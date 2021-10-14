Цветная, нетающая, классическая: как приготовить сахарную пудру дома

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Классическая пудра
Сахарная пудра — ингредиент, который присутствует в рецептах многих десертов. Чтобы сделать его самому в домашних условиях, нужно знать некоторые нюансы. Как... РИА Новости, 14.10.2021
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Десерт
Русская
389
99
Сахар песок, 200 г
Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу).
Шаг 1
Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд, пока не начнет подниматься пыль.
Шаг 2
Оставить емкость закрытой до тех пор, пока не усядутся мелкие частицы. Затем просеять с помощью сита. Сахарная пудра готова.
Шаг 3
общество, питание, еда, здоровье - общество, сахар
Цветная пудра
Сахарная пудра — ингредиент, который присутствует в рецептах многих десертов. Чтобы сделать его самому в домашних условиях, нужно знать некоторые нюансы. Как... РИА Новости, 14.10.2021
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5
5
PT15M
Десерт
Русская
389
99
Сахар песок, 200 г
Сухой пищевой краситель, 0,5-1 г
Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу).
Шаг 1
Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд.
Шаг 2
Добавить краситель и продолжить измельчение, пока не начнет подниматься пыль.
Шаг 3
Оставить емкость закрытой до тех пор, пока не усядутся мелкие частицы.
Шаг 4
Просеять с помощью сита. Цветная сахарная пудра готова.
Шаг 5
общество, питание, еда, здоровье - общество, сахар
Нетающая пудра
Сахарная пудра — ингредиент, который присутствует в рецептах многих десертов. Чтобы сделать его самому в домашних условиях, нужно знать некоторые нюансы. Как... РИА Новости, 14.10.2021
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5
5
PT25M
Десерт
Русская
389
99
Сахар-песок, 200 г
Кукурузный крахмал, 7,5 г
Шоколад или масло какао, 8-10 г
Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу).
Шаг 1
Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд.
Шаг 2
Добавить крахмал с шоколадом и продолжить измельчение до однородности массы.
Шаг 3
Емкость со смесью подогреть в микроволновке в течение десяти минут, снова перемолоть и просеять с помощью сита. Сахарная нетающая пудра готова.
Шаг 4
общество, питание, еда, здоровье - общество, сахар
21:27 14.10.2021 (обновлено: 22:15 14.10.2021)
 

Цветная, нетающая, классическая: как приготовить сахарную пудру дома

CC0 / congerdesign / Приготовление пирожных
Приготовление пирожных - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
CC0 / congerdesign /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сахарная пудра — ингредиент, который присутствует в рецептах многих десертов. Чтобы сделать его самому в домашних условиях, нужно знать некоторые нюансы. Как "взбить" сахар с помощью блендера, кофемолки или ручной мельницы, чтобы правильно приготовить пудру, — в материале РИА Новости.

Что такое сахарная пудра

Сахарная пудра — это тщательно измельченные кристаллы сахара, которые используются в приготовлении кондитерских изделий для придания им более интересного вкуса и внешнего вида. Продукт имеет много достоинств:
  • доступность — не нужно тратиться на дорогой декор. Выпечка, покрытая сахарной пудрой, становится привлекательной и аппетитной на вид;
  • кремы на основе такого порошка намного нежнее приготовленных из обычного сахара;
  • пудра легче смешивается с другими ингредиентами;
  • продукт обладает новыми свойствами по сравнению с сахаром. Так, один из видов — термостабильная пудра — не тает при контакте с горячим.
Пудра бывает разного помола: мелкого, среднего и крупного. В промышленном производстве перемолотая субстанция при помощи специального сита разделяется на фракции, которые применяются для разных целей. Самая мелкая отправляется на прилавки магазинов, средняя используется для обваливания мармелада, крупная добавляется только в стики для кофе (одноразовые пакетики на одну порцию).
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Отличие от сахара

Сахар в своем привычном виде имеет достаточно крупные частички, которые можно разглядеть и нащупать. Он дольше растворяется при смешивании с другими ингредиентами и не подходит для приготовления особых десертов, где важна легкая текстура, например безе — воздушного пирожного из яичного белка.
Сахарная пудра — это тот же сахар, но более "тонкий", нежный и похожий по консистенции на муку. Ее отличие еще в том, что она проходит более глубокую очистку от разнообразных примесей и подвергается сушке, после чего смешивается с другими добавками (крахмалом, рисовой мукой, ароматизаторами и другими).

Выбор сахара

Для приготовления сахарной пудры в домашних условиях можно использовать любой вид сахара — свекольный, тростниковый, пальмовый, кленовый и так далее. Главное не выбирать для помола кусковой сахар, чтобы не испортить приборы для измельчения кристаллов.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сахар

Добавки

Самая популярная добавка для сахарной пудры — кукурузный крахмал. Он помогает впитывать лишнюю влагу и при этом сохранить текстуру порошка. Для этой же цели еще часто используют рисовую муку или порошковую инвертазу.
Дополнительно в сахарную пудру добавляют антислеживающие агенты, чтобы она лучше поддавалась хранению (в домашних условиях это не обязательно) или же ароматизаторы, например ванилин.

Применение

Продукт активно используют домохозяйки и профессиональные кулинары для приготовления и украшения разных кондитерских изделий. Зачастую сахарная пудра служит посыпкой для тортов, конфет, пирогов, булочек и много другого. Однако может входить в состав сиропов, глазури и даже теста, чтобы сделать его мягче.
Кроме того, сахарная пудра — ингредиент, удачно заменяющий кристаллический сахар при создании легких кремов, когда нужна тающая текстура, например в сливочных, масляных и белковых массах.
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Способы приготовления

Рассыпчатый продукт можно приготовить самостоятельно с помощью кофемолки, ручной мельницы, ступки или блендера. Какой вариант лучше использовать — решать хозяйке.

Кофемолка

Если в доме есть кофемолка, то по тому же принципу, как перерабатываются зерна, можно перемолоть и сахар. Но стоит быть готовым к тому, что сахарная пудра получится с ароматом кофе, если предварительно не протереть и не проветрить устройство.

Ручная мельница или ступка

© Depositphotos / andreygoncharСахарная пудра в ступке
Сахарная пудра в ступке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / andreygonchar
Сахарная пудра в ступке
Простой "бабушкин" метод сделать из сахара пудру — использовать ступку, постепенно измельчая кристаллы. Ручная мельница для специй — еще один вариант, когда нет специальной техники. Однако оба этих способа имеют существенный минус: отнимают много времени.

Блендер

Быстрее и эффективнее с помолом справится блендер. Причем неважно, ручной или стационарный. Для приготовления сахарной пудры подойдет специальная насадка-измельчитель, которая идет в комплекте с устройством. Достаточно высыпать сахар в емкость, включить блендер на полную мощность и довести смесь до нужной кондиции.

Рецепты сахарной пудры

Сахарная пудра — это один из самых простых в приготовлении продуктов. Среди популярных видов "сладкой муки" — классическая, цветная и нетающая.
© Depositphotos / bit245Сахарная пудра
Сахарная пудра - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / bit245
Сахарная пудра
Классическая пудра
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
200 г
Сахар песок
Пищевая ценность порции
Калорийность
389 ккал
Углеводы
99 г
Приготовление
1
Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу).
2
Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд, пока не начнет подниматься пыль.
3
Оставить емкость закрытой до тех пор, пока не усядутся мелкие частицы. Затем просеять с помощью сита. Сахарная пудра готова.
© Depositphotos / AntonMatyukhaТорт, посыпанный сахарной пудрой
Торт, посыпанный сахарной пудрой - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
Торт, посыпанный сахарной пудрой
Цветная пудра
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
200 г
Сахар песок
0,5-1 г
Сухой пищевой краситель
Пищевая ценность порции
Калорийность
389 ккал
Углеводы
99 г
Приготовление
1
Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу).
2
Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд.
3
Добавить краситель и продолжить измельчение, пока не начнет подниматься пыль.
4
Оставить емкость закрытой до тех пор, пока не усядутся мелкие частицы.
5
Просеять с помощью сита. Цветная сахарная пудра готова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлинчики с сахарной пудрой
Блинчики с сахарной пудрой - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Блинчики с сахарной пудрой
Нетающая пудра
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
200 г
Сахар-песок
7,5 г
Кукурузный крахмал
8-10 г
Шоколад или масло какао
Пищевая ценность порции
Калорийность
389 ккал
Углеводы
99 г
Приготовление
1
Подготовить необходимое оборудование (блендер, кофемолку или мельницу).
2
Всыпать сахар в емкость и измельчать в течение 30-40 секунд.
3
Добавить крахмал с шоколадом и продолжить измельчение до однородности массы.
4
Емкость со смесью подогреть в микроволновке в течение десяти минут, снова перемолоть и просеять с помощью сита. Сахарная нетающая пудра готова.

Хранение

Чтобы продлить срок хранения сахарной пудры, можно добавить антислеживающие агенты. Но в домашних условиях этот момент часто обходят по нескольким причинам:
  • чтобы сохранить "натуральность" продукта и исключить всякие пищевые добавки;
  • чтобы не тратить время;
  • смесь будет использоваться сразу после приготовления.
Кулинары рекомендуют не готовить сахарную пудру в больших количествах, так как она имеет свойство собираться в комки и слипаться. Стоит придерживаться только тех объемов, которые нужны для создания или украшения десерта. А если что-то осталось и жалко выбрасывать, то можно высыпать смесь в герметичную упаковку и положить в сухое место без доступа солнечных лучей, например в кухонный шкаф.
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