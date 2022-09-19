Пикантный, освежающий, бодрящий: как приготовить компот с мятой

Рейтинг@Mail.ru
Компот с мятой: лучшие рецепты приготовления вкусного напитка
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
С вишней
Насыщенный и ароматный компот с легкой кислинкой из вишен, клубники и крыжовника в тандеме с мятой богат витаминами.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
клубника , 500 г
вишня , 200 г
крыжовник, 100 г
вода очищенная , 2 л
сахар, 200 г
листики мяты , 10 г
Тщательно промыть ягоды и удалить из вишен косточки, свежую мяту вымыть и просушить.
Шаг 1
На дно трехлитровой банки выложить ягоды, засыпать их сахаром, а сверху укрыть листьями мяты.
Шаг 2
Воду вскипятить в отдельной емкости, затем вылить литр в банку с ягодами и мятой и оставить на 30 минут настаиваться.
Шаг 3
Через полчаса убрать мяту из банки и вылить в тару оставшуюся кипяченую воду.
Шаг 4
Закатать банку и укутать в теплое одеяло в перевернутом виде для остывания и настаивания.
Шаг 5
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817943519_0:749:2048:1901_1920x0_80_0_0_794ede3d21381a330b0b1cc75d808199.jpg
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
С крыжовником
Рецепт напитка с добавлением крыжовника рассчитан на трехлитровую банку.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
крыжовник, 200 г
сахар, 400 г
вода, 2,3 л
черная смородина, 200 г
красная смородина , 200 г
мята, 10 г
Ягоды и мяту промыть и обсушить, положить в емкость для консервации.
Шаг 1
Из воды и сахара сварить сироп и залить им содержимое банки.
Шаг 2
Прикрыть емкость крышкой и отправить на стерилизацию в течение трех-пяти минут.
Шаг 3
Заготовку закатать крышками и оставить охлаждаться (утеплять не надо).
Шаг 4
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
С апельсином
Сладкий и охлаждающий компот из цитрусовых, винограда и мяты имеет яркий вкус и аромат.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
вода питьевая 1, 1,8 л
большой апельсин (сладкий сорт) , 1 шт.
сахар, 200 г
веточки мяты, 3-4 шт.
виноград сладкий без косточек, 400 г
Тщательно промыть фрукты и ягоды, апельсин очистить от кожуры и порезать кружочками.
Шаг 1
На дно кастрюли выложить виноград, залить содержимое водой и довести до кипения.
Шаг 2
Затем добавить в сироп сахар и веточки мяты, варить на медленном огне пять минут и постоянно помешивать.
Шаг 3
Далее добавить к содержимому кастрюли кружки апельсина и еще две-три минуты оставить на небольшом огне.
Шаг 4
Разлить напиток по стерилизованным банкам.
Шаг 5
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
Со смородиной
Смородиново-мятный компот имеет насыщенный вкус, содержит витамин С и эфирные масла.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
черная смородина, 500 г
мята свежая, 3-5 г
сахар, 200 г
очищенная вода, 2,5 л
Перебрать и хорошо промыть ягоды, откинуть на дуршлаг и дать воде стечь.
Шаг 1
Веточки мяты помыть и просушить на бумажных полотенцах, выложить их в емкость и засыпать сахаром.
Шаг 2
Залить в кастрюлю с мятой кипяток и отправить содержимое на плиту.
Шаг 3
После того как вода закипит, нужно убавить огонь и варить еще 10 минут.
Шаг 4
В кипящую массу выложить смородину, довести компот до кипения, убавить температуру и варить еще пару минут.
Шаг 5
Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра.
Шаг 6
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
С грушей
Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
груши спелые, 200 г
веточка мята, 1 шт.
сахар , 90 г
вода очищенная , 1,5 л
Промыть груши и мяту, порезать мякоть на средние кусочки. Если плоды маленькие, то можно использовать их целыми.
Шаг 1
В стерилизованную банку выложить груши и веточку мяты, залить содержимое кипятком и оставить под крышкой на пять минут.
Шаг 2
Спустя указанное время слить воду из банки в емкость и довести ее до кипения.
Шаг 3
В банку с грушами и с мятой всыпать сахарный песок. Мяту можно оставить или при желании убрать из банки.
Шаг 4
Наполнить банку кипящей водой и закатать герметичной крышкой. Перевернуть тару вверх дном, укрыть покрывалом, оставить так до полного остывания.
Шаг 5
Готовый компот отнести на хранение в темное и прохладное место.
Шаг 6
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
С клубникой
С листьями свежей или сушеной мяты можно приготовить успокаивающие, пряные и освежающие напитки. Компот с мятой можно выпить сразу, или сделать полезные... РИА Новости, 19.09.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
клубника , 400 г
сахар, 120 г
веточки мяты или мелиссы, 5 шт.
лимонная кислота, 2 г
вода, 500 мл
Ягоды перебрать и тщательно промыть.
Шаг 1
Выложить клубнику в кастрюлю, засыпать сахаром и добавить мяту и лимонную кислоту.
Шаг 2
Залить теплой водой и поставить на плиту, варить на медленном огне 20 минут.
Шаг 3
Убрать из напитка мяту и закатать банки с компотом крышками.
Шаг 4
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817946384_0:531:2000:1656_1920x0_80_0_0_6affaafe5d433a1d3c2e1e817fae6ad6.jpg
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
С абрикосами
Сладкий компот из абрикосов с листьями мяты можно приготовить быстро без стерилизации. Состав продуктов рассчитан на литровую банку.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
абрикосы свежие , 200 г
листья мяты, 4-5 г
сахарный песок, 1 г
кислота лимонная, 2 г
Подготовить ингредиенты для компота и простерилизовать банку и крышку.
Шаг 1
Плоды абрикоса промыть, нарезать на две части, извлечь косточки.
Шаг 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812840638_0:857:2048:2009_1920x0_80_0_0_e597d42ef10ae519ec83a7ce7c126469.jpg
Выложить фрукты в стерилизованную банку, залить кипятком и накрыть крышкой, оставить так на 30 минут.
Шаг 3
Слить воду из банки в кастрюлю и поставить на плиту, добавить сахар, лимонную кислоту и довести до кипения.
Шаг 4
В банку к абрикосам положить листики мяты и залить их горячим сиропом.
Шаг 5
Закупорить банку с компотом и перевернуть на крышку, укутать одеялом/полотенцем.
Шаг 6
Хранить концентрированный абрикосовый компот с мятой рекомендуется в холоде.
Шаг 7
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
С яблоками
С листьями свежей или сушеной мяты можно приготовить успокаивающие, пряные и освежающие напитки. Компот с мятой можно выпить сразу, или сделать полезные... РИА Новости, 19.09.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
PT30M
Напиток
58
13,5
яблоки, 1 кг
сахар 200 , 200 г
лимонная кислота, 2 г
мята свежая (веточки), 1-2 г
вода питьевая, 2 л
Вымыть яблоки, порезать на четвертинки и вырезать сердцевины с семечками.
Шаг 1
Воду вылить в кастрюлю, добавить щепотку лимонной кислоты и на небольшом огне довести до кипения.
Шаг 2
Разложить по банкам нарезанные яблоки и мяту и залить их горячей водой с лимонкой, оставить так на 10-15 минут.
Шаг 3
Спустя указанное время воду нужно слить обратно в кастрюлю и добавить сахар. Проварить сироп две-три минуты после закипания.
Шаг 4
Залить горячий сироп в банку и закатать крышками. Остудить заготовки в перевернутом состоянии и отправить на хранение в холодное место.
Шаг 5
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
Мохито
С листьями свежей или сушеной мяты можно приготовить успокаивающие, пряные и освежающие напитки. Компот с мятой можно выпить сразу, или сделать полезные... РИА Новости, 19.09.2022
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817950468_1010:276:2853:1658_1920x0_80_0_0_62e4abe346e89b35e864a951009aaaad.jpg
1920
1920
true
2022-09-19T18:50
2
17
5
5
вода очищенная, 3 л
лимон , 1 г
сахар , 300 г
веточки мяты, 2-3 шт.
С лимона снять цедру и очистить от белых прожилок, удалить косточки.
Шаг 1
Мяту перебрать, промыть и обсушить на бумажном полотенце.
Шаг 2
Положить в стерилизованную банку нарезанный кусочками лимон и листья мяты, всыпать сахар.
Шаг 3
Залить содержимое кипятком и дать настояться в течение 20 минут.
Шаг 4
Затем слить все компоненты компота в кастрюлю, довести до кипения и снова вылить в банку.
Шаг 5
Закупорить крышкой и оставить в перевернутом положении до полного остывания.
Шаг 6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99346/60/993466048_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ee6efa83b7f833cce381c277b237e49d.jpg
простые рецепты, кулинария, растения, ягоды, фрукты
18:50 19.09.2022
 

Пикантный, освежающий, бодрящий: как приготовить компот с мятой

© Фото : Unsplash/Michael FousertКомпот с мятой
Компот с мятой - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Unsplash/Michael Fousert
Компот с мятой
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С листьями свежей или сушеной мяты можно приготовить успокаивающие, пряные и освежающие напитки. Компот с мятой можно выпить сразу, или сделать полезные заготовки на зиму. Как сварить вкусные и ароматные напитки с добавлением пряной травы, популярные рецепты и советы кулинаров – в материале РИА Новости.

Компот с мятой

Существует множество вкусных рецептов компота с добавлением мяты. Ароматное растение совместимо практически со всеми ягодами и фруктами. Яркая свежая или сушеная мята придает пикантности блюдам. Добавлять ее листья можно в различные напитки – чай, смузи, коктейль. А мятный компот поможет справиться с плохим настроением и простудными заболеваниями.

Пищевая ценность

Пищевая ценность мятного компота на 100 г:
калорийность – 17,8 ккал;
белки – 0,1 г;
жиры - 0 г;
углеводы – 3,9 г;
пищевые волокна – 0,3 г;
вода – 95 г.
В состав мяты входят полезные вещества и витамины А, С, РР, группы В магний, медь, калий, цинк, железо, фосфор, натрий, а также флавоноиды, ментол, эфирные масла, дубильные вещества, пищевые волокна.

Общий принцип приготовления

Мяту обычно используют свежую. А зимой - замороженную или сушеную траву. С ней можно не только заваривать чай, но и делать компоты.
CC0 / arthurhidden / Мята
Мята - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
CC0 / arthurhidden /
Мята
Для приготовления мятного напитка сырье предварительно обрабатывают:
  • ягоды и фрукты перебирают, обрезают плодоножки, выбрасывают вялые и поврежденные экземпляры, а также удаляют косточки и сердцевину, т.к. со временем они будут придавать компоту лишнюю терпкость;
  • перекладывают плоды в широкую емкость и заливают холодной водой, чтобы весь мелкий мусор всплыл на поверхность, затем промывают небольшими партиями в дуршлаге и оставляют, чтобы вся жидкость стекла;
  • мяту заливают водой с добавлением лимонной кислоты и оставляют на несколько минут, чтобы мелкие насекомые всплыли, а затем промывают под струей холодной воды.

Популярные рецепты мятного компота

При заготовке мятного компота на зиму пряность смешивают с ягодами – вишней, малиной, смородиной, клубникой, а также цитрусами и другими фруктами. Готовят и сборный компот с мятой, который отлично освежает в летний зной и бодрит в зимний день.
С вишней
Насыщенный и ароматный компот с легкой кислинкой из вишен, клубники и крыжовника в тандеме с мятой богат витаминами.
Ингредиенты
500 г
клубника
200 г
вишня
100 г
крыжовник
2 л
вода очищенная
200 г
сахар
10 г
листики мяты
Приготовление
1
Тщательно промыть ягоды и удалить из вишен косточки, свежую мяту вымыть и просушить.
2
На дно трехлитровой банки выложить ягоды, засыпать их сахаром, а сверху укрыть листьями мяты.
3
Воду вскипятить в отдельной емкости, затем вылить литр в банку с ягодами и мятой и оставить на 30 минут настаиваться.
4
Через полчаса убрать мяту из банки и вылить в тару оставшуюся кипяченую воду.
5
Закатать банку и укутать в теплое одеяло в перевернутом виде для остывания и настаивания.
© Фото : Unsplash/P.O.sitive NegativeКомпот из мяты с вишней
Компот из мяты с вишней
© Фото : Unsplash/P.O.sitive Negative
С крыжовником
Рецепт напитка с добавлением крыжовника рассчитан на трехлитровую банку.
Ингредиенты
200 г
крыжовник
400 г
сахар
2,3 л
вода
200 г
черная смородина
200 г
красная смородина
10 г
мята
Приготовление
1
Ягоды и мяту промыть и обсушить, положить в емкость для консервации.
2
Из воды и сахара сварить сироп и залить им содержимое банки.
3
Прикрыть емкость крышкой и отправить на стерилизацию в течение трех-пяти минут.
4
Заготовку закатать крышками и оставить охлаждаться (утеплять не надо).
С апельсином
Сладкий и охлаждающий компот из цитрусовых, винограда и мяты имеет яркий вкус и аромат.
Ингредиенты
1,8 л
вода питьевая 1
1 шт.
большой апельсин (сладкий сорт)
200 г
сахар
3-4 шт.
веточки мяты
400 г
виноград сладкий без косточек
Приготовление
1
Тщательно промыть фрукты и ягоды, апельсин очистить от кожуры и порезать кружочками.
2
На дно кастрюли выложить виноград, залить содержимое водой и довести до кипения.
3
Затем добавить в сироп сахар и веточки мяты, варить на медленном огне пять минут и постоянно помешивать.
4
Далее добавить к содержимому кастрюли кружки апельсина и еще две-три минуты оставить на небольшом огне.
5
Разлить напиток по стерилизованным банкам.
Со смородиной
Смородиново-мятный компот имеет насыщенный вкус, содержит витамин С и эфирные масла.
Ингредиенты
500 г
черная смородина
3-5 г
мята свежая
200 г
сахар
2,5 л
очищенная вода
Приготовление
1
Перебрать и хорошо промыть ягоды, откинуть на дуршлаг и дать воде стечь.
2
Веточки мяты помыть и просушить на бумажных полотенцах, выложить их в емкость и засыпать сахаром.
3
Залить в кастрюлю с мятой кипяток и отправить содержимое на плиту.
4
После того как вода закипит, нужно убавить огонь и варить еще 10 минут.
5
В кипящую массу выложить смородину, довести компот до кипения, убавить температуру и варить еще пару минут.
6
Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра.
С грушей
Для варки грушевого компота следует использовать сорта фрукта с плотной мякотью в виде небольших кусочков без семян. Количество ингредиентов рассчитано на банку объемом полтора литра.
Ингредиенты
200 г
груши спелые
1 шт.
веточка мята
90 г
сахар
1,5 л
вода очищенная
Приготовление
1
Промыть груши и мяту, порезать мякоть на средние кусочки. Если плоды маленькие, то можно использовать их целыми.
2
В стерилизованную банку выложить груши и веточку мяты, залить содержимое кипятком и оставить под крышкой на пять минут.
3
Спустя указанное время слить воду из банки в емкость и довести ее до кипения.
4
В банку с грушами и с мятой всыпать сахарный песок. Мяту можно оставить или при желании убрать из банки.
5
Наполнить банку кипящей водой и закатать герметичной крышкой. Перевернуть тару вверх дном, укрыть покрывалом, оставить так до полного остывания.
6
Готовый компот отнести на хранение в темное и прохладное место.
С клубникой
Ингредиенты
400 г
клубника
120 г
сахар
5 шт.
веточки мяты или мелиссы
2 г
лимонная кислота
500 мл
вода
Приготовление
1
Ягоды перебрать и тщательно промыть.
2
Выложить клубнику в кастрюлю, засыпать сахаром и добавить мяту и лимонную кислоту.
3
Залить теплой водой и поставить на плиту, варить на медленном огне 20 минут.
4
Убрать из напитка мяту и закатать банки с компотом крышками.
© Фото : Unsplash/Kim DanielsКомпот из мяты с клубникой
Компот из мяты с клубникой
© Фото : Unsplash/Kim Daniels
С абрикосами
Сладкий компот из абрикосов с листьями мяты можно приготовить быстро без стерилизации. Состав продуктов рассчитан на литровую банку.
Ингредиенты
200 г
абрикосы свежие
4-5 г
листья мяты
1 г
сахарный песок
2 г
кислота лимонная
Приготовление
1
Подготовить ингредиенты для компота и простерилизовать банку и крышку.
2
Плоды абрикоса промыть, нарезать на две части, извлечь косточки.
© Фото : Unsplash/Kate LaineМытые абрикосы
Мытые абрикосы
© Фото : Unsplash/Kate Laine
3
Выложить фрукты в стерилизованную банку, залить кипятком и накрыть крышкой, оставить так на 30 минут.
4
Слить воду из банки в кастрюлю и поставить на плиту, добавить сахар, лимонную кислоту и довести до кипения.
5
В банку к абрикосам положить листики мяты и залить их горячим сиропом.
6
Закупорить банку с компотом и перевернуть на крышку, укутать одеялом/полотенцем.
7
Хранить концентрированный абрикосовый компот с мятой рекомендуется в холоде.
С яблоками
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
200 г
сахар 200
2 г
лимонная кислота
1-2 г
мята свежая (веточки)
2 л
вода питьевая
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
58 ккал
Углеводы
13,5 г
Приготовление
1
Вымыть яблоки, порезать на четвертинки и вырезать сердцевины с семечками.
2
Воду вылить в кастрюлю, добавить щепотку лимонной кислоты и на небольшом огне довести до кипения.
3
Разложить по банкам нарезанные яблоки и мяту и залить их горячей водой с лимонкой, оставить так на 10-15 минут.
4
Спустя указанное время воду нужно слить обратно в кастрюлю и добавить сахар. Проварить сироп две-три минуты после закипания.
5
Залить горячий сироп в банку и закатать крышками. Остудить заготовки в перевернутом состоянии и отправить на хранение в холодное место.
Мохито
Ингредиенты
3 л
вода очищенная
1 г
лимон
300 г
сахар
2-3 шт.
веточки мяты
Приготовление
1
С лимона снять цедру и очистить от белых прожилок, удалить косточки.
2
Мяту перебрать, промыть и обсушить на бумажном полотенце.
3
Положить в стерилизованную банку нарезанный кусочками лимон и листья мяты, всыпать сахар.
4
Залить содержимое кипятком и дать настояться в течение 20 минут.
5
Затем слить все компоненты компота в кастрюлю, довести до кипения и снова вылить в банку.
6
Закупорить крышкой и оставить в перевернутом положении до полного остывания.
© Fotolia / shaiithКоктейль "Мохито"
Коктейль Мохито
© Fotolia / shaiith

Советы кулинаров

Мята является универсальным ингредиентом во многих ароматных напитках. Эксперты рекомендуют придерживаться ключевых правил варки компота с пряными травами:
  • необходимо для заготовки компотов с мятой подготовить стерильные банки и крышки;
  • важно учитывать вкусовую совместимость пряной травы с остальными ингредиентами в компоте;
  • использовать для приготовления мятного компота можно и молодые веточки, и отдельные листики растения, зелень должна быть свежей;
  • выбирать только сочные фрукты и ягоды – лишь в этом случае получится насыщенный и вкусный напиток с приятным послевкусием;
  • не подвергать ингредиенты длительной термической обработке, строго следовать рецепту.

Читайте также:

 
простые рецептыКулинарияРастенияЯгодыФрукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала