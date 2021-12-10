https://ria.ru/20211210/lishay-1763193593.html

Лишай у человека: как распознать на коже и как лечить - советы врачей

Лишай на коже человека: как выглядит, виды, лечение и симптомы

Лишай у человека: как распознать на коже и как лечить - советы врачей

Лишай — это собирательное название различных кожных заболеваний, которые поражают эпидермис и могут вызывать боль и зуд. Фото, как выглядит лишай у человека,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:03

2021-12-10T20:03

2021-12-10T20:03

здоровье - общество

гигиена

кожа

лишай

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лишай — это собирательное название различных кожных заболеваний, которые поражают эпидермис и могут вызывать боль и зуд. Фото, как выглядит лишай у человека, какие его виды существуют, сколько времени может длиться болезнь, как ее лечить в домашних условиях — в материале РИА Новости.О лишае"Лихен, или лишай, в переводе с греческого — “дурной”, “лихой” — так с древних времен называли большинство кожных заболеваний, у которых нет ничего общего, кроме самого определения болезни, — рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Екатерина Шевелева. — Все они имеют абсолютно разную причину возникновения, свой механизм развития и клинические проявления".Среди недугов, которые в народе нередко называют просто лишаем — псориаз, питириаз, микроспория и др.Причины заболеванийКак правило, это болезни грибковой, вирусной природы или неинфекционного происхождения. Косвенные причины их возникновения зависят от конкретного диагноза:СимптоматикаУ человека с одной из "лишайных" болезней могут быть такие симптомы:ВидыВ зависимости от возбудителя различают семь видов лишая со своими особенностями по локализации очагов и тяжести течения.Розовый лишайРозовый лишай также называют болезнью Жибера и питириазом. Это кожное заболевание проявляется в виде розоватых пятен на коже, число которых постепенно увеличивается. Среднее время течения болезни — от четырех до шести недель. На развитие розового лишая влияют простудные заболевания и снижение иммунитета. Возбудитель этого типа болезни точно неизвестен. Встречается питириаз у людей обоих полов в возрасте от 10 до 55 лет, чаще всего возникает весной и осенью, в то время, когда иммунитет ослаблен. Если человек перенес розовый лишай, то у него остается иммунитет на всю жизнь, поэтому рецидивов не бывает. Многие думают, что болезнь заразна, однако это не так.Розовый лишай лечат, облегчая симптомы. Врач назначает для снятия зуда антигистаминные препараты, для уменьшения шелушения — различные мази.Разноцветный (отрубевидный) лишайПо словам дерматолога, отрубевидный (разноцветный лишай) не заразен. Предрасполагающим к заболевания фактором может быть потливость, изменение химического состава пота, сопутствующая эндокринная патология или вегетососудистые расстройства. Основные проявления — розоватые или коричневатые пятнышки на теле, особенно в области груди, голове, руках и ногах. На загорелой коже они выглядят белыми, иногда сливаются с мелкопластинчатым шелушением.Вызывает разноцветный лишай дрожжевой грибок Malassezia, который относится к сапрофитной флоре эпидермиса. При определенных условиях возбудитель становится патогенным, и возникают пятна на коже — в основном там, где больше всего сальных желез. Диагноз в большинстве случаев ставят на основании клинической картины и результата осмотра в лучах люминесцентной лампы Вуда — по характерному желтому свечению. Также верифицировать микоз можно при исследовании чешуек кожи под микроскопом и использовать пробу с пятипроцентным йодом (проба Бальцера).Болезнь не считается заразной, но у больного должны быть свои гигиенические принадлежности.Красный плоский лишайКрасный плоский лишай, или лишай Вильсона, не относится к контагиозным заболеваниям, то есть также не заразен, отмечает врач. Возникает из-за иммунопатологии, очагов хронической бактериальной или вирусной инфекции в организме. Основные проявления — уплотненная папула или очажки глянцевых плоских папул красно-фиолетового цвета на коже или белого на слизистой рта. Они группируются на сгибах, в складках кожи предплечий, кистей рук, голени, туловища и сопровождаются сильным зудом. Обычно сыпь достаточно специфична, что позволяет легко поставить диагноз. При нетипичных формах проявлений может потребоваться лабораторное подтверждение гистологического материала, полученное с помощью биопсии.