https://ria.ru/20220304/allergiya-1776483739.html
Отек гортани и анафилактический шок: чем опасна аллергия на молоко
Аллергия на молоко: как проявляется, симптомы и лечение
Отек гортани и анафилактический шок: чем опасна аллергия на молоко
Аллергия на молоко появляется по разным причинам и может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого. О том, как она проявляется, чем отличается от... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:09
2022-03-04T14:09
2022-03-04T14:09
аллергия
здоровье - общество
молоко
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Аллергия на молоко появляется по разным причинам и может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого. О том, как она проявляется, чем отличается от непереносимости лактозы, какие симптомы и признаки наблюдаются при аллергии и какие продукты придется исключить из рациона – в материале РИА Новости.Аллергия на молокоМолоко – это полноценный продукт, содержащий легкоусвояемые белки, сбалансированные по аминокислотному составу, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, а также кальций. Но отдельные его компоненты по-разному влияют на организм. В результате этого и сопутствующих нарушений в работе иммунной системы, а также вследствие других факторов может возникнуть аллергия.Причины и факторы рискаЗачастую аллергия на молоко, как и на другие продукты питания, проявляется еще в детстве, причинами могут стать:Симптомы и как проявляетсяСимптомы аллергии на молоко практически ничем не отличаются от любой другой пищевой аллергии. У каждого человека они проявляются по-разному и проще всего их поделить по системам организма.В частных случаях аллергия может проявиться в тяжелой форме: сильный отек гортани, вызывающий удушье, и анафилактический шок. В таких ситуациях необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.Отличия непереносимости и аллергииНесмотря на схожие симптомы непереносимости молока и аллергии со стороны органов ЖКТ, это совершенно разные понятия. Причиной непереносимости становятся сбои в правильном функционировании пищеварительной системы, когда вырабатывается в недостаточном количестве или не вырабатывается вообще фермент лактаза. Именно он разрушает лактозу – молочный сахар. В результате нехватки этого фермента молоко не усваивается и начинает бродить в кишечнике. Именно это вызывает вздутие и боли в животе, тошноту и другие признаки нарушения работы желудочно-кишечного тракта.Аллергия же является следствием реакции иммунной системы организма на белки коровьего молока. Со слов Ксении Пустовой, нутрициолога, практически любой белковый компонент продукта способен вызвать такую реакцию. Основные аллергены практически не теряют свою биологическую активность после кипячения, пастеризации, ультравысокой температурной обработки или сушки. Аллергическую реакцию может вызывать и молоко других млекопитающих: козы, буйвола, верблюда. Все оно имеет примерно один белковый состав и в равной степени является аллергеном. Симптоматика в этом случае будет более разнообразной, чем при непереносимости.Аллергия на молоко у детейРазличные пищевые аллергии, в том числе и на молоко, у детей появляются из-за незрелости кишечника и повышения белковой проницаемости его слизистой оболочки. Как правило, детские аллергии проходят с возрастом. На результат может повлиять соблюдение строгой диеты. В частных случаях аллергия остается с человеком на всю жизнь.ДиагностикаДля начала врач собирает анамнез: необходимо выяснить, есть ли такая же реакция на молочные продукты у ближайших родственников, как именно она проявляется. Для определения конкретного аллергена используются кожные тесты: для этого на кожу капают небольшое количество потенциальных аллергенов и осторожно царапают или прокалывают ее. Если появился волдырь – значит иммунная система дала реакцию. Также в рамках диагностики врачи проводят лабораторные исследования крови, а точнее – определяют антитела к потенциальному аллергену.ЛечениеЛечение основывается на полном прекращении контакта с аллергеном, в случае с молоком – это соблюдение определенной диеты. Разработать ее с учетом особенностей организма может только врач. Он также учтет все сопутствующие заболевания и множество других факторов. Для снятия симптомов приступа аллергии назначают антигистаминные препараты.К какому врачу обращатьсяНепосредственно лечением аллергии занимается врач-аллерголог. При проявлении симптомов необходимо начать именно с него. Сопутствующие осложнения могут лечить и другие специалисты:ПродуктыТак как в основе лечения является исключение аллергена из рациона, некоторые продукты необходимо перестать употреблять совсем.Какие нельзяПросто отказаться от молока и определенного списка продуктов недостаточно. Каждый раз необходимо изучать состав на упаковке, потому что даже в самых неочевидных товарах может использоваться молочный белок. Примерный список запрещенных продуктов:Чем заменить молочные продуктыОтказаться от молочных продуктов полностью может быть психологически тяжело для человека, особенно если аллергия у него не с детства. Но сейчас существует множество продуктов, которыми можно заменить запрещенные как для взрослых, так и для детей.ВзрослымВместо молока животного происхождения можно пить растительное:Полное исключение молока из рациона ведет не только к психологическому дискомфорту, но и снижению поступления в организм полезных веществ. Поэтому помимо замены молока необходимо дополнить свой рацион источниками кальция:А также источниками витамина А:ДетямРекомендации для детей, которые уже питаются обычными продуктами, не отличаются от советов для взрослых. Если же малыш на грудном вскармливании – не рекомендуется его прекращать при симптомах аллергии. Как правило, в этом случае матери советуют придерживаться строгой диеты, то есть именно она должна исключить из своего рациона аллерген, но конечную рекомендацию может дать только врач.Если ребенок с аллергией находится на вскармливании смесями, то ему подбирают специальный состав:Каждая альтернативная смесь полностью сбалансирована по макро- и микроэлементам, поэтому ребенок получает все необходимое для организма.ПрофилактикаСамым лучшим способом профилактики является полное исключение аллергена из своей жизни и внимательное отношения к продуктам со скрытым аллергеном.Чтобы снизить вероятность появления аллергии у детей, беременные должны соблюдать гипоаллергенную диету, избегать стрессов, следить за течением беременности, чтобы не допустить развития различных патологий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220201/allergiya-1770556317.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20210517/allergiya-1732591047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/allergiya-1594626040.html
https://rsport.ria.ru/20210503/allergiya-1730968072.html
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аллергия, здоровье - общество, молоко
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Аллергия на молоко появляется по разным причинам и может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого. О том, как она проявляется, чем отличается от непереносимости лактозы, какие симптомы и признаки наблюдаются при аллергии и какие продукты придется исключить из рациона – в материале РИА Новости.
Аллергия на молоко
Молоко
– это полноценный продукт, содержащий легкоусвояемые белки, сбалансированные по аминокислотному составу, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, а также кальций. Но отдельные его компоненты по-разному влияют на организм. В результате этого и сопутствующих нарушений в работе иммунной системы, а также вследствие других факторов может возникнуть аллергия.
Причины и факторы риска
Зачастую аллергия на молоко, как и на другие продукты питания, проявляется еще в детстве, причинами могут стать:
—Наследственность. Если родители (или один из них) имеют аллергию, то с высокой вероятностью у их детей она тоже проявится c первых дней жизни.
—Чрезмерное употребление высокоаллергенных продуктов во время беременности. К ним относятся: арахис, рыба, соя, яйца, коровье молоко, клубника и земляника, цитрусовые и многое другое. Исключать их полностью из рациона не нужно, но ограничить стоит.
—Нарушения иммунной системы. У здорового человека иммунная система имеет сбалансированное количество определенных элементов и отлаженный процесс их взаимодействия друг с другом. При внутриутробном развитии иммунной системы может произойти сбой, при котором клетки станут излишне активными, а количество антител будет превышать нормальные значения. Все это может привести к повышенному аллергическому фону, что, в свою очередь, вызовет реакцию на какое-либо вещество, в том числе на компоненты молока.
—Несоблюдение гипоаллергенной диеты во время кормления грудью. В период лактации женщине необходимо придерживаться питания, исключающего аллергенные продукты. Некоторые их элементы попадают в материнское молоко менее чем за два часа, а потом в организм ребенка, где в неизмененном виде всасываются в кишечнике. Все это способствует тому, что иммунная система малыша становится наиболее чувствительна к определенному аллергену. Аллергия на молоко (в частности, коровье) может проявиться по этой же причине, особенно если у самой матери к нему низкая толерантность.
—Раннее искусственное вскармливание. Несмотря на то, что сейчас существует много различных смесей с полноценным составом, у них отсутствует важная составляющая – антитела. Именно они помогают иммунитету ребенка противостоять различным инфекциям, с которыми сталкивался организм матери. Они создают условия для проникновения потенциальных аллергенов в кровяное русло ребенка. Бывает, что аллергия на молоко в детстве может пройти с возрастом, но иногда она остается на всю жизнь. У взрослых она может проявиться в любой момент из-за сбоя в иммунной системе. Не заметить этого невозможно – даже от самого малого количества молока появляются определенные симптомы.
—Гиповитаминозы (приобретенные). В случае дефицита витаминов в организме снижается скорость обменных веществ органов иммунной системы. Чаще всего это приводит к снижению иммунитета, но в ряде случаев может вызвать и обратный эффект, характеризующийся развитием аллергий и аутоиммунных заболеваний.
—Патологии органов ЖКТ. Желудочно-кишечный тракт – это условный барьер, который не дает аллергену попадать в организм в том виде, в котором он может нанести вред. При наличии заболеваний органов ЖКТ эти защитные функции нарушаются. Молоко как потенциальный аллерген не подвергается тщательной обработке, а всасывается крупной молекулой, что воспринимается организмом как агрессивный фактор, который необходимо устранить. При повторном контакте с ним воспалительный процесс может начаться даже до его попадания в кровь. При этом у человека возможно появление болей в животе и диареи. Если дополнительным симптомом будет сыпь – это тоже является проявлением аллергии на молоко.
—Заболевания печени и желчного пузыря. Печень выделяет в кишечник желчь, которая участвует, в том числе, и в расщеплении жиров молока. Желчный пузырь, в свою очередь, накапливает и концентрирует желчь, которую выделяет в определенную фазу пищеварения, чтобы ускорить процесс расщепления. При нарушении функций этих органов молоко переваривается не полностью и при проникновении в кровь непереваренных молекул может развиться аллергия на этот продукт.
Симптомы и как проявляется
Симптомы аллергии на молоко практически ничем не отличаются от любой другой пищевой аллергии. У каждого человека они проявляются по-разному и проще всего их поделить по системам организма.
Желудочно-кишечный тракт
боль в животе, вздутие и спазмы;
рвота;
диарея или запор
Кожа
сыпь;
крапивница, отек Квинке;
дерматит;
зуд;
экзема
Дыхательные пути
насморк и чихание;
одышка;
цианоз;
кашель;
осиплость голоса;
заложенность ушей
Вегетативная система
сердцебиение;
учащенное дыхание;
головокружение, тошнота и потеря равновесия;
потеря сознания
В частных случаях аллергия может проявиться в тяжелой форме: сильный отек гортани, вызывающий удушье, и анафилактический шок. В таких ситуациях необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.
Отличия непереносимости и аллергии
Несмотря на схожие симптомы непереносимости молока
и аллергии со стороны органов ЖКТ, это совершенно разные понятия. Причиной непереносимости становятся сбои в правильном функционировании пищеварительной системы, когда вырабатывается в недостаточном количестве или не вырабатывается вообще фермент лактаза. Именно он разрушает лактозу – молочный сахар. В результате нехватки этого фермента молоко не усваивается и начинает бродить в кишечнике. Именно это вызывает вздутие и боли в животе, тошноту и другие признаки нарушения работы желудочно-кишечного тракта.
Аллергия же является следствием реакции иммунной системы организма на белки коровьего молока. Со слов Ксении Пустовой, нутрициолога, практически любой белковый компонент продукта способен вызвать такую реакцию. Основные аллергены практически не теряют свою биологическую активность после кипячения, пастеризации, ультравысокой температурной обработки или сушки. Аллергическую реакцию может вызывать и молоко других млекопитающих: козы, буйвола, верблюда. Все оно имеет примерно один белковый состав и в равной степени является аллергеном. Симптоматика в этом случае будет более разнообразной, чем при непереносимости.
Аллергия на молоко у детей
Различные пищевые аллергии, в том числе и на молоко, у детей появляются из-за незрелости кишечника и повышения белковой проницаемости его слизистой оболочки. Как правило, детские аллергии проходят с возрастом. На результат может повлиять соблюдение строгой диеты. В частных случаях аллергия остается с человеком на всю жизнь.
"Симптомы, которые могут возникнуть у новорожденного, зачастую недостаточно специфичны и не проявляют характера определенной патологии. Это могут быть обильные срыгивания, рвота после кормления продуктом с аллергеном, колики, функциональные запоры. Если ребенок отказывается от продукта или проявляет беспокойство после еды – это также может быть показателем аллергической реакции", – дополнила Ксения Пустовая.
Диагностика
Для начала врач собирает анамнез: необходимо выяснить, есть ли такая же реакция на молочные продукты у ближайших родственников, как именно она проявляется. Для определения конкретного аллергена используются кожные тесты: для этого на кожу капают небольшое количество потенциальных аллергенов и осторожно царапают или прокалывают ее. Если появился волдырь – значит иммунная система дала реакцию. Также в рамках диагностики врачи проводят лабораторные исследования крови, а точнее – определяют антитела к потенциальному аллергену.
Лечение
Лечение основывается на полном прекращении контакта с аллергеном, в случае с молоком – это соблюдение определенной диеты. Разработать ее с учетом особенностей организма может только врач. Он также учтет все сопутствующие заболевания и множество других факторов. Для снятия симптомов приступа аллергии назначают антигистаминные препараты.
К какому врачу обращаться
Непосредственно лечением аллергии занимается врач-аллерголог. При проявлении симптомов необходимо начать именно с него. Сопутствующие осложнения могут лечить и другие специалисты:
—дерматолог поможет в случаях кожного проявления аллергии;
—нефролог занимается терапией хронического рецидивирующего гломерулонефрита, который может инициироваться аллергическим процессом;
—ревматолог сумеет отличитьаллергию от ревматоидных заболеваний. Их кожные проявления зачастую похожи;
—пульмонолог занимается лечением бронхиальной астмы, которая может развиться в результате многолетней аллергии.
—терапевт назначит лечение при аллергии легкой степени тяжести.
Продукты
Так как в основе лечения является исключение аллергена из рациона, некоторые продукты необходимо перестать употреблять совсем.
Какие нельзя
Просто отказаться от молока и определенного списка продуктов недостаточно. Каждый раз необходимо изучать состав на упаковке, потому что даже в самых неочевидных товарах может использоваться молочный белок. Примерный список запрещенных продуктов:
Супы
Супы-пюре и на молочной основе, рекомендуется внимательно изучать упаковки супов быстрого приготовления.
Гарниры
Картофельное пюре на молочной или сливочной основе, гарниры со сливочным маслом, макароны с сыром и т.д.
Белок
В зависимости от аллергена, врач может запретить говядину. Нельзя употреблять мясо, рыбу и морепродукты в панировке, со сливочными соусами, омлеты.
Овощи
Блюда из овощей с добавлением сливок, молока или сливочного масла.
Хлебобулочные изделия
Пончики, оладьи, бисквитные рулеты, блины, вафли, сухое печенье, сдобные сухари и другая выпечка, в приготовлении которой используется молоко, а также молочные начинки (творог, сыр и т.д.).
Крупы
Каши на молоке или с добавлением сливочного масла, уделить внимание составу каш быстрого приготовления.
Жиры
Сливочное масло, сливки и сливочные соусы, майонез, маргарин и т.д.
Сладости
Торты, молочный шоколад, печенье, пудинги, мороженое, щербеты, йогурты и десертные творожки, сухие смеси для выпечки и все десерты, содержащие молочные компоненты.
Напитки
Молочные коктейли, какао и другие напитки, в составе которых есть молоко, сливки или которые готовятся на их основе.
Чем заменить молочные продукты
Отказаться от молочных продуктов полностью может быть психологически тяжело для человека, особенно если аллергия у него не с детства. Но сейчас существует множество продуктов, которыми можно заменить запрещенные как для взрослых, так и для детей.
Взрослым
Вместо молока животного происхождения можно пить растительное:
—Соевое. Одно из самых распространенных, продается практически в каждом магазине. В нем много белка, а также минералов и аминокислот. Его также можно приготовить в домашних условиях.
—Овсяное. Продается в готовом виде, но можно сделать его и дома. Как правило, такие рецепты включают в себя еще мед, сахар и другие добавки. Получается не просто напиток, а полноценный десерт.
—Миндальное. В чистом виде его практически не употребляют, а как правило добавляют в напитки и блюда. При этом не стоит забывать, что сам миндаль является сильным аллергеном и сначала необходимо убедиться, что он не вызывает реакцию.
—Кокосовое. Чаще всего используется для приготовления блюд. Но много употреблять его не рекомендуется – может вызвать проблемы с пищеварением.
—Рисовое. В магазинах встречается не так часто, но по аналогии с овсяным его можно сделать дома с добавлением различных ингредиентов.
Полное исключение молока из рациона ведет не только к психологическому дискомфорту, но и снижению поступления в организм полезных веществ. Поэтому помимо замены молока необходимо дополнить свой рацион источниками кальция:
—орехами, семечками, кунжутом;
—бобовыми;
—жирной рыбой: лососем, тунцом, скумбрией;
—яйцами.
А также источниками витамина А:
—морковью, бататом, тыквой, брокколи;
—манго, абрикосами, папайей, дыней;
—печенью.
Детям
Рекомендации для детей, которые уже питаются обычными продуктами, не отличаются от советов для взрослых. Если же малыш на грудном вскармливании – не рекомендуется его прекращать при симптомах аллергии. Как правило, в этом случае матери советуют придерживаться строгой диеты, то есть именно она должна исключить из своего рациона аллерген, но конечную рекомендацию может дать только врач.
Если ребенок с аллергией находится на вскармливании смесями, то ему подбирают специальный состав:
—смесь на основе гидролизата сывороточных белков (СОГСБ). В них белки коровьего молока разбиты на мелкие частицы, которые не могут быть распознаны иммунной системой ребенка, соответственно и аллергической реакции нет;
—смесь на основе аминокислот (СОА). В них вообще нет белков коровьего молока. Как правило, ее назначают при тяжелых формах аллергии;
Каждая альтернативная смесь полностью сбалансирована по макро- и микроэлементам, поэтому ребенок получает все необходимое для организма.
Профилактика
Самым лучшим способом профилактики является полное исключение аллергена из своей жизни и внимательное отношения к продуктам со скрытым аллергеном.
Чтобы снизить вероятность появления аллергии у детей, беременные должны соблюдать гипоаллергенную диету, избегать стрессов, следить за течением беременности, чтобы не допустить развития различных патологий.