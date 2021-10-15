https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html

Может ли печень болеть: врачи рассказали о патологиях органа и их лечении

Боль в печени у человека: симптомы, признаки, причины, диагностика и лечение

Может ли печень болеть: врачи рассказали о патологиях органа и их лечении

Боль в печени — болезненные ощущения и тяжесть в области правого подреберья — может сигнализировать о разных патологиях. Кто находится в зоне риска, на какие... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:09

2021-10-15T21:09

2021-10-15T21:31

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Боль в печени — болезненные ощущения и тяжесть в области правого подреберья — может сигнализировать о разных патологиях. Кто находится в зоне риска, на какие симптомы и признаки заболеваний нужно обратить внимание, как понять, что печень нездорова, — в материале РИА Новости.ПеченьПечень — один из самых важных внутренних органов человека, крупнейшая железа, выполняющая более 500 жизненно важных функций."Это уникальный орган, который может самостоятельно регенерироваться — даже без дополнительных препаратов", — отмечает Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы имени В. В. Виноградова.АнатомияОрган имеет форму, напоминающую конус, и расположен справа в полости живота под диафрагмой (в правом подреберье). Печень состоит из двух основных долей, которые, в свою очередь, разделены на восемь сегментов, а последние — на тысячи маленьких долек, соединенных трубками.Некоторые из наиболее важных частей печени:ФункцииОрган контролирует большинство химических веществ в крови и вырабатывает желчь, которая помогает выводить шлаки, расщеплять жиры в тонком кишечнике при пищеварении.Основные функции:"Этот орган выводит токсичные вещества, в том числе продукт распада эритроцитов — билирубин, а также лекарства. Количество функций печени огромно, как и симптомов, которые сопровождают какие-либо нарушения", — рассказывает Кирилл Ювченко, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+.Может ли печень болетьВ органе отсутствуют болевые рецепторы, поэтому сама печень болеть не может. "Но если в результате заболевания печень увеличивается в объеме, то человек может ощущать тяжесть, тянущие, но терпимые боли. Резкие боли в правом подреберье после еды, алкоголя и курения могут свидетельствовать о заболевании других органов: желчного пузыря или поджелудочной железы", — комментирует Ольга Аришева.Возможные заболеванияБоль и дискомфорт в правом подреберье могут являться симптомом серьезных заболеваний, поэтому при их возникновении необходимо незамедлительно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование. Возможными причинами появления подобных жалоб могут быть различные патологии печени и желчного пузыря. В том числе:Симптомы и признакиК симптомам, которые говорят о заболеваниях печени, можно отнести:Следующий признак: боль в правом подреберье."Клетки печени вырабатывают желчь, которая стекает по желчным протокам в желчный пузырь и хранится там до своего часа — момента, когда она нужна для пищеварения и скидывается в двенадцатиперстную кишку. Если затруднен отток желчи из желчного пузыря, появляются боль и дискомфорт", — рассказывает Жан Шоломицкий.Но не всегда боль под ребрами с правой стороны является следствием тяжелых патологий. Физиологическими причинами появления дискомфорта могут стать чрезмерные физические нагрузки.Екатерина Есакова, врач-гастроэнтеролог, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24" отмечает: "Практически каждый из нас хоть раз в жизни испытывал болезненность в боку справа при беге на длинные дистанции. Данное состояние связано с растяжением глиссоновой капсулы, оболочки печени, в результате увеличения оттока крови от нижних конечностей, расширением сосудов и увеличением в размерах печени. Это приводит к возникновению ноющих ощущений в этом месте".ПричиныПатологии органа могут возникнуть в результате:Анастасия Шагарова, врач-терапевт, нутрициолог, кинезиолог отмечает: "Самый опасный враг печени — это фруктоза, которая в повышенных количествах вызывает гибель клеток гепатоцитов. Поэтому фруктовые смузи и детоксы, которыми часто "чистят" печень в домашних условиях, на самом деле негативно на нее влияют и вызывают воспалительные процессы кишечника. Особенно вредны свежевыжатые соки, которые обладают огромнейшим инсулиновым индексом, убивающим клетки печени".ДиагностикаК стандартному перечню диагностики печеночных заболеваний относятся клинический и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости. При выявлении патологий лечащий врач назначает более детальное обследование, которое может включать в себя дуоденальное зондирование, исследование крови на протромбиновое время, серологические тесты определения маркеров вирусов гепатита и измерение иммуноглобулинов, антител, аутоантител.АнализыНекоторые биохимические анализы называются печеночными пробами. С их помощью измеряется количество ферментов, попадающее в кровоток. Другие тесты используются для оценки синтезирующей функции печени (например, протромбиновое время, альбумин).Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский директор лаборатории НАКФФ Марина Фурсова перечисляет основные печеночные пробы:УЗИУльтразвуковая диагностика проводится на начальном этапе постановки диагноза. Во время исследования оценивается форма органа, размеры, проводится анализ структурного состояния тканей.ЛечениеЛечение печени нужно начинать незамедлительно после диагностики заболевания.Анастасия Шагарова добавляет: "В дополнение к основному лечению должна проводиться висцеральная терапия, которая будет снимать напряжение с желчных протоков, массаж внутренних органов, нормализация жиров в питании, употребление большого количества воды ("Ессентуки 17", например, обладает желчегонным эффектом). Самое лучшее лечение — нормализация желчеоттока и питания. Все, что печени необходимо, можно получить из продуктов".Лекарственные препаратыК средствам, улучшающим функцию печени, относятся препараты, содержащие адеметионин, эссенциальные фосфолипиды, Л-орнитин-Л-аспартат, урсодезоксихолиевую кислоту. Какое из них принимать — назначает лечащий врач, исходя из клинической картины заболевания.Народные средстваВ народной медицине широко используются лекарственные травы. Одной из самых популярных в лечении заболеваний печени является расторопша, она включена ВОЗ в "Монографию лекарственных растений". Также в качестве вспомогательной терапии используются такие растения, как бессмертник, шиповник, душица, золототысячник, кукурузные рыльца и многие другие.ДиетаКлассическим режимом питания при заболеваниях печени считается диета № 5. Основные ее показания — воспаления, циррозы, патологии желчевыделительной системы и интоксикации организма. Питание должно быть направлено на восстановление способности организма перерабатывать вредные вещества и токсины, а также на нормализацию процесса образования желчи.Специалист по питанию, health-коуч, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Елена Доронкина называет разрешенные и запрещенные к употреблению при патологиях печени продукты:Нельзя:Можно:ПоследствияОрган выполняет ряд жизненно важных функций, поэтому невнимательное отношение к этому органу может привести к возникновению цирроза и онкологии.ПрофилактикаПечень — самый регенерирующийся орган в организме. "Поэтому, соблюдая нежесткую диету, используя натуральные гепатопротекторы (такие как куркумин, артишок) вы поможете ей быстрее восстановиться", — комментирует Жан Шоломицкий."Отличным средством профилактики заболеваний печени являются кофе (в любом виде, даже без кофеина) и шоколад", — добавляет Ольга Аришева."Сохранить здоровье печени поможет правильное питание, воздержание от жирной пищи и алкоголя. Также во избежание попадания в организм паразитов необходимо чаще мыть руки, тщательно очищать овощи и фрукты, подвергать мясо и рыбу длительной термической обработке. От заражения гепатитами защитит барьерная контрацепция и прививка, которую можно сделать в поликлинике бесплатно. И конечно, важная часть профилактики заболеваний — своевременная диагностика. Ежегодное прохождение чекапов позволит отследить заболевания на бессимптомном этапе и вовремя начать лечение", — заключает Кирилл Ювченко.

https://rsport.ria.ru/20210711/pechen-1740765705.html

https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/1753183265.html

https://ria.ru/20201224/dieta-1590764680.html

https://ria.ru/20210622/pechen-1738033325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диета, воз, здоровье