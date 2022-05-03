https://ria.ru/20220503/astma-1786089383.html

Международный астма-день

Международный астма-день - РИА Новости, 03.05.2022

Международный астма-день

Ежегодно в первый вторник мая в мире отмечается Международный астма-день (World Asthma Day). Он проводится в рамках Глобальной инициативы по бронхиальной астме... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T00:31

2022-05-03T00:31

2022-05-03T00:31

справки

международный астма-день

россия

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Ежегодно в первый вторник мая в мире отмечается Международный астма-день (World Asthma Day). Он проводится в рамках Глобальной инициативы по бронхиальной астме (Global Initiative for Asthma, GINA). В 2022 году он будет отмечаться 3 мая.Международный астма-день был организован, чтобы привлечь внимание общества к проблеме бронхиальной астмы, повысить осведомленность населения о заболевании, его диагностике и лечении. История возникновения этого дня восходит к 1993 году, когда Национальный институт сердца, легких и крови (NIHLB, США), Национальный институт здоровья (National Institutes of Health, США) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создали Рабочую группу GINA, результатом деятельности которой явился доклад "Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы" (1995). Также была разработана программа "Глобальная инициатива по бронхиальной астме" (GINA) для развития взаимодействия между врачами, лечебными учреждениями и официальными инстанциями с целью распространения информации о подходах к лечению больных бронхиальной астмой, а также для того, чтобы обеспечить внедрение результатов научных исследований в стандарты лечения бронхиальной астмы. В 1998 году в рамках первой Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне (Испания) прошел первый Международный астма-день, инициатива его проведения была поддержана 35 странами. Со временем Международный астма-день получил поддержку во всем мире и стал одним из самых важных мероприятий по информированию об астме и ее профилактике.В 2022 году тема Международного дня астмы "Устранение пробелов в лечении астмы".Астма является одним из основных неинфекционных заболеваний, которым страдают как дети, так и взрослые. Астма выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющих их сужаться. В развитии астмы принимают участие внутренние (преимущественно генетические) и внешние факторы (аллергены, табачный дым, промышленная пыль, атмосферные загрязнения). Среди аллергенов – домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, пыльца растений и т.д. Также установлено, что риск возникновения астмы у детей в 2,5 раза выше, если один из родителей страдает патологией, и в 6,6 раза выше, если болеют оба родителя.Другие провоцирующие факторы включают в себя: холодный воздух, сильное эмоциональное возбуждение, такое как гнев или страх, и физические нагрузки.Астму могут спровоцировать лекарственные препараты, например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, а также некоторые медикаменты, применяемые для лечения гипертонии, болезней сердца и мигрени.По оценкам специалистов, около 360 миллионов человек в мире имеют диагноз бронхиальная астма. Предполагается, что к 2025 году бронхиальная астма разовьется дополнительно у 100-150 миллионов человек.В России распространенность бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9 %, среди детей и подростков колеблется от 10,6 до 16,9 % в разных регионах страны.По данным ВОЗ, в 2019 году было зарегистрировано более 400 тысяч случаев смерти от астмы. Большинство из них происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.Несмотря на то, что астму нельзя излечить, надлежащее ведение пациентов с помощью ингаляционных препаратов позволяет людям с астмой держать болезнь под контролем и вести нормальную, активную жизнь. Также важно избегать контактов с веществами, провоцирующими астму, – стимуляторами, раздражающими дыхательные пути и приводящими к их воспалению. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный астма-день, россия