Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Рецепт изготовления вкусного домашнего творога классическим способом. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко (жирность не менее 2,5%), 3 л
Вылить молоко в посуду, оставить для сквашивания на два дня.
Шаг 1
Далее емкость с этим молоком поставить на водяную баню и варить 15-20 мин, помешивая, до тех пор, как начнут образовываться сгустки.
Шаг 2
Когда сыворотка отделится от творога, оставить до полного остывания.
Шаг 3
На другую глубокую посуду поставить дуршлаг и застелить его хлопчатобумажной тканью.
Шаг 4
Вылить смесь в дуршлаг и подвесить над емкостью, чтобы сыворотка стекла.
Шаг 5
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Стоит заранее подготовить молоко и заквасить его для дальнейшего использования в приготовлении творога. В идеале сквашенное молоко должно быть таким, чтобы его можно было брать ложкой — это зависит от качества изначального продукта. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко сквашенное, 2 л
Вылить молоко в пакет и плотно его завязать. Отправить в морозилку на 12 ч.
Шаг 1
Образовавшуюся “ледышку” выложить на дуршлаг, предварительно застеленный несколькими слоями марли.
Шаг 2
Постепенно масса будет оттаивать, сыворотка стекает в посуду, а творог останется в дуршлаге.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Творог делают не только из молока, но и кефира. Представлен один из самых простых рецептов. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кефир, 1 л
Влить кефир в кастрюлю, довести до кипения на умеренном огне. Затем выключить и остудить.
Шаг 1
На другую посуду поставить дуршлаг с выстеленной марлей и вылить массу.
Шаг 2
Выжать массу, чтобы основная часть сыворотки стекла сразу, повесить узелок над кастрюлей и оставить на несколько часов.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Этот вариант называется пассивным, так как творог образуется только за счет перепада температур, а хозяйке почти ничего делать не придется. В этом рецепте понадобятся два пакета для заморозки. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кефир, 1 л
Взять плотный чистый пакет, вылить в него кефир и поместить в морозильную камеру на 5-6 часов или всю ночь.
Шаг 1
Затем выложить замороженную массу на дуршлаг и подождать, пока она растает. Обычно достаточно пары часов.
Шаг 2
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Если в наличии есть простокваша, то приготовить творог можно буквально за 10 минут. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
простокваша, 800 мл
лимонный сок, 1 ст. л.
Простоквашу влить в посуду, выжать лимонный сок и на минимальном огне томить 10-15 мин.
Шаг 1
Когда масса свернется, вылить ее в дуршлаг, застеленный марлей, и подождать 20 мин, пока сыворотка стечет.
Шаг 2
Чтобы творог получился более сухой, нужно подвесить его в мешочке над кастрюлей на несколько часов.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Способ приготовления творога из ряженки может удивить, но результат получается таким же вкусным, как и при приготовлении из обычного молока. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко, 1 л
ряженка, 1 л
соевый соус, 1 ст. л.
мед, 1 ст. л.
палочка корицы, 1 шт.
анис, 1 шт.
Молоко и ряженку влить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Томить до образования характерных сгустков, не доводить до кипения.
Шаг 1
Добавить соевый соус, анис, корицу, мед. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. После извлечь корицу и анис.
Шаг 2
Вылить массу в дуршлаг и подождать, пока сыворотка стечет.
Шаг 3
Творог завернуть в марлю и поместить в холодильник до утра.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Такой творог не обладает ярко выраженной кислинкой и готовится очень быстро. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко , 3 л
сметана, 500 г
соль, 7 г
Молоко для начала нужно заквасить. Затем скисшее поставить на водяную баню и нагреть до 40 градусов, подождать, пока сыворотка начнет отходить.
Шаг 1
Добавить сметану и щепотку соли, не размешивать.
Шаг 2
Вылить массу на хлопчатобумажную ткань, которую нужно предварительно застелить в дуршлаг.
Шаг 3
Подвесить в мешочке на 40-60 мин.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Такой творог будет отличаться приятной кислинкой и отлично подойдет для начинки десертов. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко , 2 л
лимон, 1 шт.
Заквашенное молоко перелить в кастрюлю, добавить лимонный сок из расчета 2-3 ст.л. на 1 л молока.
Шаг 1
Медленно нагревать. Когда масса закипит, снять с плиты.
Шаг 2
Подождать, пока масса в кастрюле остынет. Через 30 мин творог опускается на дно, а сыворотка остается наверху.
Шаг 3
Массу перелить в дуршлаг на марлю и процедить.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Существует множество рецептов приготовления творога из коровьего и козьего молока, простокваши и кефира в домашних условиях. Сделать его можно быстро, просто и... РИА Новости, 28.09.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко, 1 л
уксус 9%, 1,5 ст. л.
Вылить молоко в кастрюлю и вскипятить его, добавить уксус.
Шаг 1
Проварить еще 5 мин и отставить с огня.
Шаг 2
Процедить через марлю. Творог готов.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
При наличии аллергии на коровье молоко можно приготовить творог из козьего. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
козье молоко, 1 л
соль, 10 г
Вскипятить молоко и добавить в него соль.
Шаг 1
Перелить в банку, накрыть ее марлей и оставить на сутки в теплом месте.
Шаг 2
Сквашенное молоко перелить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Подогреть содержимое, не доводя до кипения.
Шаг 3
Перекинуть на дуршлаг, застеленный марлей в несколько слоев.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Для этого рецепта понадобится только кефир, в результате получится нежный и вкусный творог. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кефир, 2 л
сахар
соль
В глубокую кастрюлю влить воду до половины, в другую емкость - кефир и поместить над кастрюлей для образования водяной бани.
Шаг 1
Закипятить воду, после чего его сразу выключить. Дать кефиру постоять в тепле 15-20 мин.
Шаг 2
Снова вскипятить воду и выключить огонь, чтобы кефир снова постоял в тепле.
Шаг 3
Так проделать несколько раз до тех пор, как начнут отделяться хлопья.
Шаг 4
Перелить массу в дуршлаг с марлей и дать сыворотке стечь.
Шаг 5
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Творог можно приготовить очень просто в духовке. Продукт получается мягким и слоистым. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко, 3 л
Молоко перелить в банку и оставить в темном месте при комнатной температуре на сутки.
Шаг 1
Далее массу переместить в более прохладное место, где температура 12 градусов. Например, на балкон, если позволяет погода, или в холодильник еще на двое суток.
Шаг 2
Банку поставить в комнату и подождать 4-5 часов.
Шаг 3
Поместить банку в холодную духовку и включить ее на 120-150 градусов. Содержимое прогревается в течение 40-50 мин.
Шаг 4
Выключить духовку и оставить в ней банку до полного остывания.
Шаг 5
Перелить массу на дуршлаг с марлей.
Шаг 6
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Приготовить натуральный домашний творог можно даже в мультиварке. Когда дома осталось много молока и его нужно как-то использовать, чтобы не испортилось. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
2022-09-28T18:29
2022-09-28T18:29
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молоко, 1 л
йогурт несладкий, 150 г
соль, сахар
Выложить все ингредиенты в мультиварку и варить при 95 градусах в течение 30 мин.
Шаг 1
Протереть массу через сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Творог готов.
Шаг 2
общество, рецепты, простые рецепты, творог
18:29 28.09.2022 (обновлено: 21:05 28.09.2022)
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Существует множество рецептов приготовления творога из коровьего и козьего молока, простокваши и кефира в домашних условиях. Сделать его можно быстро, просто и вкусно. Пошаговый классический рецепт и другие способы приготовления творога с фото — в материале РИА Новости.
Домашний творог полезен и взрослым, и детям. Приготовление занимает всего несколько минут личного времени, а результат понравится всем домочадцам. Молоко лучше брать деревенское. Если нет возможности, то проверенное магазинное. Стоит учесть, что жирность молока прямым образом влияет на жирность творога. Чем качественнее и вкуснее будет сырье, тем лучше получится творог. Кефир для этих целей подойдет любой жирности.
Общий принцип приготовления
Несколько общих правил приготовления творога в домашних условиях:
1Лучше брать кастрюлю из нержавеющей стали. От эмалированной посуды стоит отказаться — в ней содержимое может пригореть.
2Когда творог сварился, его нужно переложить на дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли, а под него подставить посуду, куда будет стекать сыворотка.
3Чтобы творог получился рассыпчатым, его нужно оставить в марле, подвесить узелок над кастрюлей и оставить на всю ночь или хотя бы на несколько часов.
4Для получения влажного творога достаточно оставить его в дуршлаге всего на пару часов.
5Творог домашнего приготовления хранится в холодильнике максимум четыре дня.
Популярные рецепты творога
Несколько самых популярных рецептов приготовления творога в домашних условиях.
Рецепт изготовления вкусного домашнего творога классическим способом.
Ингредиенты
3 л
молоко (жирность не менее 2,5%)
Приготовление
1
Вылить молоко в посуду, оставить для сквашивания на два дня.
2
Далее емкость с этим молоком поставить на водяную баню и варить 15-20 мин, помешивая, до тех пор, как начнут образовываться сгустки.
3
Когда сыворотка отделится от творога, оставить до полного остывания.
4
На другую глубокую посуду поставить дуршлаг и застелить его хлопчатобумажной тканью.
5
Вылить смесь в дуршлаг и подвесить над емкостью, чтобы сыворотка стекла.
Стоит заранее подготовить молоко и заквасить его для дальнейшего использования в приготовлении творога. В идеале сквашенное молоко должно быть таким, чтобы его можно было брать ложкой — это зависит от качества изначального продукта.
Ингредиенты
Приготовление
1
Вылить молоко в пакет и плотно его завязать. Отправить в морозилку на 12 ч.
2
Образовавшуюся “ледышку” выложить на дуршлаг, предварительно застеленный несколькими слоями марли.
3
Постепенно масса будет оттаивать, сыворотка стекает в посуду, а творог останется в дуршлаге.
Творог делают не только из молока, но и кефира. Представлен один из самых простых рецептов.
Ингредиенты
Приготовление
1
Влить кефир в кастрюлю, довести до кипения на умеренном огне. Затем выключить и остудить.
2
На другую посуду поставить дуршлаг с выстеленной марлей и вылить массу.
3
Выжать массу, чтобы основная часть сыворотки стекла сразу, повесить узелок над кастрюлей и оставить на несколько часов.
Этот вариант называется пассивным, так как творог образуется только за счет перепада температур, а хозяйке почти ничего делать не придется. В этом рецепте понадобятся два пакета для заморозки.
Ингредиенты
Приготовление
1
Взять плотный чистый пакет, вылить в него кефир и поместить в морозильную камеру на 5-6 часов или всю ночь.
2
Затем выложить замороженную массу на дуршлаг и подождать, пока она растает. Обычно достаточно пары часов.
Если в наличии есть простокваша, то приготовить творог можно буквально за 10 минут.
Ингредиенты
Приготовление
1
Простоквашу влить в посуду, выжать лимонный сок и на минимальном огне томить 10-15 мин.
2
Когда масса свернется, вылить ее в дуршлаг, застеленный марлей, и подождать 20 мин, пока сыворотка стечет.
3
Чтобы творог получился более сухой, нужно подвесить его в мешочке над кастрюлей на несколько часов.
Способ приготовления творога из ряженки может удивить, но результат получается таким же вкусным, как и при приготовлении из обычного молока.
Ингредиенты
Приготовление
1
Молоко и ряженку влить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Томить до образования характерных сгустков, не доводить до кипения.
2
Добавить соевый соус, анис, корицу, мед. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. После извлечь корицу и анис.
3
Вылить массу в дуршлаг и подождать, пока сыворотка стечет.
4
Творог завернуть в марлю и поместить в холодильник до утра.
Такой творог не обладает ярко выраженной кислинкой и готовится очень быстро.
Ингредиенты
Приготовление
1
Молоко для начала нужно заквасить. Затем скисшее поставить на водяную баню и нагреть до 40 градусов, подождать, пока сыворотка начнет отходить.
