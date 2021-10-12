https://ria.ru/20211012/mery-1754280535.html

Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер

Сколько грамм в стакане: таблица мер крупы, воды, муки, сахара и других продуктов

Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер

Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:15

2021-10-12T21:15

2021-10-12T22:57

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров, столовой или чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество воды, крупы, муки, сахара и других ингредиентов с помощью таблицы, как правильно пользоваться мерным стаканом — в материале РИА Новости.О граненом стаканеГраненый стакан используется не только для употребления напитков, но и для измерения продуктов в процессе приготовления блюд. Во многих кулинарных рецептах единицей меры является "один стакан". Обычно имеется в виду именно его граненая разновидность.Распространено мнение, что такая посуда появилась в эпоху правления Петра I. Но граненый стакан в привычном виде впервые был выпущен в советское время, 11 сентября 1943 года, на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Считается, что к разработке его дизайна была причастна Вера Мухина, автор скульптуры "Рабочий и колхозница".Широкий ободок стакана позволяет хорошо и быстро вымывать его края, из-за чего в прошлом столетии он пользовался большой популярностью в кафетериях, столовых и других заведениях общепита. К тому же в процессе изготовления такой посуды применяется обжиг, вследствие чего стекло становится максимально прочным, а риск повреждения самого изделия сводится к минимуму.Объем и весСамый обыкновенный граненый стакан с каймой вмещает 250 миллилитров жидкости (при заполнении до краев). В точности рассчитать объем можно с помощью специального мерного стакана, переливая воду из одного в другой или же настроив кухонные весы на режим измерения "в граммах".Пустой граненый стакан весит около 230 граммов.Сколько граммов в стаканеТак как у каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем, граненый стакан вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Именно поэтому необходимо иметь под рукой мерную таблицу — ее использование облегчает приготовление любого блюда по рецепту. Таблица мер — это специальный сводный график, в котором указаны вид продукта и вес, который вмещается в граненый стакан.Сыпучие продуктыПри измерении сыпучих продуктов важно соблюдать несколько правил:При пользовании мерными таблицами важно понимать, что в рецептах под "одним стаканом" подразумевается граненый стакан, наполненный не до краев, а до ободка.Специи и приправыСпеции и пряности в рецептах обычно измеряются в чайных или столовых ложках. В мерной таблице указано количество граммов, содержащихся в чайной/столовой ложке.ЖидкостиДля приготовления большинства блюд нужна какая-либо жидкость, например вода или молоко. В этом случае при единице измерения "один стакан" предполагается, что емкость должна быть наполнена ингредиентом до краев.Твердые продуктыПод твердыми продуктами, количество граммов у которых можно измерить в граненом стакане, подразумеваются ягоды, сухофрукты, орехи и т. д. Отмеряя орехи, следует помнить, что рубленые ядра более плотно распределятся в граненом стакане, поэтому и вес будет больше. В таком случае в рецептах, где требуется определенное количество граммов, лучше измерить цельные орехи, а потом их порубить.Продукты вязкой консистенцииПродукты вязкой консистенции, такие как сметана, сгущенное молоко, мед, варенье или пюре, надо накладывать в стакан так, чтобы образовывалась "горка".

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/1749625414.html

https://ria.ru/20210329/izyum-1603304803.html

https://ria.ru/20211010/sochetanie-1753774845.html

https://ria.ru/20210211/orekhi-1597063641.html

https://ria.ru/20210625/varene-1738681386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, продукты, пища