19:01 01.10.2021 (обновлено: 19:34 01.10.2021)
Гормоны счастья: от чего зависит их уровень и как его повысить
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Почему эндорфин, серотонин и дофамин называются гормонами счастья и радости, как они влияют на мозг и как приучить организм их вырабатывать — в материале РИА Новости.
Что такое гормон счастья
Гормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые различными железами человеческого тела. Они перемещаются по кровотоку и играют важную роль во многих функциях организма. Термин "гормон" происходит от греческого слова, означающего "двигать", "побуждать" и точно определяет функции этих "химических посредников".
Эндокринная система человека включает серию желез, которые занимаются производством и выбросом гормонов в кровоток. Этот процесс контролируется гипофизом в головном мозге.
Уровень гормонов колеблется в течение дня. Например, выброс кортизола будит по утрам, а мелатонин способствует засыпанию. Есть гормоны, которые вызывают чувства голода, сытости или тревоги.
Так называемые гормоны счастья могут облегчить беспокойство, предотвратить депрессию, вызвать удовольствие, радость, привязанность и доверие. Выработка этих гормонов нашим организмом зависит от многих факторов: образа жизни, питания, физической активности, окружения и даже микрофлоры кишечника.
"Каждое из этих химических веществ выполняет важные функции, одной из которой является также пробуждение положительных эмоций", — говорит врач клиники "Добробут" Ксения Грищук.
Виды
К гормонам, вызывающим положительные эмоции, относятся серотонин, окситоцин, дофамин и эндорфин.
Серотонин
Серотонин необходим человеку для настроения, пищеварения, сна, работы мозга и правильного циркадного ритма, который помогает организму работать в соответствии со сменой дня и ночи.
До 90 процентов серотонина вырабатывается в кишечнике, где он выполняет функцию регулировки пищеварения и вызывает ощущение сытости. Но, попадая в общий кровоток, это вещество способно улучшать настроение, помогать работе мозга и памяти.
В производстве гормона участвуют кишечные бактерии, которые стимулируют клетки, производящие серотонин. Еще один фактор, влияющий на выработку, — наличие его предшественника, триптофана (вещества, которое кишечник может превращать в серотонин). Эта незаменимая аминокислота поступает в организм человека с пищей.
Для того чтобы серотонин вырабатывался в достаточном количестве, нужно вести активный образ жизни, чаще бывать на солнце и свежем воздухе, употреблять в пищу клетчатку, поддерживая здоровую микрофлору кишечника.
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Окситоцин
Это химическое вещество называют "гормон объятий". Окситоцин начинает активно вырабатываться в организме в тот момент, когда человек испытывает любовь, доверие, нежность, благодарность. Во время родов женщины он стимулирует схватки, а проведенные исследования среди супружеских пар показали, что те из них, у которых уровень окситоцина в крови выше, имеют крепкие отношения.
Секреция гормона происходит в ответ на стимулы, воспринимаемые мозгом: прикосновения, зрительный контакт, запахи, звуки; а также во время стресса, чтобы уравновесить действие кортизола.
Чтобы увеличить выработку окситоцина, нужно больше находиться среди тех людей, которых любишь и уважаешь, не пренебрегать нежными или дружескими прикосновениями, завести домашнего питомца.
Дофамин
Еще один гормон счастья, который отвечает за мотивацию, память, внимание, когнитивные функции, принятие решений, материнское и репродуктивное поведение. Дофамин побуждает работать над достижением целей и увеличивает удовольствие от результата. Промедление и сомнение в себе — это результат низкого уровня гормона. Принимая похвалу за что-либо, человек испытывает выброс дофамина (гордость за себя, удовлетворение, ощущение благополучия).
Являясь частью системы вознаграждения в мозге, дофамин заставляет возвращаться снова и снова к тому, что доставило удовольствие. Поэтому этот активный нейромедиатор отвечает и за зависимость от веществ (наркотики и алкоголь) и поведение (азартные игры, секс).
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Снижение уровня выработки дофамина, которое происходит с возрастом, приводит к ряду серьезных проблем со здоровьем.
Это химическое вещество нельзя получить с пищей, но можно повысить его уровень через предшественников: аминокислоту тирозин организм может превращать в дофамин через сложную цепочку реакций.
Эндорфин
Эндорфины — это гормоны и нейросигнальные молекулы, которые действуют как болеутоляющие. Они подавляют передачу болевых сигналов в центральной нервной системе, связываясь с опиоидными рецепторами (естественным морфином организма).
Эндорфины и дофамин часто путают, потому что каждый из них является химическим веществом, которое делает человека счастливым в широком смысле этого слова. Они действительно в некотором роде связаны, потому что, когда эндорфины действуют на рецепторы центральной нервной системы, высвобождается дофамин. Однако эндорфины "прославились" не потому, что они блокируют болевые сигналы, а потому, что вызывают эйфорию.
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Как вырабатывается
Нейронные пути, формирующиеся в мозге человека под воздействием индивидуального опыта, помогают выстроить и укрепить новые связи, которые позволяют получать удовольствие от действий, происходивших ранее.
Факторы, способствующие выработке гормонов счастья:
- —Физические упражнения. Помогают производству дофамина (достигнув желаемой формы, человек получает удовольствие), серотонина (с физической нагрузкой уходит депрессия), эндорфинов (уменьшают боль в мышцах после силовых тренировок).
- —Посещение новых мест, интересных мероприятий, расслабляющий массаж. Все, что способно вызвать улыбку, стимулирует производство серотонина и эндорфинов.
- —Солнечный свет. Под воздействием ультрафиолетовых лучей организм человека производит витамин D, от наличия которого напрямую зависит выработка серотонина.
- —Шоколад, на 70-85 процентов состоящий из настоящего какао, не только улучшает кровообращение и укрепляет коронарные артерии, но и дает ощущение удовлетворенности из-за стимуляции гормонов счастья.
- —Продукты, содержащие триптофан.
- —Игра с домашними животными.
- —Объятия и поцелуи с любимыми людьми.
- —Медитация.
Где вырабатывается
Подавляющее большинство серотонина поступает из кишечника, частично выработкой гормона занимается мозг.
Дофамин производят клетки мозга и надпочечников, за уровень эндорфинов отвечает только мозг человека и наличие предшественника гормона триптофана. Окситоцин — гормон гипофиза.
Что тормозит выработку
"Неправильно организованный режим сна и отдыха, физическая и эмоциональная перегрузка, слабый иммунитет, длительная нехватка солнечного света и отсутствие мотивации заниматься чем-либо снижают выработку гормонов счастья", — отмечает Ксения Грищук.
В каких продуктах содержится
Продукты, повышающие выработку серотонина в кишечнике:
- —яблоки;
- —ячмень;
- —свекла;
- —бобовые;
- —цитрусовые;
- —грибы;
- —лук;
- —чеснок.
Продукты, содержащие триптофан:
- —говядина;
- —курица;
- —индейка;
- —яйца;
- —треска, лосось;
- —сыр;
- —спирулина.
Выработке дофамина помогут продукты, содержащие аминокислоту тирозин:
- —красное мясо;
- —жирная рыба;
- —бананы;
- —орехи;
- —морские водоросли;
- —авокадо;
- —соя;
- —молоко;
- —сыр;
- —творог;
- —петрушка.
В некоторых растениях содержится вещество, схожее с окситоцином:
- —тысячелистник;
- —крапива двудомная;
- —спорыш птичий;
- —листья и побеги земляники;
- —хлопчатник.
Кроме того, простимулировать выработку этого гормона счастья помогут:
- —финики;
- —гранат;
- —красная свекла;
- —картофельные и кукурузные чипсы.
Среди продуктов, увеличивающих выработку эндорфинов, следует выделить горький шоколад и любой жгучий перец (например, чили).