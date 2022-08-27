С медом, вишней, лепестками роз: рецепты варенья из крыжовника

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Варенье из крыжовника: простые рецепты варки крыжовникового варенья на зиму
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Классический
Приготовление крыжовникового варенья по классическому рецепту - задача, которая не отнимает много времени и сил. Для этого необходим минимум продуктов.
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Десерт
Ягоды крыжовника, 1 кг
Сахар, 1 кг
Вода, 200 мл
Крыжовник перебрать, вымыть, дать лишней воде стечь.
Шаг 1
Ягоды крыжовника засыпать в кастрюлю, залить водой и варить до тех пор, пока вода не закипит.
Шаг 2
В кипящее варенье добавить сахар и варить еще примерно 20-25 минут.
Шаг 3
Финальный этап - готовое варенье нужно охладить, а затем разложить по банкам для хранения.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
"Пятиминутка"
Один из самых простых рецептов приготовления варенья из крыжовника, недаром его называют "пятиминуткой".
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Десерт
Ягоды крыжовника, 1 кг
Сахар, 1 кг
Вода, 200 мл
Начать нужно с приготовления густого сиропа. Для этого сахар залить водой и варить до тех пор, пока он полностью не растворится.
Шаг 1
В получившийся сироп добавить вымытые ягоды и варить, пока масса не закипит, а после оставить на небольшом огне еще на пять минут.
Шаг 2
После этого варенье нужно снять с плиты, дать ему остыть, а затем снова вернуть на плиту, дождаться закипания и варить пять минут.
Шаг 3
Такие пятиминутные циклы стоит повторить еще один или два раза.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
С целыми ягодами
Для приготовления крыжовникового варенья можно использовать нарезанные или прокрученные через мясорубку или блендер ягоды. Так консистенция готового продукта должна получиться более равномерной и нежной. Однако многие предпочитают целые ягоды.
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Десерт
Ягоды крыжовника, 1 кг
Сахар, 1 кг
Вода, 100 мл
Вымытые ягоды засыпать сахаром и оставить на несколько часов (можно - на ночь), чтобы они выделили сок.
Шаг 1
Готовую ягодно-сахарную массу поставить на плиту, добавить воду и довести до кипения. В процессе должен раствориться весь сахар.
Шаг 2
Варить, регулярно помешивая, 10-15 минут
Шаг 3
Охладить и разложить по банкам.
Шаг 4
Если в результате хочется получить равномерную консистенцию, напоминающую джем, то часть ягод можно превратить в пюре, другие - оставить целыми и варить в таком виде.
Шаг 5
россия, простые рецепты, общество
Без сахара
Вкусное варенье из крыжовника можно приготовить и без использования сахара, например, на водяной бане. Лучше всего для этого выбирать сладкие сорта ягоды.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Ягоды крыжовника перебрать и вымыть. Подготовить и простерилизовать стеклянные банки, в которых будет готовиться и храниться готовое варенье.
Шаг 1
На дно кастрюли или другой емкости положить полотенце и наполнить ее водой
Шаг 2
Подготовленные ягоды разложить по банкам
Шаг 3
Поставить банки в кастрюлю так, чтобы они лишь незначительно возвышались над поверхностью воды.
Шаг 4
Варить на среднем огне, периодически утрамбовывая ложкой или лопаткой размягченные плоды, а освободившееся пространство наполнять свежими ягодами. В результате каждая банка окажется практически до краев заполнена ягодами и соком.
Шаг 5
Емкости плотно закрыть крышками и отправить на хранение.
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С лимоном
Считается, что ягоды крыжовника прекрасно сочетаются по вкусу с цитрусовыми. Например, с лимоном.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Лимон, 1/2 шт.
Вода, 200 мл
Крыжовник смешать с лимонным соком.
Шаг 1
Залить водой и поставить на плиту.
Шаг 2
После того, как смесь закипит, варить ее 15 минут, снимая пенку и периодически помешивая.
Шаг 3
Засыпать сахар, перемешать, а после варить на среднем огне еще примерно 10-15 минут до тех пор, пока варенье не приобретет нужную консистенцию.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
С апельсином
Одним из самых удачных сочетаний считается "дуэт" крыжовника и апельсина. "Хочу поделиться своим фирменным рецептом варенья из крыжовника, - рассказывает Натали Космачева. – Для этого нужно взять 300 грамм крыжовника, 100 грамм сахара и один апельсин. В последнем нам пригодится цедра, а также мякоть, которую предварительно нужно очистить от пленок. Все ингредиенты нужно смешать, проварить 15 минут, а после этого довести до равномерной консистенции при помощи блендера. Получившийся продукт можно закрыть в банки как варенье, а можно использовать в качестве универсального соуса к различным блюдам, например, к десертам, кашам и даже мясу (шашлык из баранины, говядина, утка). Важный момент: если соус из крыжовника будет подаваться к мясу, советую добавить в него немного мускатного ореха и кардамона, они придадут дополнительную пикантность".
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Апельсин, 1-2 шт.
Вода, 150 мл
Вымыть ягоды крыжовника.
Шаг 1
Апельсин помыть, почистить, снять с долек белые пленки.
Шаг 2
Ягоды и фрукты измельчить при помощи блендера, добавить к получившейся массе сахарный песок.
Шаг 3
Варенье отправить на плиту примерно на 20 минут, периодически помешивая.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
С медом
Для того чтобы придать крыжовниковому варенью сладкий вкус, совсем не обязательно использовать только сахарный песок. Компанию ему вполне может составить и любимый многими мед, который ценится в том числе за многочисленные полезные свойства.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Мед, 200 г
Крыжовник вымыть, перебрать, подсушить, чтобы не было лишней воды
Шаг 1
Ягоды засыпать сахаром и размять получившуюся смесь до относительно равномерной консистенции
Шаг 2
Варить на небольшом огне до закипания, а после - до того момента, пока варенье не загустеет.
Шаг 3
Когда варенье уже практически готово, добавить мед и тщательно перемешать.
Шаг 4
Разложить десерт по банкам.
Шаг 5
В такое варенье также можно добавить специи по вкусу, например, гвоздику и корицу.
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С вишней
Еще один вариант - добавление спелой вишни.
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Десерт
Крыжовник, 0,5 кг
Вишня, 1 кг
Сахар, 1,5 кг
Лимон, 1/2 шт.
Крыжовник и вишню перебрать и вымыть, удалить черенки и косточки.
Шаг 1
Ягоды смешать и посыпать сахаром. В таком виде оставить на ночь, чтобы образовался сок.
Шаг 2
Смесь переместить на плиту, на средний огонь, и варить до закипания.
Шаг 3
После того, как варенье закипит, варить еще 20-25 минут, пока оно не станет достаточно густым.
Шаг 4
Разложить варенье по банкам.
Шаг 5
россия, простые рецепты, общество
С вишневыми листьями
Необычный вкус варенью из крыжовника придают не только ягоды, но и листья вишни. Лучше выбрать молодые, среднего размера.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Вишневые листья, 15-20 шт.
Вода, 500 мл
Ягоды крыжовника перебрать и помыть.
Шаг 1
Вишневые листья промыть. Залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Варить не более 10 минут.
Шаг 2
Получившийся отвар процедить, листья вынуть.
Шаг 3
В отвар добавить сахар, полностью растворить.
Шаг 4
Сиропом залить ягоды и оставить на время, чтобы они как следует пропитались.
Шаг 5
Варенье вернуть на плиту и варить примерно 15-20 минут до нужной консистенции.
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С орехом
Еще одно необычное сочетание вкусов - это варенье из крыжовника с грецкими орехами.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Грецкие орехи, 300 г
Вода, 300 мл
Крыжовник перебрать, вымыть. Ягоды можно использовать как целыми, так и в виде пюре.
Шаг 1
Ядра грецких орехов измельчить.
Шаг 2
Приготовить сироп (смешать воду и сахар, варить до полного растворения последнего).
Шаг 3
Готовым сиропом залить ягоды и орехи, варить примерно 10-15 минут.
Шаг 4
Готовым сиропом залить ягоды и орехи, варить примерно 10-15 минут.
Шаг 5
Остудить и разложить в банки.
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С мятой
Поклонникам оригинальных гастрономических сочетаний может приглянуться и рецепт крыжовникового варенья с мятой.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Мята, небольшие веточки, 7 шт.
Вода, 200 мл
Смешать сахар с водой, варить на среднем огне сироп, чтобы сахар растворился полностью.
Шаг 1
Залить сиропом смесь ягод и веточек мяты.
Шаг 2
Оставить на несколько часов, чтобы ягоды пропитались.
Шаг 3
Переложить основу для варенья в кастрюлю и поставить на небольшой огонь.
Шаг 4
Довести до кипения, затем варить примерно 5-10 минут.
Шаг 5
Перед тем, как разложить варенье по банкам, мяту из него лучше вытащить.
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С мелиссой
Мяту в крыжовниковом варенье можно заменить мелиссой, которая придаст готовому лакомству особый оттенок вкуса и аромат.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Пучок мелиссы, 1 шт.
Ягоды перебрать, вымыть, пересыпать сахаром и оставить на ночь.
Шаг 1
Давшие сок плоды смешать с мелко нарезанной мелиссой.
Шаг 2
Поставить варенье на плиту, варить 10-15 минут до нужной консистенции. При необходимости можно добавить немного воды.
Шаг 3
Остывшее варенье разложить по банкам.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
С имбирем
Вкусное и полезное сочетание продуктов для варенья - это смесь из ягод крыжовника и корня имбиря, который считается хорошим средством для поддержания иммунитета.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Сахар, 1 кг
Корень имбиря - небольшой кусочек, длиной примерно 3-4 см
Лимон, 1/2 шт.
