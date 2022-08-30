https://ria.ru/20220830/obrezka-1813237671.html

На кольцо или на перевод: как правильно обрезать яблоню

Обрезка яблони пошагово: как правильно обрезать, схемы для начинающих и уход после

На кольцо или на перевод: как правильно обрезать яблоню

Ежегодная обрезка плодовых деревьев необходима для их правильного развития и обильного плодоношения. Когда ее лучше всего проводить: осенью, весной или летом,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:07

2022-08-30T18:07

2022-08-30T18:07

общество

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ежегодная обрезка плодовых деревьев необходима для их правильного развития и обильного плодоношения. Когда ее лучше всего проводить: осенью, весной или летом, нужна ли зимняя обрезка и как ее сделать. Порядок действий для новичков: как обрезать яблоню в соответствии с ее возрастом и видом, - в материале РИА Новости.Обрезка яблониТакая процедура для плодовых деревьев необходима, чтобы повышать урожайность, получать здоровые плоды, обеспечивать доступ света и воздуха к кроне с помощью ее формирования, облегчать сбор урожая.Идеальная крона у яблони, к которой нужно стремиться, - длинные ветви снизу, а чем выше - тем короче.Тонкие незрелые ветки укорачивают с помощью секатора, а одревесневшие спиливают пилой. Садовый инвентарь должен быть чистым и хорошо заточенным, чтобы спил был ровным, а кора обрезалась без лохмотьев, иначе рана на дереве будет долго заживать.СрокиПроцедуру можно проводить в любое время года.Весной ее делают до распускания почек, обрезка помогает кроне правильно развиться и повышает урожай яблок. Также в это время года нужно не забыть удалить все поврежденные морозом ветви.Летом однолетние побеги прищипывают (обрезается небольшая часть), чтобы помочь им пережить зиму и не вымерзнуть.Осенью проводится санитарная обрезка: все поврежденные, гнилые, сломанные ветки удаляют. Это даст возможность яблоне легче перезимовать, не тратя силы на больные ответвления.Существует также зимняя обрезка. Ее проводят в том случае, если деревьев много и весной не было возможности осуществить эту процедуру для всех. В конце февраля, когда деревья еще находятся в глубоком сне, можно сформировать правильную крону, яблоня перенесет это легко и безболезненно. Не стоит обрезать ветви, если температура воздуха опустилась ниже - 20 градусов, иначе кора будет сильно повреждена.ВидыСуществуют различные виды обрезки, в зависимости от того, какой результат хочет получить садовод после процедуры.ФормирующаяЭтот вид необходим для того, чтобы сформировать правильную крону дерева. Формирующая обрезка проводится:В результате яблоня будет похожа на конус, у основания веток больше, а чем выше, тем меньше: у дерева должно быть несколько ветвей, образующих скелет растения, которые находятся друг от друга на расстоянии и не пересекаются. В зависимости от размера яблони количество скелетных веток должно варьироваться от двух до шести, остальные обрезают. Кроме того, садоводу важно обратить внимание на угол их роста от ствола. Если он больше 50 градусов, урожайность будет ниже, если меньше - есть вероятность повреждения ветки под весом плодов. Чтобы изменить угол роста, можно укоротить ветвь возле удачно расположенной почки. Как только дерево достигнет высоты четырех метров, центральную ветвь (вершину) следует обрезать, чтобы остановить рост яблони и упростить сбор урожая.РегулирующаяКак только дерево начало плодоносить, необходимо следить за тем, чтобы крона не становилась гуще. В противном случае снизится урожайность. Такую обрезку важно проводить регулярно, каждый год, так как молодые неразвившиеся ветки удалять легче и дереву проще справиться с таким повреждением. При срезании толстых зрелых побегов яблоня будет болеть дольше.Основные задачи регулирующей обрезки:СанитарнаяЭту процедуру можно проводить в любое время года, но чаще всего такая обрезка осуществляется осенью, во время подготовки сада к зимовке, так как деревья должны уйти в зимний сон максимально здоровыми. Бывалые садоводы советуют обрезать яблони в октябре, когда листвы уже нет и все биологические процессы замедлены.Необходимо тщательно осмотреть яблоню и найти все сухие, ослабленные и пораженные болезнями ветки, их удаляют сразу, так как они являются источником грибковых болезней и убежищем для вредителей. Также необходимо обращать внимание на стволы деревьев: все повреждения и растрескивания коры нужно зачистить и обработать медным купоросом, чтобы насекомые-вредители не смогли перезимовать под корой.Ранней весной до пробуждения почек важно снова осмотреть дерево, в это время санитарная обрезка менее интенсивная, но столь же важная. Во время зимы часть ветвей может быть повреждена морозами, сломана под тяжестью снега.В том случае, если возникла необходимость удаления веток зимой или летом, стоит обратить внимание на температуру воздуха: ниже -20 и выше +25 это делать не стоит, чтобы не навредить растению. Не желательно вырезать ветви и под дождем.ОмолаживающаяСо временем дерево стареет, его рост замедляется, а яблоки становятся мельче. Для того чтобы продлить срок жизни и плодоношения, проводится омолаживающая обрезка побегов. Во время процесса следует придерживаться следующих правил:Такой обрезке имеет смысл подвергать только деревья с крепкими скелетными ветвями и здоровым штамбом (частью ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки). После обрезки штамб нужно очистить от старой коры.Как правильно обрезать яблонюБольшинство дачников ничего не делают с садовыми деревьями, так, как и без этого они растут и плодоносят. Но при надлежащем уходе яблони будут приносить значительно больший урожай, срок жизни деревьев продлится. Для того чтобы провести обрезку, новичку нужно придерживаться определенных правил, нарушение которых может нанести вред деревьям.Необходимые инструментыДля начала необходимо запастись нужным инструментом: тонкие молодые ветки можно обрезать секатором, ветви толщиной около 3 см - сучкорезом, при обрезке старого дерева или с диаметром побегов больше 3 см лучше использовать складную пилу. Сучкорез с выдвижной рукояткой (высоторез) поможет оформить крону высокой яблони. Все инструменты должны быть чистыми и хорошо заточенными.Основные правилаОсновные правила проведения обрезки деревьев независимо от времени года:ПриемыСпособ удаления ветви зависит от того, какая ее часть обрезается и с какой целью: полное удаление, частичное укорачивание или же обрезка с целью изменения угла роста.На кольцоЭтот прием используется при полном удалении ветки. У самого основания роста каждая ветвь имеет нарост в виде кольца, в этом месте ткань активно регенерируется, поэтому срез быстро заживает. Главное, сделать ровный срез так, чтобы половина кольца осталась на стволе, а вторая ее часть - на ветке. Нельзя оставлять пенек, отступая слишком далеко от основания, иначе он высохнет, выпадет и образует дупло, а слишком близкий к стволу срез сильно травмирует дерево.На почкуВ этом случае производится частичное укорачивание ветки: необходимо выбрать подходящую почку, выше которой ветка обрезается. Прием используется для прореживания и формирования кроны. Важно сделать надрез в правильном месте: не дальше и не ближе 5 см от почки, в противном случае образуется пенек либо есть опасность повредить почку, а в результате и всю ветвь. Такие срезы заживают медленнее, чем на кольцо.В зависимости от того, какая почка выбрана ориентиром (внутренняя, смотрящая к стволу, или внешняя), результат обрезки будет разный:в первом случае можно поднять нижние и усилить скелетные ветки, загустить крону, во втором - центр дерева будет более редкий, крона расширится, увеличится количество пропускаемого света.На переводПри этом способе в качестве ориентира выступает не почка, а боковая веточка, которая растет в нужном направлении. Обрезка на перевод используется для укорачивания, прореживания и изменения направления роста ветвей. В результате усиливается рост ветки, расположенной рядом со срезом. Как и при обрезке на почку, место среза должно находиться на расстоянии 2-3 мм от основания оставляемой ветки, сам срез составляет 30 градусов с уклоном в противоположную сторону от ветки, на которую делается перевод.Схемы для начинающихСуществует несколько схем обрезки яблони:ВеснойВесной проводят обрезки любого вида, но главной задачей садовода в это время является подготовка дерева к новому сезону плодоношения:ЛетомВ это время года можно завершить то, что было не доделано весной:ОсеньюОсенняя обрезка особенно важна, это подготовка к зимовке, в это время года необходимо:ЗимойЗимой из-за отсутствия листвы можно правильно оценить состояние кроны и провести любой вид обрезки. Профессионалы считают, что это время года самое безопасное: деревья находятся в состоянии покоя, низкая температура действует в качестве анестезии, вредители и бактерии неактивны. Однако существуют и минусы: сокодвижения в дереве нет, поэтому срез не заживет, а просто будет заморожен, в морозы невозможно отличить здоровые ветки от сухих, даже если в день обрезки была подходящая температура, а на следующий день она снизилась до критических значений, место среза будет повреждено, а весной на нем может появиться гниль.Особенности в зависимости от возраста яблониНеопытные садоводы часто одинаково обрезают молодое и старое дерево, однако процессы кардинально отличаются. От того, насколько будут соблюдены правила, зависит дальнейшее развитие и плодоношение растения.ОднолетняяСамая первая обрезка молодого саженца призвана сдержать бурный рост растения и дать возможность развиваться не центральному побегу, а боковым, правильно сформировать штамб. Поэтому правила обрезки следующие:ДвухлетняяВ этом возрасте продолжают проводить формирующую и регулирующую обрезку:ТрёхлетняяТрехлетнее дерево почти сформировано благодаря предыдущей работе. Садоводу необходимо произвести с ним следующие манипуляции:ЧетырехлетняяЯблоня считается взрослой, со сформировавшейся кроной, можно заняться легкой омолаживающей обрезкой.СтараяОмолаживающая обрезка проводится весной или поздней осенью. Для того чтобы продлить срок жизни дерева и повысить плодоношение, необходимо:Если яблоне больше восьми лет, нельзя проводить обрезку за один раз, дерево не вынесет обрезки большой части вегетативной массы. Этот процесс необходимо разделить на несколько лет (два-три года).Нюансы разных видов яблоньУ разных видов яблонь обрезка имеет свои нюансы. Особенно отличается этот процесс у карликовых деревьев и декоративных.КарликовыеТакая яблоня получается с помощью прививки сортового черенка на карликовый подвой, она сохраняет все признаки донора, кроме высоты, и дает хороший урожай. Но без ежегодной обрезки быстро перестает плодоносить, поэтому нужно:У таких деревьев нельзя обрезать ветки на кольцо, просто укорачивать их, даже если они не вписываются в схему кроны. А контролировать урожайность, чтобы не было перегруза веток, можно удаляя цветочные почки.ДекоративнаяОбрезку декоративных яблонь проводят редко и осторожно, деревья этого не любят и плохо переносят. Тем более, обычно их крона сама по себе имеет привлекательный вид. Если она слишком загущена или дерево старое, можно провести регулирующую или омолаживающую обрезку. Для этого необходимо удалить поврежденные и сухие ветви, все, которые растут внутрь кроны, и убрать перекрещивающиеся заросли.ПривитыеОбрезка привитой яблони ничем не отличается от обычной, другое дело, если дерево перепривито. В этом случае процедура проводится весной следующего года после перепрививки:Уход после обрезкиОбрезка - это стресс для дерева, поэтому оно нуждается в дополнительном уходе: обильном поливе и подкормке. Если процесс проводился весной, яблоне потребуются удобрения, содержащие фосфор, калий и азот. После осенней обрезки азот следует исключить, так как он вызывает развитие новых побегов, которые могут вымерзнуть зимой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество