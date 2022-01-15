Как восстановить печень и очистить от токсинов: рекомендации диетологов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Печень человека работает как фильтр — очищает организм от вредных и токсичных веществ. Жирная пища, чрезмерное употребление алкоголя, малая подвижность негативно отражаются на работе органа. Какие средства эффективны для его чистки и восстановления в домашних условиях, список препаратов, рецепты и советы диетолога — в материале РИА Новости.

Как работает печень

В клетках печени (гепатоцитах) протекают важнейшие процессы метаболизма - обмен жиров, белков, углеводов, и других веществ. При этом они обладают способностью к собственной регенерации и выполняют ряд других функций:

— Синтезируют полезные вещества (особенно белки) для поддержания и работы всего организма.

Синтезируют полезные вещества (особенно белки) для поддержания и работы всего организма. — Обезвреживают, очищают и выводят токсины и аллергены.

Обезвреживают, очищают и выводят токсины и аллергены. — Регулируют излишек гормонов, минералов и витаминов.

Регулируют излишек гормонов, минералов и витаминов. — Пополняют энергетические запасы. Печень накапливает глюкозу впрок и отдает ее организму при необходимости.

Нарушение работы органа

Под действием жирной пищи, алкоголя и неконтролируемого приема лекарственных средств происходит разрушение гепатоцитов. Это приводит к снижению защитных свойств печени.

Токсины

Долгий прием медикаментов, БАД, воздействие наркотических и химических веществ вызывает интоксикацию организма и разрушение клеток. Также негативные последствия на орган могут оказать привычные лекарства, которые продаются в аптеках без рецепта:

— аспирин,

аспирин, — антибиотики,

антибиотики, — противовирусные препараты,

противовирусные препараты, — средства для ингаляций.

Поражение клеток может проходить бессимптомно и в виде острых гепатопатий (собирательное название заболеваний печени) при сильных отравлениях. В результате возникает ряд последствий:

— Полное разрушение мембраны гепатоцитов, что снижает их защитную функцию.

Полное разрушение мембраны гепатоцитов, что снижает их защитную функцию. — Увеличение в крови концентрации продуктов жизнедеятельности клеток, витаминов и минеральных веществ.

Увеличение в крови концентрации продуктов жизнедеятельности клеток, витаминов и минеральных веществ. — Образование гранулемы и новообразований.

Алкоголь

При употреблении более шести единиц алкоголя (примерно 600 мл вина или 200 мл крепких спиртных напитков) в неделю, человек рискует приобрести цирроз печени и стать клиентом центра трансплантологии.

Однако если уже имеются начальные или хронические проблемы с печенью, то не существует минимальных доз алкоголя для патологических последствий.

Поступивший в организм спирт перерабатывается в печени сначала в токсичные вещества, а затем выводится. Но при регулярном употреблении алкоголя клетки перестают справляться и не восстанавливаются. Это приводит к циррозу органа.

Возможность восстановления

Печень человека — единственный орган в организме, который способен восстановиться полностью даже при разрушении ткани на 75%.

Способность организма вернуть клетки печени в первоначальное состояние зависит как от генетической предрасположенности, так и от образа жизни.

Способы очищения

Для начала необходимо выяснить, насколько печень нуждается в очищении и дальнейшем лечении. В этом помогут стандартные обследования:

— Анализ крови на печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, ГГТ) и сахар.

Анализ крови на печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, ГГТ) и сахар. — Липидограмма.

Липидограмма. — УЗИ органов брюшной полости.

Если по результатам будут обнаружены какие-либо изменения в клеточной структуре, то необходимо обратиться к специалисту для назначения лекарственной терапии.

"Самостоятельное очищение может быть достаточно опасным занятием, — отметила врач диетолог Шафаг Садыгова. — Так как печень сам по себе орган, выполняющий функции "детоксикации", то есть, грубо говоря, очищается самостоятельно, дополнительных препаратов или трав не нужно. Уже доказано, что прием лекарств на основе "натуральных" компонентов, особенно неизвестных чаев, БАД, может повреждать печеночные клетки".

