https://ria.ru/20211110/lozhki-1758265849.html

Как измерить продукты без весов: сколько граммов в ложке

Сколько грамм в столовой и чайной ложке: с горкой и без, таблица

Как измерить продукты без весов: сколько граммов в ложке

Чтобы правильно приготовить блюдо, важно понимать, сколько граммов продуктов в столовой и чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество жидких, сыпучих и... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:20

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2021-11-10T11:20

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Чтобы правильно приготовить блюдо, важно понимать, сколько граммов продуктов в столовой и чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество жидких, сыпучих и вязких ингредиентов с помощью таблиц мер, сколько граммов в ложке соли и сахара и других специй - в материале РИА Новости.Сколько граммов в ложкеПомимо граненого стакана для удобства в различных рецептах можно найти и такую единицу измерения как ложка (маленькая/большая).У каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем и вес, поэтому столовая или чайная ложка вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Во время приготовления блюда под рукой всегда лучше иметь таблицу мер, которая облегчит процесс. Мерная таблица содержит сведения о максимальном объеме каждого продукта, который вмещается в какую-либо емкость, в частности, в чайную и столовую ложку.СтоловаяВ большинстве рецептов помимо понятных единиц измерения, таких как штуки и граммы, встречаются обозначения нестандартизированные. Например, “две столовые ложки”. На самом деле так пишется специально для того, чтобы не приходилось доставать лишний раз во время готовки кухонные весы и можно было легко рассчитать все с помощью подручных средств.Однако иногда в рецептах встречается и обозначение “пол столовой ложки”, и “ложка без горки”. В таком случае можно мысленно убрать чуть меньше половины указанной в мерных таблицах граммовки для конкретного ингредиента или просто заполнить продуктом прибор до краев.Сыпучие продуктыДля чистоты измерений и во избежание погрешностей нужно хранить любые сыпучие продукты при нормальной температуре и влажности воздуха. Слежавшийся или отсыревший продукт имеет другую плотность и соотношение веса и объема. Также важно учитывать индивидуальные свойства ингредиента: мука, например, после просеивания будет легче, чем до него.Обычно сыпучими продуктами заполняют ложку с небольшой горкой, что учитывается в мерных таблицах.Жидкие и вязкие продуктыЖидкие продукты налить с горкой просто невозможно, поэтому по умолчанию в рецептах подразумевается объем до краев.ЧайнаяЕсли продукта для приготовления блюда надо взять немного, буквально несколько граммов или щепоток, то легче всего измерять количество ингредиента в чайных ложках. Чаще этот столовый прибор используют для измерения соли, специй, приправ и т.д., то есть того, что нужно в небольшом объеме.Сыпучие продуктыЧайную ложку, так же как и столовую, заполняют продуктом с образованием маленькой горки. Соль в рецептах фигурирует практически всегда. Поэтому важно понимать, что эта специя с более крупными кристаллами весит около 10 г в чайной ложке, с более мелкими - до 8 г.Жидкие и вязкие продуктыВажно понимать, что многие жидкости в зависимости от концентрации активного вещества будут иметь разную плотность и вес, соответственно (например, чем выше концентрация уксуса, тем он “тяжелее”). Растительные масла рекомендуют хранить при комнатной температуре, так как в охлажденном виде они становятся “легче”.Граммы в ложкахНесмотря на то, что каждый продукт имеет индивидуальную плотность, у чайной и столовой ложки наполняемость плюс-минус стабильная. Из-за особенностей дизайна эти цифры могут немного отличаться, ведь ложки бывают чуть больше и чуть меньше, глубокими или плоскими, овальной или округлой формы. Но для большинства рецептов эта разница не критична.СтоловаяБольшая столовая ложка имеет стандартные 7 см в длине и 4 см в ширине. Она вмещает в себя в среднем около 20 г сыпучего продукта и 18 мл воды, нюансы зависят от вида ингредиента. Вот именно такую ложку и упоминают в кулинарии. Если дома нет стандартной ложки, тогда можно взять любую другую и замерить, переложив или перелив продукт в какой-нибудь сосуд, объем которого известен. Сосчитав количество ложек, потребовавшихся для заполнения емкости, легко узнать, сколько продукта в граммах помещается в конкретном столовом приборе.ЧайнаяСтандартизированная маленькая чайная ложка в длину составляет от 12 до 13 см, в ширину достигает около 1,5 см. Получается, что ее средняя вместительность для сыпучего продукта равна 6-7 г, для жидкостей - 5 мл.Соответственно, если в рецепте указано “пол чайной ложки”, то в прибор стандартных размеров поместится около 2-3 г. Остальные нюансы измерений зависят уже от вида самого ингредиента и его плотности.

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https://ria.ru/20211013/shtrudel-1754254714.html

https://ria.ru/20210907/china-recipes-1748851940.html

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