Творожный, сметанный, крем-чиз: 22 простых рецепта крема для торта

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Заварной крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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молоко, 0,5 л
яйца, 2 шт.
мука, 3 ст. л.
сахар, 150 г
масло сливочное, 100 г
ванильный сахар, 10 г
В небольшом сотейнике или кастрюле соединить муку, сахар, ванильный сахар, яйца. Взбить венчиком, чтобы получилась однородная смесь.
Шаг 1
Аккуратно влить молоко и хорошо размешать массу.
Шаг 2
Поставить на небольшой огонь, довести до кипения и ждать, когда масса загустеет, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков.
Шаг 3
В горячий заварной крем добавить мягкое сливочное масло и размешать до полного его растворения.
Шаг 4
Накрыть пищевой пленкой и дать остыть.
Шаг 5
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Творожный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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творог, 500 г
масло сливочное, 300 г
сахарная пудра, 150 г
Взбить творог до однородной массы без комочков.
Шаг 1
Размягчить сливочное масло. Смешать с сахарной пудрой и взбить, сначала на низких оборотах миксера (блендера), постепенно увеличивать скорость.
Шаг 2
Когда смесь готова, добавить в нее творог частями и взбивать до однородности.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Крем-чиз
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сливочное масло, 175 г
сахарная пудра, 185 г
сливочный творожный сыр, 225 г
ванильный экстракт (или сахарная пудра с натуральной ванилью)
К сливочному маслу комнатной температуры добавить сахарную пудру и тщательно взбить миксером до получения пышного белого крема — примерно 10 минут.
Шаг 1
Ввести сливочный творожный сыр, предварительно перемешав его лопаткой, добавить ванильный экстракт или цедру цитрусовых.
Шаг 2
Перемешать на низких оборотах миксера или лопаткой до однородности.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Сметанный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сметана жирностью от 25 %, 500 г
сахарная пудра, 200 г
ванилин
В охлажденную емкость положить сметану и начать взбивать блендером или миксером, постепенно всыпая сахарную пудру.
Шаг 1
Взбивать до тех пор, пока крем не станет объемным и воздушным.
Шаг 2
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Крем из вареной сгущенки
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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вареное сгущенное молоко, 200 г
сливочное масло, 150 г
сахар, 1 ст. л.
Смешать масло комнатной температуры с сахаром.
Шаг 1
Взбить до однородной массы.
Шаг 2
Смешать с вареной сгущенкой и снова взбить.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Сливочно-шоколадный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сливки не менее 35 % жирности, 0,400 л
горький шоколад, 200 г
В кастрюлю налить сливки и поставить на огонь, нагреть до температуры не более 45 градусов. Положить измельченный шоколад, все время помешивать.
Шаг 1
Снять с огня и продолжать мешать, пока весь шоколад не растает.
Шаг 2
Охладить до комнатной температуры.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Шоколадный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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молоко коровье, 0,2 л
какао-порошок, 3 ст. л.
сахар-песок, 175 г
мука пшеничная, 2 ст. л.
масло сливочное, 50 г
Смешать какао, пшеничную муку и сахар.
Шаг 1
Молоко перед смешиванием с сухими компонентами немного подогреть — чтобы было меньше комочков.
Шаг 2
Влить теплое молоко в сухую смесь, помешивая венчиком.
Шаг 3
Поставить сотейник на плиту и довести содержимое до кипения, постоянно помешивая. После этого убавить огонь и варить три-четыре минуты.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Сливочный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сливки жирностью не менее 33 %, 500 г
сахарная пудра, 100 г
ванильный сахар, 3 г
Начать взбивать сливки, постепенно всыпать пудру и сахар и увеличивать мощность блендера.
Шаг 1
Продолжать, пока крем не увеличится в объеме примерно в два раза. Сахарная пудра должна хорошо раствориться в сливках.
Шаг 2
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Йогуртовый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сливки жирностью 33 %, 400 г
густой йогурт (не питьевой) жирностью 8 %, 200 г
загуститель для сливок, 16 г
сахарная пудра, 100 г
Соединить сливки, сахар и загуститель. Сливки должны быть очень холодными. Взбивать смесь до загустения.
Шаг 1
Смешать полученную массу с холодным йогуртом — лопаткой, блендером или миксером на низкой скорости.
Шаг 2
В крем можно добавить желатин, но тогда его нужно убрать в холодильник на полчаса.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Банановый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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бананы, 2 шт.
сахар, 2 ст. л.
масло сливочное, 100 г
Бананы очистить и нарезать.
Шаг 1
Насыпать сахар и взбить блендером.
Шаг 2
Добавить масло и еще раз взбить.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Масляный классический крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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масло сливочное, 300 г
сахарная пудра, 300 г
молоко, 2 ст. л.
Сахарную пудру просеять, чтобы избавиться от комков.
Шаг 1
В чашу блендера поместить размягченное сливочное масло и сахарную пудру.
Шаг 2
На высокой скорости взбить блендером смесь до получения пышной однородной массы — примерно в течение 7-10 минут.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Кокосовый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сахар , 140 г
молоко, 0,180 л
крахмал кукурузный (мука), 18 г
ванильный сахар, 8 г
яйцо крупное, 1 шт.
кокосовая стружка, 60 г
сливки жирностью 33 %, 0,300 л
Этапы приготовления: в яйца насыпать сахар и размешать венчиком. Добавлять крахмал, продолжая мешать. В конце влить холодное молоко, перемешать.
Шаг 1
Поставить чашу на водяную баню, помешивать до загустения. Смесь по консистенции должна напоминать манную кашу.
Шаг 2
Дать остыть до комнатной температуры и соединить с кокосовой стружкой.
Шаг 3
Накрыть пленкой и убрать в холодное место на 30 минут.
Шаг 4
Охлажденные сливки 33-35 % жирности взбить до устойчивого состояния, сначала на самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивать.
Шаг 5
В три этапа ввести взбитые сливки в заварную основу, перемешивая миксером на низких оборотах.
Шаг 6
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Постный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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вода, 0,2 л
мука пшеничная, 4 ст. л.
сахар, 100 г
ванилин, 1 г
лимон или апельсин, 1 шт.
Тщательно вымыть фрукт и снять цедру.
Шаг 1
В сотейник влить воду, выложить цедру, всыпать сахар и ванилин. Довести до кипения и проварить 1-2 минуты.
Шаг 2
Процедить полученную смесь, цедру выбросить.
Шаг 3
Поставить на минимальный огонь и всыпать подготовленную муку. Постоянно помешивать, чтобы не было комков, довести до плотного состояния.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Белковый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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яичные белки холодные, 6 шт.
сахар, 200 г
лимонная кислота (концентрат), 8 г
Смешать в кастрюле сахар с водой, довести до кипения и прокипятить пару минут для образования сиропа.
Шаг 1
Добавить лимонную кислоту и перемешать. Оставить сироп повариться.
Шаг 2
Взбить белки. Влить в них тонкой струей сироп и перемешать.
Шаг 3
Во время взбивания крем должен полностью остыть.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Ванильный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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молоко , 0,250 л
желтки , 2 шт.
сливки жирностью 33 %, 0,250 л
сахар, 80 г
крахмал, 1 ст. л.
ванильный сахар, 5 г
200 мл молока влить в сотейник. Подогреть его на маленьком огне, не доводя до кипения.
Шаг 1
Соединить яичные желтки с сахаром. Взбить все до образования массы бледно-желтого цвета. Добавить ванилин и просеянный крахмал. Тщательно перемешать.
Шаг 2
Ввести оставшееся молоко комнатной температуры. Массу из сахара и яиц влить в горячее молоко, постоянно помешивая.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Клубничный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сливки жирностью 35 %, 200 г
сыр маскарпоне, 200 г
сахар, 4 ст. л.
клубника, 100-120 г
ванилин, 0,5 г
Клубнику тщательно промыть и удалить плодоножки. Нарезать на кусочки и переложить в блендер вместе с 1 ст. л. сахара. Взбить до однородной консистенции.
Шаг 1
Сливки соединить с оставшимся сахаром, ванилином и взбить миксером до мягких пиков. Всыпать сахар.
Шаг 2
Добавить к сливкам маскарпоне и сахар, взбить.
Шаг 3
Затем добавлять частями клубничное пюре и взбивать крем до получения нужного цвета и вкуса.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Кофейный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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кофе свежемолотый, 0,020 л
крахмал картофельный, 25 г
масло сливочное, 200 г
молоко, 0,5 л
мука пшеничная, 25 г
сахар, 150 г
яйца куриные, 4 шт.
Довести до кипения молоко. Добавить кофе, выключить огонь и оставить под крышкой на пять минут. Процедить.
Шаг 1
Желтки отделить от белков и растереть с сахаром.
Шаг 2
Постепенно вливать кофе с молоком, растирая при этом смесь. Отдельно соединить молоко, муку и крахмал. Влить в кофейно-молочную массу.
Шаг 3
Нагревать смесь на небольшом огне, помешивая, до загустения, почти довести до кипения.
Шаг 4
Охладить.
Шаг 5
Масло комнатной температуры взбить в пышную массу. Порциями добавлять в него охлажденную кофейную массу, постоянно взбивая.
Шаг 6
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Ореховый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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молоко, 0,300 л
желтки куриных яиц, 2 шт.
крахмал кукурузный, 2 ст. л.
ванильный сахар, 5 г
сахар , 3 ст. л.
грецкие орехи, 50 г
В миску выложить желтки. Всыпать сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать.
Шаг 1
Добавить кукурузный крахмал. Влить две-три столовые ложки холодного молока и снова хорошо перемешать, чтобы не было комков.
Шаг 2
Кастрюлю с молоком поставить на огонь и влить приготовленную смесь. Постоянно перемешивая, довести крем до загустения.
Шаг 3
Грецкие орехи немного поджарить на сковороде или накалить в духовке, измельчить в блендере.
Шаг 4
Добавить в крем орехи и перемешать.
Шаг 5
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Медовый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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сливки, 1 л
яйца, 4 шт.
мед, 200 г
мука, 100 г
соль
ванильный сахар
В миску миксера разбить яйца. Добавить муку и одну чайную ложку соли. Перемешать.
Шаг 1
В казан или кастрюлю с толстым дном налить сливки. Добавить мед.
Шаг 2
Перемешать до полного растворения меда, снять смесь с огня.
Шаг 3
Все время перемешивать в миксере или венчиком смесь муки с яйцами, постепенно влить горячее молоко с медом.
Шаг 4
Вернуть массу в казан, поставить на средний огонь. Довести до кипения, все время интенсивно перемешивая венчиком.
Шаг 5
Выключить огонь и продолжить взбивать еще одну-две минуты.
Шаг 6
Перелить крем в миску и помешивать пару минут, пока не перестанет подниматься пар.
Шаг 7
Накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на три часа.
Шаг 8
Достать крем и снова взбить миксером.
Шаг 9
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Карамельный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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2
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5
5
сахар, 200 г
вода, 50 г
сливки жирностью 30 %, 0,8 л
В кастрюлю насыпать сахар, добавить воды и растопить на плите до получения сиропа.
Шаг 1
Не снимая с огня, вылить 300 мл сливок, довести до кипения и перемешать.
Шаг 2
Убрать смесь в холодильник на пять часов.
Шаг 3
Достать из холодильника, добавить 500 мл сливок и снова взбить.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Лимонный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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2
1
5
5
лимон, 2 шт.
яйца, 2 шт.
сахар, 100 г
сливочное масло, 20 г
С лимонов снять цедру и выдавить сок. Цедру натереть на мелкой терке, чтобы крем был без комочков. Перетереть с сахаром, добавить лимонный сок. Оставить на несколько минут.
Шаг 1
В лимонную массу добавить яйца. Все тщательно взбить.
Шаг 2
Добавить сливочное масло, поставить на медленный огонь и варить до загустения три-пять минут, постоянно помешивая венчиком. Следить, чтобы не образовывались комочки и смесь не пригорала.
Шаг 3
Готовый крем перелить в формочки и дать остыть.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Кефирный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021
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2
1
5
5
кефир, 300 г
мука, 70 г
сливки, 0,125 л
сахар, 75 г
апельсиновый сок , 2 ст. л.
ванильный сахар , 1 ст. л.
цедра апельсина
Кефир вылить в кастрюльку, добавить муку, сахарный песок, соль и апельсиновую цедру. Все хорошо перемешать, чтобы не было комков.
Шаг 1
Поставить кастрюлю на плиту на маленький огонь и, помешивая, довести крем до кипения. Крем должен получиться густым.
Шаг 2
Крем остудить.
