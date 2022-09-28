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Творог: классический рецепт в домашних условиях, как приготовить вкусно и просто
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Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Рецепт изготовления вкусного домашнего творога классическим способом.
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5
5
молоко (жирность не менее 2,5%), 3 л
Вылить молоко в посуду, оставить для сквашивания на два дня.
Шаг 1
Далее емкость с этим молоком поставить на водяную баню и варить 15-20 мин, помешивая, до тех пор, как начнут образовываться сгустки.
Шаг 2
Когда сыворотка отделится от творога, оставить до полного остывания.
Шаг 3
На другую глубокую посуду поставить дуршлаг и застелить его хлопчатобумажной тканью.
Шаг 4
Вылить смесь в дуршлаг и подвесить над емкостью, чтобы сыворотка стекла.
Шаг 5
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Стоит заранее подготовить молоко и заквасить его для дальнейшего использования в приготовлении творога. В идеале сквашенное молоко должно быть таким, чтобы его можно было брать ложкой — это зависит от качества изначального продукта.
1920
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1
5
5
молоко сквашенное, 2 л
Вылить молоко в пакет и плотно его завязать. Отправить в морозилку на 12 ч.
Шаг 1
Образовавшуюся “ледышку” выложить на дуршлаг, предварительно застеленный несколькими слоями марли.
Шаг 2
Постепенно масса будет оттаивать, сыворотка стекает в посуду, а творог останется в дуршлаге.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Творог делают не только из молока, но и кефира. Представлен один из самых простых рецептов.
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2
1
5
5
кефир, 1 л
Влить кефир в кастрюлю, довести до кипения на умеренном огне. Затем выключить и остудить.
Шаг 1
На другую посуду поставить дуршлаг с выстеленной марлей и вылить массу.
Шаг 2
Выжать массу, чтобы основная часть сыворотки стекла сразу, повесить узелок над кастрюлей и оставить на несколько часов.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Этот вариант называется пассивным, так как творог образуется только за счет перепада температур, а хозяйке почти ничего делать не придется. В этом рецепте понадобятся два пакета для заморозки.
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2
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5
5
кефир, 1 л
Взять плотный чистый пакет, вылить в него кефир и поместить в морозильную камеру на 5-6 часов или всю ночь.
Шаг 1
Затем выложить замороженную массу на дуршлаг и подождать, пока она растает. Обычно достаточно пары часов.
Шаг 2
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Если в наличии есть простокваша, то приготовить творог можно буквально за 10 минут.
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604020574_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ebcafe2372af3f4749a45131af570e.jpg
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простокваша, 800 мл
лимонный сок, 1 ст. л.
Простоквашу влить в посуду, выжать лимонный сок и на минимальном огне томить 10-15 мин.
Шаг 1
Когда масса свернется, вылить ее в дуршлаг, застеленный марлей, и подождать 20 мин, пока сыворотка стечет.
Шаг 2
Чтобы творог получился более сухой, нужно подвесить его в мешочке над кастрюлей на несколько часов.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Способ приготовления творога из ряженки может удивить, но результат получается таким же вкусным, как и при приготовлении из обычного молока.
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молоко, 1 л
ряженка, 1 л
соевый соус, 1 ст. л.
мед, 1 ст. л.
палочка корицы, 1 шт.
анис, 1 шт.
Молоко и ряженку влить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Томить до образования характерных сгустков, не доводить до кипения.
Шаг 1
Добавить соевый соус, анис, корицу, мед. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. После извлечь корицу и анис.
Шаг 2
Вылить массу в дуршлаг и подождать, пока сыворотка стечет.
Шаг 3
