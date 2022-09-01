Маринованные, без косточек, с чесноком: рецепты заготовки слив на зиму

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Существует множество рецептов заготовки слив на зиму, в том числе - в виде варенья и компотов, не требующие стерилизации, в сиропе и без косточек. Как подготовить сливы к длительному хранения и простые рецепты вкусных заготовок - в материале РИА Новости.
Заготовка сливы на зиму
Сочные спелые плоды сливы радуют не только своим вкусом, но и солидным набором полезных элементов. Калорий в них немного (чуть менее полусотни на 100 граммов продукта), а вот витаминов (таких как А, С), макро- и микроэлементов (кальций, калий, магний и других), клетчатки и антиоксидантов много. Именно поэтому слива считается полезным продуктом для правильного пищеварения, здоровья сердечно-сосудистой системы и даже настроения.
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Сливы максимально полезны в свежем виде, однако остаются в таком состоянии недолго. Продлить срок хранения урожая помогают различные заготовки, которые несложно сделать в домашних условиях.
Как подготовить сливу в домашних условиях
Для домашних заготовок стоит использовать только хорошие, полностью созревшие, не подгнившие и не начавшие портиться плоды. Сливы предварительно нужно перебрать, при необходимости убрать плодоножку и, конечно, вымыть.
Многие предпочитают использовать заготовках сливы без косточек. Если плоды спелые и мягкие, нужно лишь разрезать или разделить руками сливу пополам вдоль, а потом аккуратно извлечь косточку. Можно попробовать сделать это и при помощи корпуса от ручки (без стержня) или простого карандаша. Для этого сливу нужно держать аккуратно, но крепко, приставить тупой конец “инструмента” к широкой части плода и надавить.
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Если слива спелая, то косточка отделяется без проблем. Однако если надавить чересчур сильно, то плод рискует деформироваться. В любом случае, подобный процесс требует определенной сноровки.
Простые рецепты и вкусные заготовки
Для того, чтобы наслаждаться вкусом выращенного урожая на протяжении всей зимы, сливы можно превратить в джем или варенье, отправить на сушку или замариновать, использовать как основу для компота либо заморозить подготовленные плоды в морозильной камере.
Консервированные сливы
Приготовление домашней консервации из слив - один из наиболее доступных и не очень трудоемких способов надолго сохранить плоды. Один из самых простых рецептов включает в себя только сами сливы. сахар и воду для приготовления сладкого сиропа.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
1 кг
сливы
500 г
сахар
2-3 л
вода
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
65 ккал
Углеводы
17 г
Приготовление
1
Банки предварительно вымыть и простерилизовать.
2
Сливы тщательно вымыть и разрезать пополам, удалив косточки.
3
В кастрюле сварить сироп, смешав сахар с водой до полного растворения. Его можно взять меньше, если сливы сладкие. Если же плоды с кислинкой, а хочется получить на выходе сладкий продукт, то сироп можно сделать более сахарным.
4
Разложить половинки слив по банкам и залить получившимся сиропом. При желании в каждую емкость добавить молотую корицу или гвоздику. Банки закатать.
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Маринованные сливы в банке
Еще один вариант домашних заготовок - это сливы маринованные, которые отличаются необычным пряным вкусом. Они могут служить оригинальным гарниром, например, к блюдам из мяса, а также подаваться к столу в качестве закуски. Для приготовления маринованных слив можно использовать даже чуть недозрелые плоды.
Маринованные сливы без стерилизации и косточек
Мариновать сливы можно без косточек, для этого их нужно аккуратно удалить. Можно и оставить, но тогда стоит предварительно проколоть плоды в нескольких местах зубочисткой, чтобы они не лопнули от контакта с кипятком. Время готовки: от 1 до нескольких дней
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Ингредиенты
1,5 г
слива
200-300 г
сахар
100-150 мл
уксус столовый
1 л
вода
по вкусу
специи (перец, гвоздика, лавровый лист)
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
58 ккал
Углеводы
14 г
Приготовление
1
Сливы вымыть, удалить косточки, разложить плоды по банкам
2
Приготовить маринад, добавив в воду сахар и уксус.
3
Специи (перец горошком, гвоздика, лавровый лист) разложить по банкам вместе со сливами.
4
Получившимся маринадом залить сливы, оставить на несколько часов (некоторые оставляют до суток) до остывания.
5
Слить маринад в кастрюлю и снова довести до кипения, а после вновь залить им плоды. Повторить процедуру как минимум три раза.
6
Закрыть банки крышками и убрать сливы на хранение.
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Маринованные сливы с помидорами
Маринованные помидоры хорошо знакомы практически всем. А вот комбинация “сливы + помидоры” известна далеко не каждому.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
200 г
сливы
500 г
помидоры
1-2 шт.
зубчики чеснока
по вкусу
пряности
1 л
вода
2 ст. л.
сахар
1 ст. л.
соль
2 ст. л.
уксус
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
40 ккал
Углеводы
8,8 г
Приготовление
1
Помидоры и сливы помыть, из слив удалить косточки.
2
Приготовить маринад (вода+сахар+соль+уксус).
3
На дно каждой банки положить нарезанный чеснок, несколько горошин перца, лавровый лист, пару гвоздичек.
4
Плоды вместе с пряностями несколько раз залить кипящим маринадом, а после последней процедуры - закрыть и поместить в место хранения.
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Маринованные сливы с чесноком
Для реализации такого рецепта лучше выбирать спелые, но крепкие сливы, которые после удаления косточки будут держать форму. Время готовки: до суток
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
20 мин.
Ингредиенты
1 кг
сливы
1 шт.
головка чеснока
по вкусу
пряности (душистый перец, гвоздика)
1 л
вода
2 ст. л.
сахар
1 ст. л.
соль
2 ст. л.
уксус
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
44 ккал
Углеводы
10,2 г
Приготовление
1
Сливы вымыть. Максимально осторожно изъять косточки, а вместо них внутрь каждой сливы поместить зубчик чеснока.
2
Фаршированные чесноком плоды разложить по заранее подготовленным банкам.
3
Залить маринадом сливы в банках.
4
Оставить на несколько часов, после чего повторить процедуру еще несколько раз.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКолосья с зерном риса, выращенные на селекционных полях Федерального научного центра риса (ФНЦ риса) в Краснодарском крае
Колосья с зерном риса, выращенные на селекционных полях Федерального научного центра риса (ФНЦ риса) в Краснодарском крае
Соус ткемали из сливы
Знаменитый грузинский соус ткемали служит прекрасным дополнением как к мясным деликатесам, так и к блюдам из овощей. Он обладает характерным кисло-сладким вкусом, а его приготовление невозможно без целого букета специй. В классическом рецепте ведущая роль отведена сливе сорта ткемали, которая также известна как алыча.
Категория
Соус
Сложность
Средне
Время подготовки
25 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
сливы
7 г
соль
1 ст. л.
сахар
8-10 г
зубчики чеснока
1 шт.
небольшой стручок острого перца
по вкусу
укроп, кинза, кориандр, мята омбало, орегано
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
65 ккал
Белки
1,3 г
Углеводы
15 г
Приготовление
1
Сливы вымыть, сложить в кастрюлю и, залив водой, отправить на огонь.
2
Когда плоды станут мягкими, воду слить, а сами сливы - размять в пюре, удалив шкурку и косточки.
3
В пюре добавить мелко нарезанный чеснок, перец, измельченную зелень, посолить и всыпать сахар.
4
Варить 5-10 минут, после этого соус готов к употреблению.
Слива в сиропе с косточками
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1 кг
сливы
1 л
вода
500 г
сахар
1 шт.
палочка корицы
по вкусу
гвоздика
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
96 ккал
Углеводы
24 г
Приготовление
1
Подготовленные к консервации плоды разложить по банкам.
2
Добавить к сливам специи.
3
Приготовить сироп. Для этого сахар залить водой и довести до кипения, помешивая до полного растворения.
4
Сиропом залить сливы в банках.
Компот из сливы
Для него можно использовать плоды с косточками или без. Но нужно помнить: консервацию из целых слив не рекомендуется хранить больше года из-за содержащейся в косточках синильной кислоты.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
25 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
500 г
сливы
1 л
вода
300 г
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
78 ккал
Углеводы
19 г
Приготовление
1
Сливы помыть, проткнуть в нескольких местах зубочисткой, заполнить банки примерно наполовину.
2
Сахар залить с водой, оставить на среднем огне до закипания, помешивая и дожидаясь, пока растворится сахар.
3
Сиропом залить банки со сливами до самого верха.
4
Закрыть банки крышками, перевернуть их вниз крышкой и дождаться, пока полностью остынут.
5
Убрать банки на хранение.
Варенье из сливы
Любителям кисло-сладких десертов наверняка понравится вкус сливового варенья. Готовится оно достаточно быстро и легко.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
3 ч.
Ингредиенты
1 кг
сливы
1 кг
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
219 ккал
Углеводы
54,5 г
Приготовление
1
Сливы перебрать, вымыть и выбрать косточки.
2
Готовые к приготовлению плоды засыпать сахаром. Оставить на пару-тройку часов, чтобы они дали сок.
3
После этого сливы поставить на небольшой огонь и варить там примерно полчаса. Варенье нужно регулярно помешивать, что оно не пригорало.
4
Готовый десерт разложить по банкам и закатать.
Джем из сливы
Сливовый джем отличается от аналогичного варенья консистенцией, больше напоминающей желе.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
сливы
1 кг
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
220 ккал
Углеводы
55 г
Приготовление
1
Сливы помыть, перетереть или пропустить через мясорубку.
2
В готовую массу добавить сахар, перемешать.
3
Основу для джема варить на небольшом огне до получения нужной консистенции: если капля не растекается по тарелке, а сохраняет форму, джем готов.
Густое повидло из сливы
Еще более густой консистенцией может похвастаться сливовое повидло, которое прекрасно подходит для приготовления выпечки и различных десертов. Лучше всего использовать для этого спелые, мягкие плоды.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
сливы
1 кг
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
219 ккал
Углеводы
54 г
Приготовление
1
Сливы вымыть, выбрать косточки и пропустить через мясорубку либо измельчить при помощи блендера.
2
Измельченные сливы смешать с сахаром.
3
Варить на медленном огне. При этом нужно следить, чтобы масса не пригорала. В среднем приготовление повидла может занимать 40 минут и больше, главное - довести его до нужной плотности.
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Заморозка слив в морозилке
Для заморозки лучше отдать предпочтение сортам сливы с более плотной мякотью (так больше шансов, что они не превратятся в малоаппетитное желе при разморозке). Не стоит нарезать сливы на мелкие кусочки: лучше аккуратно удалить косточку через продольный разрез и заморозить сливы в таком практически целом виде.
“Замораживать сливы, как и любые другие овощи/ягоды лучше всего “через поднос”. Что это значит? Выкладываем плоды на поднос, застеленный пергаментом, и отправляем в морозилку до полного замерзания. Только после этого раскладываем по пакетам. Так плоды не будут слипшимися, их можно будет легко отделять друг от друга”, - советует повар и шеф-кондитер, автор кулинарных книг Мария Шелушенко.
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Сушеные (вяленые) сливы
“Вяленые сливы - заготовка, которая не так давно стала популярной. Те, кто успел оценить этот продукт, знают, что лучше всего для этого подходят сорта со сладкой и плотной мякотью (например, сорт венгерка)”, - говорит Мария Шелушенко. Плоды на этапе подготовки нужно вымыть, разрезать на половинки и избавиться от косточек.
Сушить сливы можно как максимально “натуральным” способом - на свежем воздухе, на солнце, в хорошо проветриваемом помещении (в квартире для этого вполне может подойти балкон), так и в обычной духовке или специальной сушилке для плодов. В естественных условиях процесс займет несколько дней (сливы при этом нужно периодически переворачивать), если в ход пойдет кухонная техника - то 5-7 часов, в зависимости от размера сливы, при относительно низкой температуре (70-80 градусов).
© Depositphotos / 5PHЧернослив
© Depositphotos / 5PH
Чернослив
Приготовление вяленых слив подразумевает использование ароматных трав, таких как розмарин, тимьян, базилик и другие. Перед тем, как выложить сливы в сушилку или на противень для духовки, половинки нужно слегка посолить и присыпать травами. Когда сушеные сливы готовы, их можно уложить в баночку (или другую емкость), залить горячим оливковым маслом, добавить по вкусу чеснок и, закрыв, дать пару дней настояться.
Рецепт вяленых слив от Марии Шелушенко (рассчитан на 2-3 баночки)
Ингредиенты
2 кг
сливы красные
100 г
оливковое масло
1 г
тимьян сушеный
4 шт.
зубчики чеснока
Приготовление
1
Сливы промыть, просушить, разрезать на две части, вытащить косточки.
2
Масло смешать с тимьяном и хорошо обвалять в нем сливы.
3
Выложить сливы на пергамент, сверху разложить дольки чеснока для аромата и отправить в духовку на 7 часов при 110 градусах с приоткрытой дверью. Если есть дегидратор, то можно использовать его и завялить сливы до нужной консистенции в нем.
4
Готовые сливы разложить по стерилизованным баночкам и, если хочется сохранить заготовку на несколько недель, залить горячим оливковым маслом, закрыть банки, дать остыть при комнатной температуре и убрать в холодильник.
5
“Кстати, вяленые сливы можно заморозить. Без масла. Завялить, сложить плотно в контейнер или зип-пакет и убрать в морозилку - там они смогут храниться до следующего летнего сезона” - рассказывает Мария Шелушенко.
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Как и сколько хранить заготовки из сливы
Варенье из сливы без косточек может храниться несколько лет в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры месте.
Заметно сокращается и срок хранения продукта, который не подвергался серьезной термической обработке (например, был приготовлен без варки). Такой продукт стоит хранить в холодильнике и употребить в пищу как можно быстрее.
Несколько лет в темном и прохладном месте вполне “проживет” и надежно закрытый в стеклянные банки сливовый компот (из слив с косточками - меньше). Открытую банку следует держать в холодильнике не более одного-двух дней.
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Точный срок хранения замороженных слив зависит от температуры. Если в морозильной камере держится минус 18 градусов и ниже, то плоды могут храниться до года, если температуры держится на уровне минус 15 градусов и чуть выше - лучше съесть сливы в течение полугода.
“Хранить заготовки с косточками больше года не стоит, так как они начинают накапливать вредные вещества”, - напоминает бренд шеф-сети Williams Et Oliver Надежда Любимова.
Рецепт простого пирога из сливы
Рецептом поделилась шеф-кондитер кафе “Ферма” на ВДНХ Мария Преображенская.
Категория
Выпечка
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
4 шт.
яйцо
200 г
сахар
200 г
мука
10 г
крахмал
250 г
слива
по вкусу
корица
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
226 ккал
Белки
5,4 г
Жиры
2,7 г
Углеводы
45 г
Приготовление
1
Яйца взбить с сахаром до пышной массы.
2
Добавить муку и корицу по вкусу. В конце примешать крахмал.
3
Вылить в форму диаметром 20 см. Сверху разложить нарезанную дольками сливу, без косточек.
4
Выпекать 30 минут при температуре 175 градусов.
5
Сразу после того, как пирог будет извлечен из духовки, посыпать пудрой для карамелизации слив. Дать постоять перед тем, как вынимать из формы.
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