Творожный, сметанный, крем-чиз: 22 простых рецепта крема для торта

Основным ингредиентом для крема обычно служат яичные белки, которые хорошо взбиваются. Чаще всего нужны еще сливочное масло и сахар-песок, а также сливки, сметана, молоко. В ряде рецептов есть специи и другие вкусовые и ароматические добавки, например сиропы,, фруктово-ягодные конфитюры и пр. Иногда сахар заменяют на предварительно приготовленный и охлажденный сироп или