Классификация препаратов

Препараты для очищения печени классифицируются в зависимости от основного действующего вещества. Перед применением любого из них следует проконсультироваться с врачом, который определит, действительно ли они необходимы пациенту.

Фосфолипиды

Представляют собой строительный материал для печеночных клеток, защищают орган от токсического воздействия алкоголя, медикаментов, ядов. Укрепляют и восстанавливают функции печени после поражений. Нормализуют обмен белков и восполняют потерю ферментов. Предотвращают разрушение мембраны клеток и останавливают рост соединительной ткани.

Биофлавоноиды

Основное действующее вещество лекарств — натуральные растительные антиоксиданты (чистотел, куркума, расторопша и др.). Имеют минимальный спектр побочных действий, поэтому их применяют для лечения острых и хронических форм заболеваний:

— токсическое поражение печеночных клеток,

токсическое поражение печеночных клеток, — хронические состояния вирусного гепатита,

хронические состояния вирусного гепатита, — алкогольное отравление,

алкогольное отравление, — жировые изменения при избыточном весе и нарушениях обмена веществ.

Производные аминокислот

Препараты не только восстанавливают клетки печени, но и очищают организм от токсичного аммиака. В такие препараты входят аминокислоты: L-орнитин и L-аспартат. Назначаются при острых отравлениях, переизбытке алкоголя.

Препараты урсодезоксихолевой кислоты

Направлены на регулирование работы желчного пузыря. Выводят излишки желчи и нормализуют ее выработку. Помогают при алкогольных и медикаментозных отравлениях. Помимо лечения печени оказывают комплексный положительный эффект на весь организм:

— нормализуют обмен жидкостей;

нормализуют обмен жидкостей; — регулируют работу кишечника;

регулируют работу кишечника; — снижают уровень холестерина в крови.

Селеносодержащие гепатопротекторы

Назначаются при низком уровне селена, витаминов группы А и С в организме. Восстанавливают клеточную структуру печени, а также применяются после сильного отравления алкоголем, химическими и биологическими ядами. Для поддержания нормы микроэлементов препараты необходимо применять на постоянной основе.

Синтетические средства

Применяются при хронических течениях гепатита, печеночной недостаточности, циррозах, а также желчнокаменной болезни.

Лекарства на основе синтетического фермента восстанавливают мембранный слой клеток печени, повышают иммунную защиту организма, а также обладают противовоспалительным эффектом.

Лекарства других групп

Для лечения и поддержания печени и других органов пищеварительной системы часто используются комплексы витаминов, биологически активные добавки и растительные компоненты в сочетании с гепатопротекторами.

Состав таких соединений оказывает комплексное воздействие на организм:

— Повышение восстанавливающей способности мембранной оболочки гепатоцитов.

Повышение восстанавливающей способности мембранной оболочки гепатоцитов. — Защита клеточной структуры от разрушения вредными веществами.

Защита клеточной структуры от разрушения вредными веществами. — Повышение иммунной способности органов пищеварения.

Повышение иммунной способности органов пищеварения. — Регулирование оттока желчи.

Также дополнительно применяются в качестве профилактики и устранения последствий после алкогольного и пищевого отравления.

Препараты для беременных

При беременности в случае нарушения функций работы печени результаты жизнедеятельности организма матери могут поступать через кровь в плод. Поэтому важно вовремя распознать проблемы и обратиться к врачу.

Лечение во время беременности стоит начать с консультации гепатолога и гинеколога. Как правило, пациентке назначаются лекарства на основе растительных компонентов, а также с низким уровнем побочных действий.

Препараты для детей

Прежде всего стоит обратиться к врачу для постановки точного диагноза, назначения лекарственного средства и выбора необходимой дозировки. При покупке медикаментов необходимо обратить внимание на сертификат и сопроводительные документы.

Для профилактики и при отсутствии серьезных патологий рекомендуется употреблять группы витаминов В, Е, С, комплексы жирных кислот.

Если нет соответствующих рекомендаций от гепатолога, то восстановить организм можно с помощью диеты. Стоит исключить из детского рациона жирную, жареную и соленую пищу. Отказать ребенку в чрезмерном употреблении быстрых перекусов, газировки и фастфуда.

Немедикаментозные методы

Если в результате обследования не выявлено патологических и хронических проблем с печенью, то можно прибегнуть к профилактическим мерам с помощью диеты и народных рецептов.

Народная медицина

Настои, травяные сборы и составы растительного происхождения обладают минимальным побочным воздействием и противопоказаниями и не смогут оказать негативного влияния на организм, но все же не стоит бесконтрольно заниматься самолечением.

В качестве профилактических мер можно после консультации с врачом использовать настои на основе:

— расторопши,

расторопши, — чертополоха,

чертополоха, — календулы,

календулы, — крапивы.

Рецепт отвара для восстановления печени на основе расторопши и специй Категория Напиток Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 ст. л. расторопша 0,5 ст. л. куркума 1,5 г имбирь тертый по вкусу черный молотый перец по вкусу 0,4 л вода Приготовление 1 Соединить ингредиенты, перемешать и поставить на огонь. 2 Кипятить на среднем огне без крышки 20—30 мин, пока смесь не уменьшится в объеме в два раза. 3 Процедить полученную смесь. 4 Пить теплый настой по утрам на голодный желудок в течение 15 дней.

Овощи и специи, обладающие гепатопротекторным действием (синий лук, тыква, артишок, овес) содержат микроэлементы, которые помогают при расстройствах ЖКТ, а также обладают антибактериальным действием.

Продукты, восстанавливающие печень

Эксперты выделяют ряд продуктов, употребление которых способствует улучшению состояния печени. Их можно разделить на три категории:

— Овощи, ягоды и фрукты красного цвета (вишня, клубника, красный репчатый лук, слива). За счет содержания антоцианов в своем составе помогают восстанавливать мембрану печеночных клеток.

За счет содержания антоцианов в своем составе помогают восстанавливать мембрану печеночных клеток. — Пряности (куркума, перец, имбирь). Оказывают противовоспалительное действие. Подавляют фиброгенез при хронических осложнениях. Помогают при токсических отравлениях алкоголем и медикаментами, а также выводят вредные вещества из организма естественным путем.

Оказывают противовоспалительное действие. Подавляют фиброгенез при хронических осложнениях. Помогают при токсических отравлениях алкоголем и медикаментами, а также выводят вредные вещества из организма естественным путем. — Зеленые овощи (авокадо, брокколи, артишок, фасоль). Способствуют быстрому выведению токсинов, обеспечению энергией клеток печени для фильтрации веществ, комплексному очищению ЖКТ. Предотвращают накопление жира на внутренних органах.

Диета

В качестве диеты можно использовать средиземноморский тип питания . Он включает в себя продукты, богатые антиоксидантами, Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами, полифенолами, витамином Е, каротиноидами.

Не менее двух раз в неделю рекомендуется употреблять морскую рыбу и морепродукты, оливковое масло холодного отжима. Следует включить в меню зеленые овощи и бобовые продукты, содержащие цельные зерна.

Необходимо отказаться от жареной, жирной, соленой и копченой пищи, убрать из рациона простые углеводы (сахар, газировки, сладости и крупы мелкого помола).

ЗОЖ

Большая часть заболеваний печени тесно связана с образом жизни. Избыточный вес приводит к отложению жира на органе, что вызывает стеатогепатит — разрушение и воспаление клеток. Если ничего не менять, то это может привести к циррозу. Занятия спортом и правильное питание для поддержания нормальной массы тела помогут очистить печень.

Профилактика

Диетолог Шафаг Садыгова дала несколько советов РИА Новости о том, как сохранить печень здоровой.

Эксперт подчеркнула, чтобы поддержать здоровье органа, необходимо не злоупотреблять алкоголем и не увлекаться детоксами или чистками.

Стоит внимательно отнестись к принимаемым препаратам: оценить их количество, дозировку (сюда же относятся витамины, чаи, и другие добавки), как долго длится прием, и нужно ли продолжать. При сомнениях нужно обратиться к врачу и уточнить, какие препараты необходимы, а от каких лучше отказаться.

Учитывая значительный рост неалкогольной жировой болезни печени, рекомендации просты: придерживаться сбалансированного питания, если есть лишний вес, то рекомендовано снижение массы тела.