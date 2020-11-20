https://ria.ru/20201120/kunzhut-1585581469.html

Мощный антиоксидант из Азии: чем полезен и опасен кунжут

Мощный антиоксидант из Азии: чем полезен и опасен кунжут

Кунжут — это однолетние травянистое растение, семена которого широко применяются в кулинарии разных стран мира. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:19

2020-11-20T18:19

2020-11-20T18:39

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Кунжут — это однолетние травянистое растение, семена которого широко применяются в кулинарии разных стран мира. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости.Родина и история кунжутаЭто растение, которое по-другому называют сезам, имеет долгую и богатую историю. Его разведение началось за несколько тысяч лет до нашей эры на территории Азии, хотя некоторые исследователи считают родиной кунжута Африку. Впервые упоминается в древнеегипетском медицинском папирусе Эберса, содержащем список трав и специй. Известно, что кунжутное семя было универсальным продуктом. Так, египтяне перемалывали его в муку, жители Вавилона готовили из него пироги и вино, а римляне намазывали на хлеб перемолотую смесь из кунжута и кумина. В Китае приправу добавляли не только в блюда, а еще использовали как тушь для глаз, сделанную из сажи от сжигания кунжутного масла.Уже в древние времена люди оценили полезные свойства кунжута и использовали его в медицинских целях. Постепенно продукт распространился по странам Европы.Всего известно 26 видов кунжута, но самый популярный из них – индийский. Растение выращивают в Индии, Судане, Мексике, Египте, Греции, Иране, Эфиопии и Мьянме. Различают белый и черный кунжут. Основное различие в том, что белый очищен от шелухи. Но в ней содержится множество ценных веществ, поэтому именно черный кунжут применяется в медицинских целях.Чем полезен кунжутПродукт славится своими лечебными свойствами. Он богат цинком, железом, магнием, фосфором, кальцием, калием, а также витаминами А, витаминами группы В, С, Е. Кунжут содержит ценное вещество сезамин. Он считается очень мощным антиоксидантом, который препятствует старению кожи и полезен для профилактики раковых заболеваний. Тиамин, входящий в состав семян, улучшает обменные процессы и благотворно влияет на нервную систему.В кунжуте много кальция, который улучшает состояние ногтевых пластин, укрепляет кости и суставы, из-за чего рекомендуется для профилактики остеопороза людям старше 45 лет. Из-за высокого содержания жиров хорошо насыщает и рекомендуется в качестве добавки к блюдам при диетах. Калорийность 100 грамм кунжута - 565 ккал.Основная польза кунжута заключается в снижении уровня холестерина, борьбе с воспалительными процессами, улучшении общего тонуса организма и нормализации пищеварительной системы.Когда он опасенВредными семена кунжута могут быть для людей с варикозом и проблемами с сосудами, потому что некоторые вещества, которыми богат продукт, повышают свертываемость крови.Как и кунжут, кунжутное масло может нанести организму вред в виде аллергической реакции, поэтому впервые употреблять его стоит осторожно.Как применяют в медицинеСемена кунжута используются как лекарственное средство по сей день. В медицине применяются в качестве кровоостанавливающего средства, которое способно ускорять свертывание крови и эффективно против кровотечений. Польза кунжутного масла заключается в ярко выраженном ранозаживляющем действии, поэтому оно помогает при наружных воспалениях кожи. Кроме этого, научные исследования доказали, что оно способно облегчать боль при травмах конечностей и оказать восстанавливающее действие при остеоартритах коленей.Индийские целители назначают кунжут при слабых костях, отсутствии месячных и выпадении волос.При этом черный кунжут намного полезнее очищенного - в нем содержится на 60% больше кальция. Он способен улучшить обмен веществ, омолодить и очистить организм от шлаков и токсинов и снизить уровень холестерина.Это не вся польза семян кунжута: они эффективны при гастритах, помогают при запорах, облегчают дыхание и кашель, оказывают мочегонное действие и нейтрализуют повышенную кислотность желудка.Содержащееся в семечках масло - популярный продукт в косметологии, богатый насыщенными жирными кислотами, триглицеридами и глицериновыми эфирами. Из него делают маски, лосьоны, тоники и крема, потому что масло не только тонизирует кожу, но и регенерирует, омолаживает ее.Применение в кулинарииСемена кунжута являются одной из основных специй азиатской кухни. Ими заправляют салаты, горячие блюда, гарниры, делают сладости. Семечки добавляют в выпечку, посыпают булочки, чтобы придать им более интересный вкус.Как выбрать и хранитьПеред покупкой кунжута нужно оценить его внешний вид. Качественные семена должны быть сухими, рассыпчатыми, а не липкими и склеенными между собой. Также свежие семена не имеют запаха, а прогорклый аромат свидетельствует о залежавшемся продукте, который будет иметь горький вкус.Неочищенный кунжут хранится немного дольше очищенного. Для него подойдет обычный герметичный контейнер, который нужно положить в сухое и прохладное место. В таком виде кунжут сохранится до трех месяцев. Если его заморозить, тогда срок годности увеличится до шести месяцев или даже до года. Очищенные семена также хранятся в герметичной таре или в холодильнике, но будут портиться немного быстрее.Как правильно употреблятьЧтобы получить максимум питательных веществ, кунжут лучше не обжаривать, потому что при термической обработке он теряет полезные качества. Нужно также правильно его есть, не превышая оптимальную суточную норму в 1,5 столовой ложки. Масло кунжута лучше не употреблять натощак.

https://ria.ru/20201023/libido-1581067999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190813/1557428365.html

https://ria.ru/20140115/989279730.html

https://ria.ru/20200205/1564268342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), судан, азия, египет, продукты