С медом, вишней, лепестками роз: рецепты варенья из крыжовника

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один из самых популярных способов сохранить на зиму урожай ягод - это сварить варенье. Например, крыжовниковое, тем более что существует множество простых рецептов этого лакомства. Каких рекомендаций стоит придерживаться при варке варенья из крыжовника и как правильно его хранить - в материале РИА Новости.

Варенье из крыжовника

Крыжовник - одна из самых распространенных культур в нашей стране. Кусты, покрытые крупными ягодами зеленого, красного или желтого цвета, можно увидеть в садах и на огородах практически по всей России . Первыми урожай снимают жители южных областей, в регионах средней части страны крыжовник созревает примерно к середине лета.

Плоды имеют кисло-сладкий вкус, как и многие другие ягоды, они не предназначены для длительного хранения в свежем виде. Один из самых простых и доступных способов сохранить урожай - это сварить варенье. Причем можно добавлять в него не только крыжовник, но и другие ягоды и плоды.

Как выбрать ягоды крыжовника

Прежде чем приступить к процессу приготовления крыжовникового варенья, собранные на огороде или купленные на рынке ягоды необходимо как следует подготовить. Прежде всего - тщательно перебрать, чтобы в готовое варенье не попали испорченные или уже подгнившие плоды и не испортили вкус готового десерта. Для варенья лучше выбирать полностью созревшие, но не переспелые ягоды.

После того, как все плохие экземпляры будут выброшены, оставшиеся нужно хорошо промыть, а после - слегка подсушить, чтобы избавиться от лишней влаги. Так как ягоды крыжовника покрыты достаточно плотной кожицей, перед приготовлением варенья их можно аккуратно проткнуть или надрезать.

"Обязательный этап подготовки ягод - удаление плодоножек. Это можно сделать руками, но быстрее и удобнее использовать маленькие ножницы", - рассказывает шеф-повар Натали Космачева.

Общий принцип приготовления

Сварить варенье из крыжовника по силам даже начинающему кулинару, к тому же сам процесс не займет слишком много времени. В большинстве случаев для этого берут ягоды и сахар в пропорциях 1:1. Однако в зависимости от сорта крыжовника это соотношение может слегка меняться: если плоды очень сладкие, сахара можно взять чуть меньше, если кислые - наоборот. В качестве ориентира стоит полагаться на собственный вкус. Также в процессе варки следует периодически убирать образующиеся на массе пенки.

Если варенье предназначено для длительного хранения, то перед тем, как разливать готовый продукт по банкам, тару стоит простерилизовать. Это можно сделать при помощи кипятка, в духовке или на пару.

Популярные рецепты

На сегодняшний день существует множество рецептов варенья из крыжовника, в которых эти ягоды могут сочетаться с самыми разными добавками (апельсин, мята, орехи и так далее). Время приготовления варенья будет зависеть не только от того, берутся ли за основу целые или измельченные ягоды. Значительную роль также играет исходный объем продуктов: чем он больше, тем дольше будет готовиться варенье.

Классический Приготовление крыжовникового варенья по классическому рецепту - задача, которая не отнимает много времени и сил. Для этого необходим минимум продуктов. Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1 кг Ягоды крыжовника 1 кг Сахар 200 мл Вода Приготовление 1 Крыжовник перебрать, вымыть, дать лишней воде стечь. 2 Ягоды крыжовника засыпать в кастрюлю, залить водой и варить до тех пор, пока вода не закипит. 3 В кипящее варенье добавить сахар и варить еще примерно 20-25 минут. 4 Финальный этап - готовое варенье нужно охладить, а затем разложить по банкам для хранения.

