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Гормоны счастья: от чего зависит их уровень и как его повысить
Гормоны счастья и радости: названия, действие, как приучить мозг их вырабатывать
Гормоны счастья: от чего зависит их уровень и как его повысить
Почему эндорфин, серотонин и дофамин называются гормонами счастья и радости, как они влияют на мозг и как приучить организм их вырабатывать — в материале РИА... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:01
2021-10-01T19:34
здоровье - общество
здоровье
гормоны
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Почему эндорфин, серотонин и дофамин называются гормонами счастья и радости, как они влияют на мозг и как приучить организм их вырабатывать — в материале РИА Новости.Что такое гормон счастьяГормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые различными железами человеческого тела. Они перемещаются по кровотоку и играют важную роль во многих функциях организма. Термин "гормон" происходит от греческого слова, означающего "двигать", "побуждать" и точно определяет функции этих "химических посредников".Эндокринная система человека включает серию желез, которые занимаются производством и выбросом гормонов в кровоток. Этот процесс контролируется гипофизом в головном мозге.Уровень гормонов колеблется в течение дня. Например, выброс кортизола будит по утрам, а мелатонин способствует засыпанию. Есть гормоны, которые вызывают чувства голода, сытости или тревоги.Так называемые гормоны счастья могут облегчить беспокойство, предотвратить депрессию, вызвать удовольствие, радость, привязанность и доверие. Выработка этих гормонов нашим организмом зависит от многих факторов: образа жизни, питания, физической активности, окружения и даже микрофлоры кишечника.ВидыК гормонам, вызывающим положительные эмоции, относятся серотонин, окситоцин, дофамин и эндорфин.СеротонинСеротонин необходим человеку для настроения, пищеварения, сна, работы мозга и правильного циркадного ритма, который помогает организму работать в соответствии со сменой дня и ночи.До 90 процентов серотонина вырабатывается в кишечнике, где он выполняет функцию регулировки пищеварения и вызывает ощущение сытости. Но, попадая в общий кровоток, это вещество способно улучшать настроение, помогать работе мозга и памяти.В производстве гормона участвуют кишечные бактерии, которые стимулируют клетки, производящие серотонин. Еще один фактор, влияющий на выработку, — наличие его предшественника, триптофана (вещества, которое кишечник может превращать в серотонин). Эта незаменимая аминокислота поступает в организм человека с пищей.Для того чтобы серотонин вырабатывался в достаточном количестве, нужно вести активный образ жизни, чаще бывать на солнце и свежем воздухе, употреблять в пищу клетчатку, поддерживая здоровую микрофлору кишечника.ОкситоцинЭто химическое вещество называют "гормон объятий". Окситоцин начинает активно вырабатываться в организме в тот момент, когда человек испытывает любовь, доверие, нежность, благодарность. Во время родов женщины он стимулирует схватки, а проведенные исследования среди супружеских пар показали, что те из них, у которых уровень окситоцина в крови выше, имеют крепкие отношения.Секреция гормона происходит в ответ на стимулы, воспринимаемые мозгом: прикосновения, зрительный контакт, запахи, звуки; а также во время стресса, чтобы уравновесить действие кортизола.Чтобы увеличить выработку окситоцина, нужно больше находиться среди тех людей, которых любишь и уважаешь, не пренебрегать нежными или дружескими прикосновениями, завести домашнего питомца.ДофаминЕще один гормон счастья, который отвечает за мотивацию, память, внимание, когнитивные функции, принятие решений, материнское и репродуктивное поведение. Дофамин побуждает работать над достижением целей и увеличивает удовольствие от результата. Промедление и сомнение в себе — это результат низкого уровня гормона. Принимая похвалу за что-либо, человек испытывает выброс дофамина (гордость за себя, удовлетворение, ощущение благополучия).Являясь частью системы вознаграждения в мозге, дофамин заставляет возвращаться снова и снова к тому, что доставило удовольствие. Поэтому этот активный нейромедиатор отвечает и за зависимость от веществ (наркотики и алкоголь) и поведение (азартные игры, секс).Снижение уровня выработки дофамина, которое происходит с возрастом, приводит к ряду серьезных проблем со здоровьем.Это химическое вещество нельзя получить с пищей, но можно повысить его уровень через предшественников: аминокислоту тирозин организм может превращать в дофамин через сложную цепочку реакций.ЭндорфинЭндорфины — это гормоны и нейросигнальные молекулы, которые действуют как болеутоляющие. Они подавляют передачу болевых сигналов в центральной нервной системе, связываясь с опиоидными рецепторами (естественным морфином организма).Эндорфины и дофамин часто путают, потому что каждый из них является химическим веществом, которое делает человека счастливым в широком смысле этого слова. Они действительно в некотором роде связаны, потому что, когда эндорфины действуют на рецепторы центральной нервной системы, высвобождается дофамин. Однако эндорфины "прославились" не потому, что они блокируют болевые сигналы, а потому, что вызывают эйфорию.Как вырабатываетсяНейронные пути, формирующиеся в мозге человека под воздействием индивидуального опыта, помогают выстроить и укрепить новые связи, которые позволяют получать удовольствие от действий, происходивших ранее.Факторы, способствующие выработке гормонов счастья:Где вырабатываетсяПодавляющее большинство серотонина поступает из кишечника, частично выработкой гормона занимается мозг.Дофамин производят клетки мозга и надпочечников, за уровень эндорфинов отвечает только мозг человека и наличие предшественника гормона триптофана. Окситоцин — гормон гипофиза.Что тормозит выработку"Неправильно организованный режим сна и отдыха, физическая и эмоциональная перегрузка, слабый иммунитет, длительная нехватка солнечного света и отсутствие мотивации заниматься чем-либо снижают выработку гормонов счастья", — отмечает Ксения Грищук.В каких продуктах содержитсяПродукты, повышающие выработку серотонина в кишечнике:Продукты, содержащие триптофан:Выработке дофамина помогут продукты, содержащие аминокислоту тирозин:В некоторых растениях содержится вещество, схожее с окситоцином:Кроме того, простимулировать выработку этого гормона счастья помогут:Среди продуктов, увеличивающих выработку эндорфинов, следует выделить горький шоколад и любой жгучий перец (например, чили).
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здоровье - общество, здоровье, гормоны
19:01 01.10.2021 (обновлено: 19:34 01.10.2021)
 

Гормоны счастья: от чего зависит их уровень и как его повысить

© Depositphotos / PetunyiaДевушка во время пробежки с собакой породы аляскинский маламут
Девушка во время пробежки с собакой породы аляскинский маламут - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / Petunyia
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Почему эндорфин, серотонин и дофамин называются гормонами счастья и радости, как они влияют на мозг и как приучить организм их вырабатывать — в материале РИА Новости.

Что такое гормон счастья

Гормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые различными железами человеческого тела. Они перемещаются по кровотоку и играют важную роль во многих функциях организма. Термин "гормон" происходит от греческого слова, означающего "двигать", "побуждать" и точно определяет функции этих "химических посредников".
Эндокринная система человека включает серию желез, которые занимаются производством и выбросом гормонов в кровоток. Этот процесс контролируется гипофизом в головном мозге.
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Уровень гормонов колеблется в течение дня. Например, выброс кортизола будит по утрам, а мелатонин способствует засыпанию. Есть гормоны, которые вызывают чувства голода, сытости или тревоги.
Так называемые гормоны счастья могут облегчить беспокойство, предотвратить депрессию, вызвать удовольствие, радость, привязанность и доверие. Выработка этих гормонов нашим организмом зависит от многих факторов: образа жизни, питания, физической активности, окружения и даже микрофлоры кишечника.
"Каждое из этих химических веществ выполняет важные функции, одной из которой является также пробуждение положительных эмоций", — говорит врач клиники "Добробут" Ксения Грищук.

Виды

К гормонам, вызывающим положительные эмоции, относятся серотонин, окситоцин, дофамин и эндорфин.

Серотонин

Серотонин необходим человеку для настроения, пищеварения, сна, работы мозга и правильного циркадного ритма, который помогает организму работать в соответствии со сменой дня и ночи.
До 90 процентов серотонина вырабатывается в кишечнике, где он выполняет функцию регулировки пищеварения и вызывает ощущение сытости. Но, попадая в общий кровоток, это вещество способно улучшать настроение, помогать работе мозга и памяти.
В производстве гормона участвуют кишечные бактерии, которые стимулируют клетки, производящие серотонин. Еще один фактор, влияющий на выработку, — наличие его предшественника, триптофана (вещества, которое кишечник может превращать в серотонин). Эта незаменимая аминокислота поступает в организм человека с пищей.
Для того чтобы серотонин вырабатывался в достаточном количестве, нужно вести активный образ жизни, чаще бывать на солнце и свежем воздухе, употреблять в пищу клетчатку, поддерживая здоровую микрофлору кишечника.
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Окситоцин

Это химическое вещество называют "гормон объятий". Окситоцин начинает активно вырабатываться в организме в тот момент, когда человек испытывает любовь, доверие, нежность, благодарность. Во время родов женщины он стимулирует схватки, а проведенные исследования среди супружеских пар показали, что те из них, у которых уровень окситоцина в крови выше, имеют крепкие отношения.
Секреция гормона происходит в ответ на стимулы, воспринимаемые мозгом: прикосновения, зрительный контакт, запахи, звуки; а также во время стресса, чтобы уравновесить действие кортизола.
Чтобы увеличить выработку окситоцина, нужно больше находиться среди тех людей, которых любишь и уважаешь, не пренебрегать нежными или дружескими прикосновениями, завести домашнего питомца.

Дофамин

Еще один гормон счастья, который отвечает за мотивацию, память, внимание, когнитивные функции, принятие решений, материнское и репродуктивное поведение. Дофамин побуждает работать над достижением целей и увеличивает удовольствие от результата. Промедление и сомнение в себе — это результат низкого уровня гормона. Принимая похвалу за что-либо, человек испытывает выброс дофамина (гордость за себя, удовлетворение, ощущение благополучия).
Являясь частью системы вознаграждения в мозге, дофамин заставляет возвращаться снова и снова к тому, что доставило удовольствие. Поэтому этот активный нейромедиатор отвечает и за зависимость от веществ (наркотики и алкоголь) и поведение (азартные игры, секс).
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Снижение уровня выработки дофамина, которое происходит с возрастом, приводит к ряду серьезных проблем со здоровьем.
Это химическое вещество нельзя получить с пищей, но можно повысить его уровень через предшественников: аминокислоту тирозин организм может превращать в дофамин через сложную цепочку реакций.

Эндорфин

Эндорфины — это гормоны и нейросигнальные молекулы, которые действуют как болеутоляющие. Они подавляют передачу болевых сигналов в центральной нервной системе, связываясь с опиоидными рецепторами (естественным морфином организма).
Эндорфины и дофамин часто путают, потому что каждый из них является химическим веществом, которое делает человека счастливым в широком смысле этого слова. Они действительно в некотором роде связаны, потому что, когда эндорфины действуют на рецепторы центральной нервной системы, высвобождается дофамин. Однако эндорфины "прославились" не потому, что они блокируют болевые сигналы, а потому, что вызывают эйфорию.
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Как вырабатывается

Нейронные пути, формирующиеся в мозге человека под воздействием индивидуального опыта, помогают выстроить и укрепить новые связи, которые позволяют получать удовольствие от действий, происходивших ранее.
Факторы, способствующие выработке гормонов счастья:
  • Физические упражнения. Помогают производству дофамина (достигнув желаемой формы, человек получает удовольствие), серотонина (с физической нагрузкой уходит депрессия), эндорфинов (уменьшают боль в мышцах после силовых тренировок).
  • Посещение новых мест, интересных мероприятий, расслабляющий массаж. Все, что способно вызвать улыбку, стимулирует производство серотонина и эндорфинов.
  • Солнечный свет. Под воздействием ультрафиолетовых лучей организм человека производит витамин D, от наличия которого напрямую зависит выработка серотонина.
  • Шоколад, на 70-85 процентов состоящий из настоящего какао, не только улучшает кровообращение и укрепляет коронарные артерии, но и дает ощущение удовлетворенности из-за стимуляции гормонов счастья.
  • Продукты, содержащие триптофан.
  • Игра с домашними животными.
  • Объятия и поцелуи с любимыми людьми.
  • Медитация.
© Pixabay / 99mimimi Женщина гладит кота
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© Pixabay / 99mimimi
Женщина гладит кота

Где вырабатывается

Подавляющее большинство серотонина поступает из кишечника, частично выработкой гормона занимается мозг.
Дофамин производят клетки мозга и надпочечников, за уровень эндорфинов отвечает только мозг человека и наличие предшественника гормона триптофана. Окситоцин — гормон гипофиза.

Что тормозит выработку

"Неправильно организованный режим сна и отдыха, физическая и эмоциональная перегрузка, слабый иммунитет, длительная нехватка солнечного света и отсутствие мотивации заниматься чем-либо снижают выработку гормонов счастья", — отмечает Ксения Грищук.
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В каких продуктах содержится

Продукты, повышающие выработку серотонина в кишечнике:
  • яблоки;
  • ячмень;
  • свекла;
  • бобовые;
  • цитрусовые;
  • грибы;
  • лук;
  • чеснок.
Продукты, содержащие триптофан:
  • говядина;
  • курица;
  • индейка;
  • яйца;
  • треска, лосось;
  • сыр;
  • спирулина.
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Выработке дофамина помогут продукты, содержащие аминокислоту тирозин:
  • красное мясо;
  • жирная рыба;
  • бананы;
  • орехи;
  • морские водоросли;
  • авокадо;
  • соя;
  • молоко;
  • сыр;
  • творог;
  • петрушка.
В некоторых растениях содержится вещество, схожее с окситоцином:
  • тысячелистник;
  • крапива двудомная;
  • спорыш птичий;
  • листья и побеги земляники;
  • хлопчатник.
Кроме того, простимулировать выработку этого гормона счастья помогут:
  • финики;
  • гранат;
  • красная свекла;
  • картофельные и кукурузные чипсы.
Среди продуктов, увеличивающих выработку эндорфинов, следует выделить горький шоколад и любой жгучий перец (например, чили).
© Fotolia / joanna wnukШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Fotolia / joanna wnuk
Шоколад
 
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