2
Добавить сметану и щепотку соли, не размешивать.
3
Вылить массу на хлопчатобумажную ткань, которую нужно предварительно застелить в дуршлаг.
4
Подвесить в мешочке на 40-60 мин.
Такой творог будет отличаться приятной кислинкой и отлично подойдет для начинки десертов.
Ингредиенты
Приготовление
1
Заквашенное молоко перелить в кастрюлю, добавить лимонный сок из расчета 2-3 ст.л. на 1 л молока.
2
Медленно нагревать. Когда масса закипит, снять с плиты.
3
Подождать, пока масса в кастрюле остынет. Через 30 мин творог опускается на дно, а сыворотка остается наверху.
4
Массу перелить в дуршлаг на марлю и процедить.
Ингредиенты
Приготовление
1
Вылить молоко в кастрюлю и вскипятить его, добавить уксус.
2
Проварить еще 5 мин и отставить с огня.
3
Процедить через марлю. Творог готов.
При наличии аллергии на коровье молоко можно приготовить творог из козьего.
Ингредиенты
Приготовление
1
Вскипятить молоко и добавить в него соль.
2
Перелить в банку, накрыть ее марлей и оставить на сутки в теплом месте.
3
Сквашенное молоко перелить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Подогреть содержимое, не доводя до кипения.
4
Перекинуть на дуршлаг, застеленный марлей в несколько слоев.
Для этого рецепта понадобится только кефир, в результате получится нежный и вкусный творог.
Ингредиенты
Приготовление
1
В глубокую кастрюлю влить воду до половины, в другую емкость - кефир и поместить над кастрюлей для образования водяной бани.
2
Закипятить воду, после чего его сразу выключить. Дать кефиру постоять в тепле 15-20 мин.
3
Снова вскипятить воду и выключить огонь, чтобы кефир снова постоял в тепле.
4
Так проделать несколько раз до тех пор, как начнут отделяться хлопья.
5
Перелить массу в дуршлаг с марлей и дать сыворотке стечь.
Творог можно приготовить очень просто в духовке. Продукт получается мягким и слоистым.
Ингредиенты
Приготовление
1
Молоко перелить в банку и оставить в темном месте при комнатной температуре на сутки.
2
Далее массу переместить в более прохладное место, где температура 12 градусов. Например, на балкон, если позволяет погода, или в холодильник еще на двое суток.
3
Банку поставить в комнату и подождать 4-5 часов.
4
Поместить банку в холодную духовку и включить ее на 120-150 градусов. Содержимое прогревается в течение 40-50 мин.
5
Выключить духовку и оставить в ней банку до полного остывания.
6
Перелить массу на дуршлаг с марлей.
Приготовить натуральный домашний творог можно даже в мультиварке. Когда дома осталось много молока и его нужно как-то использовать, чтобы не испортилось.
Ингредиенты
Приготовление
1
Выложить все ингредиенты в мультиварку и варить при 95 градусах в течение 30 мин.
2
Протереть массу через сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Творог готов.
Кулинары дают несколько рекомендаций по приготовлению домашнего творога:
1Если брать молоко, то лучше выбирать пожирнее. Кефир подходит любой жирности. Даже можно взять просроченный на 1-2 дня, но только в том случае, если его планируется нагревать.
2Выбирать деревенское молоко хорошего качества, чтобы и творог получился вкусным.
3Для получения более влажного творога будет достаточно пары часов для стекания сыворотки.
4Чтобы творог получился форменным, нужно его оставить под гнетом.
Технолог Андрей Бабаев дает несколько советов по хранению продукта и определению его качества: “Если в творог добавить горячей воды, то он должен распределиться равномерно в жидкости, а не оседать на дно. Продукт обязательно должен находиться в холодильнике. Держать его при комнатной температуре чревато отравлениями и другими неприятностями. Творог нужно хранить только в стекле, откажитесь от пластиковой посуды и тем более пакетов. А вот, например, для приготовления куличей или другой бисквитной выпечки лучше выбирать более жирный творог”.