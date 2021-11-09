Рейтинг@Mail.ru
Как растопить шоколад дома: микроволновка, водяная баня, духовка
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 09.11.2021 (обновлено: 12:07 10.11.2025)
https://ria.ru/retsepty/kak-rastopit-shokolad/
Как правильно растопить шоколад в домашних условиях
Как растопить шоколад дома: микроволновка, водяная баня, духовка
Как правильно растопить шоколад в домашних условиях
Для приготовления и украшения десертов часто бывает необходимо растопить шоколад. Как правильно и быстро это сделать в домашних условиях для торта, фондю или... РИА Новости, 10.11.2025
2021-11-09T13:24:00+03:00
2025-11-10T12:07:00+03:00
общество
шоколад
сладости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758213153_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_d42d0b8d909ce02fc387110a3960218d.jpg
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html
https://ria.ru/20131218/984911504.html
https://ria.ru/20160101/1352751929.html
https://ria.ru/20211014/pudra-1754645412.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758213153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dd189684b1c817688916f8d96d15646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, шоколад, сладости
Общество, шоколад, Сладости
Главная / Рецепты

Как правильно растопить шоколад в домашних условиях

© Depositphotos.com / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos.com / belchonock
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Для приготовления и украшения десертов часто бывает необходимо растопить шоколад. Как правильно и быстро это сделать в домашних условиях для торта, фондю или горячих напитков — в материале РИА Новости.

Шоколад

Шоколад — излюбленная сладость людей со всего мира. Его едят как отдельный полноценный десерт, а также добавляют в другие блюда в качестве одного из ингредиентов. Еще в начале XIX века продукт продавали как бодрящее лекарственное средство (какао-бобы отличаются повышенным содержанием кофеина). Первыми плоды тропического дерева начали употреблять индейцы майямного веков назад. Они собирали бобы, жарили, мололи и готовили ароматный горький напиток. С того времени он трансформировался и превратился в очень популярное лакомство.
Шоколад (особенно горький) считается одним из лучших стимуляторов работы головного мозга. Из-за присутствия такого компонента как магний онулучшает память и помогает бороться со стрессом.
Новогодние сладости - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
От печенья до панна котты. Быстрые рецепты десертов на каждый день
3 января 2021, 08:00

Виды шоколада

На полках магазинов можно найти множество сортов шоколада с различными добавками. В зависимости от содержания какао-бобов и сахарной пудры в составе продукт разделяют на три основных категории:
  • Темный. В горьком продукте больше всего масла какао и наименьшее содержание сахара, что придает ему насыщенный, терпкий вкус. Пару кусочков такого шоколада могут позволить себе даже гипертоники, несмотря на содержащийся в нем кофеин.
  • Молочный. При изготовлении этого шоколада предпочтение отдается сахару, чтобы по возможности нейтрализовать первоначальную горечь.
  • Белый. Его делают не из тертых бобов, а из масла какао, из-за чего цвет получается таким светлым.
© Pixabay / EnotovyjБелый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад

Какой лучше выбрать

Для приготовления десертов кондитеры могут использовать все виды шоколада, так как любой из них придает насыщенные и яркие оттенки какао вкусу блюда.
Горький шоколад в кулинарии чаще применяют для изготовления глазури, выпечки и при создании конфет. Также его добавляют в мороженое и муссы. И именно из него делают любимый детьми горячий шоколад.
Молочный вид продукта слаще и калорийнее темного из-за большего содержания молочных жиров. Зачастую его едят как самостоятельный десерт, однако добавляют и в другие блюда, если нужно добиться не горького и терпкого, а сладкого и более нежного вкуса.
Белый шоколад в большинстве случаев берут для изготовления украшений на торты или пирожные, так как в его составе очень много сахарной пудры, а само какао практически отсутствует.
Традиционная латвийская сельдь с соусом песто - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Селедка с творогом, холодник, копченые миноги: хиты латвийской кухни
30 июля 2021, 09:00

Чем можно растопить шоколад в дома

Для многих блюд шоколад как ингредиент нужен в жидком виде. Есть несколько способов, которые позволят быстро растопить его в домашних условиях. Но процесс не так прост, как можно подумать — следует знать некоторые нюансы, чтобы добиться желаемого результата.

Микроволновка

Микроволновка быстрее всего справится с задачей превращения шоколада в жидкую горячую массу. Для этого необходимо разломить плитку на маленькие кусочки, сложить в миску и на большой мощности поэтапно прогревать продукт до полного растопления. При этом каждый раз держать плитку в микроволновой печи следует не более 20 секунд, после этого тщательно перемешивать массу и только потом повторять процедуру до полного приготовления, иначе шоколад успеет пригореть.
Посуда должна быть пригодна для использования в микроволновке. Лучше всего подойдет емкость из керамики или стекла.
© Fotolia / joanna wnukШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Fotolia / joanna wnuk
Шоколад

Фен

Обычно фен берут в тех случаях, когда шоколад уже был расплавлен или темперирован, но успел остыть (темперированием называется придание продукту новых свойств через нагревание и остуживание). Иначе такой способ плавления займет слишком много времени.
Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо для начала натереть шоколад на мелкой терке и поместить в глубокую миску. Фен следует включить на минимальную мощность и направить горячий воздух в посуду, при этом аккуратно помешивая сладкую массу.

Духовка или плита

Метод плавления шоколада в духовке схож со способом приготовления в микроволновке: точно так же сладкую субстанцию нужно несколько раз доставать, перемешивать и отправлять обратно. Духовку следует разогреть до 60 градусов, шоколад мелко натереть и положить в термоустойчивую посуду. Саму смесь проверять каждые две минуты.
Плавка прямо на плите может привести к пригоранию и даже перегреву шоколадной массы, однако она тоже является эффективным способом термической подготовки десерта. Здесь важно учитывать следующие моменты:
Горячий шоколад с водкой, или Как приготовить напиток по-русски - РИА Новости, 1920, 18.12.2013
Горячий шоколад с водкой, или Как приготовить напиток по-русски
18 декабря 2013, 15:00
  1. Процесс плавления нужно проводить очень медленно и на минимальном огне.
  2. За смесью надо следить тщательнее, чем при остальных способах, и время от времени ее перемешивать.
  3. В продукт для лучшего результата рекомендуется добавить молоко или сливки. Тогда шоколад растопится намного быстрее и легче.

Мультиварка

В мультиварке можно растопить шоколад на водяной бане.
Первым делом сладость тщательно измельчают и помещают в емкость, которая сможет устойчиво встать в чашу мультиварки. В само устройство заранее стоит налить 500 мл воды и включить режим "пароварка". После того, как жидкость закипит, миску с шоколадом нужно переставить наверх и продолжить разогревать в течение 5-8 минут до готовности, непрерывно помешивая. При этом крышку прибора следует оставлять открытой, так конденсат не сможет попасть в продукт.
© Pixabay / Kristina ZaturovskaДесерт
Десерт - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / Kristina Zaturovska
Десерт

Особенности плавления шоколада

Для разных блюд процесс плавления ингредиента несколько отличается. В основном эту сладость используют при приготовлении глазури на торт или фрукты, для фондю и горячего шоколада.

Для торта

Чаще всего для глазури на торт берут темный шоколад — он лучше поддается обработке из-за высокого содержания какао-бобов.
Растапливают шоколад для торта, как правило, на водяной бане — такой способ с меньшей вероятностью приведет к перегреву и продукт быстрее получится нужной консистенции. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Налить сливки или жирное молоко в сотейник, поставить на плиту и разогреть, не доводя до кипения. Туда же добавить шоколад и размешать до его полного растворения.
  2. В жидкую массу следует ввести сливочное масло и точно так же перемешать до однородности.
  3. Остудить получившуюся глазурь примерно до 30-35 градусов.
На линии по выпуску шоколадных конфет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2016
Бельгия: королевство шоколада
1 января 2016, 13:27

Для фондю

Для приготовления фондю можно выбрать любой вид шоколада, как горький, так и белый, пористый. Чаще всего ингредиент растапливают с помощью специального прибора, фондюшницы, состоящей из удобного котелка и горелки. Однако можно воспользоваться обычной плитой или микроволновкой.

Для горячего шоколада

Для приготовления горячего напитка продукт растапливают вместе с другими ингредиентами, а не отдельно, как в остальных рецептах. Для этого следует смешать в кастрюле какао, небольшое количество сахара и шоколад, поломанный на мелкие кусочки. После этого нужно добавить в емкость молоко или сливки и варить всю массу на медленном огне до появления первых пузырьков, время от времени аккуратно помешивая.
© Pixabay / Lubov LisitsaШоколадный десерт
Шоколадный десерт - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / Lubov Lisitsa
Шоколадный десерт

Для фруктов в шоколаде

Чтобы покрыть фрукты глазурью, нужно тоже растопить шоколад. Не рекомендуется брать плитку с какими-то добавками (орехами, изюмом, мармеладом и т.д.), лучше всего отдать предпочтение классике. Шоколад при этом растапливают любым способом в зависимости от домашних условий. Главное — это не процесс плавления, а этап застывания глазури: кулинары погружают фрукты в миску с горячим шоколадом, а после обязательно дают десерту остыть, выложив получившееся блюдо на тарелку и поставив его в холодильник.

Как растопить белый и пористый шоколад

Лучше всего шоколад растапливается при 33-процентном и более содержании какао-бобов. Учитывая, что этого ингредиента в составе белого шоколада практически нет, масса может получиться слишком вязкой и тягучей, с большим количеством комочков.
Чтобы избежать этого, белый и пористый виды продукта растапливают, следуя определенным правилам:
© Pixabay / caja Белый шоколад
Белый шоколад - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / caja
Белый шоколад
  1. Плитку нужно предварительно измельчить до максимально маленьких кусочков.
  2. Тающую массу необходимо постоянно помешивать.
  3. В емкость с шоколадом не должна попасть вода, поэтому перед плавлением рекомендуется убедиться, что посуда полностью сухая. При этом сама миска или кастрюля должна быть эмалированная, стеклянная или керамическая с толстыми стенками.

Полезные советы

Чтобы продукт не подгорел и получился желаемой консистенции, кулинары со стажем рекомендуют начинающим:
Приготовление пирожных - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Цветная, нетающая, классическая: как приготовить сахарную пудру дома
14 октября 2021, 21:27
  1. Если это первый подобный опыт, лучше не брать пористый или белый шоколад, так как они наиболее капризные и требуют к своей термической обработке чрезвычайного внимания.
  2. Лучше топить шоколад на медленном огне.
  3. Если глазурь вышла слишком жидкой, можно добавить в нее немного сахарной пудры.
  4. При приготовлении тортов или пирожных растопленный шоколад лучше не наносить на крем, так как он потом сползает и придает десерту неаккуратный вид.
 
РецептыОбществошоколадСладости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала