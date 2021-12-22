Творожный, сметанный, крем-чиз: 22 простых рецепта крема для торта

Заварной крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко, 0,5 л
яйца, 2 шт.
мука, 3 ст. л.
сахар, 150 г
масло сливочное, 100 г
ванильный сахар, 10 г
В небольшом сотейнике или кастрюле соединить муку, сахар, ванильный сахар, яйца. Взбить венчиком, чтобы получилась однородная смесь.
Шаг 1
Аккуратно влить молоко и хорошо размешать массу.
Шаг 2
Поставить на небольшой огонь, довести до кипения и ждать, когда масса загустеет, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков.
Шаг 3
В горячий заварной крем добавить мягкое сливочное масло и размешать до полного его растворения.
Шаг 4
Накрыть пищевой пленкой и дать остыть.
Шаг 5
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Творожный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
творог, 500 г
масло сливочное, 300 г
сахарная пудра, 150 г
Взбить творог до однородной массы без комочков.
Шаг 1
Размягчить сливочное масло. Смешать с сахарной пудрой и взбить, сначала на низких оборотах миксера (блендера), постепенно увеличивать скорость.
Шаг 2
Когда смесь готова, добавить в нее творог частями и взбивать до однородности.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Крем-чиз
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сливочное масло, 175 г
сахарная пудра, 185 г
сливочный творожный сыр, 225 г
ванильный экстракт (или сахарная пудра с натуральной ванилью)
К сливочному маслу комнатной температуры добавить сахарную пудру и тщательно взбить миксером до получения пышного белого крема — примерно 10 минут.
Шаг 1
Ввести сливочный творожный сыр, предварительно перемешав его лопаткой, добавить ванильный экстракт или цедру цитрусовых.
Шаг 2
Перемешать на низких оборотах миксера или лопаткой до однородности.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Сметанный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сметана жирностью от 25 %, 500 г
сахарная пудра, 200 г
ванилин
В охлажденную емкость положить сметану и начать взбивать блендером или миксером, постепенно всыпая сахарную пудру.
Шаг 1
Взбивать до тех пор, пока крем не станет объемным и воздушным.
Шаг 2
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Крем из вареной сгущенки
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вареное сгущенное молоко, 200 г
сливочное масло, 150 г
сахар, 1 ст. л.
Смешать масло комнатной температуры с сахаром.
Шаг 1
Взбить до однородной массы.
Шаг 2
Смешать с вареной сгущенкой и снова взбить.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Сливочно-шоколадный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сливки не менее 35 % жирности, 0,400 л
горький шоколад, 200 г
В кастрюлю налить сливки и поставить на огонь, нагреть до температуры не более 45 градусов. Положить измельченный шоколад, все время помешивать.
Шаг 1
Снять с огня и продолжать мешать, пока весь шоколад не растает.
Шаг 2
Охладить до комнатной температуры.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Шоколадный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко коровье, 0,2 л
какао-порошок, 3 ст. л.
сахар-песок, 175 г
мука пшеничная, 2 ст. л.
масло сливочное, 50 г
Смешать какао, пшеничную муку и сахар.
Шаг 1
Молоко перед смешиванием с сухими компонентами немного подогреть — чтобы было меньше комочков.
Шаг 2
Влить теплое молоко в сухую смесь, помешивая венчиком.
Шаг 3
Поставить сотейник на плиту и довести содержимое до кипения, постоянно помешивая. После этого убавить огонь и варить три-четыре минуты.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Сливочный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сливки жирностью не менее 33 %, 500 г
сахарная пудра, 100 г
ванильный сахар, 3 г
Начать взбивать сливки, постепенно всыпать пудру и сахар и увеличивать мощность блендера.
Шаг 1
Продолжать, пока крем не увеличится в объеме примерно в два раза. Сахарная пудра должна хорошо раствориться в сливках.
Шаг 2
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Йогуртовый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сливки жирностью 33 %, 400 г
густой йогурт (не питьевой) жирностью 8 %, 200 г
загуститель для сливок, 16 г
сахарная пудра, 100 г
Соединить сливки, сахар и загуститель. Сливки должны быть очень холодными. Взбивать смесь до загустения.
Шаг 1
Смешать полученную массу с холодным йогуртом — лопаткой, блендером или миксером на низкой скорости.
