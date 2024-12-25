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Бронхиальная астма: причины, клинические признаки у взрослых, симптомы и лечение
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Что такое астма: симптомы, лечение, профилактика
Бронхиальная астма: причины, клинические признаки у взрослых, симптомы и лечение
Что такое астма: симптомы, лечение, профилактика
Бронхиальная астма - это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, при котором возникают приступы удушья. О том, какие существуют симптомы и... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бронхиальная астма - это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, при котором возникают приступы удушья. О том, какие существуют симптомы и признаки болезни, принципы лечения у взрослых и детей, методы терапии, а также клинические рекомендации и советы врача - в материале РИА Новости.Бронхиальная астмаАстма - это хроническое воспалительное заболевание органов дыхания, которое выражается в периодических приступах удушья. Они могут возникать как у взрослых, так и у детей, варьироваться по продолжительности и интенсивности. Приступы происходят, когда воздушные каналы в легких сужаются из-за воспаления и сжимания мышц вокруг малых дыхательных путей. Это вызывает симптомы астмы – кашель, хрип, одышку и чувство сдавленности в груди.“Бронхиальная астма - это повышенная реактивность бронхов в результате иммунологического дисбаланса, когда иммунная система по какой-то причине реагирует извращенно, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Другими словами происходит неправильное сокращение бронхов: у здорового человека при попадании в дыхательные пути чужеродных веществ (пыль, копоть и пр.), бронхи сокращаются незначительно, чтоб было легко дышать, но, если есть какие-либо иммунологические проблемы, то бронхи спазмируются, закрываются и отекают, вырабатывая тягучую слизь, поэтому больной дышать нормально не может”.По оценкам специалистов, около 360 миллионов человек в мире имеют диагноз “бронхиальная астма”. Предполагается, что к 2025 году этот недуг разовьется дополнительно у 100-150 миллионов человек. В России распространенность бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9 %, среди детей и подростков колеблется от 10,6 до 16,9 % в разных регионах.ПризнакиК ранним факторам, которые могут свидетельствовать о развитии бронхиальной астмы, можно отнести:Главные признаки болезни:Симптомы проявляются чаще всего ночью, ранним утром и при контакте с провоцирующими факторами, например, аллергенами.СимптомыПо словам Андрея Кондрахина, основной симптом бронхиальной астмы - это свистящие сухие хрипы.“Также при болезни возникают кашель, насморк, течение из носа, глаз. Может быть постоянное першение в горле, неприятные ощущения в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха, причем на выдохе, то есть невозможно сделать полный выдох. Вдохнуть легко, а выдохнуть - никак”, - подчеркнул специалист.В зависимости от степени тяжести заболевания симптомы могут быть изменчивы по тяжести, частоте и т.д.ПриступыПриступы бронхиальной астмы можно разделить на периоды с характерными клиническими проявлениями:Приступ длится в среднем 2 часа, но тяжелый эпизод может перейти в астматический статус и потребовать срочной госпитализации в больницу.ПричиныСреди факторов риска развития бронхиальной астмы выделяют наличие астматиков в семье, особенно среди близких родственников – родителей или братьев и сестер. Немаловажную роль играет и контакт человека с целым рядом аллергенов и раздражающих веществ, присутствующих в окружающей среде. Это могут быть домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, пыльца растений и т.д.Астма чаще развивается у людей, которые страдают другими аллергическими заболеваниями, например, экземой и ринитом (сенной лихорадкой). Также отмечается, что распространенность заболевания увеличивается в условиях больших городов, что связано с образом жизни и состоянием окружающей среды. Немаловажную роль играют и нарушения на раннем этапе жизни ребенка, так как они могут влиять на развитие легких и повышать риск астмы. К ним относятся недоношенность, низкая масса тела при рождении, воздействие табачного дыма и других источников загрязнения воздуха, неправильный образ жизни матери во время беременности, а также вирусные респираторные инфекции.Риск астмы увеличивается при контакте с рядом аллергенов и раздражающих веществ, которые присутствуют в окружающей среде. Например, если в помещении загрязнен воздух, есть клещи домашней пыли, споры плесени, больной регулярно контактирует с химическими веществами, выхлопными газами или пылью на производстве. Кроме этого высока вероятность развития заболевания у детей и взрослых с избыточной массой тела или ожирением.