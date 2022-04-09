https://ria.ru/20220409/sliva-1782657185.html

Когда и как высаживать саженцы сливы: секреты хорошего урожая

Когда сажать сливу 2022: посадка саженцев весной и осенью, правильный уход

Когда и как высаживать саженцы сливы: секреты хорошего урожая

Процесс посадки дерева сливы требует соблюдения определенных правил. Садоводы поделились рекомендациями по выращиванию и уходу за сливой. Какой сорт выбрать и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:50

2022-04-09T10:50

2022-04-09T21:12

общество

растения

россия

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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Процесс посадки дерева сливы требует соблюдения определенных правил. Садоводы поделились рекомендациями по выращиванию и уходу за сливой. Какой сорт выбрать и как понять, хороший саженец или нет, где и когда его лучше посадить – весной или осенью, как правильно обрабатывать деревце и когда ждать первый урожай - в материале РИА Новости.Посадка сливы"Корневая система сливы - поверхностная. Это является препятствием для летней высадки дерева с открытым корнем, - отмечает Альбина Павлова, агроном питомника растений "Все Сорта". - Ветер и солнце безжалостны к нему. Вероятность выживания в таких условиях минимальная, чего не скажешь о закрытой корневой системе. Саженец в контейнере можно высаживать в любой момент теплого периода. Конечно, обязателен соответствующий уход, тогда растение прекрасно приживется”.Традиционно сливу сажают осенью и весной. И у той, и у другой посадки есть свои преимущества и недостатки.Когда сажать сливуПринимая решение о наилучшем времени высадки саженца, эксперт рекомендует ориентироваться на климат в своем регионе. Осенью лучше сажать сливу в средней полосе России и южных областях. Дело в том, что с момента, когда дерево уже определено на постоянное место, до устойчивых холодов должно пройти не меньше месяца, иначе оно не успеет укорениться. Удачный период посадки: середина сентября – начало октября.По мнению Альбины Павловой, весенняя посадка уместна в регионах с более жестким климатом: в Сибири, на Урале, в Забайкалье. "Если посадить саженец до того, как распустятся почки, у него будет большой запас времени, чтобы прижиться на новом месте. Выбрать подходящий момент надо в марте, апреле", - поясняет агроном.Согласно лунному календарю, чтобы дерево хорошо чувствовало себя после определения на новое место, Луна должна быть растущей. Именно в это время ускоряются обменные процессы в надземной части растений. Когда Луна начнет убывать, следует прикормить саженец органическими составами.В таблице представлены периоды благоприятных дней для посадки сливы по месяцам и числам.Выбор сортаПриживаемость, развитие и плодоношение сливы зависят от правильно выбранного сорта. Альбина Павлова говорит о важности следующих факторов:По времени созревания плодов агроном выделяет три вида:РанниеСамые первые плоды сливы созревают в начале июля. Они ароматные и вкусные. Мякоть сладкая, тает во рту, такие сорта подходят для употребления в свежем виде. При желании можно законсервировать их, но лучше готовить пюре или сок. Для варенья дольками их мякоть слишком нежная и не будет держать форму.К ранним сортам относятся: "Заречная ранняя", "Волжская красавица", "Орловская мечта", "Кубанская ранняя", "Занятная", "Венгерка ранняя", "Неженка" (китайская).СреднеспелыеДеревья начинают плодоносить на 4-5 год. Ежегодно эти сливы созревают в августе. Обильный урожай дают обычно раз в 3-4 года. Садоводам приходится даже фиксировать ветви, чтобы они не ломались от веса плодов. Вобравшие в себя тепло летнего солнца, впитавшие все полезные вещества, они необыкновенно вкусные. Хорошо переносят транспортировку, идеальны для консервирования.Отлично себя зарекомендовали сорта: "Яичная синяя", "Яхонтовая", "Ника", "Занятная", "Ренклод Советский".ПоздниеСливы с поздним созреванием плодов радуют урожаем с конца августа до середины сентября. Плоды замечательно подходят для консервирования и хранения. Если их снять слегка недозрелыми, то можно транспортировать и реализовывать. За время доставки плоды полностью созреют. Деревья неплохо зимуют, после морозобоин быстро восстанавливаются.Садоводы ценят поздние сорта: "Болховчанка", "Ренклод колхозный", "Ренклод тамбовский".Выбор саженца"Приобретать саженцы сливы лучше в специализированных питомниках, где есть свои поля для выращивания. Это дает возможность получить растение уже пригодное к местным климатическим особенностям. Также при выборе сорта лучше брать самоплодные, если у вас нет опылителя или места под него ("Суперриор", "Елена")", - комментирует агроном "ЕТК" Ольга Промская.Если правильно выбрать саженец, первые плоды можно попробовать уже на третий-четвертый год. Альбина Павлова рекомендует обратить внимание на следующие факторы:"Обязательно нужно узнать информацию об опылении сорта. Если дерево не самоопыляемое, а относится к перекрестноопыляемым, ему нужен сосед другого сорта", - предупреждает агроном. Например, для сорта "Ренклод Ранний" опылителями являются "Красная Скороспелка", "Евразия 21", "Ренклод Терновый", "Венгерка Пулковская".Посадка в открытый грунтНикаких сложностей с посадкой саженца сливы нет, но нужно знать некоторые нюансы.Выбор почвы. Пригодные грунты: суглинистые, дерново-подзолистые, супеси. Нельзя сажать на болотистых и торфяных участках. Показатель рН нейтральный – 5,5-6.Лучшие предшественники. Важно, чтобы на участке до этого не росли сливы и их родственные культуры: алыча, терн. Можно высаживать сливу после яблони, малины, калины. Хотя опытные садоводы утверждают, что после выкорчевывания больших плодовых деревьев земле лучше отдохнуть два-три года. Идеальная ситуация, если предшественниками были огородные культуры: овощи, зелень. Подходящий вариант - посев под зиму горчицы, ржи, бобовых. Они компенсируют нехватку полезных веществ в почве.Выбор участка. Выровненная, освещенная солнцем площадка подойдет для сливы. В низинах весной скапливается холодный воздух, и деревце может пострадать от весенних заморозков.Подготовка почвы. Обязательна глубокая перекопка. Если земля недостаточно плодородна, необходимо внести в нее минеральный и органический комплексы. В яму на 2/3 засыпают заправочную смесь, состоящую из удобрений и плодородной земли. В ее состав могут входить: перегной или компост (два ведра), торф (одно ведро), суперфосфат (300 г), сернокислый калий (80 г).Подготовка саженцев к посадкеЧтобы саженец хорошо прижился, ему нужна соответствующая подготовка:Сорта-опылителиВ питомниках чаще всего предлагают самоопыляемые сорта. Агрономы отмечают, что таким деревьям не нужен сосед-опылитель. Но садоводы не хотят отказываться от саженцев с перекрестным опылением. Их привлекает морозоустойчивость растений, высокая сопротивляемость различным болезням и качество плодов. “Достаточно посадить рядом сливу другого сорта, и проблема опыления цветков решена. Мастера садового дела для экономии места просто прививают на основное дерево ветку другого сорта, - поясняет Альбина Павлова. - Есть мнение, что даже самоопыляемые сливы плодоносят лучше, если рядом саженец с другим названием”.Нежелательные соседиРост и развитие сливы будут неактивными, если близко растут следующие культуры:Некстати будут и хвойные насаждения, т.к. опавшая хвоя закисляет почву. Хорошими соседями станут алыча, вишня, персики, абрикосы, посаженные на оптимальном расстоянии. Загущенности в саду быть не должно. Среди напочвенных растений Альбина Павлова выделяет луговой мятлик и белый клевер. А вот картофель и табак могут спровоцировать заражение деревьев.Процесс посадкиПри посадке сливы необходимо выдерживать определенное расстояние между деревьями:СхемаАльбина Павлова отмечает, что можно посадить деревья ровными рядами с одинаковым интервалом. Планировка возможна свободная, приближенная к природному стилю, когда деревья растут группами. При этом нельзя забывать про положенное расстояние между саженцами. Если места в саду немного, но есть палисадник, в нем тоже уживется пара деревьев, посаженных между фасадом дома и забором.Посадка саженца производится следующим образом:Послепосадочный уход"Правильно посадить дерево очень важно, но этого недостаточно", - говорит Альбина Павлова. Нужен дальнейший уход за саженцем, только тогда он вырастет здоровым.Обрезка сливыОбрезать сливу Альбина Павлова рекомендует уже в первый год посадки. Необходимо укоротить основной ствол и боковые ветки. На следующий год ее уменьшают на одну почку от прироста. Новые побеги обрезают на 10 см, тогда стволовая часть будет постепенно утолщаться. На третий год формируют "скелет" дерева. Штамб полностью очищается, прирост прошлого года обрезают наполовину. В дальнейшем основное строение дерева желательно не трогать, только убирать загущенность, обрезать сломанные и больные ветки.Время проведения ежегодной обрезки по словам Альбины Павловой – ранняя весна, пока у дерева не началось сокодвижение.Размножение сливыТрадиционно сливу размножают тремя способами:Такой способ как размножение косточкой для получения сортового дерева не подходит. Из костянки получается замечательный подвой, на который можно привить выбранный сорт сливы.Борьба с болезнями и вредителямиСлива, как и большинство косточковых, подвержена такому заболеванию, как монилиоз. При первых признаках (ветки сохнут, покрываются бурыми пятнами) Ольга Промская рекомендует использовать препараты "Сигнум", "Абига-Пик", а перед цветением - "Скор", "Ровраль". Еще для сливы опасна ржавчина. В борьбе с ней агроном советует применять "Сигнум", "Скор", "Абига-пик" и внимательно следить за растениями на участке. Ржавчина может жить на абрикосе, персике, миндале. Промежуточный хозяин: анемона (ветреница). При коккомикозе (грибковое заболевание, поражает и листья и плоды, на них образуются пятна) помогут препараты "Топсин", "Скор", "Каптан". Осенью обязательно обработать сливу железным купоросом и убрать всю листву и плоды.Чтобы слива меньше болела и была способна противостоять вредителям, нужна целая система обработок.Не стоит забывать о народных средствах, которые безвредны и достаточно эффективны: отвар полыни, настой хвои, мыльный раствор.Ошибки в посадкеПотратив много времени и сил на посадку саженцев сливы, садовод хочет видеть результат своей работы. Но не всегда итог оправдывает ожидания. Это связано с совершением некоторых ошибок:Сбор и хранение урожаяПо словам Альбины Павловой, даже если в саду посажены деревья одного сорта, они не вызреют все сразу. Этот период может продолжаться месяц и даже полтора. Обычно это июль-август. В холодное лето можно увидеть недозревшие плоды и в сентябре."Если сбор идет только для собственных нужд, конечно, собирают плоды полной зрелости. Они слаще и ароматнее даже в консервированном виде. Когда дача далеко или планируется реализация продукта, сливы срывают чуть раньше, в период съемной зрелости", - говорит эксперт. Собирать их нужно осторожно, с минимальным повреждением воскового налета. Для хранения берут сливы с плодоножками, так они дольше будут оставаться свежими.Для транспортировки и комнатного хранения плоды укладывают в застеленные бумагой ящики, не более чем в два-три слоя, чтобы самые нижние не деформировались. Урожай хранят в кладовых помещениях с влажностью 80-90%. В холодильнике при температуре +1-4°С слива пролежит до двух-трех недель. Для морозилки ее необходимо промыть, обсушить, расфасовать в пакеты или контейнеры и заморозить. При заморозке плоды становятся более кислыми.Советы опытных огородниковЭксперты рекомендуют:

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, растения, россия