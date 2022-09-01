Маринованные, без косточек, с чесноком: рецепты заготовки слив на зиму

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Существует множество рецептов заготовки слив на зиму, в том числе - в виде варенья и компотов, не требующие стерилизации, в сиропе и без косточек. Как подготовить сливы к длительному хранения и простые рецепты вкусных заготовок - в материале РИА Новости.

Заготовка сливы на зиму

Сочные спелые плоды сливы радуют не только своим вкусом, но и солидным набором полезных элементов. Калорий в них немного (чуть менее полусотни на 100 граммов продукта), а вот витаминов (таких как А, С), макро- и микроэлементов ( кальций , калий, магний и других), клетчатки и антиоксидантов много. Именно поэтому слива считается полезным продуктом для правильного пищеварения, здоровья сердечно-сосудистой системы и даже настроения.

Сливы максимально полезны в свежем виде, однако остаются в таком состоянии недолго. Продлить срок хранения урожая помогают различные заготовки, которые несложно сделать в домашних условиях.

Как подготовить сливу в домашних условиях

Для домашних заготовок стоит использовать только хорошие, полностью созревшие, не подгнившие и не начавшие портиться плоды. Сливы предварительно нужно перебрать, при необходимости убрать плодоножку и, конечно, вымыть.

Многие предпочитают использовать заготовках сливы без косточек. Если плоды спелые и мягкие, нужно лишь разрезать или разделить руками сливу пополам вдоль, а потом аккуратно извлечь косточку. Можно попробовать сделать это и при помощи корпуса от ручки (без стержня) или простого карандаша. Для этого сливу нужно держать аккуратно, но крепко, приставить тупой конец “инструмента” к широкой части плода и надавить.

Если слива спелая, то косточка отделяется без проблем. Однако если надавить чересчур сильно, то плод рискует деформироваться. В любом случае, подобный процесс требует определенной сноровки.

Простые рецепты и вкусные заготовки

Для того, чтобы наслаждаться вкусом выращенного урожая на протяжении всей зимы, сливы можно превратить в джем или варенье, отправить на сушку или замариновать, использовать как основу для компота либо заморозить подготовленные плоды в морозильной камере.

Консервированные сливы Приготовление домашней консервации из слив - один из наиболее доступных и не очень трудоемких способов надолго сохранить плоды. Один из самых простых рецептов включает в себя только сами сливы. сахар и воду для приготовления сладкого сиропа. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 1 кг сливы 500 г сахар 2-3 л вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 65 ккал Углеводы 17 г Приготовление 1 Банки предварительно вымыть и простерилизовать. 2 Сливы тщательно вымыть и разрезать пополам, удалив косточки. 3 В кастрюле сварить сироп, смешав сахар с водой до полного растворения. Его можно взять меньше, если сливы сладкие. Если же плоды с кислинкой, а хочется получить на выходе сладкий продукт, то сироп можно сделать более сахарным. 4 Разложить половинки слив по банкам и залить получившимся сиропом. При желании в каждую емкость добавить молотую корицу или гвоздику. Банки закатать.

Маринованные сливы в банке

Еще один вариант домашних заготовок - это сливы маринованные, которые отличаются необычным пряным вкусом. Они могут служить оригинальным гарниром , например, к блюдам из мяса, а также подаваться к столу в качестве закуски. Для приготовления маринованных слив можно использовать даже чуть недозрелые плоды.

Маринованные сливы без стерилизации и косточек Мариновать сливы можно без косточек, для этого их нужно аккуратно удалить. Можно и оставить, но тогда стоит предварительно проколоть плоды в нескольких местах зубочисткой, чтобы они не лопнули от контакта с кипятком. Время готовки: от 1 до нескольких дней Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Ингредиенты 1,5 г слива 200-300 г сахар 100-150 мл уксус столовый 1 л вода по вкусу специи (перец, гвоздика, лавровый лист) Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 58 ккал Углеводы 14 г Приготовление 1 Сливы вымыть, удалить косточки, разложить плоды по банкам 2 Приготовить маринад, добавив в воду сахар и уксус. 3 Специи (перец горошком, гвоздика, лавровый лист) разложить по банкам вместе со сливами. 4 Получившимся маринадом залить сливы, оставить на несколько часов (некоторые оставляют до суток) до остывания. 5 Слить маринад в кастрюлю и снова довести до кипения, а после вновь залить им плоды. Повторить процедуру как минимум три раза. 6 Закрыть банки крышками и убрать сливы на хранение.

Маринованные сливы с помидорами Маринованные помидоры хорошо знакомы практически всем. А вот комбинация “сливы + помидоры” известна далеко не каждому. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 200 г сливы 500 г помидоры 1-2 шт. зубчики чеснока по вкусу пряности 1 л вода 2 ст. л. сахар 1 ст. л. соль 2 ст. л. уксус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 40 ккал Углеводы 8,8 г Приготовление 1 Помидоры и сливы помыть, из слив удалить косточки. 2 Приготовить маринад (вода+сахар+соль+уксус). 3 На дно каждой банки положить нарезанный чеснок, несколько горошин перца, лавровый лист, пару гвоздичек. 4 Плоды вместе с пряностями несколько раз залить кипящим маринадом, а после последней процедуры - закрыть и поместить в место хранения.

