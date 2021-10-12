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Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер
Сколько грамм в стакане: таблица мер крупы, воды, муки, сахара и других продуктов
Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер
Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:15
2021-10-12T22:57
общество
продукты
пища
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров, столовой или чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество воды, крупы, муки, сахара и других ингредиентов с помощью таблицы, как правильно пользоваться мерным стаканом — в материале РИА Новости.О граненом стаканеГраненый стакан используется не только для употребления напитков, но и для измерения продуктов в процессе приготовления блюд. Во многих кулинарных рецептах единицей меры является "один стакан". Обычно имеется в виду именно его граненая разновидность.Распространено мнение, что такая посуда появилась в эпоху правления Петра I. Но граненый стакан в привычном виде впервые был выпущен в советское время, 11 сентября 1943 года, на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Считается, что к разработке его дизайна была причастна Вера Мухина, автор скульптуры "Рабочий и колхозница".Широкий ободок стакана позволяет хорошо и быстро вымывать его края, из-за чего в прошлом столетии он пользовался большой популярностью в кафетериях, столовых и других заведениях общепита. К тому же в процессе изготовления такой посуды применяется обжиг, вследствие чего стекло становится максимально прочным, а риск повреждения самого изделия сводится к минимуму.Объем и весСамый обыкновенный граненый стакан с каймой вмещает 250 миллилитров жидкости (при заполнении до краев). В точности рассчитать объем можно с помощью специального мерного стакана, переливая воду из одного в другой или же настроив кухонные весы на режим измерения "в граммах".Пустой граненый стакан весит около 230 граммов.Сколько граммов в стаканеТак как у каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем, граненый стакан вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Именно поэтому необходимо иметь под рукой мерную таблицу — ее использование облегчает приготовление любого блюда по рецепту. Таблица мер — это специальный сводный график, в котором указаны вид продукта и вес, который вмещается в граненый стакан.Сыпучие продуктыПри измерении сыпучих продуктов важно соблюдать несколько правил:При пользовании мерными таблицами важно понимать, что в рецептах под "одним стаканом" подразумевается граненый стакан, наполненный не до краев, а до ободка.Специи и приправыСпеции и пряности в рецептах обычно измеряются в чайных или столовых ложках. В мерной таблице указано количество граммов, содержащихся в чайной/столовой ложке.ЖидкостиДля приготовления большинства блюд нужна какая-либо жидкость, например вода или молоко. В этом случае при единице измерения "один стакан" предполагается, что емкость должна быть наполнена ингредиентом до краев.Твердые продуктыПод твердыми продуктами, количество граммов у которых можно измерить в граненом стакане, подразумеваются ягоды, сухофрукты, орехи и т. д. Отмеряя орехи, следует помнить, что рубленые ядра более плотно распределятся в граненом стакане, поэтому и вес будет больше. В таком случае в рецептах, где требуется определенное количество граммов, лучше измерить цельные орехи, а потом их порубить.Продукты вязкой консистенцииПродукты вязкой консистенции, такие как сметана, сгущенное молоко, мед, варенье или пюре, надо накладывать в стакан так, чтобы образовывалась "горка".
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общество, продукты, пища
21:15 12.10.2021 (обновлено: 22:57 12.10.2021)
 

Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер

© Depositphotos / haarmonyДевушка пересыпает крупу из граненого стакана
Девушка пересыпает крупу из граненого стакана - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Depositphotos / haarmony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров, столовой или чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество воды, крупы, муки, сахара и других ингредиентов с помощью таблицы, как правильно пользоваться мерным стаканом — в материале РИА Новости.

О граненом стакане

Граненый стакан используется не только для употребления напитков, но и для измерения продуктов в процессе приготовления блюд. Во многих кулинарных рецептах единицей меры является "один стакан". Обычно имеется в виду именно его граненая разновидность.
Распространено мнение, что такая посуда появилась в эпоху правления Петра I. Но граненый стакан в привычном виде впервые был выпущен в советское время, 11 сентября 1943 года, на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Считается, что к разработке его дизайна была причастна Вера Мухина, автор скульптуры "Рабочий и колхозница".
Широкий ободок стакана позволяет хорошо и быстро вымывать его края, из-за чего в прошлом столетии он пользовался большой популярностью в кафетериях, столовых и других заведениях общепита. К тому же в процессе изготовления такой посуды применяется обжиг, вследствие чего стекло становится максимально прочным, а риск повреждения самого изделия сводится к минимуму.
© Pixabay / Pixabay/IhtarРусский завтрак
Русский завтрак - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Pixabay / Pixabay/Ihtar
Русский завтрак

Объем и вес

Самый обыкновенный граненый стакан с каймой вмещает 250 миллилитров жидкости (при заполнении до краев). В точности рассчитать объем можно с помощью специального мерного стакана, переливая воду из одного в другой или же настроив кухонные весы на режим измерения "в граммах".
Пустой граненый стакан весит около 230 граммов.

Сколько граммов в стакане

Так как у каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем, граненый стакан вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Именно поэтому необходимо иметь под рукой мерную таблицу — ее использование облегчает приготовление любого блюда по рецепту. Таблица мер — это специальный сводный график, в котором указаны вид продукта и вес, который вмещается в граненый стакан.
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Сыпучие продукты

При измерении сыпучих продуктов важно соблюдать несколько правил:
  1. 1
    Крупы следует брать исключительно в сухом виде.
  2. 2
    После того как продукт насыпан в стакан, не нужно встряхивать его или утрамбовывать. Содержимое должно просто равномерно распределиться в емкости, только в этом случае результат будет наиболее точным.
При пользовании мерными таблицами важно понимать, что в рецептах под "одним стаканом" подразумевается граненый стакан, наполненный не до краев, а до ободка.

Название сыпучего продукта

Количество граммов в граненом стакане (до ободка)

Сахар-песок

160

Соль

260

Сода

160

Лимонная кислота

250

Сахарная пудра

140

Крахмал

130

Молотые сухари

110

Мука пшеничная

130

Мука ржаная

140

Крупа гречневая

170

Крупа перловая

175

Крупа ячневая

145

Крупа манная

160

Название сыпучего продукта

Количество граммов в граненом стакане (до ободка)

Рис

150

Мак

125

Пшено

180

Фасоль

175

Лущеный горох

185

Овсяные хлопья

70

Какао-порошок

130

Изюм

155

Изюм - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Специи и приправы

Специи и пряности в рецептах обычно измеряются в чайных или столовых ложках. В мерной таблице указано количество граммов, содержащихся в чайной/столовой ложке.

Название специи/приправы

Количество граммов в столовой ложке

Количество граммов в чайной ложке

Горчица

25

4

Корица

20

8

Перец черный молотый

11

5,5

Перец красный молотый

1,5

Гвоздика молотая

15

3

Гвоздика

20

4

Жидкости

CC BY 2.0 / Nikita Kravchuk / Граненый стакан
Граненый стакан - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
CC BY 2.0 / Nikita Kravchuk /
Граненый стакан
Для приготовления большинства блюд нужна какая-либо жидкость, например вода или молоко. В этом случае при единице измерения "один стакан" предполагается, что емкость должна быть наполнена ингредиентом до краев.

Название жидкого продукта

Количество миллилитров в стакане (до краев)

Вода

250

Молоко

250

Кефир/ряженка

260

Растопленное масло животного происхождения

240

Растопленное масло растительного происхождения (маргарин)

230

Сливки (густые)

250

Уксус

250

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Твердые продукты

Под твердыми продуктами, количество граммов у которых можно измерить в граненом стакане, подразумеваются ягоды, сухофрукты, орехи и т. д. Отмеряя орехи, следует помнить, что рубленые ядра более плотно распределятся в граненом стакане, поэтому и вес будет больше. В таком случае в рецептах, где требуется определенное количество граммов, лучше измерить цельные орехи, а потом их порубить.

Название твердого продукта

Количество граммов (в граненом стакане до краев)

Сушеные яблоки

70

Сушеные сливы

150

Сушеная черника

130

Голубика

200

Вишня

170-190

Черешня

170-190

Брусника

140

Черника

260

Ежевика

190

Крыжовник

210

Клюква

145

Малина

160-180

Клубника

150

Смородина

175

© Depositphotos / sergpavlГраненый стакан с вишней
Граненый стакан с вишней - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Depositphotos / sergpavl
Граненый стакан с вишней

Название твердого продукта

Количество граммов (в граненом стакане до краев)

Арахис

175

Фундук

160

Кедровые орехи

140

Миндаль

160

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Продукты вязкой консистенции

Продукты вязкой консистенции, такие как сметана, сгущенное молоко, мед, варенье или пюре, надо накладывать в стакан так, чтобы образовывалась "горка".

Название вязкого продукта

Количество граммов в граненом стакане (до краев)

Сметана

210

Сгущенное молоко

220

Варенье

275

Ягодное/фруктовое пюре

290

Мед

260

Томатная паста

250

Майонез

210

Йогурт

200

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