Вода, 300 мл
Ягоды крыжовника перебрать, вымыть, оставить до полного высыхания.
Шаг 1
Имбирь почистить и нарезать пластинками (если корень из варенья планируется убрать) либо натереть на терке.
Шаг 2
Выжать сок из половинки лимона.
Шаг 3
Смешать ягоды, имбирь, лимонный сок. Залить водой и поставить на плиту.
Шаг 4
Варить на небольшом огне 15-20 минут для того, чтобы ягоды стали мягкими.
Шаг 5
Добавить сахар, варить, постоянно помешивая, еще 15 минут (за это время сахар должен раствориться, а варенье - стать густым).
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С малиной
Крыжовник хорошо сочетается по вкусу с различными ягодами. Например, с малиной, которая и сама по себе обладает очень ярким вкусом и ароматом.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Малина, 0,5 кг
Сахар, 1,1 кг
Ягоды промыть, дать стечь воде.
Шаг 1
Крыжовник засыпать сахаром и оставить на несколько часов, чтобы он дал сок.
Шаг 2
Малину измельчить (например, при помощи блендера).
Шаг 3
Размять крыжовник с сахаром, чтобы получилась однородная масса.
Шаг 4
Смешать крыжовник и малину.
Шаг 5
Ягодный микс варить на медленном огне до закипания, а после - еще 7-10 минут.
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С клубникой
Еще одна вкусная и популярная ягода, которую можно найти на грядках практически по всей стране- это клубника. При этом можно использовать как целые ягоды, так и, если хочется получить варенье более однородной структуры, размять их.
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Десерт
Крыжовник, 0,5 кг
Клубника, 0,5 кг
Сахар, 1 кг
Ягоды промыть, очистить от веточек и листьев.
Шаг 1
Соединить крыжовник и клубнику с сахаром.
Шаг 2
Поставить на огонь в кастрюле, варить на небольшом огне, пока сахар не растворится.
Шаг 3
После этого варить варенье, постоянно помешивая, до желаемой консистенции.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
Со смородиной
Для приготовления можно использовать различные сорта смородины, выбирая те, которые обеспечат десерту нужный вкус (черная смородина - более сладкий, красная придаст готовому блюду дополнительную кислинку).
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Десерт
Крыжовник, 0,5 кг
Смородина, 0,5 кг
Сахар, 1 кг
Подготовить ягоды (помыть, срезать плодоножки, перебрать).
Шаг 1
Пропустить крыжовник через мясорубку, размять толкушкой либо измельчить при помощи блендера.
Шаг 2
Смешать измельченный крыжовник и смородину с сахаром.
Шаг 3
Поставить варенье на маленький огонь, варить, снимая пенку и помешивая, примерно 25-30 минут.
Шаг 4
Охладить варенье и закрыть в заранее подготовленные банки.
Шаг 5
россия, простые рецепты, общество
С ревенем
Ревень - не самая популярная основа для приготовления варенья, однако в сочетании с крыжовником из него получается вкусное и необычное лакомство. При этом оба продукта обладают легкой кислинкой. У ревеня для варенья используются стебли.
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Десерт
Крыжовник, 1 кг
Ревень, стебли среднего размера, 5-6 шт.
Сахар, 1,2 кг
Крыжовник перебрать, вымыть, дать стечь лишней воде.
Шаг 1
Стебли ревеня промыть, снять верхнюю шкурку и нарезать небольшими кусочками. Чем моложе стебли, тем они более мягкие и сочные.
Шаг 2
Ревень соединить с крыжовником, посыпать сахаром.
Шаг 3
Оставить смесь на пару часов.
Шаг 4
Отправить на плиту для повторения циклов варенья-пятиминутки (варить 5 минут после закипания, после дать остыть и повторить процесс три-четыре раза).
Шаг 5
Готовое варенье охладить и разложить по банкам.
Шаг 6
россия, простые рецепты, общество
С лепестками роз
Любителям необычных десертов стоит обратить внимание и на варенье, в число ингредиентов которого помимо крыжовника и ревеня входят еще и розовые лепестки.
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Десерт
Крыжовник, 0,5 кг
Ревень, средние стебли, 2 шт.
Лепестки роз, 100 г
Сахар, 700 г
Вода, 100-150 мл
Ягоды крыжовника перебрать и помыть. Размять блендером или другим приспособлением.
Шаг 1
Ревень почистить и мелко нарезать.
Шаг 2
Лепестки роз собрать, помыть и, залив водой и добавив сахара, поставить на огонь. Варить 7-10 минут.
Шаг 3
К лепесткам добавить размятые ягоды крыжовника и порезанный небольшими кусочками ревень.
Шаг 4
Варить все вместе еще 15-20 минут.
