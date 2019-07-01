Биография Веры Мухиной

Советский скульптор Вера Игнатьевна Мухина родилась 1 июля (19 июня по старому стилю) 1889 года в Риге (Российская империя, ныне Латвия).

Ее отец происходил из богатого купеческого рода заводчиков и торговцев пенькой, мать умерла, когда девочке было полтора года. После смерти супруги отец с детьми переехал в Феодосию.

У местного гимназического учителя рисования Вера Мухина получила первые уроки рисунка и живописи . Под его руководством она копировала в галерее Ивана Айвазовского картины известного мариниста, писала пейзажи. После смерти отца опекуны забрали детей в Курск. В начале 1900-х годов после окончания гимназии в Курске Мухина переехала в Москву.

Во Франции Мухина создала первые профессиональные этюды: "Сидящий мальчик" (1912) и "Сидящая фигура" (1913).

Летом 1914 года Мухина отправилась в путешествие по Италии, где изучала скульптуру и живопись Ренессанса.

В 1914-1918 годах во время Первой мировой войны Вера Мухина безвозмездно работала сестрой милосердия в московском военном госпитале. В 1916 году она выходила больного тифом раненого офицера доктора Алексея Замкова, в 1918 году вышла за него замуж. В 1920 году в семье родился сын Всеволод.

В это время Мухина создала первые самостоятельные работы – "Пьета" (1916), "Памятник Освобожденному труду" (1919), "Памятник Революции" (1919) – были пластичны и показывали стремление скульптора к образу, символу.

В 1916 году по эскизам театрального модельера Александры Экстер она делала декоративное лепное обрамление сцены Камерного театра по мотивам древнегреческого искусства для спектакля "Фамира-Кифаред" в постановке Александра Таирова, под ее же руководством работала над театральными костюмами для спектаклей "Ужин шуток" Сема Бенелли и "Роза и крест" Александра Блока.

В 1920-х годах Мухина работала с модельером Надеждой Ламановой, которая прежде одевала царскую семью. В 1925 году Ламанова и Мухина издали альбом моделей "Искусство в быту". В том же году их пригласили представлять холщовые и льняные платья с деревянными пуговицами на Всемирной выставке в Париже, где их "крестьянская" коллекция получила Гран-при.

Как дизайнер Мухина оформляла советские павильоны на меховой и книжной международных выставках.

Как скульптор в 1920-х годах она создала работы "Пламя революции", "Юлия" и "Ветер". Большой успех имела ее скульптура "Крестьянка", которая в 1934 году экспонировалась в Венеции, затем была продана в музей Триеста, а позже попала в Ватикан.

Помимо скульптуры и дизайна в 1926-1927 годах Вера Мухина занималась преподавательской деятельностью в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова), в 1926-1930 годах – в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН).

В 1930 году Мухина вместе с супругом была арестована и освобождена только после личного вмешательства писателя Максима Горького. Причиной стал донос на мужа Мухиной – Алексея Замкова, который создал в то время первый промышленный гормональный препарат "Гравидан".

В результате Замков был выслан на три года в Воронеж, куда вместе с мужем отправилась и Мухина, хотя ей было позволено остаться в столице. В Москву супруги вернулись в 1932 году.

С 1930-х годов Мухина занималась проблемами синтеза искусств. Результат этих поисков стала 24-метровая скульптурная группа "Рабочий и колхозница", увенчавшая советский павильон на Всемирной выставке 1937 года в Париже.

После триумфа во Франции было принято решение установить скульптуру у входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку , ставшую впоследствии ВДНХ СССР и ВВЦ. В середине 1940-х годов она стала эмблемой киностудии "Мосфильм".

В 1938-1939 годах Мухина работала над памятником Максиму Горькому, который был установлен в Нижнем Новгороде, в то время переименованном в город Горький.

В 1939 году она создала декоративную группу "Хлеб" для выставки "Пищевая индустрия".

В 1940-х годах Мухина много работала над станковыми бюстами ("Б.А. Юсупов" и "И.Л. Хижняк", 1942 и 1947), создала серию психологически выразительных портретов московских врачей, ученых, артистов, деятелей культуры – хирурга Сергея Юдина (1940), балерины Галины Улановой (1941), академика Алексея Крылова (1945), дирижера Евгения Мравинского (1945).

В послевоенный период Вера Мухина работала над памятником Максиму Горькому, который был завершен в 1951 году и установлен на площади Белорусского вокзала в Москве. Конкурс на создание памятника выиграл скульптор Иван Шадр, который разработал проект, но не успел его завершить.

В 1950 году Вера Мухина создала многофигурную композицию "Требуем мира!", в 1950-1952 годах – скульптуру "Наука", установленную на фасаде здания Московского государственного университета.

Мухина неоднократно выступала как теоретик скульптуры, часто обращалась к новым материалам, разрабатывала технику полихромной пластики. Она была мастером широкого профиля – помимо проектов одежды и рисунки для тканей, оформления выставок она создавала промышленную графику, изделия из фарфора и художественного стекла, выполняла театрально-декорационные работы (эскизы костюмов к постановке "Электры" Софокла в Театре имени Е. Вахтангова, 1944). Мухина также принимала участие в оформлении станции Московского метро "Семеновская".

С 1940 года скульптор сотрудничала с экспериментальным цехом при зеркальной фабрике в Ленинграде. По ее эскизам и методикам создавались вазы, статуэтки и скульптурные портреты.

Мухина разработала дизайн полулитровой пивной кружки для советского общепита. Также ей приписывают и авторство созданного для первых посудомоечных машин граненого стакана.

Последним творением мастера стал памятник композитору Петру Чайковскому у входа в Московскую консерваторию, который был установлен в 1954 году.

Творчество Мухиной было отмечено различными наградами и званиями . В 1943 году ей было присвоено звание Народный художник СССР. В 1947 году она стала действительным членом Академии художеств СССР. Мухина была награждена пятью Государственными премиями СССР (1941, 1943, 1946, 1951, 1952).

6 октября 1953 года Вера Мухина скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

В Москве в сквере на пересечении улицы Пречистенки и Пречистенского переулка был открыт памятник Вере Мухиной.