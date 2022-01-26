https://ria.ru/20220126/volosy-1769665526.html

Как вернуть себе густые волосы: советы эксперта и рецепты масок

Укрепление волос в домашних условиях: лучшие рецепты и эффективные способы

Как вернуть себе густые волосы: советы эксперта и рецепты масок

Одной из проблем, беспокоящих большое количество людей, является выпадение волос. Лучшее решение такого вопроса – это комплексный подход, включающий в себя... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:42

2022-01-26T19:42

2022-01-26T19:41

общество

здоровье - общество

волос

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одной из проблем, беспокоящих большое количество людей, является выпадение волос. Лучшее решение такого вопроса – это комплексный подход, включающий в себя укрепление волос, правильное питание, массажи головы и подбор уходовой косметики. Как сделать маски в домашних условиях, какая от них польза для корней волос, рецепты – в материале РИА Новости.Укрепление волосЕжедневное выпадение волос – это естественный биологический процесс у мужчин и женщин. Если он проходит в рамках нормы, это не приводит к уменьшению общей массы волос на голове, так как все они находятся на разных фазах роста, а сам цикл протекает асинхронно.Но если количество выпавших волос заметно увеличивается: все больше остается на подушке, расческе, в ванной, – стоит задуматься о состоянии своего здоровья. Нормой для выпадения считается от 50 до 150 волос в день. При ежедневной потере большего числа стоит позаботиться о выяснении причин.Причины выпаденияЗдоровый волос отличается силой и прочностью: небольшая прядь, состоящая из 10 волосков, способна выдержать примерно до 10 кг веса. Но ослабленным и ломким волосам порой сложно пережить даже ежедневную укладку. Причин этому может быть много:Признаки выпаденияЛомкость и ослабленность волос по длине также может стать причиной их обильного выпадения. Прежде чем начать процесс лечения, нужно понять, что именно необходимо укреплять: корни или сам слабый волос.Врач-трихолог Виталия Копытина разъяснила, как понять, обламывается волос или дело в укороченной фазе роста:Как укрепить корниОстановить процесс выпадения и восстановить густоту волос – задача, на выполнение которой требуется не одна неделя. Несмотря на то, в каких условиях происходит процесс восстановления, дома или с помощью специалистов, подход должен быть комплексным.В домашних условияхРегулярный и тщательно подобранный домашний уход – важный компонент лечения.Для укрепления волос в домашних условиях можно делать маски. Существует огромное количество рецептов, чаще всего они содержат определенные активные компоненты: репейное или касторовое масло, яичный желток, красный перец и т.д. Рецепты достаточно просты, чтобы сделать маску, нужно лишь приобрести нужные ингредиенты и перемешать их с друг другом.Маска на основе яичного желтка отлично питает и укрепляет волосы. Для приготовления понадобятся:Все компоненты нужно соединить и размешать до однородной консистенции. Наносить маску необходимо на кожу головы, втирая средство пальцами. Далее требуется собрать пучок на голове, надеть сверху пакет и обернуть полотенцем. Спустя полчаса смыть шампунем.Маска из водки и перца предназначена для быстрого роста волос и укрепления слабых локонов. В ее состав входят:Все ингредиенты маски необходимо смешать и поставить в темное прохладное место на три недели. Втирать в кожу головы каждый день на протяжении двух месяцев.В домашнем уходе за волосами активно применяется глина. Она не только помогает избавиться от жирного блеска, но и придает объем волосам, а также предотвращает сечение кончиков.В салонеПроцесс укрепления волос в домашних условиях не всегда приводит к должному результату. Порой необходимо обратиться за помощью к грамотному специалисту-трихологу, который проведет анализ состояния волос и кожи головы и даст рекомендации по дальнейшей терапии.Существует ряд процедур, которые применяются как для женщин, так и для мужчин в борьбе с выпадением волос:Средства для укрепленияДля окрашенных волос эксперт советует использовать соответствующий шампунь. Им нужно пользоваться в течение 7-10 дней после изменения цвета волос. Затем его можно комбинировать с питательными, в состав которых входит коллаген, гидролизованный кератин, экстракты трав или масел.Кроме того, трихолог Виталия Копытина рекомендует ампулы или сыворотки, в составе которых:Такие компоненты усиливают приток крови, борются с выпадением волос и стимулируют рост новых. Специалисты рекомендуют наносить такие средства ежедневно в течение трёх месяцев. Также можно подобрать комплексы витаминов и микроэлементов с содержанием цинка, железа, меди, витаминов группы В и аминокислот для приема внутрь.Правильный уходНа состояние волос влияет не только шампунь, но и образ жизни в целом. Для профилактики выпадения волос рекомендуется соблюдать простые, но вместе с тем очень эффективные правила: регулярный отдых и здоровый сон.Также не стоит забывать о грамотном уходе при укладках. Специалисты советуют сушить волосы естественным образом (если нет острой необходимости использовать фен). Важная рекомендация для тех, кто хочет спасти волосы от выпадения – по мере возможности не использовать термоприборы.Стоит особое внимание уделить тому, как правильно расчесывать волосы. Несколько основных правил:Особенности массажа кожи головыМассаж кожи головы проводится для того, чтобы улучшить процесс усвоения питательных веществ волосяными луковицами и усилить микроциркуляцию. Процедуру лучше всего проводить во время мытья: в течение одной-трех минут необходимо аккуратно массировать кожу головы подушечками пальцев со сдвиганием кожной складки.Особенности питанияКачественное питание – отличный способ укрепить волосы в домашних условиях. Чтобы улучшить состояние волос, необходимо знать, какие продукты полезны для их здоровья. Для укрепления волос стоит включить в ежедневный рацион блюда, в составе которых есть жирные кислоты (например: рыба, оливки, орехи и злаки). Для нормализации работы сальных желез и укрепления луковиц рекомендуют употреблять продукты, богатые витаминами группы В (например, яйца, зелень). Чтобы придать волосам здоровый блеск, необходимо добавить в рацион морепродукты, печень и шпинат. Не стоит забывать пить побольше воды.Для профилактики выпадения волос эксперт-трихолог рекомендует раз в год сдавать анализы, чтобы проверить уровень железа, витамина D, цинка, меди. Часто дефицит этих элементов приводит к усилению выпадения волос и ухудшению их качества.Особенности мытья головыМыть голову специалисты рекомендуют утром, так как пик активности сальных желез приходится на пять-шесть часов. Для жирного типа кожи головы достаточно однократного мытья. В случаях, когда кажется, что шампунь недостаточно хорошо промывает волосы, можно помыть голову дважды.

https://ria.ru/20210128/volosy-1595005042.html

https://ria.ru/20210215/golova-1597468130.html

https://ria.ru/20211221/vitaminy-1764710929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, волос