Шаг 2
В крем можно добавить желатин, но тогда его нужно убрать в холодильник на полчаса.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Банановый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бананы, 2 шт.
сахар, 2 ст. л.
масло сливочное, 100 г
Бананы очистить и нарезать.
Шаг 1
Насыпать сахар и взбить блендером.
Шаг 2
Добавить масло и еще раз взбить.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Масляный классический крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
масло сливочное, 300 г
сахарная пудра, 300 г
молоко, 2 ст. л.
Сахарную пудру просеять, чтобы избавиться от комков.
Шаг 1
В чашу блендера поместить размягченное сливочное масло и сахарную пудру.
Шаг 2
На высокой скорости взбить блендером смесь до получения пышной однородной массы — примерно в течение 7-10 минут.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Кокосовый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахар , 140 г
молоко, 0,180 л
крахмал кукурузный (мука), 18 г
ванильный сахар, 8 г
яйцо крупное, 1 шт.
кокосовая стружка, 60 г
сливки жирностью 33 %, 0,300 л
Этапы приготовления: в яйца насыпать сахар и размешать венчиком. Добавлять крахмал, продолжая мешать. В конце влить холодное молоко, перемешать.
Шаг 1
Поставить чашу на водяную баню, помешивать до загустения. Смесь по консистенции должна напоминать манную кашу.
Шаг 2
Дать остыть до комнатной температуры и соединить с кокосовой стружкой.
Шаг 3
Накрыть пленкой и убрать в холодное место на 30 минут.
Шаг 4
Охлажденные сливки 33-35 % жирности взбить до устойчивого состояния, сначала на самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивать.
Шаг 5
В три этапа ввести взбитые сливки в заварную основу, перемешивая миксером на низких оборотах.
Шаг 6
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Постный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода, 0,2 л
мука пшеничная, 4 ст. л.
сахар, 100 г
ванилин, 1 г
лимон или апельсин, 1 шт.
Тщательно вымыть фрукт и снять цедру.
Шаг 1
В сотейник влить воду, выложить цедру, всыпать сахар и ванилин. Довести до кипения и проварить 1-2 минуты.
Шаг 2
Процедить полученную смесь, цедру выбросить.
Шаг 3
Поставить на минимальный огонь и всыпать подготовленную муку. Постоянно помешивать, чтобы не было комков, довести до плотного состояния.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Белковый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яичные белки холодные, 6 шт.
сахар, 200 г
лимонная кислота (концентрат), 8 г
Смешать в кастрюле сахар с водой, довести до кипения и прокипятить пару минут для образования сиропа.
Шаг 1
Добавить лимонную кислоту и перемешать. Оставить сироп повариться.
Шаг 2
Взбить белки. Влить в них тонкой струей сироп и перемешать.
Шаг 3
Во время взбивания крем должен полностью остыть.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Ванильный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко , 0,250 л
желтки , 2 шт.
сливки жирностью 33 %, 0,250 л
сахар, 80 г
крахмал, 1 ст. л.
ванильный сахар, 5 г
200 мл молока влить в сотейник. Подогреть его на маленьком огне, не доводя до кипения.
Шаг 1
Соединить яичные желтки с сахаром. Взбить все до образования массы бледно-желтого цвета. Добавить ванилин и просеянный крахмал. Тщательно перемешать.
Шаг 2
Ввести оставшееся молоко комнатной температуры. Массу из сахара и яиц влить в горячее молоко, постоянно помешивая.
Шаг 3
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Клубничный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сливки жирностью 35 %, 200 г
сыр маскарпоне, 200 г
сахар, 4 ст. л.
клубника, 100-120 г
ванилин, 0,5 г
Клубнику тщательно промыть и удалить плодоножки. Нарезать на кусочки и переложить в блендер вместе с 1 ст. л. сахара. Взбить до однородной консистенции.
Шаг 1
Сливки соединить с оставшимся сахаром, ванилином и взбить миксером до мягких пиков. Всыпать сахар.
Шаг 2
Добавить к сливкам маскарпоне и сахар, взбить.
Шаг 3
Затем добавлять частями клубничное пюре и взбивать крем до получения нужного цвета и вкуса.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Кофейный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кофе свежемолотый, 0,020 л
крахмал картофельный, 25 г
масло сливочное, 200 г
молоко, 0,5 л
мука пшеничная, 25 г
сахар, 150 г
яйца куриные, 4 шт.
Довести до кипения молоко. Добавить кофе, выключить огонь и оставить под крышкой на пять минут. Процедить.
Шаг 1
Желтки отделить от белков и растереть с сахаром.
Шаг 2
Постепенно вливать кофе с молоком, растирая при этом смесь. Отдельно соединить молоко, муку и крахмал. Влить в кофейно-молочную массу.
Шаг 3
Нагревать смесь на небольшом огне, помешивая, до загустения, почти довести до кипения.
Шаг 4
Масло комнатной температуры взбить в пышную массу. Порциями добавлять в него охлажденную кофейную массу, постоянно взбивая.
Шаг 6
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Ореховый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко, 0,300 л
желтки куриных яиц, 2 шт.
крахмал кукурузный, 2 ст. л.
ванильный сахар, 5 г
сахар , 3 ст. л.
грецкие орехи, 50 г
В миску выложить желтки. Всыпать сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать.
Шаг 1
Добавить кукурузный крахмал. Влить две-три столовые ложки холодного молока и снова хорошо перемешать, чтобы не было комков.
Шаг 2
Кастрюлю с молоком поставить на огонь и влить приготовленную смесь. Постоянно перемешивая, довести крем до загустения.
Шаг 3
Грецкие орехи немного поджарить на сковороде или накалить в духовке, измельчить в блендере.
Шаг 4
Добавить в крем орехи и перемешать.
Шаг 5
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Медовый крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сливки, 1 л
яйца, 4 шт.
мед, 200 г
мука, 100 г
соль
ванильный сахар
В миску миксера разбить яйца. Добавить муку и одну чайную ложку соли. Перемешать.
Шаг 1
В казан или кастрюлю с толстым дном налить сливки. Добавить мед.
Шаг 2
Перемешать до полного растворения меда, снять смесь с огня.
Шаг 3
Все время перемешивать в миксере или венчиком смесь муки с яйцами, постепенно влить горячее молоко с медом.
Шаг 4
Вернуть массу в казан, поставить на средний огонь. Довести до кипения, все время интенсивно перемешивая венчиком.
Шаг 5
Выключить огонь и продолжить взбивать еще одну-две минуты.
Шаг 6
Перелить крем в миску и помешивать пару минут, пока не перестанет подниматься пар.
Шаг 7
Накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на три часа.
Шаг 8
Достать крем и снова взбить миксером.
Шаг 9
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Карамельный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахар, 200 г
вода, 50 г
сливки жирностью 30 %, 0,8 л
В кастрюлю насыпать сахар, добавить воды и растопить на плите до получения сиропа.
Шаг 1
Не снимая с огня, вылить 300 мл сливок, довести до кипения и перемешать.
Шаг 2
Убрать смесь в холодильник на пять часов.
Шаг 3
Достать из холодильника, добавить 500 мл сливок и снова взбить.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Лимонный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лимон, 2 шт.
яйца, 2 шт.
сахар, 100 г
сливочное масло, 20 г
С лимонов снять цедру и выдавить сок. Цедру натереть на мелкой терке, чтобы крем был без комочков. Перетереть с сахаром, добавить лимонный сок. Оставить на несколько минут.
Шаг 1
В лимонную массу добавить яйца. Все тщательно взбить.
Шаг 2
Добавить сливочное масло, поставить на медленный огонь и варить до загустения три-пять минут, постоянно помешивая венчиком. Следить, чтобы не образовывались комочки и смесь не пригорала.
Шаг 3
Готовый крем перелить в формочки и дать остыть.
Шаг 4
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Кефирный крем
Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто... РИА Новости, 22.12.2021 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598977139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc4a9fb356a77c01c497d14cf8f83024.jpg
2021-12-22T21:33
2021-12-22T21:33
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кефир, 300 г
мука, 70 г
сливки, 0,125 л
сахар, 75 г
апельсиновый сок , 2 ст. л.
ванильный сахар , 1 ст. л.
цедра апельсина
Кефир вылить в кастрюльку, добавить муку, сахарный песок, соль и апельсиновую цедру. Все хорошо перемешать, чтобы не было комков.
Шаг 1
Поставить кастрюлю на плиту на маленький огонь и, помешивая, довести крем до кипения. Крем должен получиться густым.
Шаг 2
Сливки и ванильный сахар взбить в крепкую пену. Затем добавить их в крем, также добавить апельсиновый сок. Все хорошо перемешать.
Шаг 4
Убрать на 1,5 часа в морозильную камеру, при этом периодически помешивая. Он должен застыть, но при этом оставаться пластичным.
Шаг 5
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
Творожный, сметанный, крем-чиз: 22 простых рецепта крема для торта
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вкусный крем для торта несложно сделать в домашних условиях. Для многих вариантов достаточно нехитрых ингредиентов, которые найдутся на кухне любого, кто увлечен выпечкой — муки, масла, яиц, сахарной пудры. Простые рецепты популярных кремов — в материале РИА Новости.
Что такое крем
Крем — это густая взбитая масса, которую используют для приготовления десертов, прослаивания и смазывания коржей тортов, украшения их поверхности и так далее.
Качества кондитерского продукта зависят от его состава, но, как правило, это питательные, калорийные смеси. По этой причине ими лучше не злоупотреблять. Например, средняя калорийность популярного заварного крема — 215,2 килокалории на 100 граммов (а по некоторым рецептам доходит и до 400).
Ингредиенты
Основным ингредиентом для крема обычно служат яичные белки, которые хорошо взбиваются. Чаще всего нужны еще сливочное масло и сахар-песок, а также сливки, сметана, молоко. В ряде рецептов есть специи и другие вкусовые и ароматические добавки, например сиропы, какао-порошок
, орехи
, фруктово-ягодные конфитюры и пр. Иногда сахар заменяют на предварительно приготовленный и охлажденный сироп или сахарную пудру
.
Популярные рецепты
Видов крема для тортов и пирожных огромное множество на любой вкус. Они могут быть низкокалорийными, сырными, творожными и даже веганскими на растительном молоке.
Заварной крем
Ингредиенты
Приготовление
1
В небольшом сотейнике или кастрюле соединить муку, сахар, ванильный сахар, яйца. Взбить венчиком, чтобы получилась однородная смесь.
2
Аккуратно влить молоко и хорошо размешать массу.
3
Поставить на небольшой огонь, довести до кипения и ждать, когда масса загустеет, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков.
4
В горячий заварной крем добавить мягкое сливочное масло и размешать до полного его растворения.
5
Накрыть пищевой пленкой и дать остыть.
Творожный крем
Ингредиенты
Приготовление
1
Взбить творог до однородной массы без комочков.
2
Размягчить сливочное масло. Смешать с сахарной пудрой и взбить, сначала на низких оборотах миксера (блендера), постепенно увеличивать скорость.
3
Когда смесь готова, добавить в нее творог частями и взбивать до однородности.
Крем-чиз
Ингредиенты
225 г
сливочный творожный сыр
по вкусу
ванильный экстракт (или сахарная пудра с натуральной ванилью)
Приготовление
1
К сливочному маслу комнатной температуры добавить сахарную пудру и тщательно взбить миксером до получения пышного белого крема — примерно 10 минут.
2
Ввести сливочный творожный сыр, предварительно перемешав его лопаткой, добавить ванильный экстракт или цедру цитрусовых.
3
Перемешать на низких оборотах миксера или лопаткой до однородности.
Сметанный крем
Ингредиенты
500 г
сметана жирностью от 25 %
Приготовление
1
В охлажденную емкость положить сметану и начать взбивать блендером или миксером, постепенно всыпая сахарную пудру.
2
Взбивать до тех пор, пока крем не станет объемным и воздушным.
Крем из вареной сгущенки
Ингредиенты
200 г
вареное сгущенное молоко
Приготовление
1
Смешать масло комнатной температуры с сахаром.
2
Взбить до однородной массы.
3
Смешать с вареной сгущенкой и снова взбить.
Сливочно-шоколадный крем
Ингредиенты
0,400 л
сливки не менее 35 % жирности
Приготовление
1
В кастрюлю налить сливки и поставить на огонь, нагреть до температуры не более 45 градусов. Положить измельченный шоколад, все время помешивать.
2
Снять с огня и продолжать мешать, пока весь шоколад не растает.
3
Охладить до комнатной температуры.
Шоколадный крем
Ингредиенты
Приготовление
1
Смешать какао, пшеничную муку и сахар.
2
Молоко перед смешиванием с сухими компонентами немного подогреть — чтобы было меньше комочков.
3
Влить теплое молоко в сухую смесь, помешивая венчиком.
4
Поставить сотейник на плиту и довести содержимое до кипения, постоянно помешивая. После этого убавить огонь и варить три-четыре минуты.
Сливочный крем
Ингредиенты
500 г
сливки жирностью не менее 33 %
Приготовление
1
Начать взбивать сливки, постепенно всыпать пудру и сахар и увеличивать мощность блендера.
2
Продолжать, пока крем не увеличится в объеме примерно в два раза. Сахарная пудра должна хорошо раствориться в сливках.
Йогуртовый крем
Ингредиенты
400 г
сливки жирностью 33 %
200 г
густой йогурт (не питьевой) жирностью 8 %
16 г
загуститель для сливок
Приготовление
1
Соединить сливки, сахар и загуститель. Сливки должны быть очень холодными. Взбивать смесь до загустения.
2
Смешать полученную массу с холодным йогуртом — лопаткой, блендером или миксером на низкой скорости.
3
В крем можно добавить желатин, но тогда его нужно убрать в холодильник на полчаса.
Банановый крем
Ингредиенты
Приготовление
1
Бананы очистить и нарезать.
2
Насыпать сахар и взбить блендером.
3
Добавить масло и еще раз взбить.
Масляный классический крем
Ингредиенты
Приготовление
1
Сахарную пудру просеять, чтобы избавиться от комков.
2
В чашу блендера поместить размягченное сливочное масло и сахарную пудру.
3
На высокой скорости взбить блендером смесь до получения пышной однородной массы — примерно в течение 7-10 минут.
Кокосовый крем
Ингредиенты
18 г
крахмал кукурузный (мука)
0,300 л
сливки жирностью 33 %
Приготовление
1
Этапы приготовления: в яйца насыпать сахар и размешать венчиком. Добавлять крахмал, продолжая мешать. В конце влить холодное молоко, перемешать.
2
Поставить чашу на водяную баню, помешивать до загустения. Смесь по консистенции должна напоминать манную кашу.
3
Дать остыть до комнатной температуры и соединить с кокосовой стружкой.
4
Накрыть пленкой и убрать в холодное место на 30 минут.
5
Охлажденные сливки 33-35 % жирности взбить до устойчивого состояния, сначала на самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивать.
6
В три этапа ввести взбитые сливки в заварную основу, перемешивая миксером на низких оборотах.
Постный крем
Ингредиенты
Приготовление
1
Тщательно вымыть фрукт и снять цедру.
2
В сотейник влить воду, выложить цедру, всыпать сахар и ванилин. Довести до кипения и проварить 1-2 минуты.
3
Процедить полученную смесь, цедру выбросить.
4
Поставить на минимальный огонь и всыпать подготовленную муку. Постоянно помешивать, чтобы не было комков, довести до плотного состояния.
Белковый крем
Ингредиенты
6 шт.
яичные белки холодные
8 г
лимонная кислота (концентрат)
Приготовление
1
Смешать в кастрюле сахар с водой, довести до кипения и прокипятить пару минут для образования сиропа.
2
Добавить лимонную кислоту и перемешать. Оставить сироп повариться.
3
Взбить белки. Влить в них тонкой струей сироп и перемешать.
4
Во время взбивания крем должен полностью остыть.
Ванильный крем
Ингредиенты
0,250 л
сливки жирностью 33 %
Приготовление
1
200 мл молока влить в сотейник. Подогреть его на маленьком огне, не доводя до кипения.
2
Соединить яичные желтки с сахаром. Взбить все до образования массы бледно-желтого цвета. Добавить ванилин и просеянный крахмал. Тщательно перемешать.
3
Ввести оставшееся молоко комнатной температуры. Массу из сахара и яиц влить в горячее молоко, постоянно помешивая.
Клубничный крем
Ингредиенты
200 г
сливки жирностью 35 %
Приготовление
1
Клубнику тщательно промыть и удалить плодоножки. Нарезать на кусочки и переложить в блендер вместе с 1 ст. л. сахара. Взбить до однородной консистенции.
2
Сливки соединить с оставшимся сахаром, ванилином и взбить миксером до мягких пиков. Всыпать сахар.
3
Добавить к сливкам маскарпоне и сахар, взбить.
4
Затем добавлять частями клубничное пюре и взбивать крем до получения нужного цвета и вкуса.
Кофейный крем
Ингредиенты
Приготовление
1
Довести до кипения молоко. Добавить кофе, выключить огонь и оставить под крышкой на пять минут. Процедить.
2
Желтки отделить от белков и растереть с сахаром.
3
Постепенно вливать кофе с молоком, растирая при этом смесь. Отдельно соединить молоко, муку и крахмал. Влить в кофейно-молочную массу.
4
Нагревать смесь на небольшом огне, помешивая, до загустения, почти довести до кипения.
6
Масло комнатной температуры взбить в пышную массу. Порциями добавлять в него охлажденную кофейную массу, постоянно взбивая.
Ореховый крем
Ингредиенты
2 ст. л.
крахмал кукурузный
Приготовление
1
В миску выложить желтки. Всыпать сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешать.
2
Добавить кукурузный крахмал. Влить две-три столовые ложки холодного молока и снова хорошо перемешать, чтобы не было комков.
3
Кастрюлю с молоком поставить на огонь и влить приготовленную смесь. Постоянно перемешивая, довести крем до загустения.
4
Грецкие орехи немного поджарить на сковороде или накалить в духовке, измельчить в блендере.
5
Добавить в крем орехи и перемешать.
Медовый крем
Ингредиенты
Приготовление
1
В миску миксера разбить яйца. Добавить муку и одну чайную ложку соли. Перемешать.
2
В казан или кастрюлю с толстым дном налить сливки. Добавить мед.
3
Перемешать до полного растворения меда, снять смесь с огня.
4
Все время перемешивать в миксере или венчиком смесь муки с яйцами, постепенно влить горячее молоко с медом.
5
Вернуть массу в казан, поставить на средний огонь. Довести до кипения, все время интенсивно перемешивая венчиком.
6
Выключить огонь и продолжить взбивать еще одну-две минуты.
7
Перелить крем в миску и помешивать пару минут, пока не перестанет подниматься пар.
8
Накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на три часа.
9
Достать крем и снова взбить миксером.
Карамельный крем
Ингредиенты
0,8 л
сливки жирностью 30 %
Приготовление
1
В кастрюлю насыпать сахар, добавить воды и растопить на плите до получения сиропа.
2
Не снимая с огня, вылить 300 мл сливок, довести до кипения и перемешать.
3
Убрать смесь в холодильник на пять часов.
4
Достать из холодильника, добавить 500 мл сливок и снова взбить.
Лимонный крем
Ингредиенты
Приготовление
1
С лимонов снять цедру и выдавить сок. Цедру натереть на мелкой терке, чтобы крем был без комочков. Перетереть с сахаром, добавить лимонный сок. Оставить на несколько минут.
2
В лимонную массу добавить яйца. Все тщательно взбить.
3
Добавить сливочное масло, поставить на медленный огонь и варить до загустения три-пять минут, постоянно помешивая венчиком. Следить, чтобы не образовывались комочки и смесь не пригорала.
4
Готовый крем перелить в формочки и дать остыть.
Кефирный крем
Ингредиенты
Приготовление
1
Кефир вылить в кастрюльку, добавить муку, сахарный песок, соль и апельсиновую цедру. Все хорошо перемешать, чтобы не было комков.
2
Поставить кастрюлю на плиту на маленький огонь и, помешивая, довести крем до кипения. Крем должен получиться густым.
4
Сливки и ванильный сахар взбить в крепкую пену. Затем добавить их в крем, также добавить апельсиновый сок. Все хорошо перемешать.
5
Убрать на 1,5 часа в морозильную камеру, при этом периодически помешивая. Он должен застыть, но при этом оставаться пластичным.
Советы кулинара
По словам повара Олега Васильева
, лучше всего использовать для приготовления крема масло жирностью не менее 82,5 % — иначе смесь получится слишком жидкой. Сахар лучше заменить пудрой, так как она растворяется в смесях полностью. Если крем на масле и сгущенке, он может расслоиться, но исправить это можно, вскипятив его.