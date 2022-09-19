Пикантный, освежающий, бодрящий: как приготовить компот с мятой

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С листьями свежей или сушеной мяты можно приготовить успокаивающие, пряные и освежающие напитки. Компот с мятой можно выпить сразу, или сделать полезные заготовки на зиму. Как сварить вкусные и ароматные напитки с добавлением пряной травы, популярные рецепты и советы кулинаров – в материале РИА Новости.

Компот с мятой

Существует множество вкусных рецептов компота с добавлением мяты. Ароматное растение совместимо практически со всеми ягодами и фруктами. Яркая свежая или сушеная мята придает пикантности блюдам. Добавлять ее листья можно в различные напитки – чай, смузи, коктейль. А мятный компот поможет справиться с плохим настроением и простудными заболеваниями.

Пищевая ценность

Пищевая ценность мятного компота на 100 г:

калорийность – 17,8 ккал;

белки – 0,1 г;

жиры - 0 г;

углеводы – 3,9 г;

пищевые волокна – 0,3 г;

вода – 95 г.

В состав мяты входят полезные вещества и витамины А, С, РР, группы В магний, медь, калий, цинк, железо, фосфор, натрий, а также флавоноиды, ментол, эфирные масла, дубильные вещества, пищевые волокна.

Общий принцип приготовления

Мяту обычно используют свежую. А зимой - замороженную или сушеную траву. С ней можно не только заваривать чай, но и делать компоты.

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Для приготовления мятного напитка сырье предварительно обрабатывают:

— ягоды и фрукты перебирают, обрезают плодоножки, выбрасывают вялые и поврежденные экземпляры, а также удаляют косточки и сердцевину, т.к. со временем они будут придавать компоту лишнюю терпкость;

ягоды и фрукты перебирают, обрезают плодоножки, выбрасывают вялые и поврежденные экземпляры, а также удаляют косточки и сердцевину, т.к. со временем они будут придавать компоту лишнюю терпкость; — перекладывают плоды в широкую емкость и заливают холодной водой, чтобы весь мелкий мусор всплыл на поверхность, затем промывают небольшими партиями в дуршлаге и оставляют, чтобы вся жидкость стекла;

перекладывают плоды в широкую емкость и заливают холодной водой, чтобы весь мелкий мусор всплыл на поверхность, затем промывают небольшими партиями в дуршлаге и оставляют, чтобы вся жидкость стекла; — мяту заливают водой с добавлением лимонной кислоты и оставляют на несколько минут, чтобы мелкие насекомые всплыли, а затем промывают под струей холодной воды.

Популярные рецепты мятного компота

При заготовке мятного компота на зиму пряность смешивают с ягодами – вишней, малиной, смородиной, клубникой, а также цитрусами и другими фруктами. Готовят и сборный компот с мятой, который отлично освежает в летний зной и бодрит в зимний день.

С вишней Насыщенный и ароматный компот с легкой кислинкой из вишен, клубники и крыжовника в тандеме с мятой богат витаминами. Ингредиенты 500 г клубника 200 г вишня 100 г крыжовник 2 л вода очищенная 200 г сахар 10 г листики мяты Приготовление 1 Тщательно промыть ягоды и удалить из вишен косточки, свежую мяту вымыть и просушить. 2 На дно трехлитровой банки выложить ягоды, засыпать их сахаром, а сверху укрыть листьями мяты. 3 Воду вскипятить в отдельной емкости, затем вылить литр в банку с ягодами и мятой и оставить на 30 минут настаиваться. 4 Через полчаса убрать мяту из банки и вылить в тару оставшуюся кипяченую воду. 5 Закатать банку и укутать в теплое одеяло в перевернутом виде для остывания и настаивания. © Фото : Unsplash/P.O.sitive Negative Компот из мяты с вишней © Фото : Unsplash/P.O.sitive Negative

С крыжовником Рецепт напитка с добавлением крыжовника рассчитан на трехлитровую банку. Ингредиенты 200 г крыжовник 400 г сахар 2,3 л вода 200 г черная смородина 200 г красная смородина 10 г мята Приготовление 1 Ягоды и мяту промыть и обсушить, положить в емкость для консервации. 2 Из воды и сахара сварить сироп и залить им содержимое банки. 3 Прикрыть емкость крышкой и отправить на стерилизацию в течение трех-пяти минут. 4 Заготовку закатать крышками и оставить охлаждаться (утеплять не надо).

С апельсином Сладкий и охлаждающий компот из цитрусовых, винограда и мяты имеет яркий вкус и аромат. Ингредиенты 1,8 л вода питьевая 1 1 шт. большой апельсин (сладкий сорт) 200 г сахар 3-4 шт. веточки мяты 400 г виноград сладкий без косточек Приготовление 1 Тщательно промыть фрукты и ягоды, апельсин очистить от кожуры и порезать кружочками. 2 На дно кастрюли выложить виноград, залить содержимое водой и довести до кипения. 3 Затем добавить в сироп сахар и веточки мяты, варить на медленном огне пять минут и постоянно помешивать. 4 Далее добавить к содержимому кастрюли кружки апельсина и еще две-три минуты оставить на небольшом огне. 5 Разлить напиток по стерилизованным банкам.

Со смородиной Смородиново-мятный компот имеет насыщенный вкус, содержит витамин С и эфирные масла. Ингредиенты 500 г черная смородина 3-5 г мята свежая 200 г сахар 2,5 л очищенная вода Приготовление 1 Перебрать и хорошо промыть ягоды, откинуть на дуршлаг и дать воде стечь. 2 Веточки мяты помыть и просушить на бумажных полотенцах, выложить их в емкость и засыпать сахаром. 3 Залить в кастрюлю с мятой кипяток и отправить содержимое на плиту. 4 После того как вода закипит, нужно убавить огонь и варить еще 10 минут. 5 В кипящую массу выложить смородину, довести компот до кипения, убавить температуру и варить еще пару минут. 6 Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра.

С грушей Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра. Ингредиенты 200 г груши спелые 1 шт. веточка мята 90 г сахар 1,5 л вода очищенная Приготовление 1 Промыть груши и мяту, порезать мякоть на средние кусочки. Если плоды маленькие, то можно использовать их целыми. 2 В стерилизованную банку выложить груши и веточку мяты, залить содержимое кипятком и оставить под крышкой на пять минут. 3 Спустя указанное время слить воду из банки в емкость и довести ее до кипения. 4 В банку с грушами и с мятой всыпать сахарный песок. Мяту можно оставить или при желании убрать из банки. 5 Наполнить банку кипящей водой и закатать герметичной крышкой. Перевернуть тару вверх дном, укрыть покрывалом, оставить так до полного остывания. 6 Готовый компот отнести на хранение в темное и прохладное место.

С клубникой Ингредиенты 400 г клубника 120 г сахар 5 шт. веточки мяты или мелиссы 2 г лимонная кислота 500 мл вода Приготовление 1 Ягоды перебрать и тщательно промыть. 2 Выложить клубнику в кастрюлю, засыпать сахаром и добавить мяту и лимонную кислоту. 3 Залить теплой водой и поставить на плиту, варить на медленном огне 20 минут. 4 Убрать из напитка мяту и закатать банки с компотом крышками. © Фото : Unsplash/Kim Daniels Компот из мяты с клубникой © Фото : Unsplash/Kim Daniels

С абрикосами Сладкий компот из абрикосов с листьями мяты можно приготовить быстро без стерилизации. Состав продуктов рассчитан на литровую банку. Ингредиенты 200 г абрикосы свежие 4-5 г листья мяты 1 г сахарный песок 2 г кислота лимонная Приготовление 1 Подготовить ингредиенты для компота и простерилизовать банку и крышку. 2 Плоды абрикоса промыть, нарезать на две части, извлечь косточки. © Фото : Unsplash/Kate Laine Мытые абрикосы © Фото : Unsplash/Kate Laine 3 Выложить фрукты в стерилизованную банку, залить кипятком и накрыть крышкой, оставить так на 30 минут. 4 Слить воду из банки в кастрюлю и поставить на плиту, добавить сахар, лимонную кислоту и довести до кипения. 5 В банку к абрикосам положить листики мяты и залить их горячим сиропом. 6 Закупорить банку с компотом и перевернуть на крышку, укутать одеялом/полотенцем. 7 Хранить концентрированный абрикосовый компот с мятой рекомендуется в холоде.

С яблоками Категория Напиток Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг яблоки 200 г сахар 200 2 г лимонная кислота 1-2 г мята свежая (веточки) 2 л вода питьевая Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 58 ккал Углеводы 13,5 г Приготовление 1 Вымыть яблоки, порезать на четвертинки и вырезать сердцевины с семечками. 2 Воду вылить в кастрюлю, добавить щепотку лимонной кислоты и на небольшом огне довести до кипения. 3 Разложить по банкам нарезанные яблоки и мяту и залить их горячей водой с лимонкой, оставить так на 10-15 минут. 4 Спустя указанное время воду нужно слить обратно в кастрюлю и добавить сахар. Проварить сироп две-три минуты после закипания. 5 Залить горячий сироп в банку и закатать крышками. Остудить заготовки в перевернутом состоянии и отправить на хранение в холодное место.

Мохито Ингредиенты 3 л вода очищенная 1 г лимон 300 г сахар 2-3 шт. веточки мяты Приготовление 1 С лимона снять цедру и очистить от белых прожилок, удалить косточки. 2 Мяту перебрать, промыть и обсушить на бумажном полотенце. 3 Положить в стерилизованную банку нарезанный кусочками лимон и листья мяты, всыпать сахар. 4 Залить содержимое кипятком и дать настояться в течение 20 минут. 5 Затем слить все компоненты компота в кастрюлю, довести до кипения и снова вылить в банку. 6 Закупорить крышкой и оставить в перевернутом положении до полного остывания. © Fotolia / shaiith Коктейль "Мохито" © Fotolia / shaiith

Советы кулинаров

Мята является универсальным ингредиентом во многих ароматных напитках. Эксперты рекомендуют придерживаться ключевых правил варки компота с пряными травами: