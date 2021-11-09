https://ria.ru/20211109/shokolad-1758211849.html

Для торта, глазури и фондю: лучшие способы растопить шоколад

Как правильно растопить шоколад в домашних условиях: для фондю, украшения торта

Для торта, глазури и фондю: лучшие способы растопить шоколад

Для приготовления и украшения десертов часто бывает необходимо растопить шоколад. Как правильно и быстро это сделать в домашних условиях для торта, фондю или... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:24

2021-11-09T13:24

2021-11-09T13:28

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сладости

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Для приготовления и украшения десертов часто бывает необходимо растопить шоколад. Как правильно и быстро это сделать в домашних условиях для торта, фондю или горячих напитков — в материале РИА Новости.ШоколадШоколад — излюбленная сладость людей со всего мира. Его едят как отдельный полноценный десерт, а также добавляют в другие блюда в качестве одного из ингредиентов. Еще в начале XIX века продукт продавали как бодрящее лекарственное средство (какао-бобы отличаются повышенным содержанием кофеина). Первыми плоды тропического дерева начали употреблять индейцы майямного веков назад. Они собирали бобы, жарили, мололи и готовили ароматный горький напиток. С того времени он трансформировался и превратился в очень популярное лакомство.Шоколад (особенно горький) считается одним из лучших стимуляторов работы головного мозга. Из-за присутствия такого компонента как магний онулучшает память и помогает бороться со стрессом.Виды шоколадаНа полках магазинов можно найти множество сортов шоколада с различными добавками. В зависимости от содержания какао-бобов и сахарной пудры в составе продукт разделяют на три основных категории:Какой лучше выбратьДля приготовления десертов кондитеры могут использовать все виды шоколада, так как любой из них придает насыщенные и яркие оттенки какао вкусу блюда.Горький шоколад в кулинарии чаще применяют для изготовления глазури, выпечки и при создании конфет. Также его добавляют в мороженое и муссы. И именно из него делают любимый детьми горячий шоколад.Молочный вид продукта слаще и калорийнее темного из-за большего содержания молочных жиров. Зачастую его едят как самостоятельный десерт, однако добавляют и в другие блюда, если нужно добиться не горького и терпкого, а сладкого и более нежного вкуса.Белый шоколад в большинстве случаев берут для изготовления украшений на торты или пирожные, так как в его составе очень много сахарной пудры, а само какао практически отсутствует.Как растопить шоколад в домашних условияхДля многих блюд шоколад как ингредиент нужен в жидком виде. Есть несколько способов, которые позволят быстро растопить его в домашних условиях. Но процесс не так прост, как можно подумать — следует знать некоторые нюансы, чтобы добиться желаемого результата.МикроволновкаМикроволновка быстрее всего справится с задачей превращения шоколада в жидкую горячую массу. Для этого необходимо разломить плитку на маленькие кусочки, сложить в миску и на большой мощности поэтапно прогревать продукт до полного растопления. При этом каждый раз держать плитку в микроволновой печи следует не более 20 секунд, после этого тщательно перемешивать массу и только потом повторять процедуру до полного приготовления, иначе шоколад успеет пригореть.Посуда должна быть пригодна для использования в микроволновке. Лучше всего подойдет емкость из керамики или стекла.ФенОбычно фен берут в тех случаях, когда шоколад уже был расплавлен или темперирован, но успел остыть (темперированием называется придание продукту новых свойств через нагревание и остуживание). Иначе такой способ плавления займет слишком много времени.Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо для начала натереть шоколад на мелкой терке и поместить в глубокую миску. Фен следует включить на минимальную мощность и направить горячий воздух в посуду, при этом аккуратно помешивая сладкую массу.Духовка или плитаМетод плавления шоколада в духовке схож со способом приготовления в микроволновке: точно так же сладкую субстанцию нужно несколько раз доставать, перемешивать и отправлять обратно. Духовку следует разогреть до 60 градусов, шоколад мелко натереть и положить в термоустойчивую посуду. Саму смесь проверять каждые две минуты.Плавка прямо на плите может привести к пригоранию и даже перегреву шоколадной массы, однако она тоже является эффективным способом термической подготовки десерта. Здесь важно учитывать следующие моменты:МультиваркаВ мультиварке можно растопить шоколад на водяной бане.Первым делом сладость тщательно измельчают и помещают в емкость, которая сможет устойчиво встать в чашу мультиварки. В само устройство заранее стоит налить 500 мл воды и включить режим "пароварка". После того, как жидкость закипит, миску с шоколадом нужно переставить наверх и продолжить разогревать в течение 5-8 минут до готовности, непрерывно помешивая. При этом крышку прибора следует оставлять открытой, так конденсат не сможет попасть в продукт.Особенности плавления шоколадаДля разных блюд процесс плавления ингредиента несколько отличается. В основном эту сладость используют при приготовлении глазури на торт или фрукты, для фондю и горячего шоколада.Для тортаЧаще всего для глазури на торт берут темный шоколад — он лучше поддается обработке из-за высокого содержания какао-бобов.Растапливают шоколад для торта, как правило, на водяной бане — такой способ с меньшей вероятностью приведет к перегреву и продукт быстрее получится нужной консистенции. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:Для фондюДля приготовления фондю можно выбрать любой вид шоколада, как горький, так и белый, пористый. Чаще всего ингредиент растапливают с помощью специального прибора, фондюшницы, состоящей из удобного котелка и горелки. Однако можно воспользоваться обычной плитой или микроволновкой.Для горячего шоколадаДля приготовления горячего напитка продукт растапливают вместе с другими ингредиентами, а не отдельно, как в остальных рецептах. Для этого следует смешать в кастрюле какао, небольшое количество сахара и шоколад, поломанный на мелкие кусочки. После этого нужно добавить в емкость молоко или сливки и варить всю массу на медленном огне до появления первых пузырьков, время от времени аккуратно помешивая.Для фруктов в шоколадеЧтобы покрыть фрукты глазурью, нужно тоже растопить шоколад. Не рекомендуется брать плитку с какими-то добавками (орехами, изюмом, мармеладом и т.д.), лучше всего отдать предпочтение классике. Шоколад при этом растапливают любым способом в зависимости от домашних условий. Главное — это не процесс плавления, а этап застывания глазури: кулинары погружают фрукты в миску с горячим шоколадом, а после обязательно дают десерту остыть, выложив получившееся блюдо на тарелку и поставив его в холодильник.Как растопить белый и пористый шоколадЛучше всего шоколад растапливается при 33-процентном и более содержании какао-бобов. Учитывая, что этого ингредиента в составе белого шоколада практически нет, масса может получиться слишком вязкой и тягучей, с большим количеством комочков.Чтобы избежать этого, белый и пористый виды продукта растапливают, следуя определенным правилам:Полезные советыЧтобы продукт не подгорел и получился желаемой консистенции, кулинары со стажем рекомендуют начинающим:

https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html

https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html

https://ria.ru/20131218/984911504.html

https://ria.ru/20160101/1352751929.html

https://ria.ru/20211014/pudra-1754645412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, еда, сладости