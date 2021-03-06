https://ria.ru/20210306/omega-3---1600178838.html
Врач назвала недорогие продукты с высоким содержанием омега-3
Врач назвала недорогие продукты с высоким содержанием омега-3
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-телеканале, как восполнять недостаток омега-3 при минимальных затратах. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:37
2021-03-06T09:37
2021-03-06T10:38
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-телеканале, как восполнять недостаток омега-3 при минимальных затратах.Врач отметила, что омега-3 жирные кислоты содержаться не только в дорогой красной рыбе, но и в таких сортах, как скумбрия и селедка.Она также призвала обратить внимание на сардины и анчоусы.Ранее медики рассказали, что такие симптомы, как раздражение и сухость кожи, депрессия, сухость глаз, боли в суставах, проблемы с волосами, могут сигнализировать о дефиците в организме полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот.
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала на YouTube-телеканале
, как восполнять недостаток омега-3 при минимальных затратах.
"Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле", — подчеркнула Комиссарова.
Врач отметила, что омега-3 жирные кислоты содержаться не только в дорогой красной рыбе, но и в таких сортах, как скумбрия и селедка.
Она также призвала обратить внимание на сардины и анчоусы.
Ранее медики рассказали, что такие симптомы, как раздражение и сухость кожи, депрессия, сухость глаз, боли в суставах, проблемы с волосами, могут сигнализировать о дефиците в организме полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот.