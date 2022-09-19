Пикантный, освежающий, бодрящий: как приготовить компот с мятой

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С листьями свежей или сушеной мяты можно приготовить успокаивающие, пряные и освежающие напитки. Компот с мятой можно выпить сразу, или сделать полезные заготовки на зиму. Как сварить вкусные и ароматные напитки с добавлением пряной травы, популярные рецепты и советы кулинаров – в материале РИА Новости.
Компот с мятой
Существует множество вкусных рецептов компота с добавлением мяты. Ароматное растение совместимо практически со всеми ягодами и фруктами. Яркая свежая или сушеная мята придает пикантности блюдам. Добавлять ее листья можно в различные напитки – чай, смузи, коктейль. А мятный компот поможет справиться с плохим настроением и простудными заболеваниями.
Пищевая ценность
Пищевая ценность мятного компота на 100 г:
калорийность – 17,8 ккал;
белки – 0,1 г;
жиры - 0 г;
углеводы – 3,9 г;
пищевые волокна – 0,3 г;
вода – 95 г.
В состав мяты входят полезные вещества и витамины А, С, РР, группы В магний, медь, калий, цинк, железо, фосфор, натрий, а также флавоноиды, ментол, эфирные масла, дубильные вещества, пищевые волокна.
Общий принцип приготовления
Мяту обычно используют свежую. А зимой - замороженную или сушеную траву. С ней можно не только заваривать чай, но и делать компоты.
Для приготовления мятного напитка сырье предварительно обрабатывают:
- —ягоды и фрукты перебирают, обрезают плодоножки, выбрасывают вялые и поврежденные экземпляры, а также удаляют косточки и сердцевину, т.к. со временем они будут придавать компоту лишнюю терпкость;
- —перекладывают плоды в широкую емкость и заливают холодной водой, чтобы весь мелкий мусор всплыл на поверхность, затем промывают небольшими партиями в дуршлаге и оставляют, чтобы вся жидкость стекла;
- —мяту заливают водой с добавлением лимонной кислоты и оставляют на несколько минут, чтобы мелкие насекомые всплыли, а затем промывают под струей холодной воды.
Популярные рецепты мятного компота
При заготовке мятного компота на зиму пряность смешивают с ягодами – вишней, малиной, смородиной, клубникой, а также цитрусами и другими фруктами. Готовят и сборный компот с мятой, который отлично освежает в летний зной и бодрит в зимний день.
С вишней
Насыщенный и ароматный компот с легкой кислинкой из вишен, клубники и крыжовника в тандеме с мятой богат витаминами.
Ингредиенты
500 г
клубника
200 г
вишня
100 г
крыжовник
2 л
вода очищенная
200 г
сахар
10 г
листики мяты
Приготовление
1
Тщательно промыть ягоды и удалить из вишен косточки, свежую мяту вымыть и просушить.
2
На дно трехлитровой банки выложить ягоды, засыпать их сахаром, а сверху укрыть листьями мяты.
3
Воду вскипятить в отдельной емкости, затем вылить литр в банку с ягодами и мятой и оставить на 30 минут настаиваться.
4
Через полчаса убрать мяту из банки и вылить в тару оставшуюся кипяченую воду.
5
Закатать банку и укутать в теплое одеяло в перевернутом виде для остывания и настаивания.
С крыжовником
Рецепт напитка с добавлением крыжовника рассчитан на трехлитровую банку.
Ингредиенты
200 г
крыжовник
400 г
сахар
2,3 л
вода
200 г
черная смородина
200 г
красная смородина
10 г
мята
Приготовление
1
Ягоды и мяту промыть и обсушить, положить в емкость для консервации.
2
Из воды и сахара сварить сироп и залить им содержимое банки.
3
Прикрыть емкость крышкой и отправить на стерилизацию в течение трех-пяти минут.
4
Заготовку закатать крышками и оставить охлаждаться (утеплять не надо).
С апельсином
Сладкий и охлаждающий компот из цитрусовых, винограда и мяты имеет яркий вкус и аромат.
Ингредиенты
1,8 л
вода питьевая 1
1 шт.
большой апельсин (сладкий сорт)
200 г
сахар
3-4 шт.
веточки мяты
400 г
виноград сладкий без косточек
Приготовление
1
Тщательно промыть фрукты и ягоды, апельсин очистить от кожуры и порезать кружочками.
2
На дно кастрюли выложить виноград, залить содержимое водой и довести до кипения.
3
Затем добавить в сироп сахар и веточки мяты, варить на медленном огне пять минут и постоянно помешивать.
4
Далее добавить к содержимому кастрюли кружки апельсина и еще две-три минуты оставить на небольшом огне.
5
Разлить напиток по стерилизованным банкам.
Со смородиной
Смородиново-мятный компот имеет насыщенный вкус, содержит витамин С и эфирные масла.
Ингредиенты
500 г
черная смородина
3-5 г
мята свежая
200 г
сахар
2,5 л
очищенная вода
Приготовление
1
Перебрать и хорошо промыть ягоды, откинуть на дуршлаг и дать воде стечь.
2
Веточки мяты помыть и просушить на бумажных полотенцах, выложить их в емкость и засыпать сахаром.
3
Залить в кастрюлю с мятой кипяток и отправить содержимое на плиту.
4
После того как вода закипит, нужно убавить огонь и варить еще 10 минут.
5
В кипящую массу выложить смородину, довести компот до кипения, убавить температуру и варить еще пару минут.
6
Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра.
С грушей
Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра.
Ингредиенты
200 г
груши спелые
1 шт.
веточка мята
90 г
сахар
1,5 л
вода очищенная
Приготовление
1
Промыть груши и мяту, порезать мякоть на средние кусочки. Если плоды маленькие, то можно использовать их целыми.
2
В стерилизованную банку выложить груши и веточку мяты, залить содержимое кипятком и оставить под крышкой на пять минут.
3
Спустя указанное время слить воду из банки в емкость и довести ее до кипения.
4
В банку с грушами и с мятой всыпать сахарный песок. Мяту можно оставить или при желании убрать из банки.
5
Наполнить банку кипящей водой и закатать герметичной крышкой. Перевернуть тару вверх дном, укрыть покрывалом, оставить так до полного остывания.
6
Готовый компот отнести на хранение в темное и прохладное место.
С клубникой
Ингредиенты
400 г
клубника
120 г
сахар
5 шт.
веточки мяты или мелиссы
2 г
лимонная кислота
500 мл
вода
Приготовление
1
Ягоды перебрать и тщательно промыть.
2
Выложить клубнику в кастрюлю, засыпать сахаром и добавить мяту и лимонную кислоту.
3
Залить теплой водой и поставить на плиту, варить на медленном огне 20 минут.
4
Убрать из напитка мяту и закатать банки с компотом крышками.
С абрикосами
Сладкий компот из абрикосов с листьями мяты можно приготовить быстро без стерилизации. Состав продуктов рассчитан на литровую банку.
Ингредиенты
200 г
абрикосы свежие
4-5 г
листья мяты
1 г
сахарный песок
2 г
кислота лимонная
Приготовление
1
Подготовить ингредиенты для компота и простерилизовать банку и крышку.
2
Плоды абрикоса промыть, нарезать на две части, извлечь косточки.
3
Выложить фрукты в стерилизованную банку, залить кипятком и накрыть крышкой, оставить так на 30 минут.
4
Слить воду из банки в кастрюлю и поставить на плиту, добавить сахар, лимонную кислоту и довести до кипения.
5
В банку к абрикосам положить листики мяты и залить их горячим сиропом.
6
Закупорить банку с компотом и перевернуть на крышку, укутать одеялом/полотенцем.
7
Хранить концентрированный абрикосовый компот с мятой рекомендуется в холоде.
С яблоками
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
200 г
сахар 200
2 г
лимонная кислота
1-2 г
мята свежая (веточки)
2 л
вода питьевая
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
58 ккал
Углеводы
13,5 г
Приготовление
1
Вымыть яблоки, порезать на четвертинки и вырезать сердцевины с семечками.
2
Воду вылить в кастрюлю, добавить щепотку лимонной кислоты и на небольшом огне довести до кипения.
3
Разложить по банкам нарезанные яблоки и мяту и залить их горячей водой с лимонкой, оставить так на 10-15 минут.
4
Спустя указанное время воду нужно слить обратно в кастрюлю и добавить сахар. Проварить сироп две-три минуты после закипания.
5
Залить горячий сироп в банку и закатать крышками. Остудить заготовки в перевернутом состоянии и отправить на хранение в холодное место.
Мохито
Ингредиенты
3 л
вода очищенная
1 г
лимон
300 г
сахар
2-3 шт.
веточки мяты
Приготовление
1
С лимона снять цедру и очистить от белых прожилок, удалить косточки.
2
Мяту перебрать, промыть и обсушить на бумажном полотенце.
3
Положить в стерилизованную банку нарезанный кусочками лимон и листья мяты, всыпать сахар.
4
Залить содержимое кипятком и дать настояться в течение 20 минут.
5
Затем слить все компоненты компота в кастрюлю, довести до кипения и снова вылить в банку.
6
Закупорить крышкой и оставить в перевернутом положении до полного остывания.
Советы кулинаров
Мята является универсальным ингредиентом во многих ароматных напитках. Эксперты рекомендуют придерживаться ключевых правил варки компота с пряными травами:
- —необходимо для заготовки компотов с мятой подготовить стерильные банки и крышки;
- —важно учитывать вкусовую совместимость пряной травы с остальными ингредиентами в компоте;
- —использовать для приготовления мятного компота можно и молодые веточки, и отдельные листики растения, зелень должна быть свежей;
- —выбирать только сочные фрукты и ягоды – лишь в этом случае получится насыщенный и вкусный напиток с приятным послевкусием;
- —не подвергать ингредиенты длительной термической обработке, строго следовать рецепту.
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