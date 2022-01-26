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Как вернуть себе густые волосы: советы эксперта и рецепты масок
Укрепление волос в домашних условиях: лучшие рецепты и эффективные способы
Как вернуть себе густые волосы: советы эксперта и рецепты масок
Одной из проблем, беспокоящих большое количество людей, является выпадение волос. Лучшее решение такого вопроса – это комплексный подход, включающий в себя... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:42
2022-01-26T19:41
общество
здоровье - общество
волос
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одной из проблем, беспокоящих большое количество людей, является выпадение волос. Лучшее решение такого вопроса – это комплексный подход, включающий в себя укрепление волос, правильное питание, массажи головы и подбор уходовой косметики. Как сделать маски в домашних условиях, какая от них польза для корней волос, рецепты – в материале РИА Новости.Укрепление волосЕжедневное выпадение волос – это естественный биологический процесс у мужчин и женщин. Если он проходит в рамках нормы, это не приводит к уменьшению общей массы волос на голове, так как все они находятся на разных фазах роста, а сам цикл протекает асинхронно.Но если количество выпавших волос заметно увеличивается: все больше остается на подушке, расческе, в ванной, – стоит задуматься о состоянии своего здоровья. Нормой для выпадения считается от 50 до 150 волос в день. При ежедневной потере большего числа стоит позаботиться о выяснении причин.Причины выпаденияЗдоровый волос отличается силой и прочностью: небольшая прядь, состоящая из 10 волосков, способна выдержать примерно до 10 кг веса. Но ослабленным и ломким волосам порой сложно пережить даже ежедневную укладку. Причин этому может быть много:Признаки выпаденияЛомкость и ослабленность волос по длине также может стать причиной их обильного выпадения. Прежде чем начать процесс лечения, нужно понять, что именно необходимо укреплять: корни или сам слабый волос.Врач-трихолог Виталия Копытина разъяснила, как понять, обламывается волос или дело в укороченной фазе роста:Как укрепить корниОстановить процесс выпадения и восстановить густоту волос – задача, на выполнение которой требуется не одна неделя. Несмотря на то, в каких условиях происходит процесс восстановления, дома или с помощью специалистов, подход должен быть комплексным.В домашних условияхРегулярный и тщательно подобранный домашний уход – важный компонент лечения.Для укрепления волос в домашних условиях можно делать маски. Существует огромное количество рецептов, чаще всего они содержат определенные активные компоненты: репейное или касторовое масло, яичный желток, красный перец и т.д. Рецепты достаточно просты, чтобы сделать маску, нужно лишь приобрести нужные ингредиенты и перемешать их с друг другом.Маска на основе яичного желтка отлично питает и укрепляет волосы. Для приготовления понадобятся:Все компоненты нужно соединить и размешать до однородной консистенции. Наносить маску необходимо на кожу головы, втирая средство пальцами. Далее требуется собрать пучок на голове, надеть сверху пакет и обернуть полотенцем. Спустя полчаса смыть шампунем.Маска из водки и перца предназначена для быстрого роста волос и укрепления слабых локонов. В ее состав входят:Все ингредиенты маски необходимо смешать и поставить в темное прохладное место на три недели. Втирать в кожу головы каждый день на протяжении двух месяцев.В домашнем уходе за волосами активно применяется глина. Она не только помогает избавиться от жирного блеска, но и придает объем волосам, а также предотвращает сечение кончиков.В салонеПроцесс укрепления волос в домашних условиях не всегда приводит к должному результату. Порой необходимо обратиться за помощью к грамотному специалисту-трихологу, который проведет анализ состояния волос и кожи головы и даст рекомендации по дальнейшей терапии.Существует ряд процедур, которые применяются как для женщин, так и для мужчин в борьбе с выпадением волос:Средства для укрепленияДля окрашенных волос эксперт советует использовать соответствующий шампунь. Им нужно пользоваться в течение 7-10 дней после изменения цвета волос. Затем его можно комбинировать с питательными, в состав которых входит коллаген, гидролизованный кератин, экстракты трав или масел.Кроме того, трихолог Виталия Копытина рекомендует ампулы или сыворотки, в составе которых:Такие компоненты усиливают приток крови, борются с выпадением волос и стимулируют рост новых. Специалисты рекомендуют наносить такие средства ежедневно в течение трёх месяцев. Также можно подобрать комплексы витаминов и микроэлементов с содержанием цинка, железа, меди, витаминов группы В и аминокислот для приема внутрь.Правильный уходНа состояние волос влияет не только шампунь, но и образ жизни в целом. Для профилактики выпадения волос рекомендуется соблюдать простые, но вместе с тем очень эффективные правила: регулярный отдых и здоровый сон.Также не стоит забывать о грамотном уходе при укладках. Специалисты советуют сушить волосы естественным образом (если нет острой необходимости использовать фен). Важная рекомендация для тех, кто хочет спасти волосы от выпадения – по мере возможности не использовать термоприборы.Стоит особое внимание уделить тому, как правильно расчесывать волосы. Несколько основных правил:Особенности массажа кожи головыМассаж кожи головы проводится для того, чтобы улучшить процесс усвоения питательных веществ волосяными луковицами и усилить микроциркуляцию. Процедуру лучше всего проводить во время мытья: в течение одной-трех минут необходимо аккуратно массировать кожу головы подушечками пальцев со сдвиганием кожной складки.Особенности питанияКачественное питание – отличный способ укрепить волосы в домашних условиях. Чтобы улучшить состояние волос, необходимо знать, какие продукты полезны для их здоровья. Для укрепления волос стоит включить в ежедневный рацион блюда, в составе которых есть жирные кислоты (например: рыба, оливки, орехи и злаки). Для нормализации работы сальных желез и укрепления луковиц рекомендуют употреблять продукты, богатые витаминами группы В (например, яйца, зелень). Чтобы придать волосам здоровый блеск, необходимо добавить в рацион морепродукты, печень и шпинат. Не стоит забывать пить побольше воды.Для профилактики выпадения волос эксперт-трихолог рекомендует раз в год сдавать анализы, чтобы проверить уровень железа, витамина D, цинка, меди. Часто дефицит этих элементов приводит к усилению выпадения волос и ухудшению их качества.Особенности мытья головыМыть голову специалисты рекомендуют утром, так как пик активности сальных желез приходится на пять-шесть часов. Для жирного типа кожи головы достаточно однократного мытья. В случаях, когда кажется, что шампунь недостаточно хорошо промывает волосы, можно помыть голову дважды.
https://ria.ru/20210128/volosy-1595005042.html
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общество, здоровье - общество, волос
19:42 26.01.2022
 

Как вернуть себе густые волосы: советы эксперта и рецепты масок

© Depositphotos / Subbotina AnnaУкрепление волос
Укрепление волос - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / Subbotina Anna
Укрепление волос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одной из проблем, беспокоящих большое количество людей, является выпадение волос. Лучшее решение такого вопроса – это комплексный подход, включающий в себя укрепление волос, правильное питание, массажи головы и подбор уходовой косметики. Как сделать маски в домашних условиях, какая от них польза для корней волос, рецепты – в материале РИА Новости.

Укрепление волос

Ежедневное выпадение волос – это естественный биологический процесс у мужчин и женщин. Если он проходит в рамках нормы, это не приводит к уменьшению общей массы волос на голове, так как все они находятся на разных фазах роста, а сам цикл протекает асинхронно.
Но если количество выпавших волос заметно увеличивается: все больше остается на подушке, расческе, в ванной, – стоит задуматься о состоянии своего здоровья. Нормой для выпадения считается от 50 до 150 волос в день. При ежедневной потере большего числа стоит позаботиться о выяснении причин.
© Depositphotos / wasansos1Облысение
Облысение - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / wasansos1
Облысение

Причины выпадения

Здоровый волос отличается силой и прочностью: небольшая прядь, состоящая из 10 волосков, способна выдержать примерно до 10 кг веса. Но ослабленным и ломким волосам порой сложно пережить даже ежедневную укладку. Причин этому может быть много:
  1. 1
    Изменение гормонального фона (гормональный дисбаланс). Наиболее яркий пример – послеродовая алопеция. Волосы у молодой мамы начинают лезть пучками из-за резкого снижения уровня женских половых гормонов. В большинстве случаев спустя полгода гормональный фон налаживается и шевелюра приобретает прежний густой вид. При менопаузе происходит сокращение фазы роста волос (анагена).
  2. 2
    Стресс. В этом случае все силы организма направляются на поддержание нервной системы, а ногти, волосы и кожа получают "остатки" питательных веществ. Если стресс постоянный, то их недостаток становится хроническим, а волосяные луковицы страдают очень сильно.
  3. 3
    Нехватка витаминов и минералов. В формировании крепких волос участвует множество микроэлементов: от витаминов группы В до цинка. Порой обычная диета или неправильный рацион приводят к обильному выпадению волос. В таком случае необходимо наладить питание, включив в рацион продукты с высоким содержанием витаминов группы В, железа, магния, кремния, йода и цинка. Такой набор способствует нормальному развитию клеток кожи, а также помогает в выработке основного структурного белка волос.
  4. 4
    Себорейный дерматит. Это заболевание кожи, при котором увеличивается выделение кожного сала и изменяется его качество, вызывая воспаление кожи. Такой процесс неблагоприятно сказывается на работе фолликулов.
  5. 5
    Инфекционные заболевания. После тяжело протекающей болезни луковицы становятся слабыми и склонными к выпадению. Кроме того, специалисты отмечают, что сильное выпадение волос может наблюдаться после перенесенной хирургической операции.
  6. 6
    Тугие прически. Высокие хвосты, тугие косы и другие прически, сильно стягивающие волосы, провоцируют выпадение волос. Нарушается микроциркуляция кожи и осложняется процесс питания фолликулов. Эксперты рекомендуют чаще менять пробор, чтобы все волосы получали равномерную нагрузку.
  7. 7
    Неправильный уход. Нельзя расчесывать, заплетать или укладывать мокрые волосы. Также не рекомендовано ложиться спать с влажными волосами: они трутся о подушку и между собой, что приводит к выпадению. Отказ от бальзамов и кондиционеров, а также использование агрессивных шампуней негативным образом сказывается на состоянии волос. В жаркое и холодное время года необходимо использовать головные уборы, чтобы не нанести вред своим волосам.
  8. 8
    Прием лекарственных препаратов. Выпадение волос может быть вызвано реакцией на антибиотики, анальгетики, лекарства для нормализации давления и т.д.
© Fotolia / reinegСтруктура волосяного фолликула
Структура волосяного фолликула - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Fotolia / reineg
Структура волосяного фолликула

Признаки выпадения

Ломкость и ослабленность волос по длине также может стать причиной их обильного выпадения. Прежде чем начать процесс лечения, нужно понять, что именно необходимо укреплять: корни или сам слабый волос.
Врач-трихолог Виталия Копытина разъяснила, как понять, обламывается волос или дело в укороченной фазе роста:
“Если срез волоса четкий и прямой, то значит он обламывается. Если выпадает много коротких волос с остроконечным концом, это значит, что фолликулы, которые синтезируют их рост, уменьшены в размере, а фаза роста укорочена. В этом случае обязательно нужно обратиться к трихологу”.

Как укрепить корни

Остановить процесс выпадения и восстановить густоту волос – задача, на выполнение которой требуется не одна неделя. Несмотря на то, в каких условиях происходит процесс восстановления, дома или с помощью специалистов, подход должен быть комплексным.
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В домашних условиях

Регулярный и тщательно подобранный домашний уход – важный компонент лечения.
Для укрепления волос в домашних условиях можно делать маски. Существует огромное количество рецептов, чаще всего они содержат определенные активные компоненты: репейное или касторовое масло, яичный желток, красный перец и т.д. Рецепты достаточно просты, чтобы сделать маску, нужно лишь приобрести нужные ингредиенты и перемешать их с друг другом.
Маска на основе яичного желтка отлично питает и укрепляет волосы. Для приготовления понадобятся:
  • два желтка;
  • 40 мл коньяка;
  • 40 мл воды.
Все компоненты нужно соединить и размешать до однородной консистенции. Наносить маску необходимо на кожу головы, втирая средство пальцами. Далее требуется собрать пучок на голове, надеть сверху пакет и обернуть полотенцем. Спустя полчаса смыть шампунем.
© Depositphotos / npstockphotoТуалетные принадлежности в ванной комнате отеля
Туалетные принадлежности в ванной комнате отеля - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / npstockphoto
Туалетные принадлежности в ванной комнате отеля
Маска из водки и перца предназначена для быстрого роста волос и укрепления слабых локонов. В ее состав входят:
  • листья алоэ (100 г);
  • красный перец среднего размера;
  • 200 мл водки.
Все ингредиенты маски необходимо смешать и поставить в темное прохладное место на три недели. Втирать в кожу головы каждый день на протяжении двух месяцев.
В домашнем уходе за волосами активно применяется глина. Она не только помогает избавиться от жирного блеска, но и придает объем волосам, а также предотвращает сечение кончиков.

В салоне

Процесс укрепления волос в домашних условиях не всегда приводит к должному результату. Порой необходимо обратиться за помощью к грамотному специалисту-трихологу, который проведет анализ состояния волос и кожи головы и даст рекомендации по дальнейшей терапии.
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Трихолог рассказал, как мыть голову в холодное время года
Существует ряд процедур, которые применяются как для женщин, так и для мужчин в борьбе с выпадением волос:
  1. 1
    Мезотерапия. Это внутрикожное введение препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы, аминокислоты, липолитики, пептиды. Такая процедура стимулирует луковицы к росту, благодаря чему волосы становятся густыми и здоровыми. Также мезотерапия помогает избавиться от перхоти и устраняет ломкость и сечение волос. Обычно делается курсом из 10-15 процедур с интервалом в неделю.
  2. 2
    Лазерная терапия. Проводится с помощью холодных лазеров, которые стимулируют рост и предотвращают выпадение волос. Суть терапии в поглощении клетками лучевого света и стимуляции клеточного обмена веществ, включая синтез белка.
  3. 3
    Трихологический пилинг. Регулярные пилинги кислотными профессиональными средствами обновляют кожу, отшелушивая отмершие клетки. Результат можно увидеть сразу после первой процедуры.
  4. 4
    Криотерапия. Это физиотерапевтическая методика лечения холодом, которая активирует обменные процессы кожи головы. Таким образом восстанавливается нормальное клеточное функционирование в подкожных слоях. Процедура длится до получаса, а полный курс, как правило, состоит из 15-20 процедур.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудник пользуется прибором для бесконтактной диагностики волос
Сотрудник пользуется прибором для бесконтактной диагностики волос - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сотрудник пользуется прибором для бесконтактной диагностики волос

Средства для укрепления

"Правильный подбор шампуня – основа правильного домашнего ухода. Его необходимо подбирать под тип кожи головы. Если она жирная, лучше всего подойдут шампуни для жирных волос, в составе которых есть розмарин, экстракт чайного дерева, антисеборейные компоненты (климбазол, салициловая кислота). Голову необходимо мыть по мере загрязнения", – рекомендует Виталия Копытина, врач трихолог.
Для окрашенных волос эксперт советует использовать соответствующий шампунь. Им нужно пользоваться в течение 7-10 дней после изменения цвета волос. Затем его можно комбинировать с питательными, в состав которых входит коллаген, гидролизованный кератин, экстракты трав или масел.
"Еще одно важное средство в домашнем уходе – пилинг кожи головы. В его составе может быть салициловая кислота, ментол, гликолевая кислота, розмарин. Пилинг глубоко очищает кожу головы от избытков кожного сала и минимизирует появление перхоти и себорейного дерматита. Он может наноситься до мытья или после. С жирным типом кожи головы рекомендуется его использовать три раза в неделю, с нормальный типом – один раз в две недели", – добавляет эксперт.
© Depositphotos / Isaac74Пациент на приеме у трихолога
Пациент на приеме у трихолога - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / Isaac74
Пациент на приеме у трихолога
Кроме того, трихолог Виталия Копытина рекомендует ампулы или сыворотки, в составе которых:
  • Растительные экстракты: экстракты крапивы двудомной, корня лопуха, арники горной, ромашки, дрожжей, перца стручкового.
  • Аминокислоты: лизин, аланин, гистидин.
  • Витамины В3, В5, В7, В9.
Такие компоненты усиливают приток крови, борются с выпадением волос и стимулируют рост новых. Специалисты рекомендуют наносить такие средства ежедневно в течение трёх месяцев. Также можно подобрать комплексы витаминов и микроэлементов с содержанием цинка, железа, меди, витаминов группы В и аминокислот для приема внутрь.

Правильный уход

На состояние волос влияет не только шампунь, но и образ жизни в целом. Для профилактики выпадения волос рекомендуется соблюдать простые, но вместе с тем очень эффективные правила: регулярный отдых и здоровый сон.
Также не стоит забывать о грамотном уходе при укладках. Специалисты советуют сушить волосы естественным образом (если нет острой необходимости использовать фен). Важная рекомендация для тех, кто хочет спасти волосы от выпадения – по мере возможности не использовать термоприборы.
© РИА Новости / Александр Стрельников / Перейти в фотобанкМассаж головы деревянным гребнем
Массаж головы деревянным гребнем - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Стрельников
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Массаж головы деревянным гребнем
Стоит особое внимание уделить тому, как правильно расчесывать волосы. Несколько основных правил:
  • Расчесываться нужно не спеша, чтобы не рвать и не драть волосы.
  • Можно разделить волосы на отдельные пряди и расчесывать отдельно каждую из них.
  • Начинать процесс нужно с кончиков, медленно поднимаясь вверх.
  • Если волосы сильно путаются, нужно сбрызнуть их специальным средством (или во время мытья использовать кондиционер).
  • Использовать деревянную расческу с широко посаженными зубцами.

Особенности массажа кожи головы

Массаж кожи головы проводится для того, чтобы улучшить процесс усвоения питательных веществ волосяными луковицами и усилить микроциркуляцию. Процедуру лучше всего проводить во время мытья: в течение одной-трех минут необходимо аккуратно массировать кожу головы подушечками пальцев со сдвиганием кожной складки.
Какие витамины принимать - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Особенности питания

Качественное питание – отличный способ укрепить волосы в домашних условиях. Чтобы улучшить состояние волос, необходимо знать, какие продукты полезны для их здоровья. Для укрепления волос стоит включить в ежедневный рацион блюда, в составе которых есть жирные кислоты (например: рыба, оливки, орехи и злаки). Для нормализации работы сальных желез и укрепления луковиц рекомендуют употреблять продукты, богатые витаминами группы В (например, яйца, зелень). Чтобы придать волосам здоровый блеск, необходимо добавить в рацион морепродукты, печень и шпинат. Не стоит забывать пить побольше воды.
Для профилактики выпадения волос эксперт-трихолог рекомендует раз в год сдавать анализы, чтобы проверить уровень железа, витамина D, цинка, меди. Часто дефицит этих элементов приводит к усилению выпадения волос и ухудшению их качества.

Особенности мытья головы

© Depositphotos / esp2kЖенщина моет голову
Женщина моет голову - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / esp2k
Женщина моет голову
Мыть голову специалисты рекомендуют утром, так как пик активности сальных желез приходится на пять-шесть часов. Для жирного типа кожи головы достаточно однократного мытья. В случаях, когда кажется, что шампунь недостаточно хорошо промывает волосы, можно помыть голову дважды.
"Обязательно использовать кондиционер или маску – это защита, которая отлично увлажняет волосы, способствует легкому расчесыванию и делает их гладкими и шелковистыми. При использовании фена необходимо наносить термозащиту или спреи и флюиды с маслами и гидролизованным кератином", – рекомендует Виталия Копытина.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВолос
 
 
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