Цветная, нетающая, классическая: как приготовить сахарную пудру дома

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сахарная пудра — ингредиент, который присутствует в рецептах многих десертов. Чтобы сделать его самому в домашних условиях, нужно знать некоторые нюансы. Как "взбить" сахар с помощью блендера, кофемолки или ручной мельницы, чтобы правильно приготовить пудру, — в материале РИА Новости.

Что такое сахарная пудра

Сахарная пудра — это тщательно измельченные кристаллы сахара , которые используются в приготовлении кондитерских изделий для придания им более интересного вкуса и внешнего вида. Продукт имеет много достоинств:

— доступность — не нужно тратиться на дорогой декор. Выпечка, покрытая сахарной пудрой, становится привлекательной и аппетитной на вид;

доступность — не нужно тратиться на дорогой декор. Выпечка, покрытая сахарной пудрой, становится привлекательной и аппетитной на вид; — кремы на основе такого порошка намного нежнее приготовленных из обычного сахара;

кремы на основе такого порошка намного нежнее приготовленных из обычного сахара; — пудра легче смешивается с другими ингредиентами;

пудра легче смешивается с другими ингредиентами; — продукт обладает новыми свойствами по сравнению с сахаром. Так, один из видов — термостабильная пудра — не тает при контакте с горячим.

Пудра бывает разного помола: мелкого, среднего и крупного. В промышленном производстве перемолотая субстанция при помощи специального сита разделяется на фракции, которые применяются для разных целей. Самая мелкая отправляется на прилавки магазинов, средняя используется для обваливания мармелада, крупная добавляется только в стики для кофе (одноразовые пакетики на одну порцию).

Отличие от сахара

Сахар в своем привычном виде имеет достаточно крупные частички, которые можно разглядеть и нащупать. Он дольше растворяется при смешивании с другими ингредиентами и не подходит для приготовления особых десертов, где важна легкая текстура, например безе — воздушного пирожного из яичного белка.

Сахарная пудра — это тот же сахар, но более "тонкий", нежный и похожий по консистенции на муку. Ее отличие еще в том, что она проходит более глубокую очистку от разнообразных примесей и подвергается сушке, после чего смешивается с другими добавками (крахмалом, рисовой мукой, ароматизаторами и другими).

Выбор сахара

Для приготовления сахарной пудры в домашних условиях можно использовать любой вид сахара — свекольный, тростниковый, пальмовый, кленовый и так далее. Главное не выбирать для помола кусковой сахар, чтобы не испортить приборы для измельчения кристаллов.

Добавки

Самая популярная добавка для сахарной пудры — кукурузный крахмал. Он помогает впитывать лишнюю влагу и при этом сохранить текстуру порошка. Для этой же цели еще часто используют рисовую муку или порошковую инвертазу.

Дополнительно в сахарную пудру добавляют антислеживающие агенты, чтобы она лучше поддавалась хранению (в домашних условиях это не обязательно) или же ароматизаторы, например ванилин.

Применение

Продукт активно используют домохозяйки и профессиональные кулинары для приготовления и украшения разных кондитерских изделий. Зачастую сахарная пудра служит посыпкой для тортов, конфет, пирогов, булочек и много другого. Однако может входить в состав сиропов, глазури и даже теста, чтобы сделать его мягче.

Кроме того, сахарная пудра — ингредиент, удачно заменяющий кристаллический сахар при создании легких кремов, когда нужна тающая текстура, например в сливочных, масляных и белковых массах.

Способы приготовления

Рассыпчатый продукт можно приготовить самостоятельно с помощью кофемолки, ручной мельницы, ступки или блендера. Какой вариант лучше использовать — решать хозяйке.

Кофемолка

Если в доме есть кофемолка, то по тому же принципу, как перерабатываются зерна, можно перемолоть и сахар. Но стоит быть готовым к тому, что сахарная пудра получится с ароматом кофе, если предварительно не протереть и не проветрить устройство.

Ручная мельница или ступка

Простой "бабушкин" метод сделать из сахара пудру — использовать ступку, постепенно измельчая кристаллы. Ручная мельница для специй — еще один вариант, когда нет специальной техники. Однако оба этих способа имеют существенный минус: отнимают много времени.

Блендер

Быстрее и эффективнее с помолом справится блендер. Причем неважно, ручной или стационарный. Для приготовления сахарной пудры подойдет специальная насадка-измельчитель, которая идет в комплекте с устройством. Достаточно высыпать сахар в емкость, включить блендер на полную мощность и довести смесь до нужной кондиции.

Рецепты сахарной пудры

Сахарная пудра — это один из самых простых в приготовлении продуктов. Среди популярных видов "сладкой муки" — классическая, цветная и нетающая.

Классическая пудра Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 15 мин. Ингредиенты 200 г Сахар песок Пищевая ценность порции Калорийность 389 ккал Углеводы 99 г Приготовление 1 Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу). 2 Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд, пока не начнет подниматься пыль. 3 Оставить емкость закрытой до тех пор, пока не усядутся мелкие частицы. Затем просеять с помощью сита. Сахарная пудра готова.

Цветная пудра Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 15 мин. Ингредиенты 200 г Сахар песок 0,5-1 г Сухой пищевой краситель Пищевая ценность порции Калорийность 389 ккал Углеводы 99 г Приготовление 1 Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу). 2 Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд. 3 Добавить краситель и продолжить измельчение, пока не начнет подниматься пыль. 4 Оставить емкость закрытой до тех пор, пока не усядутся мелкие частицы. 5 Просеять с помощью сита. Цветная сахарная пудра готова.

Нетающая пудра Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 25 мин. Ингредиенты 200 г Сахар-песок 7,5 г Кукурузный крахмал 8-10 г Шоколад или масло какао Пищевая ценность порции Калорийность 389 ккал Углеводы 99 г Приготовление 1 Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу). 2 Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд. 3 Добавить крахмал с шоколадом и продолжить измельчение до однородности массы. 4 Емкость со смесью подогреть в микроволновке в течение десяти минут, снова перемолоть и просеять с помощью сита. Сахарная нетающая пудра готова.

Хранение

Чтобы продлить срок хранения сахарной пудры, можно добавить антислеживающие агенты. Но в домашних условиях этот момент часто обходят по нескольким причинам:

— чтобы сохранить "натуральность" продукта и исключить всякие пищевые добавки;

чтобы сохранить "натуральность" продукта и исключить всякие пищевые добавки; — чтобы не тратить время;

чтобы не тратить время; — смесь будет использоваться сразу после приготовления.