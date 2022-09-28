Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Существует множество рецептов приготовления творога из коровьего и козьего молока, простокваши и кефира в домашних условиях. Сделать его можно быстро, просто и вкусно. Пошаговый классический рецепт и другие способы приготовления творога с фото — в материале РИА Новости.

Домашний творог полезен и взрослым, и детям. Приготовление занимает всего несколько минут личного времени, а результат понравится всем домочадцам. Молоко лучше брать деревенское. Если нет возможности, то проверенное магазинное. Стоит учесть, что жирность молока прямым образом влияет на жирность творога. Чем качественнее и вкуснее будет сырье, тем лучше получится творог. Кефир для этих целей подойдет любой жирности.

Стоит заранее подготовить молоко и заквасить его для дальнейшего использования в приготовлении творога. В идеале сквашенное молоко должно быть таким, чтобы его можно было брать ложкой — это зависит от качества изначального продукта.

Этот вариант называется пассивным, так как творог образуется только за счет перепада температур, а хозяйке почти ничего делать не придется. В этом рецепте понадобятся два пакета для заморозки.

Далее массу переместить в более прохладное место, где температура 12 градусов. Например, на балкон, если позволяет погода, или в холодильник еще на двое суток.

Приготовить натуральный домашний творог можно даже в мультиварке. Когда дома осталось много молока и его нужно как-то использовать, чтобы не испортилось.

Технолог Андрей Бабаев дает несколько советов по хранению продукта и определению его качества: “Если в творог добавить горячей воды, то он должен распределиться равномерно в жидкости, а не оседать на дно. Продукт обязательно должен находиться в холодильнике. Держать его при комнатной температуре чревато отравлениями и другими неприятностями. Творог нужно хранить только в стекле, откажитесь от пластиковой посуды и тем более пакетов. А вот, например, для приготовления куличей или другой бисквитной выпечки лучше выбирать более жирный творог”.