Шаг 3
Сливки и ванильный сахар взбить в крепкую пену. Затем добавить их в крем, также добавить апельсиновый сок. Все хорошо перемешать.
Шаг 4
Убрать на 1,5 часа в морозильную камеру, при этом периодически помешивая. Он должен застыть, но при этом оставаться пластичным.
Шаг 5
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
21:33 22.12.2021
 

Творожный, сметанный, крем-чиз: 22 простых рецепта крема для торта

© Depositphotos / IgorTishenko Девушка на кухне
Девушка на кухне - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / IgorTishenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто увлечен выпечкой — муки, масла, яиц, сахарной пудры. Простые рецепты популярных кремов — в материале РИА Новости.

Что такое крем

Крем — это густая взбитая масса, которую используют для приготовления десертов, прослаивания и смазывания коржей тортов, украшения их поверхности и так далее.
Качества кондитерского продукта зависят от его состава, но, как правило, это питательные, калорийные смеси. По этой причине ими лучше не злоупотреблять. Например, средняя калорийность популярного заварного крема — 215,2 килокалории на 100 граммов (а по некоторым рецептам доходит и до 400).

Ингредиенты

Основным ингредиентом для крема обычно служат яичные белки, которые хорошо взбиваются. Чаще всего нужны еще сливочное масло и сахар-песок, а также сливки, сметана, молоко. В ряде рецептов есть специи и другие вкусовые и ароматические добавки, например сиропы, какао-порошок, орехи, фруктово-ягодные конфитюры и пр. Иногда сахар заменяют на предварительно приготовленный и охлажденный сироп или сахарную пудру.
© Depositphotos / DragonImagesДевушка за приготовлением десерта
Девушка за приготовлением десерта - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / DragonImages
Девушка за приготовлением десерта

Популярные рецепты

Видов крема для тортов и пирожных огромное множество на любой вкус. Они могут быть низкокалорийными, сырными, творожными и даже веганскими на растительном молоке.
Заварной крем
Ингредиенты
0,5 л
молоко
2 шт.
яйца
3 ст. л.
мука
150 г
сахар
100 г
масло сливочное
10 г
ванильный сахар
Приготовление
1
В небольшом сотейнике или кастрюле соединить муку, сахар, ванильный сахар, яйца. Взбить венчиком, чтобы получилась однородная смесь.
2
Аккуратно влить молоко и хорошо размешать массу.
3
Поставить на небольшой огонь, довести до кипения и ждать, когда масса загустеет, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков.
4
В горячий заварной крем добавить мягкое сливочное масло и размешать до полного его растворения.
5
Накрыть пищевой пленкой и дать остыть.
© Pixabay / Pixabay License/EnotovyjТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / Pixabay License/Enotovyj
Творог
Творожный крем
Ингредиенты
500 г
творог
300 г
масло сливочное
150 г
сахарная пудра
Приготовление
1
Взбить творог до однородной массы без комочков.
2
Размягчить сливочное масло. Смешать с сахарной пудрой и взбить, сначала на низких оборотах миксера (блендера), постепенно увеличивать скорость.
3
Когда смесь готова, добавить в нее творог частями и взбивать до однородности.
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкСливочный творожный сыр
Производство сыра маскарпоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Сливочный творожный сыр
Крем-чиз
Ингредиенты
175 г
сливочное масло
185 г
сахарная пудра
225 г
сливочный творожный сыр
по вкусу
ванильный экстракт (или сахарная пудра с натуральной ванилью)
Приготовление
1
К сливочному маслу комнатной температуры добавить сахарную пудру и тщательно взбить миксером до получения пышного белого крема — примерно 10 минут.
2
Ввести сливочный творожный сыр, предварительно перемешав его лопаткой, добавить ванильный экстракт или цедру цитрусовых.
3
Перемешать на низких оборотах миксера или лопаткой до однородности.
© Fotolia / PrintempsСметана
Овощи и сметана - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / Printemps
Сметана
Сметанный крем
Ингредиенты
500 г
сметана жирностью от 25 %
200 г
сахарная пудра
по вкусу
ванилин
Приготовление
1
В охлажденную емкость положить сметану и начать взбивать блендером или миксером, постепенно всыпая сахарную пудру.