Творог завернуть в марлю и поместить в холодильник до утра.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Такой творог не обладает ярко выраженной кислинкой и готовится очень быстро.
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5
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молоко , 3 л
сметана, 500 г
соль, 7 г
Молоко для начала нужно заквасить. Затем скисшее поставить на водяную баню и нагреть до 40 градусов, подождать, пока сыворотка начнет отходить.
Шаг 1
Добавить сметану и щепотку соли, не размешивать.
Шаг 2
Вылить массу на хлопчатобумажную ткань, которую нужно предварительно застелить в дуршлаг.
Шаг 3
Подвесить в мешочке на 40-60 мин.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Такой творог будет отличаться приятной кислинкой и отлично подойдет для начинки десертов.
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молоко , 2 л
лимон, 1 шт.
Заквашенное молоко перелить в кастрюлю, добавить лимонный сок из расчета 2-3 ст.л. на 1 л молока.
Шаг 1
Медленно нагревать. Когда масса закипит, снять с плиты.
Шаг 2
Подождать, пока масса в кастрюле остынет. Через 30 мин творог опускается на дно, а сыворотка остается наверху.
Шаг 3
Массу перелить в дуршлаг на марлю и процедить.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Существует множество рецептов приготовления творога из коровьего и козьего молока, простокваши и кефира в домашних условиях. Сделать его можно быстро, просто и... РИА Новости, 28.09.2022
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молоко, 1 л
уксус 9%, 1,5 ст. л.
Вылить молоко в кастрюлю и вскипятить его, добавить уксус.
Шаг 1
Проварить еще 5 мин и отставить с огня.
Шаг 2
Процедить через марлю. Творог готов.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
При наличии аллергии на коровье молоко можно приготовить творог из козьего.
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козье молоко, 1 л
соль, 10 г
Вскипятить молоко и добавить в него соль.
Шаг 1
Перелить в банку, накрыть ее марлей и оставить на сутки в теплом месте.
Шаг 2
Сквашенное молоко перелить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Подогреть содержимое, не доводя до кипения.
Шаг 3
Перекинуть на дуршлаг, застеленный марлей в несколько слоев.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Для этого рецепта понадобится только кефир, в результате получится нежный и вкусный творог.
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кефир, 2 л
сахар
соль
В глубокую кастрюлю влить воду до половины, в другую емкость - кефир и поместить над кастрюлей для образования водяной бани.
Шаг 1
Закипятить воду, после чего его сразу выключить. Дать кефиру постоять в тепле 15-20 мин.
Шаг 2
Снова вскипятить воду и выключить огонь, чтобы кефир снова постоял в тепле.
Шаг 3
Так проделать несколько раз до тех пор, как начнут отделяться хлопья.
Шаг 4
Перелить массу в дуршлаг с марлей и дать сыворотке стечь.
Шаг 5
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Творог можно приготовить очень просто в духовке. Продукт получается мягким и слоистым.
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молоко, 3 л
Молоко перелить в банку и оставить в темном месте при комнатной температуре на сутки.
Шаг 1
Далее массу переместить в более прохладное место, где температура 12 градусов. Например, на балкон, если позволяет погода, или в холодильник еще на двое суток.
Шаг 2
Банку поставить в комнату и подождать 4-5 часов.
Шаг 3
Поместить банку в холодную духовку и включить ее на 120-150 градусов. Содержимое прогревается в течение 40-50 мин.
Шаг 4
Выключить духовку и оставить в ней банку до полного остывания.
Шаг 5
Перелить массу на дуршлаг с марлей.
Шаг 6
общество, рецепты, простые рецепты, творог
Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях
Приготовить натуральный домашний творог можно даже в мультиварке. Когда дома осталось много молока и его нужно как-то использовать, чтобы не испортилось.
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молоко, 1 л
йогурт несладкий, 150 г
соль, сахар
Выложить все ингредиенты в мультиварку и варить при 95 градусах в течение 30 мин.
Шаг 1
Протереть массу через сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Творог готов.
Шаг 2
общество, рецепты, простые рецепты, творог
18:29 28.09.2022 (обновлено: 21:05 28.09.2022)
 

