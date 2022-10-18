https://ria.ru/20221018/oteki-1824900159.html

Почему отекают ноги: причины и как с ними бороться — советы врачей

Отек ног: что делать, причины, как снять, лечение у женщин и мужчин

Почему отекают ноги: причины и как с ними бороться — советы врачей

Отеки ног - проблема не только косметическая, ее причины нередко кроются в серьезных неполадках в организме. От сильных отеков могут страдать не только пожилые... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:01

2022-10-18T16:01

2022-10-18T16:01

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Отеки ног - проблема не только косметическая, ее причины нередко кроются в серьезных неполадках в организме. От сильных отеков могут страдать не только пожилые люди или те, кому приходится работать стоя. Что делать, если ноги отекают, почему это происходит, как быстро и эффективно снять отек и какое лечение при этом необходимо - в материале РИА Новости.Отек ногОтек - это состояние, при котором в организме человека накапливается большое количество лишней жидкости, нарушается водно-солевой баланс. Вода может скапливаться в различных частях тела или внутренних органах. Во многих случаях это заметно даже невооруженным глазом: отекшая область попросту увеличивается в объемах.Отеки ног - явление нередкое, ведь на нижние конечности у человека приходится серьезная нагрузка в течение дня. Как правило, проблема становится очевидной ближе к вечеру, однако, в зависимости от причины, может проявлять себя и в другое время суток. При серьезных патологиях у человека могут отекать не только ноги, но и руки, лицо и так далее.ПричиныДалеко не всегда отеки на ногах - свидетельство имеющихся проблем со здоровьем. Порой у данного явления могут быть и другие, например, физиологические причины. Среди них:“Причиной отеков могут являться сниженная физическая активность или мышечные дисбалансы. Важно помнить, что лимфатическая система работает благодаря сокращению и расслаблению мышц. Когда вы мало двигаетесь и не тренируетесь, вероятность отеков значительно возрастает, так как происходит задержка жидкости. Также это влияет на распределение внутриклеточной и внеклеточной жидкости. Наилучшим вариантом решения данной проблемы станут регулярные тренировки, в том числе 1-2 раза в месяц под контролем грамотного фитнес-тренера, который умеет производить визуальную оценку опорно-двигательного аппарата и использовать коррекционные упражнения”, - говорит спортивный врач, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский.К заболеваниям, которые могут провоцировать появление отеков на ногах, относятся:Если отечность развивается в связи с той или иной патологией, то отек ног - далеко не единственный симптом имеющихся проблем.Причиной появления отеков на ногах также может стать аллергическая реакция, проблемы с суставами (в этом случае отекает область вокруг пораженного сустава), или, например, травмы (при ушибе отекает поврежденный участок).ОсобенностиНесмотря на то, что с отеками ног могут столкнуться представители любого пола и возраста, у различных категорий граждан данное явление может быть спровоцировано особыми причинами.Так, у женщин отеки ног могут появляться в предменструальный период, когда в организме происходят гормональные изменения и, как следствие, может задерживаться жидкость. По той же причине отеки нередко появляются у представительниц прекрасного пола и в период климакса.Еще один опасный с точки зрения отечности период в жизни женщины - это беременность. Происходит заметная гормональная перестройка организма, снижается физическая активность, а крупные сосуды нередко оказываются сдавлены, что также оказывает негативное влияние на кровоток.Важно помнить, что появление отеков в это время может быть одним из симптомов опасного заболевания - гестоза. Поэтому беременные женщины, у которых стали появляться отеки, должны находиться под наблюдением специалиста.Для женщин также более актуальны отеки, вызванные ношением неудобной обуви, прежде всего - на высоком каблуке.Что касается мужчин, то у них причиной патологических отеков могут стать практически все те же факторы, что и у женщин, а к появлению физиологических отеков может привести высокая физическая нагрузка, в том числе - поднятие тяжестей.У пожилых граждан риск появления отеков возрастает, так как с возрастом увеличивается и количество имеющихся проблем со здоровьем, в том числе - хронических недугов. Обмен веществ у представителей старшего поколения также заметно меняется, а это, в свою очередь, может вызвать скопление лишней жидкости.