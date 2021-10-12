https://ria.ru/20211012/mery-1754280535.html
Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер
Сколько грамм в стакане: таблица мер крупы, воды, муки, сахара и других продуктов
Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер
Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:15
2021-10-12T21:15
2021-10-12T22:57
общество
продукты
пища
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров, столовой или чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество воды, крупы, муки, сахара и других ингредиентов с помощью таблицы, как правильно пользоваться мерным стаканом — в материале РИА Новости.О граненом стаканеГраненый стакан используется не только для употребления напитков, но и для измерения продуктов в процессе приготовления блюд. Во многих кулинарных рецептах единицей меры является "один стакан". Обычно имеется в виду именно его граненая разновидность.Распространено мнение, что такая посуда появилась в эпоху правления Петра I. Но граненый стакан в привычном виде впервые был выпущен в советское время, 11 сентября 1943 года, на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Считается, что к разработке его дизайна была причастна Вера Мухина, автор скульптуры "Рабочий и колхозница".Широкий ободок стакана позволяет хорошо и быстро вымывать его края, из-за чего в прошлом столетии он пользовался большой популярностью в кафетериях, столовых и других заведениях общепита. К тому же в процессе изготовления такой посуды применяется обжиг, вследствие чего стекло становится максимально прочным, а риск повреждения самого изделия сводится к минимуму.Объем и весСамый обыкновенный граненый стакан с каймой вмещает 250 миллилитров жидкости (при заполнении до краев). В точности рассчитать объем можно с помощью специального мерного стакана, переливая воду из одного в другой или же настроив кухонные весы на режим измерения "в граммах".Пустой граненый стакан весит около 230 граммов.Сколько граммов в стаканеТак как у каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем, граненый стакан вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Именно поэтому необходимо иметь под рукой мерную таблицу — ее использование облегчает приготовление любого блюда по рецепту. Таблица мер — это специальный сводный график, в котором указаны вид продукта и вес, который вмещается в граненый стакан.Сыпучие продуктыПри измерении сыпучих продуктов важно соблюдать несколько правил:При пользовании мерными таблицами важно понимать, что в рецептах под "одним стаканом" подразумевается граненый стакан, наполненный не до краев, а до ободка.Специи и приправыСпеции и пряности в рецептах обычно измеряются в чайных или столовых ложках. В мерной таблице указано количество граммов, содержащихся в чайной/столовой ложке.ЖидкостиДля приготовления большинства блюд нужна какая-либо жидкость, например вода или молоко. В этом случае при единице измерения "один стакан" предполагается, что емкость должна быть наполнена ингредиентом до краев.Твердые продуктыПод твердыми продуктами, количество граммов у которых можно измерить в граненом стакане, подразумеваются ягоды, сухофрукты, орехи и т. д. Отмеряя орехи, следует помнить, что рубленые ядра более плотно распределятся в граненом стакане, поэтому и вес будет больше. В таком случае в рецептах, где требуется определенное количество граммов, лучше измерить цельные орехи, а потом их порубить.Продукты вязкой консистенцииПродукты вязкой консистенции, такие как сметана, сгущенное молоко, мед, варенье или пюре, надо накладывать в стакан так, чтобы образовывалась "горка".
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общество, продукты, пища
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чтобы приготовить блюдо по рецепту, нужно представлять, сколько граммов того или иного продукта содержится в одном граненом стакане объемом 250 миллилитров, столовой или чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество воды, крупы, муки, сахара и других ингредиентов с помощью таблицы, как правильно пользоваться мерным стаканом — в материале РИА Новости.
О граненом стакане
Граненый стакан используется не только для употребления напитков, но и для измерения продуктов в процессе приготовления блюд. Во многих кулинарных рецептах единицей меры является "один стакан". Обычно имеется в виду именно его граненая разновидность.
Распространено мнение, что такая посуда появилась в эпоху правления Петра I. Но граненый стакан в привычном виде впервые был выпущен в советское время, 11 сентября 1943 года, на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный
. Считается, что к разработке его дизайна была причастна Вера Мухина
, автор скульптуры "Рабочий и колхозница".
Широкий ободок стакана позволяет хорошо и быстро вымывать его края, из-за чего в прошлом столетии он пользовался большой популярностью в кафетериях, столовых и других заведениях общепита. К тому же в процессе изготовления такой посуды применяется обжиг, вследствие чего стекло становится максимально прочным, а риск повреждения самого изделия сводится к минимуму.
Объем и вес
Самый обыкновенный граненый стакан с каймой вмещает 250 миллилитров жидкости (при заполнении до краев). В точности рассчитать объем можно с помощью специального мерного стакана, переливая воду из одного в другой или же настроив кухонные весы на режим измерения "в граммах".
Пустой граненый стакан весит около 230 граммов.
Сколько граммов в стакане
Так как у каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем, граненый стакан вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Именно поэтому необходимо иметь под рукой мерную таблицу — ее использование облегчает приготовление любого блюда по рецепту. Таблица мер — это специальный сводный график, в котором указаны вид продукта и вес, который вмещается в граненый стакан.
Сыпучие продукты
При измерении сыпучих продуктов важно соблюдать несколько правил:
1Крупы следует брать исключительно в сухом виде.
2После того как продукт насыпан в стакан, не нужно встряхивать его или утрамбовывать. Содержимое должно просто равномерно распределиться в емкости, только в этом случае результат будет наиболее точным.
При пользовании мерными таблицами важно понимать, что в рецептах под "одним стаканом" подразумевается граненый стакан, наполненный не до краев, а до ободка.
Название сыпучего продукта
Количество граммов в граненом стакане (до ободка)
Сахар-песок
160
Соль
260
Сода
160
Лимонная кислота
250
Сахарная пудра
140
Крахмал
130
Молотые сухари
110
Мука пшеничная
130
Мука ржаная
140
Крупа гречневая
170
Крупа перловая
175
Крупа ячневая
145
Крупа манная
160
Название сыпучего продукта
Количество граммов в граненом стакане (до ободка)
Рис
150
Мак
125
Пшено
180
Фасоль
175
Лущеный горох
185
Овсяные хлопья
70
Какао-порошок
130
Изюм
155
Специи и приправы
Специи и пряности в рецептах обычно измеряются в чайных или столовых ложках. В мерной таблице указано количество граммов, содержащихся в чайной/столовой ложке.
Название специи/приправы
Количество граммов в столовой ложке
Количество граммов в чайной ложке
Горчица
25
4
Корица
20
8
Перец черный молотый
11
5,5
Перец красный молотый
—
1,5
Гвоздика молотая
15
3
Гвоздика
20
4
Жидкости
Для приготовления большинства блюд нужна какая-либо жидкость, например вода или молоко. В этом случае при единице измерения "один стакан" предполагается, что емкость должна быть наполнена ингредиентом до краев.
Название жидкого продукта
Количество миллилитров в стакане (до краев)
Вода
250
Молоко
250
Кефир/ряженка
260
Растопленное масло животного происхождения
240
Растопленное масло растительного происхождения (маргарин)
230
Сливки (густые)
250
Уксус
250
Твердые продукты
Под твердыми продуктами, количество граммов у которых можно измерить в граненом стакане, подразумеваются ягоды, сухофрукты, орехи и т. д. Отмеряя орехи, следует помнить, что рубленые ядра более плотно распределятся в граненом стакане, поэтому и вес будет больше. В таком случае в рецептах, где требуется определенное количество граммов, лучше измерить цельные орехи, а потом их порубить.
Название твердого продукта
Количество граммов (в граненом стакане до краев)
Сушеные яблоки
70
Сушеные сливы
150
Сушеная черника
130
Голубика
200
Вишня
170-190
Черешня
170-190
Брусника
140
Черника
260
Ежевика
190
Крыжовник
210
Клюква
145
Малина
160-180
Клубника
150
Смородина
175
Название твердого продукта
Количество граммов (в граненом стакане до краев)
Арахис
175
Фундук
160
Кедровые орехи
140
Миндаль
160
Продукты вязкой консистенции
Продукты вязкой консистенции, такие как сметана, сгущенное молоко, мед, варенье или пюре, надо накладывать в стакан так, чтобы образовывалась "горка".
Название вязкого продукта
Количество граммов в граненом стакане (до краев)
Сметана
210
Сгущенное молоко
220
Варенье
275
Ягодное/фруктовое пюре
290
Мед
260
Томатная паста
250
Майонез
210
Йогурт
200