Маринованные сливы с чесноком Для реализации такого рецепта лучше выбирать спелые, но крепкие сливы, которые после удаления косточки будут держать форму. Время готовки: до суток Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Ингредиенты 1 кг сливы 1 шт. головка чеснока по вкусу пряности (душистый перец, гвоздика) 1 л вода 2 ст. л. сахар 1 ст. л. соль 2 ст. л. уксус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 44 ккал Углеводы 10,2 г Приготовление 1 Сливы вымыть. Максимально осторожно изъять косточки, а вместо них внутрь каждой сливы поместить зубчик чеснока. 2 Фаршированные чесноком плоды разложить по заранее подготовленным банкам. 3 Залить маринадом сливы в банках. 4 Оставить на несколько часов, после чего повторить процедуру еще несколько раз.

Соус ткемали из сливы Знаменитый грузинский соус ткемали служит прекрасным дополнением как к мясным деликатесам, так и к блюдам из овощей. Он обладает характерным кисло-сладким вкусом, а его приготовление невозможно без целого букета специй. В классическом рецепте ведущая роль отведена сливе сорта ткемали, которая также известна как алыча. Категория Соус Сложность Средне Время подготовки 25 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг сливы 7 г соль 1 ст. л. сахар 8-10 г зубчики чеснока 1 шт. небольшой стручок острого перца по вкусу укроп, кинза, кориандр, мята омбало, орегано Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 65 ккал Белки 1,3 г Углеводы 15 г Приготовление 1 Сливы вымыть, сложить в кастрюлю и, залив водой, отправить на огонь. 2 Когда плоды станут мягкими, воду слить, а сами сливы - размять в пюре, удалив шкурку и косточки. 3 В пюре добавить мелко нарезанный чеснок, перец, измельченную зелень, посолить и всыпать сахар. 4 Варить 5-10 минут, после этого соус готов к употреблению.

Слива в сиропе с косточками Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг сливы 1 л вода 500 г сахар 1 шт. палочка корицы по вкусу гвоздика Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 96 ккал Углеводы 24 г Приготовление 1 Подготовленные к консервации плоды разложить по банкам. 2 Добавить к сливам специи. 3 Приготовить сироп. Для этого сахар залить водой и довести до кипения, помешивая до полного растворения. 4 Сиропом залить сливы в банках.

Компот из сливы Для него можно использовать плоды с косточками или без. Но нужно помнить: консервацию из целых слив не рекомендуется хранить больше года из-за содержащейся в косточках синильной кислоты. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 25 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 500 г сливы 1 л вода 300 г сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 78 ккал Углеводы 19 г Приготовление 1 Сливы помыть, проткнуть в нескольких местах зубочисткой, заполнить банки примерно наполовину. 2 Сахар залить с водой, оставить на среднем огне до закипания, помешивая и дожидаясь, пока растворится сахар. 3 Сиропом залить банки со сливами до самого верха. 4 Закрыть банки крышками, перевернуть их вниз крышкой и дождаться, пока полностью остынут. 5 Убрать банки на хранение.

Варенье из сливы Любителям кисло-сладких десертов наверняка понравится вкус сливового варенья. Готовится оно достаточно быстро и легко. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 3 ч. Ингредиенты 1 кг сливы 1 кг сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 219 ккал Углеводы 54,5 г Приготовление 1 Сливы перебрать, вымыть и выбрать косточки. 2 Готовые к приготовлению плоды засыпать сахаром. Оставить на пару-тройку часов, чтобы они дали сок. 3 После этого сливы поставить на небольшой огонь и варить там примерно полчаса. Варенье нужно регулярно помешивать, что оно не пригорало. 4 Готовый десерт разложить по банкам и закатать. © Фото : Unsplash/micheile dot com Варенье из слив © Фото : Unsplash/micheile dot com

Джем из сливы Сливовый джем отличается от аналогичного варенья консистенцией, больше напоминающей желе. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг сливы 1 кг сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 220 ккал Углеводы 55 г Приготовление 1 Сливы помыть, перетереть или пропустить через мясорубку. 2 В готовую массу добавить сахар, перемешать. 3 Основу для джема варить на небольшом огне до получения нужной консистенции: если капля не растекается по тарелке, а сохраняет форму, джем готов. © Фото : Unsplash/Frame Harirak Сливовый джем © Фото : Unsplash/Frame Harirak

Густое повидло из сливы Еще более густой консистенцией может похвастаться сливовое повидло, которое прекрасно подходит для приготовления выпечки и различных десертов. Лучше всего использовать для этого спелые, мягкие плоды. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг сливы 1 кг сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 219 ккал Углеводы 54 г Приготовление 1 Сливы вымыть, выбрать косточки и пропустить через мясорубку либо измельчить при помощи блендера. 2 Измельченные сливы смешать с сахаром. 3 Варить на медленном огне. При этом нужно следить, чтобы масса не пригорала. В среднем приготовление повидла может занимать 40 минут и больше, главное - довести его до нужной плотности.

Заморозка слив в морозилке

Лучшим способом сохранить собранный урожай на долгие месяцы многие считают заморозка, при которой в плодах сохраняется большая часть полезных веществ (если, конечно, не хранить овощи фрукты в замороженном виде чересчур долго).

Для заморозки лучше отдать предпочтение сортам сливы с более плотной мякотью (так больше шансов, что они не превратятся в малоаппетитное желе при разморозке). Не стоит нарезать сливы на мелкие кусочки: лучше аккуратно удалить косточку через продольный разрез и заморозить сливы в таком практически целом виде.

“Замораживать сливы, как и любые другие овощи/ягоды лучше всего “через поднос”. Что это значит? Выкладываем плоды на поднос, застеленный пергаментом, и отправляем в морозилку до полного замерзания. Только после этого раскладываем по пакетам. Так плоды не будут слипшимися, их можно будет легко отделять друг от друга”, - советует повар и шеф-кондитер, автор кулинарных книг Мария Шелушенко.

Сушеные (вяленые) сливы

“Вяленые сливы - заготовка, которая не так давно стала популярной. Те, кто успел оценить этот продукт, знают, что лучше всего для этого подходят сорта со сладкой и плотной мякотью (например, сорт венгерка)”, - говорит Мария Шелушенко. Плоды на этапе подготовки нужно вымыть, разрезать на половинки и избавиться от косточек.

Сушить сливы можно как максимально “натуральным” способом - на свежем воздухе, на солнце, в хорошо проветриваемом помещении (в квартире для этого вполне может подойти балкон), так и в обычной духовке или специальной сушилке для плодов. В естественных условиях процесс займет несколько дней (сливы при этом нужно периодически переворачивать), если в ход пойдет кухонная техника - то 5-7 часов, в зависимости от размера сливы, при относительно низкой температуре (70-80 градусов).

© Depositphotos / 5PH Чернослив © Depositphotos / 5PH Чернослив

Приготовление вяленых слив подразумевает использование ароматных трав, таких как розмарин, тимьян, базилик и другие. Перед тем, как выложить сливы в сушилку или на противень для духовки, половинки нужно слегка посолить и присыпать травами. Когда сушеные сливы готовы, их можно уложить в баночку (или другую емкость), залить горячим оливковым маслом, добавить по вкусу чеснок и, закрыв, дать пару дней настояться.

Рецепт вяленых слив от Марии Шелушенко (рассчитан на 2-3 баночки) Ингредиенты 2 кг сливы красные 100 г оливковое масло 1 г тимьян сушеный 4 шт. зубчики чеснока Приготовление 1 Сливы промыть, просушить, разрезать на две части, вытащить косточки. 2 Масло смешать с тимьяном и хорошо обвалять в нем сливы. 3 Выложить сливы на пергамент, сверху разложить дольки чеснока для аромата и отправить в духовку на 7 часов при 110 градусах с приоткрытой дверью. Если есть дегидратор, то можно использовать его и завялить сливы до нужной консистенции в нем. 4 Готовые сливы разложить по стерилизованным баночкам и, если хочется сохранить заготовку на несколько недель, залить горячим оливковым маслом, закрыть банки, дать остыть при комнатной температуре и убрать в холодильник. 5 “Кстати, вяленые сливы можно заморозить. Без масла. Завялить, сложить плотно в контейнер или зип-пакет и убрать в морозилку - там они смогут храниться до следующего летнего сезона” - рассказывает Мария Шелушенко.

Как и сколько хранить заготовки из сливы

Варенье из сливы без косточек может храниться несколько лет в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры месте.

Заметно сокращается и срок хранения продукта, который не подвергался серьезной термической обработке (например, был приготовлен без варки). Такой продукт стоит хранить в холодильнике и употребить в пищу как можно быстрее.

Несколько лет в темном и прохладном месте вполне “проживет” и надежно закрытый в стеклянные банки сливовый компот (из слив с косточками - меньше). Открытую банку следует держать в холодильнике не более одного-двух дней.

Точный срок хранения замороженных слив зависит от температуры. Если в морозильной камере держится минус 18 градусов и ниже, то плоды могут храниться до года, если температуры держится на уровне минус 15 градусов и чуть выше - лучше съесть сливы в течение полугода.

“Хранить заготовки с косточками больше года не стоит, так как они начинают накапливать вредные вещества”, - напоминает бренд шеф-сети Williams Et Oliver Надежда Любимова.