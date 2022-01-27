https://ria.ru/20220127/tromboz-1769837173.html

Смертельная болезнь оказалась последствием ковида

Названы главные факторы появления тромбов - РИА Новости, 27.01.2022

Смертельная болезнь оказалась последствием ковида

Сердечно-сосудистые заболевания, варикоз и курение способствуют развитию тромбоза. Об этих и других факторах риска в эфире телеканала "Россия 1" рассказал... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:38

2022-01-27T17:38

2022-01-27T17:38

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, варикоз и курение способствуют развитию тромбоза. Об этих и других факторах риска в эфире телеканала "Россия 1" рассказал руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.Прежде всего врач напомнил, что тромбы могут появляться в венах и артериях, а для их образования необходимо наличие трех условий. "Проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке", — уточнил он.По словам медика, тромбозу способствуют болезни сердца и сосудов, варикозное расширение вен, коронавирус, курене, хирургические операции, долгие перелеты и прием некоторых медикаментов.Шугушев заключил, что диагностировать наличие тромбов в организме со стопроцентной точностью невозможно.Его поддержал врач-реабилитолог Сергей Агапки, который тем не менее отметил, что наиболее яркими симптомами венозного тромбоза выступают судороги, острая боль, "горячие" отеки, изменение цвета и состояния кожи.Ранее хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза.

https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html

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общество