Шаг 5
россия, простые рецепты, общество
С киви
Еще один интересный вариант - это крыжовник и киви. Причем существуют рецепты, которые не предусматривают термической обработки продуктов: это варенье не получится хранить всю зиму, в холодильнике такой десерт сможет простоять несколько дней.
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2022-08-27T16:57
2
1
5
5
Десерт
Крыжовник, 1 кг
Киви, 1-2 шт.
Сахар, 1 кг
Крыжовник перебрать, вымыть. Киви почистить, нарезать.
Шаг 1
Ягоды, киви и сахарный песок смешать в однородную массу при помощи блендера.
Шаг 2
Оставить на пару-тройку часов для того, чтобы сладкий джем настоялся, сахар растворился.
Шаг 3
Переложить варенье в емкость для хранения.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
С бананом
Еще один фрукт, который составит прекрасную пару крыжовнику в варенье - это банан.
1920
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1920
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2022-08-27T16:57
2
1
5
5
Десерт
Крыжовник, 1 кг
Банан, 2-3 шт.
Сахар, 1,2 кг
Вода - по необходимости
Ягоды подготовить, банан почистить и порезать небольшими кусочками.
Шаг 1
Смесь засыпать сахаром и оставить на ночь в холодильнике (либо измельчить при помощи толкушки или блендера в пюре).
Шаг 2
Варить на небольшом огне 15 минут (при необходимости добавить воду), перемешивать.
Шаг 3
Охладить, разложить по банкам.
Шаг 4
россия, простые рецепты, общество
Со специями
Спелые ягоды крыжовника в составе варенья можно попробовать дополнить и разнообразными специями.
1920
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2022-08-27T16:57
2
1
5
5
Десерт
Крыжовник, 1 кг
Корица, палочки, 2 шт.
Сахар, 1 кг
Вода, 200-300 мл
Ягоды перебрать, удалить плодоножки, промыть в воде.
Шаг 1
Подготовить сироп (сахар залить водой, довести до кипения на среднем огне).
Шаг 2
Корицу добавить в сахарный сироп, варить еще минут 5-10.
Шаг 3
Добавить в сироп ягоды крыжовника.
Шаг 4
Варить до тех пор, пока варенье не достигнет нужной консистенции. Перед тем, как распределить готовую массу по банкам, корицу можно удалить.
Шаг 5
россия, простые рецепты, общество
16:57 27.08.2022 (обновлено: 17:01 27.08.2022)
 

С медом, вишней, лепестками роз: рецепты варенья из крыжовника

© РИА Новости / Виталий АньковКрыжовник
Крыжовник - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один из самых популярных способов сохранить на зиму урожай ягод - это сварить варенье. Например, крыжовниковое, тем более что существует множество простых рецептов этого лакомства. Каких рекомендаций стоит придерживаться при варке варенья из крыжовника и как правильно его хранить - в материале РИА Новости.

Варенье из крыжовника

Крыжовник - одна из самых распространенных культур в нашей стране. Кусты, покрытые крупными ягодами зеленого, красного или желтого цвета, можно увидеть в садах и на огородах практически по всей России. Первыми урожай снимают жители южных областей, в регионах средней части страны крыжовник созревает примерно к середине лета.
Плоды имеют кисло-сладкий вкус, как и многие другие ягоды, они не предназначены для длительного хранения в свежем виде. Один из самых простых и доступных способов сохранить урожай - это сварить варенье. Причем можно добавлять в него не только крыжовник, но и другие ягоды и плоды.
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional / Close-up, porridge with brazil nuts, fruit and mint leaves in a black bowОрехи, апельсины, мята и крыжовник
Орехи, апельсины, мята и крыжовник - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional / Close-up, porridge with brazil nuts, fruit and mint leaves in a black bow
Орехи, апельсины, мята и крыжовник

Как выбрать ягоды крыжовника

Прежде чем приступить к процессу приготовления крыжовникового варенья, собранные на огороде или купленные на рынке ягоды необходимо как следует подготовить. Прежде всего - тщательно перебрать, чтобы в готовое варенье не попали испорченные или уже подгнившие плоды и не испортили вкус готового десерта. Для варенья лучше выбирать полностью созревшие, но не переспелые ягоды.
После того, как все плохие экземпляры будут выброшены, оставшиеся нужно хорошо промыть, а после - слегка подсушить, чтобы избавиться от лишней влаги. Так как ягоды крыжовника покрыты достаточно плотной кожицей, перед приготовлением варенья их можно аккуратно проткнуть или надрезать.
"Обязательный этап подготовки ягод - удаление плодоножек. Это можно сделать руками, но быстрее и удобнее использовать маленькие ножницы", - рассказывает шеф-повар Натали Космачева.
