https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html
Может ли печень болеть: врачи рассказали о патологиях органа и их лечении
Боль в печени у человека: симптомы, признаки, причины, диагностика и лечение
Может ли печень болеть: врачи рассказали о патологиях органа и их лечении
Боль в печени — болезненные ощущения и тяжесть в области правого подреберья — может сигнализировать о разных патологиях. Кто находится в зоне риска, на какие... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:09
2021-10-15T21:09
2021-10-15T21:31
диета
воз
здоровье
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Боль в печени — болезненные ощущения и тяжесть в области правого подреберья — может сигнализировать о разных патологиях. Кто находится в зоне риска, на какие симптомы и признаки заболеваний нужно обратить внимание, как понять, что печень нездорова, — в материале РИА Новости.ПеченьПечень — один из самых важных внутренних органов человека, крупнейшая железа, выполняющая более 500 жизненно важных функций."Это уникальный орган, который может самостоятельно регенерироваться — даже без дополнительных препаратов", — отмечает Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы имени В. В. Виноградова.АнатомияОрган имеет форму, напоминающую конус, и расположен справа в полости живота под диафрагмой (в правом подреберье). Печень состоит из двух основных долей, которые, в свою очередь, разделены на восемь сегментов, а последние — на тысячи маленьких долек, соединенных трубками.Некоторые из наиболее важных частей печени:ФункцииОрган контролирует большинство химических веществ в крови и вырабатывает желчь, которая помогает выводить шлаки, расщеплять жиры в тонком кишечнике при пищеварении.Основные функции:"Этот орган выводит токсичные вещества, в том числе продукт распада эритроцитов — билирубин, а также лекарства. Количество функций печени огромно, как и симптомов, которые сопровождают какие-либо нарушения", — рассказывает Кирилл Ювченко, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+.Может ли печень болетьВ органе отсутствуют болевые рецепторы, поэтому сама печень болеть не может. "Но если в результате заболевания печень увеличивается в объеме, то человек может ощущать тяжесть, тянущие, но терпимые боли. Резкие боли в правом подреберье после еды, алкоголя и курения могут свидетельствовать о заболевании других органов: желчного пузыря или поджелудочной железы", — комментирует Ольга Аришева.Возможные заболеванияБоль и дискомфорт в правом подреберье могут являться симптомом серьезных заболеваний, поэтому при их возникновении необходимо незамедлительно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование. Возможными причинами появления подобных жалоб могут быть различные патологии печени и желчного пузыря. В том числе:Симптомы и признакиК симптомам, которые говорят о заболеваниях печени, можно отнести:Следующий признак: боль в правом подреберье."Клетки печени вырабатывают желчь, которая стекает по желчным протокам в желчный пузырь и хранится там до своего часа — момента, когда она нужна для пищеварения и скидывается в двенадцатиперстную кишку. Если затруднен отток желчи из желчного пузыря, появляются боль и дискомфорт", — рассказывает Жан Шоломицкий.Но не всегда боль под ребрами с правой стороны является следствием тяжелых патологий. Физиологическими причинами появления дискомфорта могут стать чрезмерные физические нагрузки.Екатерина Есакова, врач-гастроэнтеролог, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24" отмечает: "Практически каждый из нас хоть раз в жизни испытывал болезненность в боку справа при беге на длинные дистанции. Данное состояние связано с растяжением глиссоновой капсулы, оболочки печени, в результате увеличения оттока крови от нижних конечностей, расширением сосудов и увеличением в размерах печени. Это приводит к возникновению ноющих ощущений в этом месте".ПричиныПатологии органа могут возникнуть в результате:Анастасия Шагарова, врач-терапевт, нутрициолог, кинезиолог отмечает: "Самый опасный враг печени — это фруктоза, которая в повышенных количествах вызывает гибель клеток гепатоцитов. Поэтому фруктовые смузи и детоксы, которыми часто "чистят" печень в домашних условиях, на самом деле негативно на нее влияют и вызывают воспалительные процессы кишечника. Особенно вредны свежевыжатые соки, которые обладают огромнейшим инсулиновым индексом, убивающим клетки печени".ДиагностикаК стандартному перечню диагностики печеночных заболеваний относятся клинический и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости. При выявлении патологий лечащий врач назначает более детальное обследование, которое может включать в себя дуоденальное зондирование, исследование крови на протромбиновое время, серологические тесты определения маркеров вирусов гепатита и измерение иммуноглобулинов, антител, аутоантител.АнализыНекоторые биохимические анализы называются печеночными пробами. С их помощью измеряется количество ферментов, попадающее в кровоток. Другие тесты используются для оценки синтезирующей функции печени (например, протромбиновое время, альбумин).Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский директор лаборатории НАКФФ Марина Фурсова перечисляет основные печеночные пробы:УЗИУльтразвуковая диагностика проводится на начальном этапе постановки диагноза. Во время исследования оценивается форма органа, размеры, проводится анализ структурного состояния тканей.ЛечениеЛечение печени нужно начинать незамедлительно после диагностики заболевания.Анастасия Шагарова добавляет: "В дополнение к основному лечению должна проводиться висцеральная терапия, которая будет снимать напряжение с желчных протоков, массаж внутренних органов, нормализация жиров в питании, употребление большого количества воды ("Ессентуки 17", например, обладает желчегонным эффектом). Самое лучшее лечение — нормализация желчеоттока и питания. Все, что печени необходимо, можно получить из продуктов".Лекарственные препаратыК средствам, улучшающим функцию печени, относятся препараты, содержащие адеметионин, эссенциальные фосфолипиды, Л-орнитин-Л-аспартат, урсодезоксихолиевую кислоту. Какое из них принимать — назначает лечащий врач, исходя из клинической картины заболевания.Народные средстваВ народной медицине широко используются лекарственные травы. Одной из самых популярных в лечении заболеваний печени является расторопша, она включена ВОЗ в "Монографию лекарственных растений". Также в качестве вспомогательной терапии используются такие растения, как бессмертник, шиповник, душица, золототысячник, кукурузные рыльца и многие другие.ДиетаКлассическим режимом питания при заболеваниях печени считается диета № 5. Основные ее показания — воспаления, циррозы, патологии желчевыделительной системы и интоксикации организма. Питание должно быть направлено на восстановление способности организма перерабатывать вредные вещества и токсины, а также на нормализацию процесса образования желчи.Специалист по питанию, health-коуч, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Елена Доронкина называет разрешенные и запрещенные к употреблению при патологиях печени продукты:Нельзя:Можно:ПоследствияОрган выполняет ряд жизненно важных функций, поэтому невнимательное отношение к этому органу может привести к возникновению цирроза и онкологии.ПрофилактикаПечень — самый регенерирующийся орган в организме. "Поэтому, соблюдая нежесткую диету, используя натуральные гепатопротекторы (такие как куркумин, артишок) вы поможете ей быстрее восстановиться", — комментирует Жан Шоломицкий."Отличным средством профилактики заболеваний печени являются кофе (в любом виде, даже без кофеина) и шоколад", — добавляет Ольга Аришева."Сохранить здоровье печени поможет правильное питание, воздержание от жирной пищи и алкоголя. Также во избежание попадания в организм паразитов необходимо чаще мыть руки, тщательно очищать овощи и фрукты, подвергать мясо и рыбу длительной термической обработке. От заражения гепатитами защитит барьерная контрацепция и прививка, которую можно сделать в поликлинике бесплатно. И конечно, важная часть профилактики заболеваний — своевременная диагностика. Ежегодное прохождение чекапов позволит отследить заболевания на бессимптомном этапе и вовремя начать лечение", — заключает Кирилл Ювченко.
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диета, воз, здоровье
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Боль в печени — болезненные ощущения и тяжесть в области правого подреберья — может сигнализировать о разных патологиях. Кто находится в зоне риска, на какие симптомы и признаки заболеваний нужно обратить внимание, как понять, что печень нездорова, — в материале РИА Новости.
Печень
Печень — один из самых важных внутренних органов человека, крупнейшая железа, выполняющая более 500 жизненно важных функций.
"Это уникальный орган, который может самостоятельно регенерироваться — даже без дополнительных препаратов", — отмечает Ольга Аришева, кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы имени В. В. Виноградова.
Анатомия
Орган имеет форму, напоминающую конус, и расположен справа в полости живота под диафрагмой (в правом подреберье). Печень состоит из двух основных долей, которые, в свою очередь, разделены на восемь сегментов, а последние — на тысячи маленьких долек, соединенных трубками.
Некоторые из наиболее важных частей печени:
—Общий печеночный проток. Трубка, по которой желчь выводится из органа.
—Ложкообразная связка. Тонкая фиброзная связка, разделяющая две доли печени и соединяющая их с брюшной стенкой.
—Капсула Глиссона. Слой рыхлой соединительной ткани, окружающей печень и связанные с ней артерии и протоки.
—Печеночная артерия. Главный кровеносный сосуд, снабжающий железу насыщенной кислородом кровью.
—Печеночная воротная вена. Кровеносный сосуд, по которому кровь из желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки поступает в печень.
Функции
Орган контролирует большинство химических веществ в крови и вырабатывает желчь, которая помогает выводить шлаки, расщеплять жиры в тонком кишечнике при пищеварении.
—производит определенные белки (например, фибриноген, липопротеиды, глобулины) для плазмы крови;
—накапливает и высвобождает глюкозу по мере необходимости;
—обрабатывает гемоглобин для использования содержащегося в нем железа (печень хранит этот микроэлемент);
—превращает аммиак в мочевину — один из конечных продуктов белкового обмена, который выводится с мочой;
—очищает кровь от лекарств и вредных веществ;
—регулирует свертываемость крови;
—борется с инфекциями, создавая иммунные факторы и удаляя бактерии из кровотока;
—удаляет излишек билирубина (основного компонента желчи).
"Этот орган выводит токсичные вещества, в том числе продукт распада эритроцитов — билирубин, а также лекарства. Количество функций печени огромно, как и симптомов, которые сопровождают какие-либо нарушения", — рассказывает Кирилл Ювченко, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+.
Может ли печень болеть
В органе отсутствуют болевые рецепторы, поэтому сама печень болеть не может. "Но если в результате заболевания печень увеличивается в объеме, то человек может ощущать тяжесть, тянущие, но терпимые боли. Резкие боли в правом подреберье после еды, алкоголя и курения могут свидетельствовать о заболевании других органов: желчного пузыря или поджелудочной железы", — комментирует Ольга Аришева.
Возможные заболевания
Боль и дискомфорт в правом подреберье могут являться симптомом серьезных заболеваний, поэтому при их возникновении необходимо незамедлительно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование. Возможными причинами появления подобных жалоб могут быть различные патологии печени и желчного пузыря. В том числе:
—Гепатит. Воспалительный процесс, вызываемый вирусами. Может иметь неинфекционные причины: чрезмерное употребление алкоголя, лекарства, аллергические реакции или ожирение.
—Цирроз. Длительное повреждение печени может привести к необратимому рубцеванию, называемому циррозом.
—Рак. Наиболее распространенный тип: гепатоцеллюлярная карцинома, которая почти всегда возникает после цирроза.
—Печеночная недостаточность. Может возникнуть в результате инфекций, генетических заболеваний, чрезмерного употребления алкоголя.
—Асцит. Выделение печенью жидкости, скапливающейся в животе.
—Желчные камни. Если конкремент застревает в желчном протоке, дренирующем печень, может возникнуть гепатит и инфекция желчных протоков (холангит).
—Гемохроматоз. Избыток железа.
—Первичный склерозирующий холангит. Редкое заболевание, которое вызывает воспаление и рубцевание желчных протоков.
—Первичный билиарный цирроз (процесс, разрушающий желчные протоки).
"Вместе с болезнями печени зачастую наступают заболевания поджелудочной железы, и, напротив, поджелудочная железа влияет на состояние печени, так как эти органы тесно связаны между собой", — рассказывает Кирилл Ювченко.
Симптомы и признаки
К симптомам, которые говорят о заболеваниях печени, можно отнести:
—пожелтение кожного покрова и слизистых оболочек;
—увеличение живота;
—хроническую усталость;
—спутанность сознания;
—резкое снижение веса;
—тянущие и ноющие боли в правом подреберье;
—возникновение сыпи и пузырьков на коже;
—рвоту, тошноту;
—скачки артериального давления.
"Среди неожиданных признаков проблем с печенью — боль в правом плече и шее, так называемая отраженная боль. Что это такое: диафрагмальный нерв, который выходит из спинного мозга на уровне позвонков С3-С5 (зона Захарьина-Геда), иннервирует в надплечье, капсулу печени, желчный пузырь. Внутри органа нет болевых рецепторов, они есть только в капсуле. В случае раздражения сигнал от капсулы поступает по этому нерву. Поэтому кажется, что сама печень не болит, — комментирует врач-остеопат Жан Шоломицкий. — Есть простой кинезиологический тест для самодиагностики. Положите одну руку на печень, а второй подвигайте. Если боль в плече становится меньше, а объем движения рукой больше, значит, причина в печени".
Следующий признак: боль в правом подреберье.
"Клетки печени вырабатывают желчь, которая стекает по желчным протокам в желчный пузырь и хранится там до своего часа — момента, когда она нужна для пищеварения и скидывается в двенадцатиперстную кишку. Если затруднен отток желчи из желчного пузыря, появляются боль и дискомфорт", — рассказывает Жан Шоломицкий.
"Как проверить самостоятельно: ищем место, которое можно прощупать самому, — на пересечении линии, которая идет вертикально вниз через середину правой ключицы, и последним ребром (правое подреберье). Немного надавить под ребро, там будет что-то вроде маленького валика, если боль острая — к врачу, если она ноющая, усиливается, когда вы держите валик и вдыхаете, — это проблемы с оттоком желчи", — уточняет эксперт.
Но не всегда боль под ребрами с правой стороны является следствием тяжелых патологий. Физиологическими причинами появления дискомфорта могут стать чрезмерные физические нагрузки.
Екатерина Есакова, врач-гастроэнтеролог, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24" отмечает: "Практически каждый из нас хоть раз в жизни испытывал болезненность в боку справа при беге на длинные дистанции. Данное состояние связано с растяжением глиссоновой капсулы, оболочки печени, в результате увеличения оттока крови от нижних конечностей, расширением сосудов и увеличением в размерах печени. Это приводит к возникновению ноющих ощущений в этом месте".
Причины
Патологии органа могут возникнуть в результате:
—злоупотребления алкоголем;
—бесконтрольного приема лекарственных препаратов (ацетаминофен, статины, антибиотики, метотрексат, дисульфирам и так далее);
—наличия в организме паразитов и вирусов;
—сбоев в работе иммунной системы;
—генетической предрасположенности;
—незащищенного секса.
Анастасия Шагарова, врач-терапевт, нутрициолог, кинезиолог отмечает: "Самый опасный враг печени — это фруктоза, которая в повышенных количествах вызывает гибель клеток гепатоцитов. Поэтому фруктовые смузи и детоксы, которыми часто "чистят" печень в домашних условиях, на самом деле негативно на нее влияют и вызывают воспалительные процессы кишечника. Особенно вредны свежевыжатые соки, которые обладают огромнейшим инсулиновым индексом, убивающим клетки печени".
Диагностика
К стандартному перечню диагностики печеночных заболеваний относятся клинический и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости. При выявлении патологий лечащий врач назначает более детальное обследование, которое может включать в себя дуоденальное зондирование, исследование крови на протромбиновое время, серологические тесты определения маркеров вирусов гепатита и измерение иммуноглобулинов, антител, аутоантител.
Анализы
Некоторые биохимические анализы называются печеночными пробами. С их помощью измеряется количество ферментов, попадающее в кровоток. Другие тесты используются для оценки синтезирующей функции печени (например, протромбиновое время, альбумин).
Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский директор лаборатории НАКФФ Марина Фурсова перечисляет основные печеночные пробы:
—Аланиновая аминотрансфераза (АЛТ) и аспарагиновая аминотрансфераза (АСТ) высвобождаются из поврежденных клеток и являются чувствительными индикаторами повреждения печени.
—Билирубин — пигмент желчи, продуцируется при разрушении белков гемоглобина, стареющих красных клеток крови. Гипербилирубинемия возникает в результате снижения печеночного захвата или конъюгации, снижения экскреции (выведения) желчи.
—Щелочная фосфатаза. Повышение до тпрех норм обычно происходит при многих заболеваниях печени.
—Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) — уровень этого фермента повышается при гепатобилиарной дисфункции, особенно при холестазе.
—Протромбиновое время (ПВ) и международное нормализованное отношение (МНО) являются значимыми показателями способности печени синтезировать фибриноген и витамин-K-зависимые факторы свертывания: факторы II (протромбин), VII, IX и X.
—Сывороточные белки. Большинство сывороточных белков синтезируются гепатоцитами (клетками печени), включая альфа- и бета-глобулины, альбумин и большинство факторов свертывания.
УЗИ
Ультразвуковая диагностика проводится на начальном этапе постановки диагноза. Во время исследования оценивается форма органа, размеры, проводится анализ структурного состояния тканей.
Лечение
Лечение печени нужно начинать незамедлительно после диагностики заболевания.
Анастасия Шагарова добавляет: "В дополнение к основному лечению должна проводиться висцеральная терапия, которая будет снимать напряжение с желчных протоков, массаж внутренних органов, нормализация жиров в питании, употребление большого количества воды ("Ессентуки 17", например, обладает желчегонным эффектом). Самое лучшее лечение — нормализация желчеоттока и питания. Все, что печени необходимо, можно получить из продуктов".
Лекарственные препараты
К средствам, улучшающим функцию печени, относятся препараты, содержащие адеметионин, эссенциальные фосфолипиды, Л-орнитин-Л-аспартат, урсодезоксихолиевую кислоту. Какое из них принимать — назначает лечащий врач, исходя из клинической картины заболевания.
Народные средства
В народной медицине широко используются лекарственные травы. Одной из самых популярных в лечении заболеваний печени является расторопша, она включена ВОЗ
в "Монографию лекарственных растений". Также в качестве вспомогательной терапии используются такие растения, как бессмертник, шиповник, душица, золототысячник, кукурузные рыльца и многие другие.
Диета
Классическим режимом питания при заболеваниях печени считается диета № 5
. Основные ее показания — воспаления, циррозы, патологии желчевыделительной системы и интоксикации организма. Питание должно быть направлено на восстановление способности организма перерабатывать вредные вещества и токсины, а также на нормализацию процесса образования желчи.
Специалист по питанию, health-коуч, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Елена Доронкина называет разрешенные и запрещенные к употреблению при патологиях печени продукты:
—копченое мясо;
—сало;
—жирные наваристые супы;
—молочные продукты с высоким жировым процентом;
—выпечку, хлеб и сладкие кондитерские изделия;
—соусы, приправы, майонезы, кетчупы;
—перловую и ячневую крупы;
—газированные напитки;
—фастфуд;
—алкоголь.
—диетические нежирные сорта мяса, птицы и рыбы;
—морепродукты;
—яйца;
—молочные продукты с нулевым процентов жирности;
—овсяную и гречневую кашу;
—овощи — отварные или на пару;
—ржаной хлеб;
—макароны из муки высшего сорта;
—орехи, сухофрукты;
—компоты, морсы, кисели;
—мед.
Последствия
Орган выполняет ряд жизненно важных функций, поэтому невнимательное отношение к этому органу может привести к возникновению цирроза и онкологии.
Профилактика
Печень — самый регенерирующийся орган в организме. "Поэтому, соблюдая нежесткую диету, используя натуральные гепатопротекторы (такие как куркумин, артишок) вы поможете ей быстрее восстановиться", — комментирует Жан Шоломицкий.
"Отличным средством профилактики заболеваний печени являются кофе (в любом виде, даже без кофеина) и шоколад", — добавляет Ольга Аришева.
"Сохранить здоровье печени поможет правильное питание, воздержание от жирной пищи и алкоголя. Также во избежание попадания в организм паразитов необходимо чаще мыть руки, тщательно очищать овощи и фрукты, подвергать мясо и рыбу длительной термической обработке. От заражения гепатитами защитит барьерная контрацепция и прививка, которую можно сделать в поликлинике бесплатно. И конечно, важная часть профилактики заболеваний — своевременная диагностика. Ежегодное прохождение чекапов позволит отследить заболевания на бессимптомном этапе и вовремя начать лечение", — заключает Кирилл Ювченко.