Для лечения плоского лишая врачи прописывают средства и для наружного, и для внутреннего применения.Белый (солнечный)Белый лишай относится к малозаразным болезням и представляет собой легкую форму отрубевидного, в основном наблюдаемую у детей от трех до 16 лет. Он распространен во всем мире, примерно у 5 % этой возрастной группы, иногда может возникать у людей старше или младше. Болезни одинаково подвержены и мальчики, и девочки. Причина возникновения белого отрубевидного лишая неизвестна. Он часто проявляется после пребывания на солнце, возможно, потому, что загар делает пораженные участки кожи более заметными.Лечат таблетками (иммуномодуляторами и противогрибковыми средствами, витаминами), а также мазями местного действия.Опоясывающий лишайОпоясывающий лишай (Herpes zoster), он же опоясывающий герпес — заболевание, при котором на коже появляются крайне болезненные односторонние (сгруппированные в одном месте, часто на одном боку) высыпания. Может быть заразен.Возбудитель — вирус ветряной оспы. Он имеет одно неприятное свойство — попав однажды в организм, остается там на всю жизнь. Обычно не вызывает проблем, но в некоторых случаях может спровоцировать опоясывающий лишай. Чаще всего это происходит с людьми старше 50 лет или теми, у кого ослаблен иммунитет.Для лечения могут назначать противовирусные, обезболивающие, противосудорожные препараты, антидепрессанты и кортикостероиды.Стригущий лишайСтригущий лишай очень заразен, отмечает врач. Это заболевание чаще поражает детей, обусловлено различными видами гриба Microsporum, при котором сыпь появляется на коже, волосистой части головы. Заболевание передается через белье, при непосредственном контакте с больными людьми или животными.Проявляется бледно-розовыми и красными пятнами диаметром до трех сантиметров, с четкими границами в виде возвышающегося уплотненного валика по краям. На голове могут выглядеть как муфтообразные наслоения чешуек. При этом волосы обламываются в четырех миллиметрах над поверхностью кожи, может наблюдаться асбестовидное шелушение.Диагностируют стригущий лишай по клиническим признакам, результатам исследования соскобов, осмотром под лампой Вуда.Инкубационный период болезни составляет в среднем до шести недель. Лечение комбинированное, больным назначают и мази, и таблетки — итраконазол, изоконазол, кетоконазол, тербинафин. Еще в качестве антисептика на пораженную область наносят анилиновые красители.Выздоровевшим считается пациент с тремя отрицательными контрольными тестами, которые проводят каждые пять дней. Возможны рецидивы, необходимы исследования образцов под микроскопом раз в 10 дней.Чешуйчатый лишай (псориаз)"Псориаз — хроническое заболевание мультифакториальной природы, то есть развивается при неблагоприятном стечении ряда факторов, — рассказал РИА Новости Максим Максимов, врач-дерматовенеролог, уролог-андролог клиники "МедикСити", заместитель главного врача по лечебной работе. — Также при псориазе могут быть поражены суставы (псориатический артрит)".Что вызывает псориаз, на сегодняшний день окончательно не выяснено. Есть теория, что это — аутоиммунное заболевание. Также возможно влияние фактора наследственности.При псориазе на коже образуются красные, чрезмерно сухие, приподнятые над поверхностью кожи пятна — так называемые папулы, которые могут сливаться между собой, формируя бляшки. Псориаз связан с повышенным риском псориатического артрита, лимфом. Псориатический артрит поражает до 30 % людей, страдающих недугом.Для терапии могут назначить мази, лекарства для снятия воспаления, зуда и т.д. Болезнь не заразна.Склероатрофический лишайСклероатрофический лишай — это воспалительный дерматоз, обычно поражающий область гениталий. Что его вызывает, до конца неизвестно, возможно, это также болезнь аутоиммунного характера.Для заболевания характерен зуд на внешних половых органах, а также появление трещин. Пораженное место болит и само по себе, и во время сексуального контакта. Такой лишай не передается половым путем.Факторы возникновения:Лечат медикаментами, спирт-новокаиновыми блокадами (когда вводят раствор новокаина в этиловом спирте в ткани, окружающие пораженный участок), применяют физио- и фитотерапиею, рефлексотерапию.Диагностика заболеванияТип диагностики зависит от вида лишая. Так, в некоторых случаях применяется проба Бальцера с раствором йода. При этом тесте пораженные и разрыхленные участки кожи в области бляшки прокрашиваются сильнее, формируя пятнистый вид. О наличии лишая свидетельствует положительный симптом Бенье, или "эффект стружки", когда врач выскабливает поверхность пятен, и отлетающие частицы снимаются с кожи. Распространенный вид диагностики — осмотр под лампой Вуда: грибки в толще эпидермиса дают под ней желтоватое свечение. Также соскобленные частицы исследуют под микроскопом — так обнаруживают дерматофитии или микроспории.Часто люди пытаются сравнить появившуюся у них на коже сыпь с фото в интернете. Делать этого эксперты не советуют: лишай бывает разных видов и форм, на разных стадиях его проявления зависят от индивидуальных особенностей организма. Диагностику должен проводить врач.Медикаментозное лечениеПодбирать лечение может только врач, план и конкретные средства зависят от типа заболевания. Самостоятельно назначать препараты запрещено, поскольку неправильно подобранные средства лишь осложняют течение. Также терапия может значительно отличаться в зависимости от вида лишая.По словам врача-дерматолога Екатерины Шевелевой, средства всегда подбирают индивидуально, в зависимости от возраста, пола, времени терапии и переносимости: "Самолечение может привести к побочным реакциям, особенно если речь идет о маленьких пациентах".Противовирусные лекарстваПротивовирусные препараты используются для терапии опоясывающего лишая. Обычно врачи назначают средства, которые наиболее эффективны при борьбе с герпесом, вирусом ветрянки.Противогрибковые кремы, мази или таблеткиОсновной группой препаратов для лечения лишая являются противогрибковые средства — антимикотики. Они могут различаться по форме выпуска и бывают в виде мазей, кремов и таблеток. Последние обычно назначают на тяжелых стадиях.Антигистаминные лекарстваВ некоторых случаях для облегчения зуда при лишае врач может назначить антигистаминные препараты. Например, при красном плоском лишае.Витаминно-минеральные комплексыДля лечения лишая могут понадобиться витамины. Основной из них — тиамин (витамин группы В), гипосенсибилизирующее (снижающее чувствительность к аллергену), обезболивающее, противозудное, противовоспалительное средство. Также он стимулирует выработку меланина и синтез элементов соединительной ткани.ГлюкокортикостероидыГлюкокортикоиды, или глюкокортикостероиды — стероидные гормоны из подкласса кортикостероидов, продуцируемые корой надпочечников. Это довольно серьезные лекарственные препараты, которые могут при лишае могут использовать местно или инъекционно в местах поражения кожи.Средства, стимулирующие процессы регенерации клеток эпидермисаНередко при лишае прописывают средства для регенерации кожи, которые помогают восстановить эпидермис после поражения. Также они подсушивают воспаления.Физиотерапевтическое лечениеДля лечения некоторых видов лишая используется фототерапия. Это высокотехнологичный вид воздействия, основанный на проникновении определенного вида ультрафиолетового излучения в слои кожи. УФ-лучи обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим действием. Такой метод может применяться для комплексной терапии по назначению врача.Профилактика лишая у человекаДля профилактики лишаев следует следить за гигиеной, принимать душ или ванну раз в день-два, вести здоровый образ жизни. Специалисты также советуют использовать деликатные средства очищения для головы и тела, вовремя обрабатывать ранки и ссадины. Нужно исключать контакты с теми, кто имеет заразные формы болезни.

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https://ria.ru/20210208/kozha-1596557006.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/kozha-1745329310.html

https://ria.ru/20211008/psoriaz-1753757116.html

https://ria.ru/20210413/rodinka-1728002742.html

https://ria.ru/20211129/simptom-1761352943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, гигиена, кожа, лишай