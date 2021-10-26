https://ria.ru/20211026/sochetanie-1756387174.html

Врач развеял мифы о сочетании антибиотиков и алкоголя

Антибиотики и алкоголь: совместимость и через сколько времени можно принимать

Врач развеял мифы о сочетании антибиотиков и алкоголя

По поводу совместимости спиртного и антибиотиков есть разные мнения, хотя этиловый спирт не рекомендован при приеме практически всех лекарств. О том, через... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:25

2021-10-26T20:25

2021-10-26T21:20

общество

алкоголь

здоровье - общество

андрей кондрахин

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По поводу совместимости спиртного и антибиотиков есть разные мнения, хотя этиловый спирт не рекомендован при приеме практически всех лекарств. О том, через сколько времени можно пить алкоголь после употребления антибиотиков, о времени выведения лекарства из организма и возможных последствиях — в материале РИА Новости.Что такое антибиотикиАнтибиотики — это препараты, которые применяются в медицине для борьбы с бактериальной инфекцией. Воздействуя различными способами на клетки бактерий, эти лекарственные средства предупреждают распространение болезни, развитие осложнений и способствуют выздоровлению.Сейчас в международной практике вместо антибиотиков используется название "антибактериальные препараты". Воздействуя различными способами на клетки бактерий, эти лекарственные средства предупреждают распространение инфекции, развитие осложнений и способствуют быстрому выздоровлению.Влияние алкоголя на антибиотикиАнтибиотики несовместимы со слабоалкогольными, среднеалкогольными и крепкими напитками.Почему нельзя пить алкоголь после антибиотиков"Когда мы говорим про алкоголь, нужно понимать, что антибиотики — это химические вещества, которые при взаимодействии с этиловым спиртом могут вызывать дисульфирамоподобный эффект, — объяснил Андрей Кондрахин. — Это состояние организма, при котором возникают такие неприятные ощущения, как повышенное сердцебиение, покраснение лица, ощущение нехватки воздуха, тошнота, потливость, слабость, головная боль, колики, спазмы желудка, тремор. Это все потенцируется антибиотиком, он ведет себя подобным образом под действием спирта. Именно поэтому употреблять алкоголь с антибиотиками нельзя. Также возможен абсолютно неправильный эффект от лекарства, а побочные действия антибиотика могут быть выше из-за принятия алкоголя. Кроме этого, у человека, употребляющего спиртное, аллергические реакции на препараты этой группы могут быть выраженнее. Под воздействием этанола антибактериальные лекарства становятся менее активными, и это приводит к тому, что организм практически не защищается от бактерий. Получается, антибиотик в организм поступает, а эффекта нет никакого".Если совмещать эти два вещества, можно столкнуться:Виды антибиотиковПо словам фармаколога Андрея Кондрахина, нет такого вида антибиотика, при приеме которого можно употреблять алкогольные напитки. При этом в некоторых источниках указаны препараты, с которыми это допускается. Чтобы избежать вреда для здоровья, лучше не выпивать во время курса любого антибактериального препарата.Ниже приведен список лекарств, которые категорически нельзя принимать с напитками, содержащими этиловый спирт (иначе последствия такого взаимодействия предсказать будет трудно):Кроме того, есть ряд медикаментов, в инструкции которых ничего не сказано о сочетании со спиртным. Среди них:Перед их приемом следует проконсультироваться с врачом и уточнить вопрос совместимости с этиловым спиртом.Через сколько можно пить алкогольПрежде чем совмещать этих два вещества, должно пройти минимум два дня. Пациентам, которые страдают от цирроза, гепатита, рекомендуется избегать алкогольных напитков не менее двух недель.ПоследствияПоследствия приема спиртного и антибиотиков могут быть разными. Например, снизится эффективность антибактериальной терапии. Таким образом, подавление патогенной микрофлоры происходит менее эффективно, возникает необходимость в продлении лечения или поиске нового антибиотика.У человека могут развиться поражения печени. Одновременное употребление спиртных напитков и антибиотиков оказывает большую нагрузку на ткани этого органа. Повышается риск интоксикации организма в целом, а не только печени, выступающей в роли фильтра, через который проходит кровь.Кроме этого, сочетание алкогольных напитков и антибактериальных препаратов может вызвать следующие последствия:"Самое страшное последствие совместного употребления антибиотиков и алкоголя — это анафилактический шок, который может закончиться летальным исходом, — предупредил Андрей Кондрахин. — Если человек по незнанию один раз смешал антибиотик с алкоголем, то он может почувствовать неприятные ощущения, боли в животе. Страшного ничего не будет, но в некоторых случаях возможна аллергическая реакция".Мифы и легендыЕсть мнение, что слабоалкогольные напитки, например пиво, не нанесут вреда при сочетании с антибиотиками, потому что в них мало этилового спирта. Однако это неверно. Нередко хмельной напиток употребляют в больших количествах, а в 0,5 литра пива присутствует 15-30 миллилитровл этанола.С чем еще не сочетаются антибиотикиПо словам эксперта, многие антибиотики не сочетаются между собой, потому что их комбинация дает токсическое действие на организм, и с некоторыми другими веществами:Совет врачаАндрей Кондрахин дал несколько советов по поводу употребления антибактериальных препаратов и спиртного.— Первое — антибиотики назначает только врач и только после того, как точно установлен возбудитель болезни. Препарат принимают в определенное время, и его пропускать нельзя. Лекарство можно запивать только обычной водой и не смешивать с чаем, кофе, молоком, газированными напитками, алкоголем и курением. Курение тоже считается вредным в данном контексте. Все это может повлиять на антибиотик, и он выпадет в осадок. Принимать препараты данной группы нужно строго в том количестве, в котором прописал врач. Ни в коем случае нельзя прерывать курс приема раньше, иначе эффективность лекарства снизится, а резистентность повысится. Итог: пьем лекарственный препарат только в назначенное время — то, что рекомендовал врач.

https://ria.ru/20190419/1552833761.html

https://sn.ria.ru/20181113/1532629983.html

https://ria.ru/20200526/1572001201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, алкоголь, здоровье - общество, андрей кондрахин