Приготовление вишни - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Общий принцип приготовления

Сварить варенье из крыжовника по силам даже начинающему кулинару, к тому же сам процесс не займет слишком много времени. В большинстве случаев для этого берут ягоды и сахар в пропорциях 1:1. Однако в зависимости от сорта крыжовника это соотношение может слегка меняться: если плоды очень сладкие, сахара можно взять чуть меньше, если кислые - наоборот. В качестве ориентира стоит полагаться на собственный вкус. Также в процессе варки следует периодически убирать образующиеся на массе пенки.
Если варенье предназначено для длительного хранения, то перед тем, как разливать готовый продукт по банкам, тару стоит простерилизовать. Это можно сделать при помощи кипятка, в духовке или на пару.

Популярные рецепты

На сегодняшний день существует множество рецептов варенья из крыжовника, в которых эти ягоды могут сочетаться с самыми разными добавками (апельсин, мята, орехи и так далее). Время приготовления варенья будет зависеть не только от того, берутся ли за основу целые или измельченные ягоды. Значительную роль также играет исходный объем продуктов: чем он больше, тем дольше будет готовиться варенье.
Классический
Приготовление крыжовникового варенья по классическому рецепту - задача, которая не отнимает много времени и сил. Для этого необходим минимум продуктов.
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
1 кг
Ягоды крыжовника
1 кг
Сахар
200 мл
Вода
Приготовление
1
Крыжовник перебрать, вымыть, дать лишней воде стечь.
2
Ягоды крыжовника засыпать в кастрюлю, залить водой и варить до тех пор, пока вода не закипит.
3
В кипящее варенье добавить сахар и варить еще примерно 20-25 минут.
4
Финальный этап - готовое варенье нужно охладить, а затем разложить по банкам для хранения.
"Пятиминутка"
Один из самых простых рецептов приготовления варенья из крыжовника, недаром его называют "пятиминуткой".
Категория
Десерт
Сложность
Легко
Ингредиенты
1 кг
Ягоды крыжовника
1 кг
Сахар
200 мл
Вода
Приготовление
1
Начать нужно с приготовления густого сиропа. Для этого сахар залить водой и варить до тех пор, пока он полностью не растворится.
2
В получившийся сироп добавить вымытые ягоды и варить, пока масса не закипит, а после оставить на небольшом огне еще на пять минут.
3
После этого варенье нужно снять с плиты, дать ему остыть, а затем снова вернуть на плиту, дождаться закипания и варить пять минут.
4
Такие пятиминутные циклы стоит повторить еще один или два раза.
CC BY-SA 2.0 / Vicky Brock / Fruit festКрыжовник, клубника и смородина
Крыжовник, клубника и смородина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Vicky Brock / Fruit fest
Крыжовник, клубника и смородина
С целыми ягодами
Для приготовления крыжовникового варенья можно использовать нарезанные или прокрученные через мясорубку или блендер ягоды. Так консистенция готового продукта должна получиться более равномерной и нежной. Однако многие предпочитают целые ягоды.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Ягоды крыжовника
1 кг
Сахар
100 мл
Вода
Приготовление
1
Вымытые ягоды засыпать сахаром и оставить на несколько часов (можно - на ночь), чтобы они выделили сок.
2
Готовую ягодно-сахарную массу поставить на плиту, добавить воду и довести до кипения. В процессе должен раствориться весь сахар.
3
Варить, регулярно помешивая, 10-15 минут
4
Охладить и разложить по банкам.
5
Если в результате хочется получить равномерную консистенцию, напоминающую джем, то часть ягод можно превратить в пюре, другие - оставить целыми и варить в таком виде.
Варенье из жимолости - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Без сахара
Вкусное варенье из крыжовника можно приготовить и без использования сахара, например, на водяной бане. Лучше всего для этого выбирать сладкие сорта ягоды.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
Приготовление
1
Ягоды крыжовника перебрать и вымыть. Подготовить и простерилизовать стеклянные банки, в которых будет готовиться и храниться готовое варенье.
2
На дно кастрюли или другой емкости положить полотенце и наполнить ее водой
3
Подготовленные ягоды разложить по банкам
4
Поставить банки в кастрюлю так, чтобы они лишь незначительно возвышались над поверхностью воды.
5
Варить на среднем огне, периодически утрамбовывая ложкой или лопаткой размягченные плоды, а освободившееся пространство наполнять свежими ягодами. В результате каждая банка окажется практически до краев заполнена ягодами и соком.
6
Емкости плотно закрыть крышками и отправить на хранение.
С лимоном
Считается, что ягоды крыжовника прекрасно сочетаются по вкусу с цитрусовыми. Например, с лимоном.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
1/2 шт.
Лимон
200 мл
Вода
Приготовление
1
Крыжовник смешать с лимонным соком.
2
Залить водой и поставить на плиту.
3
После того, как смесь закипит, варить ее 15 минут, снимая пенку и периодически помешивая.
4
Засыпать сахар, перемешать, а после варить на среднем огне еще примерно 10-15 минут до тех пор, пока варенье не приобретет нужную консистенцию.