ТипыОтеки ног можно разделить на две большие группы - симметричные (в этом случае у человека отекают сразу две ноги) и несимметричные (отек заметен только на одной ноге). Появление отека только на одной ноге может быть следствием травмы (например, если поврежден голеностопный сустав и так далее), а также проявлением варикоза (если поражены сосуды на одной конечности).Помимо этого выделяют отеки локальные, которые наблюдаются лишь на одном определенном участке (например, исключительно на ногах) и генерализованные, возникающие сразу в нескольких частях тела либо по всему организму.“Еще одна популярная классификация - это явные и скрытые отеки. Явные можно обнаружить не только визуально, но и на ощупь, а скрытые выявить без соответствующих исследований практически невозможно, что делает их очень опасными”, - отмечает Юлия Оковитая.Отеки также могут подразделяться на легкие, когда пострадавшая часть тела увеличивается в размерах незначительно, средние и тяжелые.ЛокализацияОтеки ног могут иметь различную локализацию. Самая распространенная - это голени и лодыжки. Человек может понять, что его ноги стали отекать, заметив след от резинки носка на коже вечером. Считается, что лодыжки чаще всего отекают в том случае, если причиной становится варикозное расширение вен.Отек щиколотки или стопы может появиться не только из-за проблем с сердечно-сосудистой системой или почками. В числе возможных причин - различные травмы, а также проблемы с суставами.Порой отек затрагивает всю часть ноги до колена, что сразу видно визуально.ДиагностикаВремя от времени с проблемой отеков может столкнуться даже здоровый человек. Насторожиться и задуматься о визите к врачу стоит в том случае, если отеки возникают регулярно, не проходят после отдыха и сохраняются в течение длительного времени.К какому врачу обращатьсяПоиски проблемы, вызвавшей появление отеков, стоит начать с визита к терапевту. При необходимости врач направит пациента для постановки диагноза на анализы (например, общий анализ крови или анализ на определенные гормоны) и исследования (например, УЗИ), а затем - к узкому специалисту, который и поможет выявить причину отеков ног, а также назначит лечение.Если есть подозрение, что отек вызван травмой, то обращаться за консультацией и осмотром стоит к хирургу.ЛечениеПрежде всего избавление от отеков ног связано с лечением основного заболевания, которое и вызвало появление проблемы. Самолечение может быть опасным и привести к тяжелым последствиям.Вместе с необходимыми медикаментами пациенту нередко рекомендуется пересмотреть свой образ жизни: изменить рацион, добавить умеренные физические нагрузки, избавиться от вредных привычек и так далее.Медикаментозная терапияДля каждой болезни, которая может стать причиной появления отека ног, существует свой перечень эффективных лекарственных препаратов. Решение об их назначении должен принимать врач на основании имеющейся у него информации о состоянии здоровья пациента. Например, если появление отеков сопровождает развитие варикозного расширения вен и схожих патологий, могут быть назначены венотоники. Если ноги отекают из-за застоя лимфы, в числе рекомендаций может значиться специальный лимфодренажный массаж.Мочегонные препараты, как правило, назначаются при отеках в том случае, если их вызвали нарушения в работе почек. При этом не рекомендуется превышать определенную специалистом дозировку.Хирургическое вмешательствоК хирургическому вмешательству прибегают в тех случаях, когда консервативная терапия не принесла желаемого эффекта. Например, при хронической венозной недостаточности, когда избавиться от проблемы не получается при помощи лекарств, компрессионного трикотажа и коррекции образа жизни.Также существуют хирургические методы лечения, которые используются для борьбы с лимфостазом, также вызывающим отеки ног.ПрофилактикаОт появления отеков не застрахованы даже здоровые люди, однако риск можно минимизировать, если соблюдать следующие рекомендации:“Примерно 80% клиентов приходят к нам с проблемой отеков. Многие из них – это люди с избыточным весом, но и среди обладателей подтянутой фигуры эта проблема тоже встречается довольно часто, - рассказывает сооснователь студий массажа и косметологии XSIZE Юлия Липовецкая. - Чем больше вес – тем более выражена отечность. В ситуации, когда вес клиента укладывается в норму, отек может сойти в течение часа или двух, при наличии лишнего веса последствия могут быть более тяжелыми, и, если не уделять внимание этой проблеме, можно получить хронические отеки, которые часто принимаю за целлюлит или жировые отложения”.

https://rsport.ria.ru/20221010/dieta-1822625191.html

https://rsport.ria.ru/20220817/varikoz-1810241143.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/chistaya-voda-1804929443.html

https://rsport.ria.ru/20220614/massazh-1795274558.html

https://ria.ru/20220930/soe-1820768216.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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