https://ria.ru/20220712/varikoz-1801784260.html

Варикозное расширение вен: от чего бывает и как его лечить

Варикоз вен на ногах: симптомы, причины, лечение, степени и признаки

Варикозное расширение вен: от чего бывает и как его лечить

Варикоз на ногах - распространенная проблема, с которой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Этот недуг чаще поражает вены нижних конечностей и чреват не... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:23

2022-07-12T12:23

2022-07-12T12:23

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Варикоз на ногах - распространенная проблема, с которой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Этот недуг чаще поражает вены нижних конечностей и чреват не только неприятными внешними симптомами, но и серьезными осложнениями в случае отсутствия лечения. Что представляет собой варикозная болезнь, чем она может быть вызвана и как с ней бороться - в материале РИА Новости.ВарикозВарикозное расширение вен или варикозная болезнь, в обычной жизни именуемое варикозом - достаточно распространенная проблема. С этим заболеванием могут столкнуться как мужчины, так и женщины, причем порой - даже в очень молодом возрасте.По сути своей варикоз - это состояние, которое характеризуется расширением вен и нарушением нормального кровообращения со всеми вытекающими последствиями. Как именно оно возникает, можно рассмотреть на примере варикоза нижних конечностей (самой распространенной локализации для данного недуга). В нормальном состоянии кровь по венам поднимается снизу вверх против силы гравитации благодаря слаженной работе сердечной мышцы, мышц ног (в частности, голени) и так называемых венозных клапанов. Когда работа последних нарушается, происходит рефлюкс, то есть кровь начинает двигаться по венам в обратном направлении.Если проблема не решается, вены начинают растягиваться, их стенки со временем становятся менее эластичными, а просвет, соответственно, все шире и шире. На ранней стадии происходит застой крови в венах, который со временем может перерасти в хроническую венозную недостаточность.Причины и факторы рискаПричины, по которым у человека развивается варикоз, до сих пор точно не установлены. Однако большинство врачей сходятся во мнении, что ключевую роль в этом может играть наследственность. То есть существует генетическая предрасположенность к варикозной болезни, и если один или оба родителя уже столкнулись с варикозом, то и у ребенка шансы на развитие данного заболевания очень велики.Риск развития варикоза повышается с возрастом, при этом женщины ему более подвержены, чем мужчины. Появлению варикоза также в немалой степени может способствовать лишний вес, гормональные заболевания.Женщина может столкнуться с варикозом после беременности.“Растущая в период беременности матка оказывает давление на вены малого таза, что ухудшает кровоток, - говорит хирург-флеболог салона ОРТЕКА Армен Авакян. - Риск появления варикоза увеличивают гормональные сдвиги в организме женщины, которые характерны для этого периода жизни. На фоне таких изменений ослабевают стенки сосудов, что способствует развитию варикоза. На состояние вен влияет и естественный набор веса во время беременности”.Постоянное и длительное ношение обуви на высоком каблуке для представительниц прекрасного пола также является не самой полезной привычкой. Как и чересчур тесная одежда, которая может препятствовать нормальному кровотоку.К факторам риска также можно отнести и малоподвижный образ жизни, и работу, при которой человеку приходится длительное время проводить на ногах (нередко совмещая это с поднятием тяжестей).Также вероятность развития варикоза нижних конечностей повышается из-за:Симптомы и признакиВарикоз относится к тем заболеваниям, которые достаточно легко распознать даже человеку, весьма далекому от медицины: он проявляется характерными симптомами которые нередко видны невооруженным глазом.На начальном этапе, когда проблемы с кровообращением только-только начинаются, это состояние может проявлять себя чувством усталости, тяжести в ногах (обычно это происходит к вечеру). Визуально на ранней стадии варикоз может проявляться сосудистыми “звездочками”, что для многих людей (прежде всего, женщин) является серьезной косметической проблемой.Так как симптомы незначительные, многие склонны списывать их на обычную усталость после тяжелого или насыщенного событиями дня.По мере развития заболевания его внешние проявления становятся более заметными. Так, вены буквально “раздуваются”, заметно выступают под кожей, на ногах или других участках тела могут формироваться венозные “узлы” и “шишки”, а сами вены при этом нередко приобретают синюшный оттенок. Вместе с этим усиливается и вызываемый болезнью дискомфорт: появляются отеки, отмечаются болевые ощущения, по ночам человека могут беспокоить судороги в икрах (если варикоз поражает нижние конечности).Со временем недуг все больше проявляется внешне: у человека появляется зуд, развивается варикозная экзема (разновидность дерматита, спровоцированная застоем крови), а из-за того, что нарушается питание тканей, может появляться уплотнение подкожной клетчатки, а также формироваться язва.Классификация и стадии варикозаСуществуют различные классификации варикоза, по которым можно оценить степень развития заболевания у каждого конкретного человека. Так, принято выделять три основные стадии варикозной болезни:По степени клинических проявлений все случаи варикоза можно разделить на:Чаще всего варикозное расширение вен поражает нижние конечности, прежде всего - у тех, кто более других подвержены воздействию основных факторов риска. При этом в большинстве случаев страдают поверхностные вены ног.Однако встречаются и другие варианты локализации варикоза, например, верхние конечности. Симптомы при этом остаются примерно теми же: зуд, появление отеков, болевые ощущения, визуально сильно выступающие вены. Также человек может отмечать онемение рук и даже замечать, что со временем ему становится сложнее удержать даже относительно легкие предметы.Варикоз также может поражать вены малого таза и в паху, причем в этом случае проявления заболевания могут несколько отличаться у женщин и мужчин. Представители сильного пола сталкиваются с этой разновидностью варикоза очень редко, в то время как у женщин проблемы с венами данной локализации могут отмечаться даже в достаточно молодом возрасте. Общие проявления - продолжительные болевые ощущения в данной области, которые могут усиливаться после полового акта или физических нагрузок. Женщины могут отмечать нарушения менструального цикла, мужчины страдать от проблем с мочеиспусканием, а самое грозное осложнение в случае прогрессирования симптомов - это бесплодие.ОсложненияНередко варикоз на ранних стадиях человек не считает серьезным поводом для тревоги. Скорей воспринимает внешние проявления болезни как неприятный, но не опасный косметический дефект, который необходимо скрывать под одеждой. Несмотря на то, что формирование хронической венозной недостаточности происходит очень медленно и занимает много лет, нельзя недооценивать это заболевание. Ведь на последних стадиях есть риск столкнуться с серьезными осложнениями.Одно из них - это обильные кровотечения даже при незначительных повреждениях кожи на пораженном варикозом участке тела. Как минимум это может напугать человека, как максимум - стать источником большой потери крови.Для поздних стадий развития варикоза нередко характерны и тромботические поражения вен - тромбоз и тромбофлебит. Как правило, они поражают поверхностные сосуды, а в наиболее запущенных случаях в зоне поражения могут оказаться и глубокие вены. Образующиеся при этом тромбы могут вызывать боль, отек, покраснение кожи. “Не говоря уже о том, что отрыв и миграция тромба могут стать причиной смертельного заболевания - тромбоэмболии легочной артерии”, - говорит д.м.н., профессор, руководитель сердечно-сосудистого центра Айдар Шарафеев.Еще одно осложнение варикоза - это трофические нарушения. Кожа страдает уже на поздних стадиях варикозной болезни, когда из-за развития основного заболевания нарушается кровоснабжение и, соответственно, питание кожных покровов. При этом подкожная клетчатка становится плотнее, а сама кожа - более тонкой и уязвимой. К таким осложнениям относятся венозная экзема или дерматит (проявляется ощутимым зудом в месте поражения, покраснением кожи и другими симптомами), а также трофическая язва, которая из-за уже развившихся нарушений очень сложно поддается заживлению.ДиагностикаВ подавляющем большинстве случаев диагностика варикоза не представляет никаких проблем, так как основные проявления этого заболевания видны даже невооруженным глазом. Как правило, во время осмотра пациент должен находиться в вертикальном положении, в крайнем случае допускается, чтобы человек сидел, свободно свесив ноги.Однако для уточнения текущего состояния вен и степени их поражения специалист может использовать дополнительные исследования, например УЗИ-диагностику (одним из самых информативных считается ультразвуковая допплерография), компьютерная томография, МРТ, контрастная флебография и другие. Они помогают оценить текущее состояние вен, увидеть, насколько масштабно их поражение в каждом конкретном случае, и выбрать правильную тактику лечения.Лечением варикоза занимается врач, который специализируется на патологиях вен (сосудистый хирург, флеболог).ЛечениеС варикозной болезнью пытались бороться еще врачи древнего мира. В этом направлении достигнут большой прогресс, методы лечения стали менеетравматичными, более точными и малоинвазивными, период восстановления занимает гораздо меньше времени.Радикальным методом лечения варикоза является хирургическое вмешательство. Операция направлена на устранение источника варикоза, например, пораженного участка вены.Один из старейших и по-прежнему эффективных хирургических методов лечения варикоза - это флебэктомия. При этом удаляется расширенная часть вены или варикозные узлы, что помогает восстановить кровоток на данном участке. Причем с развитием технологий данная операция уже не требует масштабных разрезов, все манипуляции опытный врач может выполнить через несколько небольших проколов.Не меньшей популярностью сегодня пользуется и склерозирование проблемных вен. Для этого метода лечения в пораженные варикозом вены вводится специальное вещество, которое буквально “склеивает” проблемный сосуд, после чего тот постепенно исчезает. Данный метод наиболее эффективен на ранних этапах варикоза, однако может потребоваться не одна, а несколько процедур для достижения максимального желаемого эффекта, да и возможную аллергию на вводимый препарат также нельзя сбрасывать со счетов.К эффективным современным методам лечения варикозной болезни относится и лазерная коагуляция. При этом проблемная вена не склеивается, а нагревается изнутри при помощи лазера. Однако результат получается практически аналогичным: измененная из-за варикоза вена фактически “зарастает”, а кровоток перераспределяется по здоровым венам.Наряду с хирургическими используются и консервативные методы борьбы с варикозом. Например, компрессионная терапия, которая часто назначается не только для лечения, но и в качестве профилактики данного недуга. Для этого применяется медицинский компрессионный трикотаж (гольфы, чулки, колготки), которые могут различаться по степени компрессии. Такой трикотаж подбирается индивидуально под каждого пациента, с учетом степени варикозной болезни, диаметра ноги и роста пациента. Правильно подобранный компрессионный трикотаж может помочь “притормозить” развитие варикоза, наладить кровообращение в проблемной зоне и предотвратить появление серьезных осложнений. Часто используется совместно с другими методами лечения.Медикаментозное лечение варикоза включает в себя назначение препаратов (например, венотоников и флеботоников), задача которых - помочь наладить кровообращение, восстановить тонус и эластичность вен и так далее. Могут быть представлены как в форме таблеток, так и предназначенных для местного применения мазей. Если существует риск образования тромбов, пациенту могут быть назначены препараты, разжижающие кровь - антикоагулянты.В целом при современном уровне развития медицины прогноз при лечении варикоза даже на серьезных стадиях достаточно благоприятный, и многим гражданам удается практически полностью избавиться от этой проблемы.ПрофилактикаНесмотря на тот факт, что точные причины появления у человека варикозного расширения вен до сих пор так до конца и не изучены, существует ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать для того, чтобы свести риск развития этого заболевания к минимуму.Так, при наличии неблагоприятной наследственности гражданину рекомендуется регулярно посещать специалиста, проводить УЗИ вен нижних конечностей и так далее. Он сможет вовремя заметить первые признаки варикоза, назначит необходимые исследования и поможет избежать более серьезных проблем со здоровьем.Если работа у человека связана с длительным стоянием на ногах или, наоборот, отличается очень низкой физической активностью, то в режим трудового дня нужно внести соответствующие изменения. Тем, кто большую часть времени проводит на ногах, нужно делать перерывы и давать ногам отдых (в идеале - чуть приподняв их). Если трудовая деятельность подразумевает длительные периоды в положении сидя, то тут нужна прежде всего разминка. Можно встать из-за рабочего стола, подняться на этаж или пройтись по коридору, в обед выйти на прогулку и так далее.“Вся терапия, которая назначается при варикозном расширении вен, как правило, носит симптоматический характер и направлена не столько на излечение, сколько на замедление прогрессирования заболевания, - говорит тренер-реабилитолог Марина Крестовникова. - Поэтому одним из самых главных моментов в борьбе с этой болезнью - это изменение образа жизни, а именно - профилактика гиподинамии, использование правильного движения как одного из главных инструментов по борьбе с прогрессированием симптомов хронических заболеваний вен. Что такое правильное движение? Это анатомически правильно выстроенное движение, например, шаг, при котором задействованы все мышцы тела. В таком шаге обязательно нужно наступать на пятки для того, чтобы подключить мышцы ягодицы. Не забываем во время ходьбы включать в работу и верхнюю часть корпуса, прорабатывая тем самым мышцы пресса и спины”.Важную роль в профилактике варикоза играет правильное полноценное и рациональное питание. Следует минимизировать употребление алкогольных напитков, сладостей, выпечки, мучных изделий. В рационе должно быть достаточное количество белка, а также источники коллагена - костные бульоны, холодец, субпродукты, плюс продукты, богатые полифенолами (овощи, фрукты, специи, травы, чаи).Нужно употреблять достаточное количество клетчатки, дабы избежать запоров. Не нужно забывать и про употребление чистой воды, особенно в жаркую погоду.Правильное питание и умеренные физические нагрузки могут послужить и делу профилактики одного из значимых факторов риска варикоза - появлению лишнего веса.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, в мире, врачи, вены, профилактика