2
Взбивать до тех пор, пока крем не станет объемным и воздушным.
© Pixabay / TheUjulala Сгущеное молоко
Сгущеное молоко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / TheUjulala
Сгущеное молоко
Крем из вареной сгущенки
Ингредиенты
200 г
вареное сгущенное молоко
150 г
сливочное масло
1 ст. л.
сахар
Приготовление
1
Смешать масло комнатной температуры с сахаром.
2
Взбить до однородной массы.
3
Смешать с вареной сгущенкой и снова взбить.
© Depositphotos / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / belchonock
Растопленный шоколад
Сливочно-шоколадный крем
Ингредиенты
0,400 л
сливки не менее 35 % жирности
200 г
горький шоколад
Приготовление
1
В кастрюлю налить сливки и поставить на огонь, нагреть до температуры не более 45 градусов. Положить измельченный шоколад, все время помешивать.
2
Снять с огня и продолжать мешать, пока весь шоколад не растает.
3
Охладить до комнатной температуры.
© Pixabay / EnotovyjБелый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад
Шоколадный крем
Ингредиенты
0,2 л
молоко коровье
3 ст. л.
какао-порошок
175 г
сахар-песок
2 ст. л.
мука пшеничная
50 г
масло сливочное
Приготовление
1
Смешать какао, пшеничную муку и сахар.
2
Молоко перед смешиванием с сухими компонентами немного подогреть — чтобы было меньше комочков.
3
Влить теплое молоко в сухую смесь, помешивая венчиком.
4
Поставить сотейник на плиту и довести содержимое до кипения, постоянно помешивая. После этого убавить огонь и варить три-четыре минуты.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСливки
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сливки
Сливочный крем
Ингредиенты
500 г
сливки жирностью не менее 33 %
100 г
сахарная пудра
3 г
ванильный сахар
Приготовление
1
Начать взбивать сливки, постепенно всыпать пудру и сахар и увеличивать мощность блендера.
2
Продолжать, пока крем не увеличится в объеме примерно в два раза. Сахарная пудра должна хорошо раствориться в сливках.
© Depositphotos / AntonMatyukhaЙогурт с ягодами
Йогурт с ягодами - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
Йогурт с ягодами
Йогуртовый крем
Ингредиенты
400 г
сливки жирностью 33 %
200 г
густой йогурт (не питьевой) жирностью 8 %
16 г
загуститель для сливок
100 г
сахарная пудра
Приготовление
1
Соединить сливки, сахар и загуститель. Сливки должны быть очень холодными. Взбивать смесь до загустения.
2
Смешать полученную массу с холодным йогуртом — лопаткой, блендером или миксером на низкой скорости.
3
В крем можно добавить желатин, но тогда его нужно убрать в холодильник на полчаса.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бананы
Банановый крем
Ингредиенты
2 шт.
бананы
2 ст. л.
сахар
100 г
масло сливочное
Приготовление
1
Бананы очистить и нарезать.
2
Насыпать сахар и взбить блендером.
3
Добавить масло и еще раз взбить.
© Pixabay / rodeopixСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / rodeopix
Сливочное масло
Масляный классический крем
Ингредиенты
300 г
масло сливочное
300 г
сахарная пудра
2 ст. л.
молоко
Приготовление
1
Сахарную пудру просеять, чтобы избавиться от комков.
2
В чашу блендера поместить размягченное сливочное масло и сахарную пудру.
3
На высокой скорости взбить блендером смесь до получения пышной однородной массы — примерно в течение 7-10 минут.
© Depositphotos / derepenteКокосовая стружка
Кокосовая стружка - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / derepente
Кокосовая стружка
Кокосовый крем
Ингредиенты
140 г
сахар
0,180 л
молоко
18 г
крахмал кукурузный (мука)
8 г
ванильный сахар
1 шт.
яйцо крупное
60 г
кокосовая стружка
0,300 л
сливки жирностью 33 %
Приготовление
1
Этапы приготовления: в яйца насыпать сахар и размешать венчиком. Добавлять крахмал, продолжая мешать. В конце влить холодное молоко, перемешать.
2
Поставить чашу на водяную баню, помешивать до загустения. Смесь по консистенции должна напоминать манную кашу.
3
Дать остыть до комнатной температуры и соединить с кокосовой стружкой.
4
Накрыть пленкой и убрать в холодное место на 30 минут.
5
Охлажденные сливки 33-35 % жирности взбить до устойчивого состояния, сначала на самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивать.
6
В три этапа ввести взбитые сливки в заварную основу, перемешивая миксером на низких оборотах.
© Pixabay / PexelsЛимон
Лимон - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / Pexels
Лимон
Постный крем
Ингредиенты
0,2 л
вода
4 ст. л.
мука пшеничная
100 г
сахар
1 г
ванилин
1 шт.
лимон или апельсин
Приготовление
1
Тщательно вымыть фрукт и снять цедру.
2
В сотейник влить воду, выложить цедру, всыпать сахар и ванилин. Довести до кипения и проварить 1-2 минуты.
3
Процедить полученную смесь, цедру выбросить.
4
Поставить на минимальный огонь и всыпать подготовленную муку. Постоянно помешивать, чтобы не было комков, довести до плотного состояния.
© Pixabay / MelanieFHardyКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / MelanieFHardy
Куриные яйца
Белковый крем
Ингредиенты
6 шт.
яичные белки холодные
200 г
сахар
8 г
лимонная кислота (концентрат)
Приготовление
1
Смешать в кастрюле сахар с водой, довести до кипения и прокипятить пару минут для образования сиропа.
2
Добавить лимонную кислоту и перемешать. Оставить сироп повариться.
3
Взбить белки. Влить в них тонкой струей сироп и перемешать.
4
Во время взбивания крем должен полностью остыть.
© Fotolia / SwapanКрахмал
Порошок - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / Swapan
Крахмал
Ванильный крем
Ингредиенты
0,250 л
молоко
2 шт.
желтки
0,250 л
сливки жирностью 33 %
80 г
сахар
1 ст. л.
крахмал
5 г
ванильный сахар
Приготовление
1
200 мл молока влить в сотейник. Подогреть его на маленьком огне, не доводя до кипения.
2
Соединить яичные желтки с сахаром. Взбить все до образования массы бледно-желтого цвета. Добавить ванилин и просеянный крахмал. Тщательно перемешать.
3
Ввести оставшееся молоко комнатной температуры. Массу из сахара и яиц влить в горячее молоко, постоянно помешивая.
© Фото : Виталий КовальчукКлубника
Клубника в Крапивне - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Виталий Ковальчук
Клубника
Клубничный крем
Ингредиенты
200 г
сливки жирностью 35 %
200 г
сыр маскарпоне
4 ст. л.
сахар
100-120 г
клубника
0,5 г
ванилин
Приготовление
1
Клубнику тщательно промыть и удалить плодоножки. Нарезать на кусочки и переложить в блендер вместе с 1 ст. л. сахара. Взбить до однородной консистенции.
2
Сливки соединить с оставшимся сахаром, ванилином и взбить миксером до мягких пиков. Всыпать сахар.
3
Добавить к сливкам маскарпоне и сахар, взбить.
4
Затем добавлять частями клубничное пюре и взбивать крем до получения нужного цвета и вкуса.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКофейные зерна
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кофейные зерна
Кофейный крем
Ингредиенты
0,020 л
кофе свежемолотый
25 г
крахмал картофельный
200 г
масло сливочное
0,5 л
молоко
25 г
мука пшеничная
150 г
сахар
4 шт.
яйца куриные
Приготовление
1
Довести до кипения молоко. Добавить кофе, выключить огонь и оставить под крышкой на пять минут. Процедить.
2
Желтки отделить от белков и растереть с сахаром.
3
Постепенно вливать кофе с молоком, растирая при этом смесь. Отдельно соединить молоко, муку и крахмал. Влить в кофейно-молочную массу.
4
Нагревать смесь на небольшом огне, помешивая, до загустения, почти довести до кипения.
5
Охладить.
6
Масло комнатной температуры взбить в пышную массу. Порциями добавлять в него охлажденную кофейную массу, постоянно взбивая.
© Pixabay / marijana1грецкие орехи
грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / marijana1
грецкие орехи
Ореховый крем
Ингредиенты
0,300 л
молоко
2 шт.
желтки куриных яиц
2 ст. л.
крахмал кукурузный
5 г
ванильный сахар
3 ст. л.
сахар
50 г
грецкие орехи
Приготовление
1
В миску выложить желтки. Всыпать сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать.
2
Добавить кукурузный крахмал. Влить две-три столовые ложки холодного молока и снова хорошо перемешать, чтобы не было комков.
3
Кастрюлю с молоком поставить на огонь и влить приготовленную смесь. Постоянно перемешивая, довести крем до загустения.
4
Грецкие орехи немного поджарить на сковороде или накалить в духовке, измельчить в блендере.
5
Добавить в крем орехи и перемешать.
© Pixabay / Steve BuissinneМед
Мед - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / Steve Buissinne
Мед
Медовый крем
Ингредиенты
1 л
сливки
4 шт.
яйца
200 г
мед
100 г
мука
по вкусу
соль
по вкусу
ванильный сахар
Приготовление
1
В миску миксера разбить яйца. Добавить муку и одну чайную ложку соли. Перемешать.
2
В казан или кастрюлю с толстым дном налить сливки. Добавить мед.
3
Перемешать до полного растворения меда, снять смесь с огня.
4
Все время перемешивать в миксере или венчиком смесь муки с яйцами, постепенно влить горячее молоко с медом.
5
Вернуть массу в казан, поставить на средний огонь. Довести до кипения, все время интенсивно перемешивая венчиком.
6
Выключить огонь и продолжить взбивать еще одну-две минуты.
7
Перелить крем в миску и помешивать пару минут, пока не перестанет подниматься пар.
8
Накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на три часа.
9
Достать крем и снова взбить миксером.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМного сахара
Много сахара - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Много сахара
Карамельный крем
Ингредиенты
200 г
сахар
50 г
вода
0,8 л
сливки жирностью 30 %
Приготовление
1
В кастрюлю насыпать сахар, добавить воды и растопить на плите до получения сиропа.
2
Не снимая с огня, вылить 300 мл сливок, довести до кипения и перемешать.
3
Убрать смесь в холодильник на пять часов.
4
Достать из холодильника, добавить 500 мл сливок и снова взбить.
© Pixabay / Andy M.Лимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / Andy M.
Лимоны
Лимонный крем
Ингредиенты
2 шт.
лимон
2 шт.
яйца
100 г
сахар
20 г
сливочное масло
Приготовление
1
С лимонов снять цедру и выдавить сок. Цедру натереть на мелкой терке, чтобы крем был без комочков. Перетереть с сахаром, добавить лимонный сок. Оставить на несколько минут.
2
В лимонную массу добавить яйца. Все тщательно взбить.
3
Добавить сливочное масло, поставить на медленный огонь и варить до загустения три-пять минут, постоянно помешивая венчиком. Следить, чтобы не образовывались комочки и смесь не пригорала.
4
Готовый крем перелить в формочки и дать остыть.
© Depositphotos / 5PHГрафин и стаканы с кефиром
Графин и стаканы с кефиром - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / 5PH
Графин и стаканы с кефиром
Кефирный крем
Ингредиенты
300 г
кефир
70 г
мука
0,125 л
сливки
75 г
сахар
2 ст. л.
апельсиновый сок
1 ст. л.
ванильный сахар
по вкусу
цедра апельсина
Приготовление
1
Кефир вылить в кастрюльку, добавить муку, сахарный песок, соль и апельсиновую цедру. Все хорошо перемешать, чтобы не было комков.
2
Поставить кастрюлю на плиту на маленький огонь и, помешивая, довести крем до кипения. Крем должен получиться густым.
3
Крем остудить.
4
Сливки и ванильный сахар взбить в крепкую пену. Затем добавить их в крем, также добавить апельсиновый сок. Все хорошо перемешать.
5
Убрать на 1,5 часа в морозильную камеру, при этом периодически помешивая. Он должен застыть, но при этом оставаться пластичным.
Шоколадный фондан - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 21:16
"Пирожное с лавой": как приготовить шоколадный фондан с жидким центром

Советы кулинара

По словам повара Олега Васильева, лучше всего использовать для приготовления крема масло жирностью не менее 82,5 % — иначе смесь получится слишком жидкой. Сахар лучше заменить пудрой, так как она растворяется в смесях полностью. Если крем на масле и сгущенке, он может расслоиться, но исправить это можно, вскипятив его.
 
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02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
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Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе