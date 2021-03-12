https://ria.ru/20210312/kakao-1601012572.html

Какао — польза и вред для здоровья женщин и мужчин

Какао — польза и вред для здоровья женщин и мужчин

Какао — источник питательных веществ и один из популярных напитков. Чем полезно и чем вредно какао для организма человека, кому его нельзя пить, где и как... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:42

2021-03-12T19:42

2021-03-12T19:42

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здоровье - общество

питание

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Какао — источник питательных веществ и один из популярных напитков. Чем полезно и чем вредно какао для организма человека, кому его нельзя пить, где и как применяется, а также как правильно выбрать и хранить какао — в материале РИА Новости.Как и из чего делают какаоКакао — это тонизирующий безалкогольный напиток, который готовят на основе какао-порошка с добавлением воды, молока, сахара. Какао-порошок в свою очередь — это продукт, полученный из плодов шоколадного дерева.Бобы растения перетирают и выжимают из них масло. Оставшийся в процессе жмых высушивают и охлаждают, а после измельчают до порошковой консистенции.ВидыВ результате переработки плодов какао-дерева получается несколько видов порошка: промышленный (из бобов, выращиваемых с помощью удобрений), органический (экологически чистый продукт, обработанный индустриальными методами) и живой (полученный в результате ручной переработки).На полках магазинов можно встретить два продукта, созданные из какао-бобов:Состав и калорийность— Удивительные свойства, вкус и аромат какао-бобов обусловлены их уникальным составом, содержащим более 300 различных элементов. Это полифенолы, кофеин, теобромин, аминокислоты, алкалоиды, дубильные вещества, антиоксиданты, органические кислоты, клетчатка, витамины (E, K, B1, B2, B3, B4, B5, B6 и B9) и минералы (фосфор, магний, цинк, медь, марганец), — рассказала РИА Новости диетолог, детский нутрициолог Светлана Панченко.Калорийность какао-бобов и содержание в них жира в 2 раза больше, чем в какао-порошке. Это объясняется тем, что последний производят из жмыха, оставшегося после получения какао-масла.КБЖУ в 100 граммах какао-порошка:Полезные свойства какаоНапитки и блюда из бобов тропического дерева вызывают споры у диетологов, но современные исследования показывают, что какао содержит важные соединения, которые полезны для здоровья.— Какао — это питательный и высококалорийный продукт, потому он дарит заряд бодрости и энергии на весь день. Кроме того, он является натуральным антидепрессантом, так как в его составе присутствует фенилэтиламин. Холодное какао достаточно быстро восстанавливает мышцы после спортивных занятий или тяжелой физической работы и даже превосходит в этом специальные напитки, предназначенные для спортсменов, — рассказала РИА Новости диетолог Ирина Бойдич.Напиток из какао-порошка помогает организму вырабатывать эндорфин — "гормон радости". Также он дает организму меланин — пигмент, защищающий кожу от ультрафиолетовых лучей.Помимо всего, какао помогает при гипертонии и содержит много антиоксидантов.Как какао действует на организмКроме того, какао положительно влияет на десны и зубы, защищая их от кариеса. В его составе много соединений, обладающих антибактериальным эффектом, которые помогают сохранять полость рта здоровой.В напитке содержатся теобромин и теофиллин. Эти вещества способствуют избавлению от симптомов астмы. Теобромин, по словам диетолога, похож по действию на кофеин и помогает при постоянном кашле. Теофиллин позволяет легким больше расширяться: верхние дыхательные пути расслабляются, а область воспаления уменьшается.Влияние на сердце и давлениеНапиток благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует артериальное давление. Флавоноиды в его составе оказывают положительное влияние на состояние артерий, защищают стенки кровеносных сосудов от повреждений свободными радикалами, помогают уменьшить накопление тромбоцитов в крови.Вред какао и противопоказанияКакао довольно аллергенно. Употреблять его стоит с осторожностью. Особенно если уже есть аллергические реакции на другие продукты.Также, по словам диетолога, не стоит пить какао (особенно с молоком и сахаром) людям с нарушениями углеводного обмена — инсулинрезистентностью и сахарным диабетом.Помимо всего, кофеин, содержащийся в какао, может давать легкий диуретический эффект и приводить к обезвоживанию и вымыванию минералов, если не восполнять водно-солевой баланс.Из-за содержания кофеина и его возбуждающего действия какао не рекомендовано беременным и кормящим женщинам и детям до 3 лет.Избегать какао стоит и людям с атеросклерозом, заболеваниями нервной системы, страдающим повышенной кислотностью.Польза и вред какао для организма женщинИздавна женщины считали какао союзником в борьбе за молодость и красоту. Жирные кислоты в его составе помогают выровнять цвет лица, избавить от шелушения и сухости, поддерживать оптимальную влажность.Напиток способствует нормализации менструального цикла, улучшению состояния волос и ногтей, повышения общего тонуса организма.Однако беременным и кормящим стоит быть осторожными с какао из-за содержания в нем кофеина. В период лактации какао способствует снижению усвояемости микроэлементов и кальция.Польза какао для здоровья мужчинДля мужского здоровья польза какао проявляется в положительном воздействии на весь организм. Оно способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, стимулирует половое влечение, повышает потенцию, улучшает качество сперматозоидов, а также состав и антикоагулянтные свойства крови. Кроме того, какао предупреждает развитие атеросклероза, инфаркта и инсульта и значительно повышает когнитивные способности мужчин.Польза и вред какао для детей— Напиток содержит алкалоиды — теобромин, кофеин, теофиллин, которые влияют на ЦНС. Они улучшают концентрацию и оказывают тонизирующее действие. Полифенолы стимулирует кровообращение, улучшают работу мозга и память. Потому этот напиток можно использовать для питания школьников и студентов. Главное при употреблении — уменьшить содержание сахара и добавок, — отметила Светлана Панченко.При этом какао не рекомендуется употреблять детям до трех лет. За счет содержащегося в нем кофеина напиток способствует возбуждению, повышенному уровню выработки желудочного сока и более быстрому выводу минералов из детского организма. С трех лет какао можно постепенно вводить в рацион.Польза и вред видов какаоПольза и вред порошка какао— Для получения какао-порошка используют какао-бобы. Они проходят обработку: ферментацию, сушку, сортировку, полировку. В итоге какао-бобы размалывают для получения масла, а жмых используют в производстве какао-порошка. В напитке, сваренном из такого сырья, сохраняется максимум полезных веществ, которые содержат какао-бобы, — рассказала Ирина Бойдич.Какао с молокомКакао с молоком — по мнению многих потребителей, вкуснее, однако такое сочетание в разы увеличивает калорийность продукта.Масло какаоМасло какао более дорогой продукт, чем тертое какао или какао-порошок. Его применяют как в кулинарии, так и в медицине, особенно в косметологии.Калорийность масла какао — около 900 килокалорий на 100 грамм. При этом в его состав входит около 99% жиров.Тертое какаоТертое какао — это обжаренные и перетертые какао-бобы. Представляет собой однородную массу, из которой делают масло какао, какао-порошок и шоколад. Нередко тертое какао прессуют в блоки.Растворимое какаоРастворимое какао делают из какао-порошка. Его подвергают воздействию углекисло-щелочных соединений. Такой процесс считается достаточно безопасным для питания.Какао на водеКакао на воде, сваренное как кофе, будет прекрасной альтернативой для тех, кто имеет лишний вес, хочет его снизить или следит за фигурой.Комментарии врачейКакао после 50-60 летКакао полезно людям в возрасте старше 50 лет, потому как стимулирует работу мозга и помогает профилактировать нейродегеративные заболевания (в том числе болезнь Альцгеймера). В пожилом возрасте какао поможет стабилизировать гормональный фон и справиться с депрессией.Как правильно пить какао— Какао следует пить в первой половине дня. На ночь оно может оказать возбуждающее действие, поскольку содержит кофеин. Также не стоит перебарщивать с сахаром, молоком или, например, с маршмеллоу — модная в последнее время вариация употребления этого напитка. Калорийность может быть довольно высокой, — рассказала Светлана Панченко.Кому нельзя какао— Любому человеку стоит умеренно употреблять какао. Каким бы полезным напиток ни был, в случае переизбытка в рационе он будет негативно воздействовать на вес и оказывать чрезмерно возбуждающее действие на нервную систему. Какао усиливает функции поджелудочной железы, поэтому не рекомендуется для частого употребления людям с повышенной кислотностью желудка. Также важно помнить о стимулирующих свойствах какао: как и кофе, незадолго до сна его лучше не пить, — отметила Ирина Бойдич.Сколько какао можно пить в день— Какао не рекомендован детям до 3 лет. Детям 3-6 лет стоит ограничиться 1/2 чашки в день без сахара 1-2 раза в неделю. Подросткам — 1 чашкой в день не более 4 раз в неделю. Взрослым стоит принимать не более 1-2 чашек в день, — пояснила Светлана Панченко.Применение в медицинеКакао-масло применяют и в медицине. Оно помогает снять воспаление, заживить раны, ожоги. Продукт используется при производстве суппозиториев (свечей) для лечения проктологических заболеваний, а также мазей и кремов.Продукт богат антиоксидантом — витамином Е, поэтому используется в косметологии для питания и увлажнения кожи, защиты ее от вредного воздействия ультрафиолета.Какао-масло положительно влияет на волосяные фолликулы. Оно нередко используется как антицеллюлитное средство из-за содержания кофеина, усиливающего циркуляцию крови.Применение в кулинарииЭто важный ингредиент не только для приготовления шоколада, но и для многих десертов, напитков, выпечки, в том числе глазури и кремов. Продукт придает блюдам характерный аромат, а также окрашивает в шоколадный оттенок.Какао-порошок считается одним из наиболее полезных натуральных ароматизаторов и красителей, поэтому его смело используют в детском питании.Как правильно выбратьАромат качественного какао должен быть насыщенным. По цвету — напоминать шоколад без посторонних вкраплений. Если какао обладает слишком светлым оттенком, то, скорее всего, в нем содержатся примеси. От приобретения такого продукта лучше отказаться.Ровный, мелкий помол свидетельствует о качестве какао. При растирании оно не должно иметь крупинок.Как и сколько хранитьХранить какао-порошок можно не более 6 месяцев, а вот срок годности растворимого какао может быть и больше за счет консервантов. А среднем хранить его можно до 2 лет.Рекомендуется держать продукт в металлической таре, в темном проветриваемом месте при влажности воздуха не более 75% и температуре +18°C (плюс-минус 3 градуса).

https://rsport.ria.ru/20210225/kakao-1598838157.html

https://ria.ru/20210308/produkty-1600325708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/shokolad-1598376574.html

https://ria.ru/20181005/1530104172.html

https://ria.ru/20180926/1529346494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, питание