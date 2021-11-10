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Как измерить продукты без весов: сколько граммов в ложке
Сколько грамм в столовой и чайной ложке: с горкой и без, таблица
Как измерить продукты без весов: сколько граммов в ложке
Чтобы правильно приготовить блюдо, важно понимать, сколько граммов продуктов в столовой и чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество жидких, сыпучих и... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:20
2021-11-10T11:20
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Чтобы правильно приготовить блюдо, важно понимать, сколько граммов продуктов в столовой и чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество жидких, сыпучих и вязких ингредиентов с помощью таблиц мер, сколько граммов в ложке соли и сахара и других специй - в материале РИА Новости.Сколько граммов в ложкеПомимо граненого стакана для удобства в различных рецептах можно найти и такую единицу измерения как ложка (маленькая/большая).У каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем и вес, поэтому столовая или чайная ложка вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Во время приготовления блюда под рукой всегда лучше иметь таблицу мер, которая облегчит процесс. Мерная таблица содержит сведения о максимальном объеме каждого продукта, который вмещается в какую-либо емкость, в частности, в чайную и столовую ложку.СтоловаяВ большинстве рецептов помимо понятных единиц измерения, таких как штуки и граммы, встречаются обозначения нестандартизированные. Например, “две столовые ложки”. На самом деле так пишется специально для того, чтобы не приходилось доставать лишний раз во время готовки кухонные весы и можно было легко рассчитать все с помощью подручных средств.Однако иногда в рецептах встречается и обозначение “пол столовой ложки”, и “ложка без горки”. В таком случае можно мысленно убрать чуть меньше половины указанной в мерных таблицах граммовки для конкретного ингредиента или просто заполнить продуктом прибор до краев.Сыпучие продуктыДля чистоты измерений и во избежание погрешностей нужно хранить любые сыпучие продукты при нормальной температуре и влажности воздуха. Слежавшийся или отсыревший продукт имеет другую плотность и соотношение веса и объема. Также важно учитывать индивидуальные свойства ингредиента: мука, например, после просеивания будет легче, чем до него.Обычно сыпучими продуктами заполняют ложку с небольшой горкой, что учитывается в мерных таблицах.Жидкие и вязкие продуктыЖидкие продукты налить с горкой просто невозможно, поэтому по умолчанию в рецептах подразумевается объем до краев.ЧайнаяЕсли продукта для приготовления блюда надо взять немного, буквально несколько граммов или щепоток, то легче всего измерять количество ингредиента в чайных ложках. Чаще этот столовый прибор используют для измерения соли, специй, приправ и т.д., то есть того, что нужно в небольшом объеме.Сыпучие продуктыЧайную ложку, так же как и столовую, заполняют продуктом с образованием маленькой горки. Соль в рецептах фигурирует практически всегда. Поэтому важно понимать, что эта специя с более крупными кристаллами весит около 10 г в чайной ложке, с более мелкими - до 8 г.Жидкие и вязкие продуктыВажно понимать, что многие жидкости в зависимости от концентрации активного вещества будут иметь разную плотность и вес, соответственно (например, чем выше концентрация уксуса, тем он “тяжелее”). Растительные масла рекомендуют хранить при комнатной температуре, так как в охлажденном виде они становятся “легче”.Граммы в ложкахНесмотря на то, что каждый продукт имеет индивидуальную плотность, у чайной и столовой ложки наполняемость плюс-минус стабильная. Из-за особенностей дизайна эти цифры могут немного отличаться, ведь ложки бывают чуть больше и чуть меньше, глубокими или плоскими, овальной или округлой формы. Но для большинства рецептов эта разница не критична.СтоловаяБольшая столовая ложка имеет стандартные 7 см в длине и 4 см в ширине. Она вмещает в себя в среднем около 20 г сыпучего продукта и 18 мл воды, нюансы зависят от вида ингредиента. Вот именно такую ложку и упоминают в кулинарии. Если дома нет стандартной ложки, тогда можно взять любую другую и замерить, переложив или перелив продукт в какой-нибудь сосуд, объем которого известен. Сосчитав количество ложек, потребовавшихся для заполнения емкости, легко узнать, сколько продукта в граммах помещается в конкретном столовом приборе.ЧайнаяСтандартизированная маленькая чайная ложка в длину составляет от 12 до 13 см, в ширину достигает около 1,5 см. Получается, что ее средняя вместительность для сыпучего продукта равна 6-7 г, для жидкостей - 5 мл.Соответственно, если в рецепте указано “пол чайной ложки”, то в прибор стандартных размеров поместится около 2-3 г. Остальные нюансы измерений зависят уже от вида самого ингредиента и его плотности.
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11:20 10.11.2021
 

Как измерить продукты без весов: сколько граммов в ложке

© Depositphotos / OrwaldКрупы
Крупы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / Orwald
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Чтобы правильно приготовить блюдо, важно понимать, сколько граммов продуктов в столовой и чайной ложке. Как рассчитать необходимое количество жидких, сыпучих и вязких ингредиентов с помощью таблиц мер, сколько граммов в ложке соли и сахара и других специй - в материале РИА Новости.

Сколько граммов в ложке

Помимо граненого стакана для удобства в различных рецептах можно найти и такую единицу измерения как ложка (маленькая/большая).
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Читаем рецепты правильно: сколько граммов продуктов в стакане — таблица мер
У каждого вещества свой показатель плотности, который напрямую влияет на объем и вес, поэтому столовая или чайная ложка вмещает в себя разное количество граммов в зависимости от вида продукта. Во время приготовления блюда под рукой всегда лучше иметь таблицу мер, которая облегчит процесс. Мерная таблица содержит сведения о максимальном объеме каждого продукта, который вмещается в какую-либо емкость, в частности, в чайную и столовую ложку.

Столовая

В большинстве рецептов помимо понятных единиц измерения, таких как штуки и граммы, встречаются обозначения нестандартизированные. Например, “две столовые ложки”. На самом деле так пишется специально для того, чтобы не приходилось доставать лишний раз во время готовки кухонные весы и можно было легко рассчитать все с помощью подручных средств.
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Однако иногда в рецептах встречается и обозначение “пол столовой ложки”, и “ложка без горки”. В таком случае можно мысленно убрать чуть меньше половины указанной в мерных таблицах граммовки для конкретного ингредиента или просто заполнить продуктом прибор до краев.

Сыпучие продукты

Для чистоты измерений и во избежание погрешностей нужно хранить любые сыпучие продукты при нормальной температуре и влажности воздуха. Слежавшийся или отсыревший продукт имеет другую плотность и соотношение веса и объема. Также важно учитывать индивидуальные свойства ингредиента: мука, например, после просеивания будет легче, чем до него.
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Обычно сыпучими продуктами заполняют ложку с небольшой горкой, что учитывается в мерных таблицах.

Название сыпучего продукта

Количество граммов в столовой ложке (с горкой)

Количество граммов в столовой ложке (без горки)

Мука

30

15

Соль

30

20

Сахар

25

20

Гречневая крупа

25

18

Манная крупа

16

10

Рисовая крупа

30

20

Горох

29

23

Крахмал

30

20

Какао-порошок

15

10

Дрожжи

12

8

Жидкие и вязкие продукты

Жидкие продукты налить с горкой просто невозможно, поэтому по умолчанию в рецептах подразумевается объем до краев.

Название жидкого/вязкого продукта

Количество граммов в столовой ложке

Вода

15

Молоко

15

Растительное масло

17

Сливки

15

Кефир

18

Йогурт

15

Соевый соус

15

Сгущенное молоко

30

Уксус

15

Варенье

50

Мед

30

Сметана

18

Чайная

Если продукта для приготовления блюда надо взять немного, буквально несколько граммов или щепоток, то легче всего измерять количество ингредиента в чайных ложках. Чаще этот столовый прибор используют для измерения соли, специй, приправ и т.д., то есть того, что нужно в небольшом объеме.
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Сыпучие продукты

Чайную ложку, так же как и столовую, заполняют продуктом с образованием маленькой горки. Соль в рецептах фигурирует практически всегда. Поэтому важно понимать, что эта специя с более крупными кристаллами весит около 10 г в чайной ложке, с более мелкими - до 8 г.

Название сыпучего продукта

Количество граммов в чайной ложке(с горкой)

Количество граммов в чайной ложке (без горки)

Мука

9

6

Соль

10

7

Сахар

7

5

Сахарная пудра

10

7

Крахмал

10

3

Разрыхлитель

5

3

Лимонная кислота

7

5

Сода

12

8

Дрожжи

4

2

Кофе молотый

6

3

Сухой желатин

5

3

Гречневая крупа

7

4

Манная крупа

7

4

Рисовая крупа

8

6

Какао-порошок

5

3

Корица молотая

8

3

Мак

5

3

Жидкие и вязкие продукты

© Pixabay / Steve BuissinneМед
Мед - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / Steve Buissinne
Мед
Важно понимать, что многие жидкости в зависимости от концентрации активного вещества будут иметь разную плотность и вес, соответственно (например, чем выше концентрация уксуса, тем он “тяжелее”). Растительные масла рекомендуют хранить при комнатной температуре, так как в охлажденном виде они становятся “легче”.

Название жидкого/вязкого продукта

Количество граммов в чайной ложке

Вода

5

Молоко

5

Растительное масло

4

Сливки

5

Кефир

6

Йогурт

5

Соевый соус

5

Сгущенное молоко

12

Уксус

5

Варенье

15

Мед

7

Сметана

10

Томатная паста

10

Майонез

8

Граммы в ложках

Несмотря на то, что каждый продукт имеет индивидуальную плотность, у чайной и столовой ложки наполняемость плюс-минус стабильная. Из-за особенностей дизайна эти цифры могут немного отличаться, ведь ложки бывают чуть больше и чуть меньше, глубокими или плоскими, овальной или округлой формы. Но для большинства рецептов эта разница не критична.
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Столовая

Большая столовая ложка имеет стандартные 7 см в длине и 4 см в ширине. Она вмещает в себя в среднем около 20 г сыпучего продукта и 18 мл воды, нюансы зависят от вида ингредиента. Вот именно такую ложку и упоминают в кулинарии. Если дома нет стандартной ложки, тогда можно взять любую другую и замерить, переложив или перелив продукт в какой-нибудь сосуд, объем которого известен. Сосчитав количество ложек, потребовавшихся для заполнения емкости, легко узнать, сколько продукта в граммах помещается в конкретном столовом приборе.
© Pixabay / scheng3Рис
Рис - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / scheng3
Рис

Чайная

Стандартизированная маленькая чайная ложка в длину составляет от 12 до 13 см, в ширину достигает около 1,5 см. Получается, что ее средняя вместительность для сыпучего продукта равна 6-7 г, для жидкостей - 5 мл.
Соответственно, если в рецепте указано “пол чайной ложки”, то в прибор стандартных размеров поместится около 2-3 г. Остальные нюансы измерений зависят уже от вида самого ингредиента и его плотности.
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