С апельсином
Одним из самых удачных сочетаний считается "дуэт" крыжовника и апельсина. "Хочу поделиться своим фирменным рецептом варенья из крыжовника, - рассказывает Натали Космачева. – Для этого нужно взять 300 грамм крыжовника, 100 грамм сахара и один апельсин. В последнем нам пригодится цедра, а также мякоть, которую предварительно нужно очистить от пленок. Все ингредиенты нужно смешать, проварить 15 минут, а после этого довести до равномерной консистенции при помощи блендера. Получившийся продукт можно закрыть в банки как варенье, а можно использовать в качестве универсального соуса к различным блюдам, например, к десертам, кашам и даже мясу (шашлык из баранины, говядина, утка). Важный момент: если соус из крыжовника будет подаваться к мясу, советую добавить в него немного мускатного ореха и кардамона, они придадут дополнительную пикантность".
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
1-2 шт.
Апельсин
150 мл
Вода
Приготовление
1
Вымыть ягоды крыжовника.
2
Апельсин помыть, почистить, снять с долек белые пленки.
3
Ягоды и фрукты измельчить при помощи блендера, добавить к получившейся массе сахарный песок.
4
Варенье отправить на плиту примерно на 20 минут, периодически помешивая.
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С медом
Для того чтобы придать крыжовниковому варенью сладкий вкус, совсем не обязательно использовать только сахарный песок. Компанию ему вполне может составить и любимый многими мед, который ценится в том числе за многочисленные полезные свойства.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
200 г
Мед
Приготовление
1
Крыжовник вымыть, перебрать, подсушить, чтобы не было лишней воды
2
Ягоды засыпать сахаром и размять получившуюся смесь до относительно равномерной консистенции
3
Варить на небольшом огне до закипания, а после - до того момента, пока варенье не загустеет.
4
Когда варенье уже практически готово, добавить мед и тщательно перемешать.
5
Разложить десерт по банкам.
6
В такое варенье также можно добавить специи по вкусу, например, гвоздику и корицу.
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С вишней
Еще один вариант - добавление спелой вишни.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
0,5 кг
Крыжовник
1 кг
Вишня
1,5 кг
Сахар
1/2 шт.
Лимон
Приготовление
1
Крыжовник и вишню перебрать и вымыть, удалить черенки и косточки.
2
Ягоды смешать и посыпать сахаром. В таком виде оставить на ночь, чтобы образовался сок.
3
Смесь переместить на плиту, на средний огонь, и варить до закипания.
4
После того, как варенье закипит, варить еще 20-25 минут, пока оно не станет достаточно густым.
5
Разложить варенье по банкам.
С вишневыми листьями
Необычный вкус варенью из крыжовника придают не только ягоды, но и листья вишни. Лучше выбрать молодые, среднего размера.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
15-20 шт.
Вишневые листья
500 мл
Вода
Приготовление
1
Ягоды крыжовника перебрать и помыть.
2
Вишневые листья промыть. Залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Варить не более 10 минут.
3
Получившийся отвар процедить, листья вынуть.
4
В отвар добавить сахар, полностью растворить.
5
Сиропом залить ягоды и оставить на время, чтобы они как следует пропитались.
6
Варенье вернуть на плиту и варить примерно 15-20 минут до нужной консистенции.
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С орехом
Еще одно необычное сочетание вкусов - это варенье из крыжовника с грецкими орехами.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
300 г
Грецкие орехи
300 мл
Вода
Приготовление
1
Крыжовник перебрать, вымыть. Ягоды можно использовать как целыми, так и в виде пюре.
2
Ядра грецких орехов измельчить.
3
Приготовить сироп (смешать воду и сахар, варить до полного растворения последнего).
4
Готовым сиропом залить ягоды и орехи, варить примерно 10-15 минут.
5
Готовым сиропом залить ягоды и орехи, варить примерно 10-15 минут.
6
Остудить и разложить в банки.
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С мятой
Поклонникам оригинальных гастрономических сочетаний может приглянуться и рецепт крыжовникового варенья с мятой.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
7 шт.
Мята, небольшие веточки
200 мл
Вода
Приготовление
1
Смешать сахар с водой, варить на среднем огне сироп, чтобы сахар растворился полностью.
2
Залить сиропом смесь ягод и веточек мяты.
3
Оставить на несколько часов, чтобы ягоды пропитались.
4
Переложить основу для варенья в кастрюлю и поставить на небольшой огонь.
5
Довести до кипения, затем варить примерно 5-10 минут.
6
Перед тем, как разложить варенье по банкам, мяту из него лучше вытащить.
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С мелиссой
Мяту в крыжовниковом варенье можно заменить мелиссой, которая придаст готовому лакомству особый оттенок вкуса и аромат.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
1 шт.
Пучок мелиссы
Приготовление
1
Ягоды перебрать, вымыть, пересыпать сахаром и оставить на ночь.
2
Давшие сок плоды смешать с мелко нарезанной мелиссой.
3
Поставить варенье на плиту, варить 10-15 минут до нужной консистенции. При необходимости можно добавить немного воды.
4
Остывшее варенье разложить по банкам.
CC BY 2.0 / Conall / gooseberry and apple chutneyВаренье из крыжовника с имбирем
Варенье из крыжовника с имбирем - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY 2.0 / Conall / gooseberry and apple chutney
Варенье из крыжовника с имбирем
С имбирем
Вкусное и полезное сочетание продуктов для варенья - это смесь из ягод крыжовника и корня имбиря, который считается хорошим средством для поддержания иммунитета.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1 кг
Сахар
по вкусу
Корень имбиря - небольшой кусочек, длиной примерно 3-4 см
1/2 шт.
Лимон
300 мл
Вода
Приготовление
1
Ягоды крыжовника перебрать, вымыть, оставить до полного высыхания.
2
Имбирь почистить и нарезать пластинками (если корень из варенья планируется убрать) либо натереть на терке.
3
Выжать сок из половинки лимона.
4
Смешать ягоды, имбирь, лимонный сок. Залить водой и поставить на плиту.
5
Варить на небольшом огне 15-20 минут для того, чтобы ягоды стали мягкими.
6
Добавить сахар, варить, постоянно помешивая, еще 15 минут (за это время сахар должен раствориться, а варенье - стать густым).
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С малиной
Крыжовник хорошо сочетается по вкусу с различными ягодами. Например, с малиной, которая и сама по себе обладает очень ярким вкусом и ароматом.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
0,5 кг
Малина
1,1 кг
Сахар
Приготовление
1
Ягоды промыть, дать стечь воде.
2
Крыжовник засыпать сахаром и оставить на несколько часов, чтобы он дал сок.
3
Малину измельчить (например, при помощи блендера).
4
Размять крыжовник с сахаром, чтобы получилась однородная масса.
5
Смешать крыжовник и малину.
6
Ягодный микс варить на медленном огне до закипания, а после - еще 7-10 минут.
С клубникой
Еще одна вкусная и популярная ягода, которую можно найти на грядках практически по всей стране- это клубника. При этом можно использовать как целые ягоды, так и, если хочется получить варенье более однородной структуры, размять их.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
0,5 кг
Крыжовник
0,5 кг
Клубника
1 кг
Сахар
Приготовление
1
Ягоды промыть, очистить от веточек и листьев.
2
Соединить крыжовник и клубнику с сахаром.
3
Поставить на огонь в кастрюле, варить на небольшом огне, пока сахар не растворится.
4
После этого варить варенье, постоянно помешивая, до желаемой консистенции.
CC BY 2.0 / dailyfood / red currantsКрыжовник и смородина
Крыжовник и смородина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY 2.0 / dailyfood / red currants
Крыжовник и смородина
Со смородиной
Для приготовления можно использовать различные сорта смородины, выбирая те, которые обеспечат десерту нужный вкус (черная смородина - более сладкий, красная придаст готовому блюду дополнительную кислинку).
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
0,5 кг
Крыжовник
0,5 кг
Смородина
1 кг
Сахар
Приготовление
1
Подготовить ягоды (помыть, срезать плодоножки, перебрать).
2
Пропустить крыжовник через мясорубку, размять толкушкой либо измельчить при помощи блендера.
3
Смешать измельченный крыжовник и смородину с сахаром.
4
Поставить варенье на маленький огонь, варить, снимая пенку и помешивая, примерно 25-30 минут.
5
Охладить варенье и закрыть в заранее подготовленные банки.
С ревенем
Ревень - не самая популярная основа для приготовления варенья, однако в сочетании с крыжовником из него получается вкусное и необычное лакомство. При этом оба продукта обладают легкой кислинкой. У ревеня для варенья используются стебли.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
5-6 шт.
Ревень, стебли среднего размера
1,2 кг
Сахар
Приготовление
1
Крыжовник перебрать, вымыть, дать стечь лишней воде.
2
Стебли ревеня промыть, снять верхнюю шкурку и нарезать небольшими кусочками. Чем моложе стебли, тем они более мягкие и сочные.
3
Ревень соединить с крыжовником, посыпать сахаром.
4
Оставить смесь на пару часов.
5
Отправить на плиту для повторения циклов варенья-пятиминутки (варить 5 минут после закипания, после дать остыть и повторить процесс три-четыре раза).
6
Готовое варенье охладить и разложить по банкам.
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С лепестками роз
Любителям необычных десертов стоит обратить внимание и на варенье, в число ингредиентов которого помимо крыжовника и ревеня входят еще и розовые лепестки.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
0,5 кг
Крыжовник
2 шт.
Ревень, средние стебли
100 г
Лепестки роз
700 г
Сахар
100-150 мл
Вода
Приготовление
1
Ягоды крыжовника перебрать и помыть. Размять блендером или другим приспособлением.
2
Ревень почистить и мелко нарезать.
3
Лепестки роз собрать, помыть и, залив водой и добавив сахара, поставить на огонь. Варить 7-10 минут.
4
К лепесткам добавить размятые ягоды крыжовника и порезанный небольшими кусочками ревень.
5
Варить все вместе еще 15-20 минут.
С киви
Еще один интересный вариант - это крыжовник и киви. Причем существуют рецепты, которые не предусматривают термической обработки продуктов: это варенье не получится хранить всю зиму, в холодильнике такой десерт сможет простоять несколько дней.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
1-2 шт.
Киви
1 кг
Сахар
Приготовление
1
Крыжовник перебрать, вымыть. Киви почистить, нарезать.
2
Ягоды, киви и сахарный песок смешать в однородную массу при помощи блендера.
3
Оставить на пару-тройку часов для того, чтобы сладкий джем настоялся, сахар растворился.
4
Переложить варенье в емкость для хранения.
Варенье из орехов - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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С бананом
Еще один фрукт, который составит прекрасную пару крыжовнику в варенье - это банан.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
2-3 шт.
Банан
1,2 кг
Сахар
по вкусу
Вода - по необходимости
Приготовление
1
Ягоды подготовить, банан почистить и порезать небольшими кусочками.
2
Смесь засыпать сахаром и оставить на ночь в холодильнике (либо измельчить при помощи толкушки или блендера в пюре).
3
Варить на небольшом огне 15 минут (при необходимости добавить воду), перемешивать.
4
Охладить, разложить по банкам.
Со специями
Спелые ягоды крыжовника в составе варенья можно попробовать дополнить и разнообразными специями.
Категория
Десерт
Сложность
Средне
Ингредиенты
1 кг
Крыжовник
2 шт.
Корица, палочки
1 кг
Сахар
200-300 мл
Вода
Приготовление
1
Ягоды перебрать, удалить плодоножки, промыть в воде.
2
Подготовить сироп (сахар залить водой, довести до кипения на среднем огне).
3
Корицу добавить в сахарный сироп, варить еще минут 5-10.
4
Добавить в сироп ягоды крыжовника.
5
Варить до тех пор, пока варенье не достигнет нужной консистенции. Перед тем, как распределить готовую массу по банкам, корицу можно удалить.
CC BY-SA 2.0 / ponafotkas / gooseberry jamВаренье из крыжовника
Варенье из крыжовника - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY-SA 2.0 / ponafotkas / gooseberry jam
Варенье из крыжовника

Хранение варенья

Сахар считается хорошим консервантом, а потому в варенье принято добавлять много сахарного песка, что обеспечивает длительный срок хранения готовому продукту. Для того чтобы наслаждаться вкусом ягодного варенья в течение всей зимы, не менее важно как следует простерилизовать тару, в которой будет храниться варенье, а также позаботиться о том, чтобы банки были герметично закрытыми.
Хранить банки необходимо в помещении, в которое не проникают прямые солнечные лучи, а температура не поднимается слишком высоко и не опускается до нуля и ниже. Оптимальным диапазоном можно считать температуру от 10 до 20 градусов тепла. Однако при желании готовое варенье вполне можно заморозить, правда, нужно выбрать при этом тару, которая выдержит столь низкие температуры.
В среднем срок хранения варенья составляет один-два года. Однако если качество продукта вызывает сомнения, есть его не стоит даже в течение этого периода. В холодильнике открытая банка варенья может “прожить” даже несколько недель, при комнатной температуре этот срок уменьшается.
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Польза и вред

Основное преимущество варенья из крыжовника заключается в том, что при термической обработке ягоды теряют лишь часть своих полезных свойств. То есть можно утверждать, что крыжовниковое варенье - не только вкусное, но и полезное. И чем меньше варятся плоды, тем больше витаминов в них сохраняется.
Так, варенье из крыжовника (благодаря полезным свойствам самой ягоды) может укрепить иммунитет (благодаря высокому содержанию витамина С), а также улучшить состояние желудочно-кишечного тракта. Также крыжовник полезен для сердечно-сосудистой системы, может оказывать мочегонный эффект, а также благотворно сказывается на состоянии нервной системы (например, может стать хорошим помощником в борьбе с усталостью).
Однако не стоит забывать, что в состав варенья входит внушительное количество сахара, а потому употреблять его стоит осторожно тем, кому приходится контролировать количество сладостей в своем рационе. В их числе - те, кто борется с лишним весом, страдающие от сахарного диабета и так далее. Не нужно злоупотреблять крыжовниковым вареньем и тем, у кого повышена кислотность желудка.
CC BY 2.0 / Maja Dumat / Pfirsich-StachelbeermarmeladeВаренье из крыжовника
Варенье из крыжовника - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY 2.0 / Maja Dumat / Pfirsich-Stachelbeermarmelade
Варенье из крыжовника
 
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