Из кефира, молока и ряженки: как приготовить творог в домашних условиях

© Pixabay / Диана ЛавроваТворог классический рецепт
Творог классический рецепт - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Pixabay / Диана Лаврова
Творог классический рецепт
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Существует множество рецептов приготовления творога из коровьего и козьего молока, простокваши и кефира в домашних условиях. Сделать его можно быстро, просто и вкусно. Пошаговый классический рецепт и другие способы приготовления творога с фото — в материале РИА Новости.

Творог

Домашний творог полезен и взрослым, и детям. Приготовление занимает всего несколько минут личного времени, а результат понравится всем домочадцам. Молоко лучше брать деревенское. Если нет возможности, то проверенное магазинное. Стоит учесть, что жирность молока прямым образом влияет на жирность творога. Чем качественнее и вкуснее будет сырье, тем лучше получится творог. Кефир для этих целей подойдет любой жирности.
CC BY 2.0 / Rebecca Siegel / Cooking the curdsПриготовление творога
Приготовление творога - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
CC BY 2.0 / Rebecca Siegel / Cooking the curds
Приготовление творога

Общий принцип приготовления

Несколько общих правил приготовления творога в домашних условиях:
  1. 1
    Лучше брать кастрюлю из нержавеющей стали. От эмалированной посуды стоит отказаться — в ней содержимое может пригореть.
  2. 2
    Когда творог сварился, его нужно переложить на дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли, а под него подставить посуду, куда будет стекать сыворотка.
  3. 3
    Чтобы творог получился рассыпчатым, его нужно оставить в марле, подвесить узелок над кастрюлей и оставить на всю ночь или хотя бы на несколько часов.
  4. 4
    Для получения влажного творога достаточно оставить его в дуршлаге всего на пару часов.
  5. 5
    Творог домашнего приготовления хранится в холодильнике максимум четыре дня.
© Depositphotos / Olga KochinaФермерская молочная продукция
Фермерская молочная продукция - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Depositphotos / Olga Kochina
Фермерская молочная продукция

Популярные рецепты творога

Несколько самых популярных рецептов приготовления творога в домашних условиях.

Классический

Рецепт изготовления вкусного домашнего творога классическим способом.
Ингредиенты
3 л
молоко (жирность не менее 2,5%)
Приготовление
1
Вылить молоко в посуду, оставить для сквашивания на два дня.
2
Далее емкость с этим молоком поставить на водяную баню и варить 15-20 мин, помешивая, до тех пор, как начнут образовываться сгустки.
3
Когда сыворотка отделится от творога, оставить до полного остывания.
4
На другую глубокую посуду поставить дуршлаг и застелить его хлопчатобумажной тканью.
5
Вылить смесь в дуршлаг и подвесить над емкостью, чтобы сыворотка стекла.

Без нагрева

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПриготовление творога
Приготовление творога - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Приготовление творога
Стоит заранее подготовить молоко и заквасить его для дальнейшего использования в приготовлении творога. В идеале сквашенное молоко должно быть таким, чтобы его можно было брать ложкой — это зависит от качества изначального продукта.
Ингредиенты
2 л
молоко сквашенное
Приготовление
1
Вылить молоко в пакет и плотно его завязать. Отправить в морозилку на 12 ч.
2
Образовавшуюся “ледышку” выложить на дуршлаг, предварительно застеленный несколькими слоями марли.
3
Постепенно масса будет оттаивать, сыворотка стекает в посуду, а творог останется в дуршлаге.