Астму могут спровоцировать лекарственные препараты, например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, а также некоторые медикаменты, применяемые для лечения гипертонии, болезней сердца и мигрени.Механизм развитияГлавный механизм развития бронхиальной астмы – хронический воспалительный процесс в бронхах.“В организме есть клетки, которые называются тучными, - объясняет Андрей Кондрахин. - Они отвечают за воспалительную реакцию аллергической природы и их задача - предотвратить проникновение в организм каких-либо внешних аллергенов. В ответ на аллерген эти клетки выбрасывают большое количество так называемых цитокиновых ферментов, при этом бронхи также могут реагировать, потому что возникает и отек, и бронхи фактически спазмируются. То есть реакция у тучной клетки направлена на то, чтобы защитить организм от аллергена, но у кого-то бронхи нормально реагируют, а у кого-то затрудняется дыхание. Так бывает с бронхиальной астмой”.КлассификацияБронхиальная астма классифицируется по этиологии, степени тяжести и по уровню контроля над заболеванием.ЭтиологическиеЭтиология изучает причины и условия возникновения болезней. Астма может быть аллергической (экзогенной), неаллергической (эндогенной) и смешанной природы.ЭкзогеннаяЭкзогенная астма возникает вследствие воздействия на организм внешних раздражителей - аллергенов. В ответ на них вырабатываются специфические антитела класса Е (IgE). Распространенные аллергены:ЭндогеннаяЭндогенная бронхиальная астма отличается тем, что в ее генезе не удается установить аллергическую реакцию к внешним факторам. При этой форме причиной развития заболевания могут быть респираторные инфекции, эндокринные и нервно-психические расстройства и т.д.СмешаннаяСмешанный вид сочетает в себе признаки аллергической и неаллергической астмы. Заболевание чаще встречается у детей старше 4-5 лет.По степени тяжестиСуществует четыре степени тяжести течения бронхиальной астмы: интермиттирующая, легкая персистирующая, персистирующая средней тяжести, тяжелая персистирующая.ИнтермиттирующаяИнтермиттирующая астма характеризуется тем, что приступы болезни возникают довольно редко - менее одного раза в неделю. При этом ночью они начинаются только раз в несколько месяцев.Легкая персистирующаяЭтот вид отличается тем, что симптомы бронхиальной астмы возникают чаще одного раза в неделю, но реже одного раза в день. Обострения же могут нарушать сон человека, негативно сказываться на физической активности. Ночью приступы случаются примерно два раза в месяц.Персистирующая средней тяжестиЭта астма характеризуется практически ежедневными приступами заболевания, которые нередко нарушают сон больного. В ночное время они случаются более одного раза в неделю.Тяжелая персистирующаяТяжелая персистирующая астма отличается приступами, которые возникают ежедневно. При этом в ночное время они также могут случаться практически ежедневно.По уровню контроляПри лечении бронхиальной астмы ключевой целью является достижение контроля, так как он неразрывно связан с тяжестью заболевания.Хорошо контролируемаяПри хорошо контролируемой астме приступы редкие, менее двух раз в неделю, без физических ограничений. У больного сохраняется нормальная легочная функция.Частично контролируемаяОтличается симптомами, которые появляются более двух раз в неделю с ночными приступами и снижением активности.НеконтролируемаяДля неконтролируемой астмы характерно то, что поддерживающая терапия не помогает и приступы случаются более трех раз в неделю, больному тяжело дышать из-за снижения дыхательной функции.Купирование бронхиальной астмыКупирование приступов астмы выполняется по индивидуально подобранной схеме лечения.“Пациентами с такой патологией занимается пульмонолог. Для начала нужно выявить фактор, из-за которого у человека возникает аллергия. Например, есть такое понятие, как холодовая астма, которая возникает на холоде. Ее можно убрать, если человек переедет жить в южные регионы. Другой вариант - при аспириновой астме исключить препарат. Однако сложнее, когда идет цветение какого-либо растения, при этом не поездишь каждый год из одной страны в другую, чтобы сбежать от пыльцы. Здесь есть два варианта. Первый: давать человеку аллерген в виде лекарства и постепенно наращивать дозу, чтобы организм к нему привыкал. Такой метод называется АСИТ-терапией. Другой вариант - применять гормональные лекарства против астмы или бета-адреномиметики, которые расширяют бронхи. Человек их принимает постоянно. Также могут использовать специальные антитела, которые помогают человеку выздороветь”, - объяснил Андрей Кондрахин.ОсложненияПо словам эксперта, самое опасное осложнение бронхиальной астмы - астматический статус, когда бронхи полностью закрываются, в них не попадает воздух и человек может погибнуть, если не оказать ему медицинскую помощь.“Второе - это спонтанный пневмоторакс, также могут появляться буллы (округлые воздушные образования легочной паренхимы, имеющее пониженную плотность, диаметром более 1 см. - Прим. ред.) в легких, еще есть бронхоэктатическая болезнь. Так как имеет место большая нагрузка на сердце, есть риск инфарктов”.