"Пятиминутка" Один из самых простых рецептов приготовления варенья из крыжовника, недаром его называют "пятиминуткой". Категория Десерт Сложность Легко Ингредиенты 1 кг Ягоды крыжовника 1 кг Сахар 200 мл Вода Приготовление 1 Начать нужно с приготовления густого сиропа. Для этого сахар залить водой и варить до тех пор, пока он полностью не растворится. 2 В получившийся сироп добавить вымытые ягоды и варить, пока масса не закипит, а после оставить на небольшом огне еще на пять минут. 3 После этого варенье нужно снять с плиты, дать ему остыть, а затем снова вернуть на плиту, дождаться закипания и варить пять минут. 4 Такие пятиминутные циклы стоит повторить еще один или два раза.

С целыми ягодами Для приготовления крыжовникового варенья можно использовать нарезанные или прокрученные через мясорубку или блендер ягоды. Так консистенция готового продукта должна получиться более равномерной и нежной. Однако многие предпочитают целые ягоды. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Ягоды крыжовника 1 кг Сахар 100 мл Вода Приготовление 1 Вымытые ягоды засыпать сахаром и оставить на несколько часов (можно - на ночь), чтобы они выделили сок. 2 Готовую ягодно-сахарную массу поставить на плиту, добавить воду и довести до кипения. В процессе должен раствориться весь сахар. 3 Варить, регулярно помешивая, 10-15 минут 4 Охладить и разложить по банкам. 5 Если в результате хочется получить равномерную консистенцию, напоминающую джем, то часть ягод можно превратить в пюре, другие - оставить целыми и варить в таком виде.

Без сахара Вкусное варенье из крыжовника можно приготовить и без использования сахара, например, на водяной бане. Лучше всего для этого выбирать сладкие сорта ягоды. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник Приготовление 1 Ягоды крыжовника перебрать и вымыть. Подготовить и простерилизовать стеклянные банки, в которых будет готовиться и храниться готовое варенье. 2 На дно кастрюли или другой емкости положить полотенце и наполнить ее водой 3 Подготовленные ягоды разложить по банкам 4 Поставить банки в кастрюлю так, чтобы они лишь незначительно возвышались над поверхностью воды. 5 Варить на среднем огне, периодически утрамбовывая ложкой или лопаткой размягченные плоды, а освободившееся пространство наполнять свежими ягодами. В результате каждая банка окажется практически до краев заполнена ягодами и соком. 6 Емкости плотно закрыть крышками и отправить на хранение.

С лимоном Считается, что ягоды крыжовника прекрасно сочетаются по вкусу с цитрусовыми. Например, с лимоном. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар 1/2 шт. Лимон 200 мл Вода Приготовление 1 Крыжовник смешать с лимонным соком. 2 Залить водой и поставить на плиту. 3 После того, как смесь закипит, варить ее 15 минут, снимая пенку и периодически помешивая. 4 Засыпать сахар, перемешать, а после варить на среднем огне еще примерно 10-15 минут до тех пор, пока варенье не приобретет нужную консистенцию.

С апельсином Одним из самых удачных сочетаний считается "дуэт" крыжовника и апельсина. "Хочу поделиться своим фирменным рецептом варенья из крыжовника, - рассказывает Натали Космачева. – Для этого нужно взять 300 грамм крыжовника, 100 грамм сахара и один апельсин. В последнем нам пригодится цедра, а также мякоть, которую предварительно нужно очистить от пленок. Все ингредиенты нужно смешать, проварить 15 минут, а после этого довести до равномерной консистенции при помощи блендера. Получившийся продукт можно закрыть в банки как варенье, а можно использовать в качестве универсального соуса к различным блюдам, например, к десертам, кашам и даже мясу (шашлык из баранины, говядина, утка). Важный момент: если соус из крыжовника будет подаваться к мясу, советую добавить в него немного мускатного ореха и кардамона, они придадут дополнительную пикантность". Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар 1-2 шт. Апельсин 150 мл Вода Приготовление 1 Вымыть ягоды крыжовника. 2 Апельсин помыть, почистить, снять с долек белые пленки. 3 Ягоды и фрукты измельчить при помощи блендера, добавить к получившейся массе сахарный песок. 4 Варенье отправить на плиту примерно на 20 минут, периодически помешивая.

С медом Для того чтобы придать крыжовниковому варенью сладкий вкус, совсем не обязательно использовать только сахарный песок. Компанию ему вполне может составить и любимый многими мед, который ценится в том числе за многочисленные полезные свойства. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар 200 г Мед Приготовление 1 Крыжовник вымыть, перебрать, подсушить, чтобы не было лишней воды 2 Ягоды засыпать сахаром и размять получившуюся смесь до относительно равномерной консистенции 3 Варить на небольшом огне до закипания, а после - до того момента, пока варенье не загустеет. 4 Когда варенье уже практически готово, добавить мед и тщательно перемешать. 5 Разложить десерт по банкам. 6 В такое варенье также можно добавить специи по вкусу, например, гвоздику и корицу.

С вишней Еще один вариант - добавление спелой вишни. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 0,5 кг Крыжовник 1 кг Вишня 1,5 кг Сахар 1/2 шт. Лимон Приготовление 1 Крыжовник и вишню перебрать и вымыть, удалить черенки и косточки. 2 Ягоды смешать и посыпать сахаром. В таком виде оставить на ночь, чтобы образовался сок. 3 Смесь переместить на плиту, на средний огонь, и варить до закипания. 4 После того, как варенье закипит, варить еще 20-25 минут, пока оно не станет достаточно густым. 5 Разложить варенье по банкам.

С вишневыми листьями Необычный вкус варенью из крыжовника придают не только ягоды, но и листья вишни. Лучше выбрать молодые, среднего размера. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар 15-20 шт. Вишневые листья 500 мл Вода Приготовление 1 Ягоды крыжовника перебрать и помыть. 2 Вишневые листья промыть. Залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Варить не более 10 минут. 3 Получившийся отвар процедить, листья вынуть. 4 В отвар добавить сахар, полностью растворить. 5 Сиропом залить ягоды и оставить на время, чтобы они как следует пропитались. 6 Варенье вернуть на плиту и варить примерно 15-20 минут до нужной консистенции.

С орехом Еще одно необычное сочетание вкусов - это варенье из крыжовника с грецкими орехами. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар 300 г Грецкие орехи 300 мл Вода Приготовление 1 Крыжовник перебрать, вымыть. Ягоды можно использовать как целыми, так и в виде пюре. 2 Ядра грецких орехов измельчить. 3 Приготовить сироп (смешать воду и сахар, варить до полного растворения последнего). 4 Готовым сиропом залить ягоды и орехи, варить примерно 10-15 минут. 5 Готовым сиропом залить ягоды и орехи, варить примерно 10-15 минут. 6 Остудить и разложить в банки.

С мятой Поклонникам оригинальных гастрономических сочетаний может приглянуться и рецепт крыжовникового варенья с мятой. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар 7 шт. Мята, небольшие веточки 200 мл Вода Приготовление 1 Смешать сахар с водой, варить на среднем огне сироп, чтобы сахар растворился полностью. 2 Залить сиропом смесь ягод и веточек мяты. 3 Оставить на несколько часов, чтобы ягоды пропитались. 4 Переложить основу для варенья в кастрюлю и поставить на небольшой огонь. 5 Довести до кипения, затем варить примерно 5-10 минут. 6 Перед тем, как разложить варенье по банкам, мяту из него лучше вытащить.

С мелиссой Мяту в крыжовниковом варенье можно заменить мелиссой, которая придаст готовому лакомству особый оттенок вкуса и аромат. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар 1 шт. Пучок мелиссы Приготовление 1 Ягоды перебрать, вымыть, пересыпать сахаром и оставить на ночь. 2 Давшие сок плоды смешать с мелко нарезанной мелиссой. 3 Поставить варенье на плиту, варить 10-15 минут до нужной консистенции. При необходимости можно добавить немного воды. 4 Остывшее варенье разложить по банкам.

