Стол номер 5: правила диеты для здоровья печени и желчного пузыря
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Стол номер 5 — рацион питания, разработанный еще в 1920-х годах. Когда его назначают и что он в себя включает — в материале РИА Новости.
Показания к применению
Особая диета под названием "Стол №5" назначается специалистами людям с заболеваниями печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря: холецистите, гепатите, желчнокаменной болезни. Также ее можно применять для общего оздоровления организма.
Питание "по столам" разработал основатель диетотерапии, советский врач Мануил Певзнер. Его диеты являются лечебными или создают благоприятные условия для восстановления организма человека. Также они помогают избежать обострения болезней.
Система русского врача активно применяется при лечении заболеваний в стационарах, санаториях. Также столы рекомендуют пациентам и вне стен лечебных учреждений.
— Эта система питания учитывает наиболее часто встречающиеся острые и хронические заболевания. Ведь именно питание и образ жизни часто являются основой выздоровления. Сейчас в современной диетологии потихоньку отходят от разделения на "столы", но, тем не менее, именно такая классификация облегчает работу с пациентами и повышает комплаентность — склонность пациентов соблюдать рекомендации врача, — рассказала РИА Новости диетолог-эндокринолог Раушания Хисматуллина.
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Всего система включает в себя 15 групп рационов. Диеты столов №1, 1а, 1б назначают при язве желудка и двенадцатиперстной кишки; диету стола №2 — при атрофическом гастрите, колитах; диету стола №3 — при запорах; диеты столов №4, 4а, 4б, 4в — при болезнях кишечника с диареей; диеты столов №5, 5а — при заболеваниях желчных путей и печени; диету стола № 6 — при мочекаменной болезни, подагре; диеты столов №7, 7а, 7б, 7в, 7г — при хроническом и остром нефрите, хронической почечной недостаточности; диету стола №8 — при ожирении; диеты стола №9 — при сахарном диабете; диету стола №10 — при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; диету стола №11 — при туберкулезе; диету стола №12 — при заболеваниях нервной системы; диету стола №13 — при острых инфекционных заболеваниях; диету стола №14 — при болезни почек с отхождением камней из фосфатов; диету стола №15 — при заболеваниях, не требующих особых диет.
Часто эти рационы питания называют столами ОВД. Аббревиатура расшифровывается как "основной вариант диеты".
Цель диеты "Стол номер 5"
При полноценном рационе диета стола 5 способствует снижению нагрузки на печень и желчевыводящую систему.
Щадящее питание диеты "Стол №5" способствует нормализации работы желчных путей и печени, улучшает желчеотделение и налаживает обмен холестерина в организме.
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Общая характеристика диеты
Рацион диетического стола 5 включает в себя нормальное содержание белков и углеводов в меню, но ограниченное количество жира. Готовить блюда разрешается двумя способами — их нужно варить и запекать, правда, изредка можно тушить. Подавать готовую еду нужно только в теплом виде.
Мясо и рыбу важно мелко рубить, делать из них фарш или суфле. Разрешены для 5 стола рецепты протертых овощных, молочных и крупяных супов. При этом они должны быть без мяса, рыбы и грибов. Масла можно использовать только в качестве заправок к блюдам, а молочные продукты следует выбирать с пониженной жирностью. Яйца допускается есть в ограниченном количестве, лучше всмятку или в составе омлета.
Хлеб при диете стола 5 нужно употреблять вчерашний. Также можно включать в питание сухари или галеты. Из круп врачи рекомендуют гречку, овес, манку, рис. Кроме того, разрешаются макароны из твердых сортов пшеницы.
Овощи можно отваривать, запекать, есть сырыми. Разрешается включить в меню 5 стола горошек, морковь, тыкву, свеклу, помидоры, огурцы, картофель, кабачки, цветную капусту. Овощи, богатые клетчаткой, важно перетирать.
Из фруктов можно есть бананы, груши и некислые яблоки, а вот зелень и специи, грибы, чеснок, редис нужно ограничить.
Из десертов разрешены желе, запеканки, пудинги, мед и сухофрукты. В ограниченном количестве можно есть пастилу, мармелад и варенье. Из напитков — травяные чаи, некрепкий черный и зеленый чай, соки, компоты, кисели.
Запрещено употреблять острое, копченое, жареное, субпродукты, консервы, сало. Полностью исключаются из рациона соусы, газировка, спиртное, какао и черный кофе. Также нельзя шоколад, мороженое, клюкву, цитрусовые.
Режим питания
Во время соблюдения диеты 5 стола обязательно пить много воды натощак. Питаться важно дробно — употреблять небольшие равные порции 5 -6 раз в день, через каждые 2,5-3 часа.
— Частое дробное питание небольшими порциями, в теплом виде, не перегружает желудочно-кишечный тракт и способствует мягкому желчеоттоку, — отметила Раушания Хисматуллина.
Суточный рацион (энергетическая ценность и химический состав)
Продукты и блюда, включенные в питание в сутки, должны содержать до 80 грамм белков (50% из которых животного происхождения), до 80-90 грамм жиров (30% из которых растительного происхождения), а также до 400 грамм углеводов. Кроме того, необходимо выпивать до 1,5-2 литров воды.
Общая энергетическая ценность суточного рациона при диете "Стол №5" — примерно 2400 - 2800 килокалорий. При этом разрешается употреблять не более 10 грамм соли.
Примерное меню на каждый день медицинской диеты "5 стол":
- —Завтрак: творог низкопроцентной жирности со сметаной и сахаром, овсянка на воде или нежирном молоке, чашка некрепкого чая.
- —Второй завтрак: печеное яблоко
- —Обед: суп из овощей на растительном масле без мяса, отварная курица в молочном соусе, вареный рис, компот из свежих фруктов или сухофруктов
- —Полдник: отвар из шиповника, несдобная выпечка с творогом
- —Ужин: нежирная вареная рыба в сметанном соусе, пюре из картофеля, ватрушка с творогом, чашка некрепкого чая
- —За полчаса перед сном — стакан низкопроцентного по жирности кефира.
Как долго нужно питаться по диете №5
— Длительность данной диеты определяется исключительно врачом, — подчеркнула эксперт.
Срок лечебной программы питания зависит от динамики течения имеющегося заболевания. Иногда продолжительность диеты может составлять до полутора лет.
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