Другие осложнения:ДиагностикаДиагноз астмы ставится на основании:Диагностика функции работы легких проводится с помощью спирометрии, пикфлоуметрии и определения гиперактивности бронхов.Клинические рекомендацииЕжегодно появляются новые научные исследования астмы, которые позволяют улучшать утвержденные рекомендации по лечению заболевания.“Клинические рекомендации обновляются раз в пять лет, но основной посыл - использовать с самого начала постановки диагноза препараты на основе гормонов, - подчеркнул Андрей Кондрахин. - Есть также комбинированная терапия на основе гормонов и бета-адреномиметиков. Посмотреть все рекомендации по лечению, утвержденные Министерством здравоохранения, можно на сайте ведомства. Вообще пульмонолог, который лечит больного, использует последние актуальные данные для терапии заболевания. Также важным документом является "GINA" — глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Там для каждой группы людей прописано, какие препараты и как применяются. Это позволяет обеспечить эффективное лечение”.ЛечениеЛечение астмы - сложный, длительный процесс, который включает поддерживающую и купирующую приступы терапию. Для этого используют лекарственные препараты, ингаляционные процедуры, дыхательную гимнастику, физиотерапию, гипоаллергенную диету и разные общеукрепляющие мероприятия.“Бронхиальная астма - это состояние хроническое, его можно перевести в ремиссию и условное выздоровление, но нельзя вылечить окончательно, - отметил специалист. - Так как заболевание со временем может перетечь из одной в формы в другую, например, из легкой в среднетяжелую и тяжелую, главная задача врача - сократить количество приступов и продлить нормальную работу легких”.Базисная терапияПри базисной терапии лекарственные препараты применяют регулярно, чтобы уменьшить хроническое воспаление в стенках дыхательных путей и тем самым купировать приступы болезни.Для базисной терапии используют следующие средства:Небулайзерная терапияНебулайзерная терапия – это современный метод устранения тяжелых приступов астмы. Лечение происходит с помощью ингаляций лекарственного препарата.“Небулайзер позволяет веществам поступать в легкие в очень мелкодисперсном виде, в виде тумана. Так они могут очень глубоко проникать в орган, когда это необходимо. Это эффективное стационарное лечение”.Противопоказания:Дыхательная гимнастикаПри астме дыхательная гимнастика не заменяет лекарственную терапию, а дополняет ее, так как не снимает воспаление, но укрепляет легкие. Упражнения направлены на расслабление мышц и уменьшение частоты дыхания - оно должно стать плавным и медленным, без частых, глубоких вдохов.ФизиотерапияИз физиотерапевтических процедур при бронхиальной астме могут назначать:ДиетаДиета при бронхиальной астме должна быть гипоаллергенной, поэтому из рациона следует исключить:При этом рацион должен быть сбалансированным, легкоусвояемым, богатым витаминами и минералами, чтобы организм более эффективно боролся с воспалительными процессами в бронхах. Кроме этого, диета при астме показана людям с избыточным весом, так как такие больные страдают более тяжелыми приступами и одышкой.Народные способы леченияБронхиальная астма - серьезное заболевание, которое необходимо лечить только по рекомендациям врача. Самолечение категорически запрещено, так как может усугубить течение болезни и спровоцировать осложнения, отметил эксперт.ПрогнозПри астме прогноз благоприятен при правильной терапии и соблюдении режима приема лекарственных средств.“Вообще, бронхиальная астма подконтрольна, при должном лечении у человека особых проблем нет. Хотя есть ситуации, когда при тяжелой форме болезни человеку нужна госпитализация, введение препаратов через кровь, может даже потребоваться вентиляция легких. Легкая и среднетяжелая формы переносятся хорошо”, - рассказал Андрей Кондрахин.ПрофилактикаДля профилактики бронхиальной астмы следует вести здоровый образ жизни, иметь регулярную физическую активность, минимизировать вредное воздействие внешних факторов, избегать контакта с аллергенами (проветривать помещение, делать влажную уборку и т.д.), правильно питаться.“Есть такая карта цветения растений, благодаря которой можно понимать, когда и что цветет и принимать определенные меры для избежания приступов астмы. Плюс ко всему, нужно полностью отказаться от курения, ткани одежды должны быть все натуральные (лен, хлопок и т.д., но кроме шерсти). Рекомендуется использовать и увлажнители, очистители воздуха, специальные антиаллергенные подушки, следует обращать внимание на первые признаки аллергии и вовремя обращаться ко врачу”, - посоветовал кандидат медицинских наук.Инвалидность при бронхиальной астмеПри бронхиальной астме, если у больного стойкое длительное среднетяжелое и тяжелое нарушение дыхательной функции, то назначается инвалидность:
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Что такое астма: симптомы, лечение, профилактика

© Depositphotos.com / sarra22Астма
Астма - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Depositphotos.com / sarra22
Астма
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бронхиальная астма - это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, при котором возникают приступы удушья. О том, какие существуют симптомы и признаки болезни, принципы лечения у взрослых и детей, методы терапии, а также клинические рекомендации и советы врача - в материале РИА Новости.

Бронхиальная астма

Астма - это хроническое воспалительное заболевание органов дыхания, которое выражается в периодических приступах удушья. Они могут возникать как у взрослых, так и у детей, варьироваться по продолжительности и интенсивности. Приступы происходят, когда воздушные каналы в легких сужаются из-за воспаления и сжимания мышц вокруг малых дыхательных путей. Это вызывает симптомы астмы – кашель, хрип, одышку и чувство сдавленности в груди.
«

“Бронхиальная астма - это повышенная реактивность бронхов в результате иммунологического дисбаланса, когда иммунная система по какой-то причине реагирует извращенно, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Другими словами происходит неправильное сокращение бронхов: у здорового человека при попадании в дыхательные пути чужеродных веществ (пыль, копоть и пр.), бронхи сокращаются незначительно, чтоб было легко дышать, но, если есть какие-либо иммунологические проблемы, то бронхи спазмируются, закрываются и отекают, вырабатывая тягучую слизь, поэтому больной дышать нормально не может”.

По оценкам специалистов, около 360 миллионов человек в мире имеют диагноз “бронхиальная астма”. Предполагается, что к 2025 году этот недуг разовьется дополнительно у 100-150 миллионов человек. В России распространенность бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9 %, среди детей и подростков колеблется от 10,6 до 16,9 % в разных регионах.
© Depositphotos.com / HayDmitriyВрач слушает легкие ребенка стетоскопом
Врач слушает легкие ребенка стетоскопом - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Врач слушает легкие ребенка стетоскопом

Признаки

К ранним факторам, которые могут свидетельствовать о развитии бронхиальной астмы, можно отнести:
  1. 1.
    Наследственную предрасположенность к аллергиям.
  2. 2.
    Аллергические симптомы с высыпаниями и зудом, периодическими отеками губ и век.
  3. 3.
    Появление заложенности носа, слезотечения весной и летом в сухую погоду.
  4. 4.
    Внезапный кашель при контакте с домашними животными, при вдыхании табачного дыма, при выполнении сельскохозяйственных работ.
  5. 5.
    Слабость, вялость, повышенная усталость после физических нагрузок.
Главные признаки болезни:
  • затрудненное дыхание;
  • чувство стеснения в груди;
  • одышка без видимой причины;
  • приступ удушья;
  • усиление ночного приступообразного кашля;
  • появление свистящих хрипов.
Симптомы проявляются чаще всего ночью, ранним утром и при контакте с провоцирующими факторами, например, аллергенами.
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Симптомы

По словам Андрея Кондрахина, основной симптом бронхиальной астмы - это свистящие сухие хрипы.
«
“Также при болезни возникают кашель, насморк, течение из носа, глаз. Может быть постоянное першение в горле, неприятные ощущения в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха, причем на выдохе, то есть невозможно сделать полный выдох. Вдохнуть легко, а выдохнуть - никак”, - подчеркнул специалист.
В зависимости от степени тяжести заболевания симптомы могут быть изменчивы по тяжести, частоте и т.д.

Приступы

Приступы бронхиальной астмы можно разделить на периоды с характерными клиническими проявлениями:
  1. 1.
    Предвестники: покашливание, насморк, чувство першения в горле, изменение настроения (чрезмерная раздражительность), чихание.
  2. 2.
    Период разгара: чувство острой нехватки воздуха, невозможность свободно сделать выдох, сухой свистящий кашель.
  3. 3.
    Обратное развитие: восстанавливается нормальное дыхание, больной откашливает вязкую слизь.
Приступ длится в среднем 2 часа, но тяжелый эпизод может перейти в астматический статус и потребовать срочной госпитализации в больницу.
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Причины

Среди факторов риска развития бронхиальной астмы выделяют наличие астматиков в семье, особенно среди близких родственников – родителей или братьев и сестер. Немаловажную роль играет и контакт человека с целым рядом аллергенов и раздражающих веществ, присутствующих в окружающей среде. Это могут быть домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, пыльца растений и т.д.
Астма чаще развивается у людей, которые страдают другими аллергическими заболеваниями, например, экземой и ринитом (сенной лихорадкой). Также отмечается, что распространенность заболевания увеличивается в условиях больших городов, что связано с образом жизни и состоянием окружающей среды. Немаловажную роль играют и нарушения на раннем этапе жизни ребенка, так как они могут влиять на развитие легких и повышать риск астмы. К ним относятся недоношенность, низкая масса тела при рождении, воздействие табачного дыма и других источников загрязнения воздуха, неправильный образ жизни матери во время беременности, а также вирусные респираторные инфекции.
Риск астмы увеличивается при контакте с рядом аллергенов и раздражающих веществ, которые присутствуют в окружающей среде. Например, если в помещении загрязнен воздух, есть клещи домашней пыли, споры плесени, больной регулярно контактирует с химическими веществами, выхлопными газами или пылью на производстве. Кроме этого высока вероятность развития заболевания у детей и взрослых с избыточной массой тела или ожирением.
Астму могут спровоцировать лекарственные препараты, например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, а также некоторые медикаменты, применяемые для лечения гипертонии, болезней сердца и мигрени.

Механизм развития

Главный механизм развития бронхиальной астмы – хронический воспалительный процесс в бронхах.
«
“В организме есть клетки, которые называются тучными, - объясняет Андрей Кондрахин. - Они отвечают за воспалительную реакцию аллергической природы и их задача - предотвратить проникновение в организм каких-либо внешних аллергенов. В ответ на аллерген эти клетки выбрасывают большое количество так называемых цитокиновых ферментов, при этом бронхи также могут реагировать, потому что возникает и отек, и бронхи фактически спазмируются. То есть реакция у тучной клетки направлена на то, чтобы защитить организм от аллергена, но у кого-то бронхи нормально реагируют, а у кого-то затрудняется дыхание. Так бывает с бронхиальной астмой”.

Классификация

Бронхиальная астма классифицируется по этиологии, степени тяжести и по уровню контроля над заболеванием.

Этиологические

Этиология изучает причины и условия возникновения болезней. Астма может быть аллергической (экзогенной), неаллергической (эндогенной) и смешанной природы.
Экзогенная
Экзогенная астма возникает вследствие воздействия на организм внешних раздражителей - аллергенов. В ответ на них вырабатываются специфические антитела класса Е (IgE). Распространенные аллергены:
  • пыльца растений;
  • шерсть животных;
  • споры плесневых грибов;
  • домашняя пыль;
  • некоторые пищевые продукты;
  • вещества с резкими запахами (парфюмерия, средства бытовой химии и т. д.)
Эндогенная
Эндогенная бронхиальная астма отличается тем, что в ее генезе не удается установить аллергическую реакцию к внешним факторам. При этой форме причиной развития заболевания могут быть респираторные инфекции, эндокринные и нервно-психические расстройства и т.д.
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Смешанная
Смешанный вид сочетает в себе признаки аллергической и неаллергической астмы. Заболевание чаще встречается у детей старше 4-5 лет.

По степени тяжести

Существует четыре степени тяжести течения бронхиальной астмы: интермиттирующая, легкая персистирующая, персистирующая средней тяжести, тяжелая персистирующая.
Интермиттирующая
Интермиттирующая астма характеризуется тем, что приступы болезни возникают довольно редко - менее одного раза в неделю. При этом ночью они начинаются только раз в несколько месяцев.
Легкая персистирующая
Этот вид отличается тем, что симптомы бронхиальной астмы возникают чаще одного раза в неделю, но реже одного раза в день. Обострения же могут нарушать сон человека, негативно сказываться на физической активности. Ночью приступы случаются примерно два раза в месяц.
Персистирующая средней тяжести
Эта астма характеризуется практически ежедневными приступами заболевания, которые нередко нарушают сон больного. В ночное время они случаются более одного раза в неделю.
Тяжелая персистирующая
Тяжелая персистирующая астма отличается приступами, которые возникают ежедневно. При этом в ночное время они также могут случаться практически ежедневно.

По уровню контроля

При лечении бронхиальной астмы ключевой целью является достижение контроля, так как он неразрывно связан с тяжестью заболевания.
Хорошо контролируемая
При хорошо контролируемой астме приступы редкие, менее двух раз в неделю, без физических ограничений. У больного сохраняется нормальная легочная функция.
Частично контролируемая
Отличается симптомами, которые появляются более двух раз в неделю с ночными приступами и снижением активности.
Неконтролируемая
Для неконтролируемой астмы характерно то, что поддерживающая терапия не помогает и приступы случаются более трех раз в неделю, больному тяжело дышать из-за снижения дыхательной функции.
© Fotolia / apopsПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Fotolia / apops
Прием лекарств

Купирование бронхиальной астмы

Купирование приступов астмы выполняется по индивидуально подобранной схеме лечения.
“Пациентами с такой патологией занимается пульмонолог. Для начала нужно выявить фактор, из-за которого у человека возникает аллергия. Например, есть такое понятие, как холодовая астма, которая возникает на холоде. Ее можно убрать, если человек переедет жить в южные регионы. Другой вариант - при аспириновой астме исключить препарат. Однако сложнее, когда идет цветение какого-либо растения, при этом не поездишь каждый год из одной страны в другую, чтобы сбежать от пыльцы. Здесь есть два варианта. Первый: давать человеку аллерген в виде лекарства и постепенно наращивать дозу, чтобы организм к нему привыкал. Такой метод называется АСИТ-терапией. Другой вариант - применять гормональные лекарства против астмы или бета-адреномиметики, которые расширяют бронхи. Человек их принимает постоянно. Также могут использовать специальные антитела, которые помогают человеку выздороветь”, - объяснил Андрей Кондрахин.

Осложнения

По словам эксперта, самое опасное осложнение бронхиальной астмы - астматический статус, когда бронхи полностью закрываются, в них не попадает воздух и человек может погибнуть, если не оказать ему медицинскую помощь.
“Второе - это спонтанный пневмоторакс, также могут появляться буллы (округлые воздушные образования легочной паренхимы, имеющее пониженную плотность, диаметром более 1 см. - Прим. ред.) в легких, еще есть бронхоэктатическая болезнь. Так как имеет место большая нагрузка на сердце, есть риск инфарктов”.
Другие осложнения:
  • легочное сердце (увеличение и расширение его правых отделов), вплоть до острой сердечной недостаточности;
  • эмфизема и пневмосклероз легких, дыхательная недостаточность;
  • ателектаз легких;
  • интерстициальная, подкожная эмфизема;
  • спонтанный пневмоторакс;
  • эндокринные расстройства;
  • неврологические расстройства.
© Fotolia / Anna JurkovskaИсследование внешнего дыхания
Исследование внешнего дыхания - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Fotolia / Anna Jurkovska
Исследование внешнего дыхания

Диагностика

Диагноз астмы ставится на основании:
  1. 1.
    жалоб, истории болезни пациента;
  2. 2.
    обследования с оценкой обратимости бронхиальной непроходимости;
  3. 3.
    специфического аллергологического обследования (кожных тестов с аллергенами и определения специфического иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови);
  4. 4.
    исключения других заболеваний.
Диагностика функции работы легких проводится с помощью спирометрии, пикфлоуметрии и определения гиперактивности бронхов.

Клинические рекомендации

Ежегодно появляются новые научные исследования астмы, которые позволяют улучшать утвержденные рекомендации по лечению заболевания.
“Клинические рекомендации обновляются раз в пять лет, но основной посыл - использовать с самого начала постановки диагноза препараты на основе гормонов, - подчеркнул Андрей Кондрахин. - Есть также комбинированная терапия на основе гормонов и бета-адреномиметиков. Посмотреть все рекомендации по лечению, утвержденные Министерством здравоохранения, можно на сайте ведомства. Вообще пульмонолог, который лечит больного, использует последние актуальные данные для терапии заболевания. Также важным документом является "GINA" — глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Там для каждой группы людей прописано, какие препараты и как применяются. Это позволяет обеспечить эффективное лечение”.

Лечение

Лечение астмы - сложный, длительный процесс, который включает поддерживающую и купирующую приступы терапию. Для этого используют лекарственные препараты, ингаляционные процедуры, дыхательную гимнастику, физиотерапию, гипоаллергенную диету и разные общеукрепляющие мероприятия.
«
“Бронхиальная астма - это состояние хроническое, его можно перевести в ремиссию и условное выздоровление, но нельзя вылечить окончательно, - отметил специалист. - Так как заболевание со временем может перетечь из одной в формы в другую, например, из легкой в среднетяжелую и тяжелую, главная задача врача - сократить количество приступов и продлить нормальную работу легких”.

Базисная терапия

При базисной терапии лекарственные препараты применяют регулярно, чтобы уменьшить хроническое воспаление в стенках дыхательных путей и тем самым купировать приступы болезни.
Для базисной терапии используют следующие средства:
  1. 1.
    ингаляционные глюкокортикостероиды и системные кортикостероиды;
  2. 2.
    комбинированные препараты (пролонгированные β2-агонисты + ингаляционные глюкокортикостероиды);
  3. 3.
    пролонгированные теофиллины;
  4. 4.
    антитела к IGE;
  5. 5.
    антагонисты лейкотриеновых рецепторов.
© Fotolia / IlikeАэрозольный ингалятор для больных астмой
Аэрозольный ингалятор для больных астмой - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Fotolia / Ilike
Аэрозольный ингалятор для больных астмой

Небулайзерная терапия

Небулайзерная терапия – это современный метод устранения тяжелых приступов астмы. Лечение происходит с помощью ингаляций лекарственного препарата.
“Небулайзер позволяет веществам поступать в легкие в очень мелкодисперсном виде, в виде тумана. Так они могут очень глубоко проникать в орган, когда это необходимо. Это эффективное стационарное лечение”.
Противопоказания:
  • высокая температура;
  • частые обострения, когда приступы повторяются чаще 2-х раз за неделю;
  • повышенное давление;
  • опасность легочных и носовых кровотечений;
  • осложнения со стороны миокарда;
  • гнойный процесс в лёгких.

Дыхательная гимнастика

При астме дыхательная гимнастика не заменяет лекарственную терапию, а дополняет ее, так как не снимает воспаление, но укрепляет легкие. Упражнения направлены на расслабление мышц и уменьшение частоты дыхания - оно должно стать плавным и медленным, без частых, глубоких вдохов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина во время процедуры электрофореза в поликлинике
Мужчина во время процедуры электрофореза в поликлинике - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина во время процедуры электрофореза в поликлинике

Физиотерапия

Из физиотерапевтических процедур при бронхиальной астме могут назначать:
  • ингаляции;
  • УФО-терапию;
  • электрофорез;
  • магнитотерапию;
  • аэроионотерапию;
  • озонотерапию и т.д.

Диета

Диета при бронхиальной астме должна быть гипоаллергенной, поэтому из рациона следует исключить:
  1. 1.
    морепродукты;
  2. 2.
    цитрусовые;
  3. 3.
    ягоды;
  4. 4.
    продукты пчеловодства;
  5. 5.
    орехи;
  6. 6.
    шоколад;
  7. 7.
    алкоголь и сигареты;
  8. 8.
    молочные продукты;
  9. 9.
    сдобу и белый хлеб.
При этом рацион должен быть сбалансированным, легкоусвояемым, богатым витаминами и минералами, чтобы организм более эффективно боролся с воспалительными процессами в бронхах. Кроме этого, диета при астме показана людям с избыточным весом, так как такие больные страдают более тяжелыми приступами и одышкой.
© Depositphotos.com / OdelindeДиетические продукты
Диетические продукты - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos.com / Odelinde
Диетические продукты

Народные способы лечения

Бронхиальная астма - серьезное заболевание, которое необходимо лечить только по рекомендациям врача. Самолечение категорически запрещено, так как может усугубить течение болезни и спровоцировать осложнения, отметил эксперт.

Прогноз

При астме прогноз благоприятен при правильной терапии и соблюдении режима приема лекарственных средств.
“Вообще, бронхиальная астма подконтрольна, при должном лечении у человека особых проблем нет. Хотя есть ситуации, когда при тяжелой форме болезни человеку нужна госпитализация, введение препаратов через кровь, может даже потребоваться вентиляция легких. Легкая и среднетяжелая формы переносятся хорошо”, - рассказал Андрей Кондрахин.

Профилактика

Для профилактики бронхиальной астмы следует вести здоровый образ жизни, иметь регулярную физическую активность, минимизировать вредное воздействие внешних факторов, избегать контакта с аллергенами (проветривать помещение, делать влажную уборку и т.д.), правильно питаться.
© Depositphotos.com / choreographТренировка дома
Тренировка дома - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos.com / choreograph
Тренировка дома
“Есть такая карта цветения растений, благодаря которой можно понимать, когда и что цветет и принимать определенные меры для избежания приступов астмы. Плюс ко всему, нужно полностью отказаться от курения, ткани одежды должны быть все натуральные (лен, хлопок и т.д., но кроме шерсти). Рекомендуется использовать и увлажнители, очистители воздуха, специальные антиаллергенные подушки, следует обращать внимание на первые признаки аллергии и вовремя обращаться ко врачу”, - посоветовал кандидат медицинских наук.

Инвалидность при бронхиальной астме

При бронхиальной астме, если у больного стойкое длительное среднетяжелое и тяжелое нарушение дыхательной функции, то назначается инвалидность:
  • Инвалидность 3 группы назначается, если бронхиальная астма средней тяжести и частично контролируется лекарственными препаратами. Дыхательная недостаточность при этом от 40-60%, также присутствует одышка при физических нагрузках.
  • Инвалидность 2 группы положена людям с тяжелой неконтролируемой астмой с осложнениями: легочным сердцем, диабетом, расстройством кровообращения.
  • Инвалидность 1 группы. Дается пациентам с тяжелой рецидивирующей астмой, не поддающейся амбулаторному лечению, так как человек не способен к самообслуживанию и нуждается в постороннем уходе.
 
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