Из кефира

© Фото : Eiliv-Sonas AceronКефир
Кефир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Eiliv-Sonas Aceron
Кефир
Творог делают не только из молока, но и кефира. Представлен один из самых простых рецептов.
Ингредиенты
1 л
кефир
Приготовление
1
Влить кефир в кастрюлю, довести до кипения на умеренном огне. Затем выключить и остудить.
2
На другую посуду поставить дуршлаг с выстеленной марлей и вылить массу.
3
Выжать массу, чтобы основная часть сыворотки стекла сразу, повесить узелок над кастрюлей и оставить на несколько часов.
Модель щитовидной железы в кабинете у эндокринолога - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:03В России
Эндокринолог дала совет, как выбрать хороший творог

Из замороженного кефира

Этот вариант называется пассивным, так как творог образуется только за счет перепада температур, а хозяйке почти ничего делать не придется. В этом рецепте понадобятся два пакета для заморозки.
Ингредиенты
1 л
кефир
Приготовление
1
Взять плотный чистый пакет, вылить в него кефир и поместить в морозильную камеру на 5-6 часов или всю ночь.
2
Затем выложить замороженную массу на дуршлаг и подождать, пока она растает. Обычно достаточно пары часов.
Творог - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня 2021, 02:15ЗОЖ
Названы несочетаемые с творогом продукты

Из простокваши

Если в наличии есть простокваша, то приготовить творог можно буквально за 10 минут.
Ингредиенты
800 мл
простокваша
1 ст. л.
лимонный сок
Приготовление
1
Простоквашу влить в посуду, выжать лимонный сок и на минимальном огне томить 10-15 мин.
2
Когда масса свернется, вылить ее в дуршлаг, застеленный марлей, и подождать 20 мин, пока сыворотка стечет.
3
Чтобы творог получился более сухой, нужно подвесить его в мешочке над кастрюлей на несколько часов.
Творог - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня 2021, 03:30ЗОЖ
Что будет, если есть творог перед сном?

Из ряженки

Способ приготовления творога из ряженки может удивить, но результат получается таким же вкусным, как и при приготовлении из обычного молока.
Ингредиенты
1 л
молоко
1 л
ряженка
1 ст. л.
соевый соус
1 ст. л.
мед
1 шт.
палочка корицы
1 шт.
анис
Приготовление
1
Молоко и ряженку влить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Томить до образования характерных сгустков, не доводить до кипения.
2
Добавить соевый соус, анис, корицу, мед. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. После извлечь корицу и анис.
3
Вылить массу в дуршлаг и подождать, пока сыворотка стечет.
4
Творог завернуть в марлю и поместить в холодильник до утра.

С добавлением сметаны

© Фото : Freepik / Racool_studioСметана
Сметана - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Freepik / Racool_studio
Сметана
Такой творог не обладает ярко выраженной кислинкой и готовится очень быстро.
Ингредиенты
3 л
молоко
500 г
сметана
7 г
соль
Приготовление
1
Молоко для начала нужно заквасить. Затем скисшее поставить на водяную баню и нагреть до 40 градусов, подождать, пока сыворотка начнет отходить.
2
Добавить сметану и щепотку соли, не размешивать.
3
Вылить массу на хлопчатобумажную ткань, которую нужно предварительно застелить в дуршлаг.
4
Подвесить в мешочке на 40-60 мин.

С добавлением лимона

© Фото : Unsplash/Ghislaine GuerinЛимон
Лимон - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Unsplash/Ghislaine Guerin
Лимон
Такой творог будет отличаться приятной кислинкой и отлично подойдет для начинки десертов.
Ингредиенты
2 л
молоко
1 шт.
лимон
Приготовление
1
Заквашенное молоко перелить в кастрюлю, добавить лимонный сок из расчета 2-3 ст.л. на 1 л молока.
2
Медленно нагревать. Когда масса закипит, снять с плиты.
3
Подождать, пока масса в кастрюле остынет. Через 30 мин творог опускается на дно, а сыворотка остается наверху.
4
Массу перелить в дуршлаг на марлю и процедить.

С добавлением уксуса

© Pixabay / Alexas_FotosУксус
Уксус - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Pixabay / Alexas_Fotos
Уксус
Ингредиенты
1 л
молоко
1,5 ст. л.
уксус 9%
Приготовление
1
Вылить молоко в кастрюлю и вскипятить его, добавить уксус.
2
Проварить еще 5 мин и отставить с огня.
3
Процедить через марлю. Творог готов.