С имбирем Вкусное и полезное сочетание продуктов для варенья - это смесь из ягод крыжовника и корня имбиря, который считается хорошим средством для поддержания иммунитета. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1 кг Сахар по вкусу Корень имбиря - небольшой кусочек, длиной примерно 3-4 см 1/2 шт. Лимон 300 мл Вода Приготовление 1 Ягоды крыжовника перебрать, вымыть, оставить до полного высыхания. 2 Имбирь почистить и нарезать пластинками (если корень из варенья планируется убрать) либо натереть на терке. 3 Выжать сок из половинки лимона. 4 Смешать ягоды, имбирь, лимонный сок. Залить водой и поставить на плиту. 5 Варить на небольшом огне 15-20 минут для того, чтобы ягоды стали мягкими. 6 Добавить сахар, варить, постоянно помешивая, еще 15 минут (за это время сахар должен раствориться, а варенье - стать густым).

С малиной Крыжовник хорошо сочетается по вкусу с различными ягодами. Например, с малиной, которая и сама по себе обладает очень ярким вкусом и ароматом. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 0,5 кг Малина 1,1 кг Сахар Приготовление 1 Ягоды промыть, дать стечь воде. 2 Крыжовник засыпать сахаром и оставить на несколько часов, чтобы он дал сок. 3 Малину измельчить (например, при помощи блендера). 4 Размять крыжовник с сахаром, чтобы получилась однородная масса. 5 Смешать крыжовник и малину. 6 Ягодный микс варить на медленном огне до закипания, а после - еще 7-10 минут.

С клубникой Еще одна вкусная и популярная ягода, которую можно найти на грядках практически по всей стране- это клубника. При этом можно использовать как целые ягоды, так и, если хочется получить варенье более однородной структуры, размять их. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 0,5 кг Крыжовник 0,5 кг Клубника 1 кг Сахар Приготовление 1 Ягоды промыть, очистить от веточек и листьев. 2 Соединить крыжовник и клубнику с сахаром. 3 Поставить на огонь в кастрюле, варить на небольшом огне, пока сахар не растворится. 4 После этого варить варенье, постоянно помешивая, до желаемой консистенции.

Со смородиной Для приготовления можно использовать различные сорта смородины, выбирая те, которые обеспечат десерту нужный вкус (черная смородина - более сладкий, красная придаст готовому блюду дополнительную кислинку). Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 0,5 кг Крыжовник 0,5 кг Смородина 1 кг Сахар Приготовление 1 Подготовить ягоды (помыть, срезать плодоножки, перебрать). 2 Пропустить крыжовник через мясорубку, размять толкушкой либо измельчить при помощи блендера. 3 Смешать измельченный крыжовник и смородину с сахаром. 4 Поставить варенье на маленький огонь, варить, снимая пенку и помешивая, примерно 25-30 минут. 5 Охладить варенье и закрыть в заранее подготовленные банки.

С ревенем Ревень - не самая популярная основа для приготовления варенья, однако в сочетании с крыжовником из него получается вкусное и необычное лакомство. При этом оба продукта обладают легкой кислинкой. У ревеня для варенья используются стебли. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 5-6 шт. Ревень, стебли среднего размера 1,2 кг Сахар Приготовление 1 Крыжовник перебрать, вымыть, дать стечь лишней воде. 2 Стебли ревеня промыть, снять верхнюю шкурку и нарезать небольшими кусочками. Чем моложе стебли, тем они более мягкие и сочные. 3 Ревень соединить с крыжовником, посыпать сахаром. 4 Оставить смесь на пару часов. 5 Отправить на плиту для повторения циклов варенья-пятиминутки (варить 5 минут после закипания, после дать остыть и повторить процесс три-четыре раза). 6 Готовое варенье охладить и разложить по банкам.

С лепестками роз Любителям необычных десертов стоит обратить внимание и на варенье, в число ингредиентов которого помимо крыжовника и ревеня входят еще и розовые лепестки. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 0,5 кг Крыжовник 2 шт. Ревень, средние стебли 100 г Лепестки роз 700 г Сахар 100-150 мл Вода Приготовление 1 Ягоды крыжовника перебрать и помыть. Размять блендером или другим приспособлением. 2 Ревень почистить и мелко нарезать. 3 Лепестки роз собрать, помыть и, залив водой и добавив сахара, поставить на огонь. Варить 7-10 минут. 4 К лепесткам добавить размятые ягоды крыжовника и порезанный небольшими кусочками ревень. 5 Варить все вместе еще 15-20 минут.

С киви Еще один интересный вариант - это крыжовник и киви. Причем существуют рецепты, которые не предусматривают термической обработки продуктов: это варенье не получится хранить всю зиму, в холодильнике такой десерт сможет простоять несколько дней. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 1-2 шт. Киви 1 кг Сахар Приготовление 1 Крыжовник перебрать, вымыть. Киви почистить, нарезать. 2 Ягоды, киви и сахарный песок смешать в однородную массу при помощи блендера. 3 Оставить на пару-тройку часов для того, чтобы сладкий джем настоялся, сахар растворился. 4 Переложить варенье в емкость для хранения.

С бананом Еще один фрукт, который составит прекрасную пару крыжовнику в варенье - это банан. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 2-3 шт. Банан 1,2 кг Сахар по вкусу Вода - по необходимости Приготовление 1 Ягоды подготовить, банан почистить и порезать небольшими кусочками. 2 Смесь засыпать сахаром и оставить на ночь в холодильнике (либо измельчить при помощи толкушки или блендера в пюре). 3 Варить на небольшом огне 15 минут (при необходимости добавить воду), перемешивать. 4 Охладить, разложить по банкам.

Со специями Спелые ягоды крыжовника в составе варенья можно попробовать дополнить и разнообразными специями. Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Крыжовник 2 шт. Корица, палочки 1 кг Сахар 200-300 мл Вода Приготовление 1 Ягоды перебрать, удалить плодоножки, промыть в воде. 2 Подготовить сироп (сахар залить водой, довести до кипения на среднем огне). 3 Корицу добавить в сахарный сироп, варить еще минут 5-10. 4 Добавить в сироп ягоды крыжовника. 5 Варить до тех пор, пока варенье не достигнет нужной консистенции. Перед тем, как распределить готовую массу по банкам, корицу можно удалить.

Хранение варенья

Сахар считается хорошим консервантом, а потому в варенье принято добавлять много сахарного песка, что обеспечивает длительный срок хранения готовому продукту. Для того чтобы наслаждаться вкусом ягодного варенья в течение всей зимы, не менее важно как следует простерилизовать тару, в которой будет храниться варенье, а также позаботиться о том, чтобы банки были герметично закрытыми.

Хранить банки необходимо в помещении, в которое не проникают прямые солнечные лучи, а температура не поднимается слишком высоко и не опускается до нуля и ниже. Оптимальным диапазоном можно считать температуру от 10 до 20 градусов тепла. Однако при желании готовое варенье вполне можно заморозить, правда, нужно выбрать при этом тару, которая выдержит столь низкие температуры.

В среднем срок хранения варенья составляет один-два года. Однако если качество продукта вызывает сомнения, есть его не стоит даже в течение этого периода. В холодильнике открытая банка варенья может “прожить” даже несколько недель, при комнатной температуре этот срок уменьшается.

Польза и вред

Основное преимущество варенья из крыжовника заключается в том, что при термической обработке ягоды теряют лишь часть своих полезных свойств. То есть можно утверждать, что крыжовниковое варенье - не только вкусное, но и полезное. И чем меньше варятся плоды, тем больше витаминов в них сохраняется.

Так, варенье из крыжовника (благодаря полезным свойствам самой ягоды) может укрепить иммунитет (благодаря высокому содержанию витамина С), а также улучшить состояние желудочно-кишечного тракта. Также крыжовник полезен для сердечно-сосудистой системы, может оказывать мочегонный эффект, а также благотворно сказывается на состоянии нервной системы (например, может стать хорошим помощником в борьбе с усталостью).