т.п. На следующий день тяжесть, как правило, исчезает, но может сохраняться легкая скованность движений, ноющая боль в мышцах при ходьбе. Если такие симптомы беспокоят часто, а в особенности после коротких прогулок — это повод обратиться к врачу.Причины — физиологические факторы и патологииСреди патологических причин тяжести в ногах — болезни, вызванные плохим кровообращением. Когда кислород с перебоями поступает к периферическим нервам, ноги отекают, нарушаются двигательные функции.Что касается физиологических факторов, наиболее подвержены их влиянию люди, которые подолгу в течение дня не меняют положения – стоят или сидят: офисные работники, парикмахеры, продавцы, водители, учителя.Симптомом каких болезней может быть тяжесть в ногахТяжесть в ногах может быть сопутствующим симптомом некоторых заболеваний.Варикозная болезнь— наиболее частая патологическая причина. Ноги сильно отекают, кожа приобретает бледный или синюшный оттенок. Возникают мучительные боли в голени, которые усиливаются при ходьбе. На серьезных стадиях варикозного расширения вен пациенты постоянно испытывают тяжесть в ногах, вне зависимости от положения тела и времени суток.Лимфостаз (лимфедема). Хроническое заболевание лимфатической системы организма, при котором отекают руки и ноги. При лимфедеме пациенты иногда испытывают чувство напряжения в икрах. Отеки стопы и пальцев ног обычно не уменьшается после ночного сна.Плоскостопие — деформация стопы, сопряженная с изменением архитектуры ее свода. С нарастанием тяжести симптомов появляются постоянные усиливающиеся боли в ступнях и мышцах ног, отеки стоп и лодыжек в конце дня, резко меняется походка.Сердечные патологии оказывают влияние как на артериальный, так и венозный кровоток. Повышенную тяжесть в ногах отмечает большинство пациентов с такими заболеваниями. Кроме того, в ряде случаев наблюдается акроцианоз — посинение рук и ног, симметричные отеки голени и лодыжек.Заболевания почек. В таких случаях тяжесть появляется на начальных этапах отеков ног. К болезням почек с такими симптомами относят острый и хронический гломерулонефрит, хроническую почечную недостаточность, диабетический гломерулосклероз.Сахарный диабет тоже может вызывать ощущение тяжести в ногах, а также судороги по ночам, онемение и покалывание.Когда обращаться к врачуТяжесть в ногах считается медленно прогрессирующим синдромом, других жалоб у пациента может и не быть. Однако в случае патологии упущенное время может вылиться в серьезные осложнения. Поэтому к врачу стоит обращаться, если тяжесть в ногах проявляется постоянно, даже без продолжительной ходьбы и сильных физических нагрузок.ДиагностикаТак как тяжесть в ногах не диагноз, а симптом, исследования зависят от других проявлений заболевания. Только специалист может выяснить первопричину и на этом основании назначить правильное лечение. Поскольку в большинстве случаев дискомфорт связан с нарушениями венозного кровообращения, всегда необходимо обследование у флеболога. Как правило, чтобы исключить заболевания, симптомом которых может тяжесть в ногах, нужны:ЛечениеВ зависимости от того, чем вызвана тяжесть в ногах, лечение может быть консервативным, в ряде случаев требуется хирургическое вмешательство.Консервативная терапияС помощью лекарственных препаратов лечат, например, ранние стадии заболеваний вен. В этих случаях назначают антиагреганты, флеботоники, мази и кремы, которые нужно наносить на участки кожи с трофическими повреждениями. В качестве общеукрепляющих средств врачи прописывают витамины группы В, десенсибилизирующие препараты.Применяют также метод эластичного сжатия — бинты, специальные чулки помогают поддерживать сосуды в тонусе и уменьшают как раз ощущение тяжести в ногах, облегчают нагрузку на стенки сосудов, дают крови возможность свободнее циркулировать, а это снижает и риски образования тромбов. Медицинское компрессионное белье выписывает врач, его и продают по рецепту в специализированных — обычно ортопедических, магазинах и аптеках.Также широко практикуется компрессионная склеротерапия — введение в вены лекарств, которые "склеивают" стенки сосудов и уменьшают застой крови. Так устраняют боли и отеки ног.Для уменьшения отеков при патологии сердца и почек применяют мочегонные средства. Постоянный прием прописанного врачом препарата устраняет и лишнюю жидкость, и тяжесть в ногах.Хирургическое лечениеЕсли тяжесть в ногах была симптомом серьезного заболевания, пациенту могут назначить хирургическое лечение. Такое вмешательство обычно требуется со второй стадии варикозного расширения вен, когда выступающие сосуды на ногах уже очень заметны визуально. Их удаляют с помощью хирургических инструментов (флебэктомия), склерозирующих препаратов (склеротерапия) или путем облитерации "холодным" лазером (EVLO, EVLK).Пациентам с лимфедемой рекомендуется лимфовенозное шунтирование, туннельное шунтирование, аутотрансплантация тканевого лимфоидного комплекса.Плоскостопие лечат ортопеды-травматологи. На поздних стадиях проводят резекцию выступающих частей костей, пересадку сухожилий, удаление пяточной шпоры. Тогда как легкие случаи плоскостопия можно вылечить ортопедическими стельками, в особенности у детей, кости которых только формируются. Пациентам с тяжелым поперечным плоскостопием показана резекция вальгусной деформации с последующей пластиковой суставной капсулой.ПрофилактикаС тяжестью в ногах сталкиваются многие, и если это не симптом серьезной болезни, предотвратить ухудшение состояния — боли, постоянный дискомфорт и отеки — помогут простые профилактические меры. Так, важно рационально планировать режим работы и отдыха. Для нормального кровообращения нужно спать не менее восьми часов в день, заниматься спортом, но без стресса для организма. Идеально подходят анаэробные нагрузки — плавание, гольф, прогулки и езда на велосипеде.Другая крайность — гиподинамия, то есть минимальная физическая активность, вызывает атрофию мышц и застой крови в области таза и ног. Ежедневный массаж голени в таких случаях поможет стимулировать кровообращение. Чтобы избегать усталости и тяжести в ногах, рекомендуется носить обувь с небольшим каблуком — до пяти сантиметров.

https://ria.ru/20211130/osteokhondroz-1761512304.html

https://rsport.ria.ru/20200514/1571452007.html

https://ria.ru/20211114/diabet-1758972318.html

https://ria.ru/20210929/krovotechenie-1752404316.html

https://ria.ru/20191203/1561859072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный день борьбы с сахарным диабетом, здоровье - общество, здоровье, диабет