Из козьего молока

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКозы зааненской породы на сельхозпредприятии "Ачитский"
Козы зааненской породы на сельхозпредприятии Ачитский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Козы зааненской породы на сельхозпредприятии "Ачитский"
При наличии аллергии на коровье молоко можно приготовить творог из козьего.
Ингредиенты
1 л
козье молоко
10 г
соль
Приготовление
1
Вскипятить молоко и добавить в него соль.
2
Перелить в банку, накрыть ее марлей и оставить на сутки в теплом месте.
3
Сквашенное молоко перелить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Подогреть содержимое, не доводя до кипения.
4
Перекинуть на дуршлаг, застеленный марлей в несколько слоев.
Творог - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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На водяной бане

Для этого рецепта понадобится только кефир, в результате получится нежный и вкусный творог.
Ингредиенты
2 л
кефир
по вкусу
сахар
по вкусу
соль
Приготовление
1
В глубокую кастрюлю влить воду до половины, в другую емкость - кефир и поместить над кастрюлей для образования водяной бани.
2
Закипятить воду, после чего его сразу выключить. Дать кефиру постоять в тепле 15-20 мин.
3
Снова вскипятить воду и выключить огонь, чтобы кефир снова постоял в тепле.
4
Так проделать несколько раз до тех пор, как начнут отделяться хлопья.
5
Перелить массу в дуршлаг с марлей и дать сыворотке стечь.

В духовке

© Фото : FreepikДуховой шкаф
Духовой шкаф - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Freepik
Духовой шкаф
Творог можно приготовить очень просто в духовке. Продукт получается мягким и слоистым.
Ингредиенты
3 л
молоко
Приготовление
1
Молоко перелить в банку и оставить в темном месте при комнатной температуре на сутки.
2
Далее массу переместить в более прохладное место, где температура 12 градусов. Например, на балкон, если позволяет погода, или в холодильник еще на двое суток.
3
Банку поставить в комнату и подождать 4-5 часов.
4
Поместить банку в холодную духовку и включить ее на 120-150 градусов. Содержимое прогревается в течение 40-50 мин.
5
Выключить духовку и оставить в ней банку до полного остывания.
6
Перелить массу на дуршлаг с марлей.

В мультиварке

© Pixabay / EnotovyjТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Pixabay / Enotovyj
Творог
Приготовить натуральный домашний творог можно даже в мультиварке. Когда дома осталось много молока и его нужно как-то использовать, чтобы не испортилось.
Ингредиенты
1 л
молоко
150 г
йогурт несладкий
по вкусу
соль, сахар
Приготовление
1
Выложить все ингредиенты в мультиварку и варить при 95 градусах в течение 30 мин.
2
Протереть массу через сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Творог готов.
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Советы кулинаров

Кулинары дают несколько рекомендаций по приготовлению домашнего творога:
  1. 1
    Если брать молоко, то лучше выбирать пожирнее. Кефир подходит любой жирности. Даже можно взять просроченный на 1-2 дня, но только в том случае, если его планируется нагревать.
  2. 2
    Выбирать деревенское молоко хорошего качества, чтобы и творог получился вкусным.
  3. 3
    Для получения более влажного творога будет достаточно пары часов для стекания сыворотки.
  4. 4
    Чтобы творог получился форменным, нужно его оставить под гнетом.
Технолог Андрей Бабаев дает несколько советов по хранению продукта и определению его качества: “Если в творог добавить горячей воды, то он должен распределиться равномерно в жидкости, а не оседать на дно. Продукт обязательно должен находиться в холодильнике. Держать его при комнатной температуре чревато отравлениями и другими неприятностями. Творог нужно хранить только в стекле, откажитесь от пластиковой посуды и тем более пакетов. А вот, например, для приготовления куличей или другой бисквитной выпечки лучше выбирать более жирный творог”.
 
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