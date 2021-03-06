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Врач назвала недорогие продукты с высоким содержанием омега-3
Врач назвала недорогие продукты с высоким содержанием омега-3
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-телеканале, как восполнять недостаток омега-3 при минимальных затратах. РИА Новости, 06.03.2021
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2021-03-06T10:38
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-телеканале, как восполнять недостаток омега-3 при минимальных затратах.Врач отметила, что омега-3 жирные кислоты содержаться не только в дорогой красной рыбе, но и в таких сортах, как скумбрия и селедка.Она также призвала обратить внимание на сардины и анчоусы.Ранее медики рассказали, что такие симптомы, как раздражение и сухость кожи, депрессия, сухость глаз, боли в суставах, проблемы с волосами, могут сигнализировать о дефиците в организме полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот.
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общество

Врач назвала недорогие продукты с высоким содержанием омега-3

09:37 06.03.2021 (обновлено: 10:38 06.03.2021)
 
© Depositphotos / Berkovich TatyanaОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Depositphotos / Berkovich Tatyana
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-телеканале, как восполнять недостаток омега-3 при минимальных затратах.

"Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле", — подчеркнула Комиссарова.

Врач отметила, что омега-3 жирные кислоты содержаться не только в дорогой красной рыбе, но и в таких сортах, как скумбрия и селедка.
Она также призвала обратить внимание на сардины и анчоусы.
Ранее медики рассказали, что такие симптомы, как раздражение и сухость кожи, депрессия, сухость глаз, боли в суставах, проблемы с волосами, могут сигнализировать о дефиците в организме полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот.
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