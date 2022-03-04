https://ria.ru/20220304/allergiya-1776483739.html

Отек гортани и анафилактический шок: чем опасна аллергия на молоко

Аллергия на молоко: как проявляется, симптомы и лечение

Отек гортани и анафилактический шок: чем опасна аллергия на молоко

Аллергия на молоко появляется по разным причинам и может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого. О том, как она проявляется, чем отличается от... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:09

2022-03-04T14:09

2022-03-04T14:09

аллергия

здоровье - общество

молоко

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Аллергия на молоко появляется по разным причинам и может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого. О том, как она проявляется, чем отличается от непереносимости лактозы, какие симптомы и признаки наблюдаются при аллергии и какие продукты придется исключить из рациона – в материале РИА Новости.Аллергия на молокоМолоко – это полноценный продукт, содержащий легкоусвояемые белки, сбалансированные по аминокислотному составу, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, а также кальций. Но отдельные его компоненты по-разному влияют на организм. В результате этого и сопутствующих нарушений в работе иммунной системы, а также вследствие других факторов может возникнуть аллергия.Причины и факторы рискаЗачастую аллергия на молоко, как и на другие продукты питания, проявляется еще в детстве, причинами могут стать:Симптомы и как проявляетсяСимптомы аллергии на молоко практически ничем не отличаются от любой другой пищевой аллергии. У каждого человека они проявляются по-разному и проще всего их поделить по системам организма.В частных случаях аллергия может проявиться в тяжелой форме: сильный отек гортани, вызывающий удушье, и анафилактический шок. В таких ситуациях необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.Отличия непереносимости и аллергииНесмотря на схожие симптомы непереносимости молока и аллергии со стороны органов ЖКТ, это совершенно разные понятия. Причиной непереносимости становятся сбои в правильном функционировании пищеварительной системы, когда вырабатывается в недостаточном количестве или не вырабатывается вообще фермент лактаза. Именно он разрушает лактозу – молочный сахар. В результате нехватки этого фермента молоко не усваивается и начинает бродить в кишечнике. Именно это вызывает вздутие и боли в животе, тошноту и другие признаки нарушения работы желудочно-кишечного тракта.Аллергия же является следствием реакции иммунной системы организма на белки коровьего молока. Со слов Ксении Пустовой, нутрициолога, практически любой белковый компонент продукта способен вызвать такую реакцию. Основные аллергены практически не теряют свою биологическую активность после кипячения, пастеризации, ультравысокой температурной обработки или сушки. Аллергическую реакцию может вызывать и молоко других млекопитающих: козы, буйвола, верблюда. Все оно имеет примерно один белковый состав и в равной степени является аллергеном. Симптоматика в этом случае будет более разнообразной, чем при непереносимости.Аллергия на молоко у детейРазличные пищевые аллергии, в том числе и на молоко, у детей появляются из-за незрелости кишечника и повышения белковой проницаемости его слизистой оболочки. Как правило, детские аллергии проходят с возрастом. На результат может повлиять соблюдение строгой диеты. В частных случаях аллергия остается с человеком на всю жизнь.ДиагностикаДля начала врач собирает анамнез: необходимо выяснить, есть ли такая же реакция на молочные продукты у ближайших родственников, как именно она проявляется. Для определения конкретного аллергена используются кожные тесты: для этого на кожу капают небольшое количество потенциальных аллергенов и осторожно царапают или прокалывают ее. Если появился волдырь – значит иммунная система дала реакцию. Также в рамках диагностики врачи проводят лабораторные исследования крови, а точнее – определяют антитела к потенциальному аллергену.ЛечениеЛечение основывается на полном прекращении контакта с аллергеном, в случае с молоком – это соблюдение определенной диеты. Разработать ее с учетом особенностей организма может только врач. Он также учтет все сопутствующие заболевания и множество других факторов. Для снятия симптомов приступа аллергии назначают антигистаминные препараты.К какому врачу обращатьсяНепосредственно лечением аллергии занимается врач-аллерголог. При проявлении симптомов необходимо начать именно с него. Сопутствующие осложнения могут лечить и другие специалисты:ПродуктыТак как в основе лечения является исключение аллергена из рациона, некоторые продукты необходимо перестать употреблять совсем.Какие нельзяПросто отказаться от молока и определенного списка продуктов недостаточно. Каждый раз необходимо изучать состав на упаковке, потому что даже в самых неочевидных товарах может использоваться молочный белок. Примерный список запрещенных продуктов:Чем заменить молочные продуктыОтказаться от молочных продуктов полностью может быть психологически тяжело для человека, особенно если аллергия у него не с детства. Но сейчас существует множество продуктов, которыми можно заменить запрещенные как для взрослых, так и для детей.ВзрослымВместо молока животного происхождения можно пить растительное:Полное исключение молока из рациона ведет не только к психологическому дискомфорту, но и снижению поступления в организм полезных веществ. Поэтому помимо замены молока необходимо дополнить свой рацион источниками кальция:А также источниками витамина А:ДетямРекомендации для детей, которые уже питаются обычными продуктами, не отличаются от советов для взрослых. Если же малыш на грудном вскармливании – не рекомендуется его прекращать при симптомах аллергии. Как правило, в этом случае матери советуют придерживаться строгой диеты, то есть именно она должна исключить из своего рациона аллерген, но конечную рекомендацию может дать только врач.Если ребенок с аллергией находится на вскармливании смесями, то ему подбирают специальный состав:Каждая альтернативная смесь полностью сбалансирована по макро- и микроэлементам, поэтому ребенок получает все необходимое для организма.ПрофилактикаСамым лучшим способом профилактики является полное исключение аллергена из своей жизни и внимательное отношения к продуктам со скрытым аллергеном.Чтобы снизить вероятность появления аллергии у детей, беременные должны соблюдать гипоаллергенную диету, избегать стрессов, следить за течением беременности, чтобы не допустить развития различных патологий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/allergiya-1770556317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/chikh-1739960996.html

https://ria.ru/20210523/allergiya-1733495804.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/allergiya-1732591047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/allergiya-1594626040.html

https://rsport.ria.ru/20210503/allergiya-1730968072.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аллергия, здоровье - общество, молоко