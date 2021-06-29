Как быстро сварить компот из яблок на зиму: рецепты приготовления

Компот из яблок классический
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
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РИА Новости
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PT30M
Десерт
Русская
яблоки, 750 г
сахар, 300 г
вода, 2 л
Помыть и нарезать яблоки на небольшие кусочки, удалить сердцевину с косточками.
Шаг 1
В стерилизованные банки выложить фрукты и залить крутым кипятком до верха.
Шаг 2
Закрыть крышками и оставить на 15 минут.
Шаг 3
Слить воду в кастрюлю и добавить к ней сахар. При этом в банках с яблоками жидкости остаться не должно.
Шаг 4
Довести до кипения и поварить 1-2 минуты, чтобы сахар полностью растворился.
Шаг 5
Разлить готовый сироп по стерилизованным банкам и закатать их крышкой.
Шаг 6
Перевернуть банки крышками вниз и укутать чем-нибудь теплым до полного остывания.
Шаг 7
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок простой без стерилизации
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT30M
Десерт
Русская
яблоки, 500 г
сахар, 150 г
вода, 1,5 л
Помыть яблоки и нарезать, удалив косточки.
Шаг 1
Ломтики поместить в двухлитровую банку и засыпать сахарный песок.
Шаг 2
Залить ингредиенты кипятком и закрыть простерилизованной крышкой. Оставить на 10 минут.
Шаг 3
Воду слить в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 4
Слить воду обратно в емкость с яблоками, закатать ее герметично, перевернуть вниз крышкой и укутать теплым материалом.
Шаг 5
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из замороженных яблок
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT35M
Десерт
Русская
вода, 1 л
яблоки замороженные, 400 г
сахар, 5 ст. л.
Воду налить в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 1
Выложить в варочную емкость замороженные яблоки и палочку корицы.
Шаг 2
Добавить сахар и довести жидкость до повторного закипания.
Шаг 3
Убавить огонь и варить яблоки еще 10 минут.
Шаг 4
По истечении времени снять кастрюлю с огня и дать напитку немного настояться.
Шаг 5
Перелить смесь в стерилизованную емкость, закатать и, перевернув вверх дном, закутать в ткань до охлаждения.
Шаг 6
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок с мятой
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Десерт
Русская
яблоки, 400 г
сахар , 500 г
веточка мяты, 2 шт.
вода, 3 л
Помытые и нарезанные яблоки, а также мяту выложить в стерилизованную трехлитровую банку.
Шаг 1
Залить яблоки кипятком доверху и оставить под крышкой на 20 минут.
Шаг 2
Слить воду в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения.
Шаг 3
Перелить жидкость обратно в банку и закатать.
Шаг 4
Перевернуть банку вниз крышкой и завернуть в теплую ткань до остывания.
Шаг 5
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок с ревенем
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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Десерт
Русская
яблоки, 4 шт.
ревень, 300 г
вода, 2,5 л
сахар, 300 г
Нарезанные дольками яблоки выложить в кастрюлю. Порезать стебли ревеня не небольшие кусочки и отправить к плодам.
Шаг 1
Залить холодной водой, довести смесь до кипения, на медленном огне варить еще 20 минут.
Шаг 3
Перелить готовый напиток обратно в банку и закатать.
Шаг 4
Перевернуть банку вниз крышкой и завернуть в теплую ткань до остывания.
Шаг 5
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок и апельсинов
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT35M
Десерт
Русская
яблоки, 5 шт.
апельсин , 1 шт.
сахар, 300 г
корица, 0,5 г
вода , 3 л
Лучше брать яблоки сладких сортов. Их вместе с апельсином тщательно помыть, нарезать кольцами, то же самое проделать с апельсинами.
Шаг 1
Выложить ингредиенты в трехлитровую стерилизованную банку.
Шаг 2
Залить кипящую воду и оставить на 15 минут под крышкой.
Шаг 3
Слить воду в кастрюлю, добавить сахар по вкусу и довести до кипения, сахар должен полностью раствориться. Можно добавить щепотку корицы.
Шаг 4
Перелить готовый сироп обратно в емкость с фруктами.
Шаг 5
Закатать банку и закутать ее в теплый материал, перевернув.
Шаг 6
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок и груш
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT35M
Десерт
Русская
яблоки средние, 4 шт.
груши, 4 шт.
сахар, 300 г
веточки мяты, 2 шт.
вода, 3 л
Яблоки и груши хорошо помыть, удалить семечки. Нарезать на небольшие дольки.
Шаг 1
Выложить фрукты в стерилизованную банку примерно наполовину. Добавить несколько листиков мяты.
Шаг 2
Залить ингредиенты кипятком, закрыть крышкой и дать настояться 20 минут.
Шаг 3
Перелить жидкость в кастрюлю, насыпать туда сахар и довести до кипения. Сахар можно добавлять по вкусу. После кипения следует попробовать напиток и, если нужно, насыпать еще немного сахарного песка.
Шаг 4
Вылить сироп обратно в банку и герметично ее закатать.
Шаг 5
Перевернуть банки крышками вниз и укутать чем-нибудь теплым до полного остывания.
Шаг 6
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок и слив
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT30M
Десерт
Русская
яблоки, 500 г
сливы, 330 г
сахар, 200 г
вода, 2 л
Нарезать хорошо помытые фрукты. Яблоки дольками, а сливы - пополам. Удалить косточки.
Шаг 1
Заполнить банку плодами примерно на три четверти и засыпать сахаром.
Шаг 2
Залить кипятком, но медленно, чтобы не треснула банка.
Шаг 3
Прикрыть крышкой и дать смеси настояться 20 минут.
Шаг 4
Перелить всю жидкость из емкости в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 5
Сиропом залить фрукты снова и закатать банку.
Шаг 6
Перевернуть банку крышкой вниз и укутать теплой тканью до полного остывания.
Шаг 7
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок и вишни
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT30M
Десерт
Русская
яблоко , 250 г
вишня, 150 г
сахар, 100 г
вода, 0,9 л
Вишню и яблоки тщательно помыть. Из ягод удалить косточки. Яблоки нарезать и удалить сердцевину.
Шаг 1
Выложить ингредиенты в простерилизованную литровую банку.
Шаг 2
Воду для заливки вскипятить, залить крутым кипятком содержимое банки.
Шаг 3
Прикрыть крышкой и оставить на 10-15 минут.
Шаг 4
Фруктово-ягодный настой перелить в кастрюлю и добавить сахар. Довести до кипения, чтобы сахар полностью растворился.
Шаг 5
Вылить содержимое кастрюли в банку и закатать ее.
Шаг 6
Перевернуть емкость вверх дном и укутать в какую-нибудь ткань.
Шаг 7
россия, рецепты, яблоко, продукты
Яблочно-виноградный компот
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT20M
Десерт
Русская
виноград , 300 г
яблоки, 300 г
сахар, 280 г
лимонная кислота, 0,5 г
вода (кипяток), 2,5 л
Помыть яблоки и порезать на кусочки, удалить косточки, виноград отделить от веток.
Шаг 1
Положить в простерилизованную емкость яблоки и виноград.
Шаг 2
Насыпать сахарный песок и залить емкость до горлышка кипятком. Закатать крышкой.
Шаг 3
Перевернуть банку вверх дном и завернуть в ткань.
Шаг 4
россия, рецепты, яблоко, продукты
Компот из яблок в микроволновке
Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые... РИА Новости, 29.06.2021 https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739038571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dc5eb745cf22b934990b239df0aac5.jpg
2021-06-29T19:42
2021-06-29T19:42
2
РИА Новости
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PT35M
Десерт
Русская
яблоки, 2505 г
вода, 0,7 л
ягоды любые, 150 г
сахар , 80 г
кислота лимонная, 0,2 г
В посуду, предназначенную для микроволновки, налить воду, насыпать сахар и лимонную кислоту.
Шаг 1
Поставить кастрюлю в микроволновку, накрыв крышкой, на 3 минуты с мощностью 650 Вт.
Шаг 2
Достать кастрюлю, положить в нее ягоды, накрыть крышкой и поместить в микроволновую печь на 12 минут при той же мощности.
Шаг 3
По истечении времени снова достать емкость, дать напитку настояться 5-7 минут.
Шаг 4
Закатать в стерилизованную банку или охладить и употреблять сразу.
Шаг 5
россия, рецепты, яблоко, продукты
Как быстро сварить компот из яблок на зиму: рецепты приготовления
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые под силу каждому — в материале РИА Новости.
Компот из яблок
Компот из яблок — это традиционный напиток, который заготавливают на зиму в Восточной Европе
, России
и Армении
. Известно, что яблоки выращивают уже более 5 тысяч лет. Родиной одомашненной культуры, по археологическим находкам, считается территория современного Казахстана
и Киргизии
. Повсеместно яблоки выращивали в Древней Греции, а древнеримские источники уже в то время описывали более 30 сортов растения. На Руси культурная яблоня впервые появилась только в XI веке на территории некоторых монастырей. Когда конкретно начали варить компот из яблоневых плодов, неизвестно, но еще до XVIII века на территории современной России был известен напиток из фруктов и ягод, который назывался узвар или взвар. Он был праздничным блюдом, подавался в рождественский сочельник. Готовили его из сухофруктов: груш, яблок, чернослива, сливы, изюма.
По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта яблок. При этом у них различные вкусовые качества, можно приготовить компот кисловатым или сладким. В отличие от варенья, такой напиток более полезен, потому что фрукты не столь длительно подвергаются термической обработке. Улучшить свойства компота можно, добавив в него меньше сахара.
Полезные свойства компота из яблок
В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Такой богатый витаминно-минеральный состав тонизирует организм, насыщает его витаминами, улучшает работу мозга и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пектин из яблочного компота нормализует работу кишечника, также напиток помогает восстановиться после длительных физических нагрузок за счет органических кислот. Он улучшает иммунитет и состояние кожи. От продукта следует отказаться людям с диабетом. Калорийность на 100 грамм продукта составляет от 40 до 90 ккал в зависимости от количества сахара. Пищевая ценность:
—белки — 0,2 г;
—углеводы — 0,22 г
—жиры — 0,2 г.
Какие яблоки подходят для компота
Для компота лучше использовать отборные, спелые, но не переспелые плоды. Не следует готовить напиток из фруктов с темными вмятинами, мягких, с механическими повреждениями и признаками плесени. Лучше всего брать сорта:
—Антоновка;
—Мельба;
—Белый налив;
—Квинти.
Рецепты приготовления компота из яблок
Компот из яблок классический
Ингредиенты
Приготовление
1
Помыть и нарезать яблоки на небольшие кусочки, удалить сердцевину с косточками.
2
В стерилизованные банки выложить фрукты и залить крутым кипятком до верха.
3
Закрыть крышками и оставить на 15 минут.
4
Слить воду в кастрюлю и добавить к ней сахар. При этом в банках с яблоками жидкости остаться не должно.
5
Довести до кипения и поварить 1-2 минуты, чтобы сахар полностью растворился.
6
Разлить готовый сироп по стерилизованным банкам и закатать их крышкой.
7
Перевернуть банки крышками вниз и укутать чем-нибудь теплым до полного остывания.
Компот из яблок простой без стерилизации
Ингредиенты
Приготовление
1
Помыть яблоки и нарезать, удалив косточки.
2
Ломтики поместить в двухлитровую банку и засыпать сахарный песок.
3
Залить ингредиенты кипятком и закрыть простерилизованной крышкой. Оставить на 10 минут.
4
Воду слить в кастрюлю и довести до кипения.
5
Слить воду обратно в емкость с яблоками, закатать ее герметично, перевернуть вниз крышкой и укутать теплым материалом.
Компот из замороженных яблок
Ингредиенты
Приготовление
1
Воду налить в кастрюлю и довести до кипения.
2
Выложить в варочную емкость замороженные яблоки и палочку корицы.
3
Добавить сахар и довести жидкость до повторного закипания.
4
Убавить огонь и варить яблоки еще 10 минут.
5
По истечении времени снять кастрюлю с огня и дать напитку немного настояться.
6
Перелить смесь в стерилизованную емкость, закатать и, перевернув вверх дном, закутать в ткань до охлаждения.
Компот из яблок с мятой
Ингредиенты
Приготовление
1
Помытые и нарезанные яблоки, а также мяту выложить в стерилизованную трехлитровую банку.
2
Залить яблоки кипятком доверху и оставить под крышкой на 20 минут.
3
Слить воду в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения.
4
Перелить жидкость обратно в банку и закатать.
5
Перевернуть банку вниз крышкой и завернуть в теплую ткань до остывания.
Компот из яблок с ревенем
Ингредиенты
Приготовление
1
Нарезанные дольками яблоки выложить в кастрюлю. Порезать стебли ревеня не небольшие кусочки и отправить к плодам.
3
Залить холодной водой, довести смесь до кипения, на медленном огне варить еще 20 минут.
4
Перелить готовый напиток обратно в банку и закатать.
5
Перевернуть банку вниз крышкой и завернуть в теплую ткань до остывания.
Компот из яблок и апельсинов
Ингредиенты
Приготовление
1
Лучше брать яблоки сладких сортов. Их вместе с апельсином тщательно помыть, нарезать кольцами, то же самое проделать с апельсинами.
2
Выложить ингредиенты в трехлитровую стерилизованную банку.
3
Залить кипящую воду и оставить на 15 минут под крышкой.
4
Слить воду в кастрюлю, добавить сахар по вкусу и довести до кипения, сахар должен полностью раствориться. Можно добавить щепотку корицы.
5
Перелить готовый сироп обратно в емкость с фруктами.
6
Закатать банку и закутать ее в теплый материал, перевернув.
Компот из яблок и груш
Ингредиенты
Приготовление
1
Яблоки и груши хорошо помыть, удалить семечки. Нарезать на небольшие дольки.
2
Выложить фрукты в стерилизованную банку примерно наполовину. Добавить несколько листиков мяты.
3
Залить ингредиенты кипятком, закрыть крышкой и дать настояться 20 минут.
4
Перелить жидкость в кастрюлю, насыпать туда сахар и довести до кипения. Сахар можно добавлять по вкусу. После кипения следует попробовать напиток и, если нужно, насыпать еще немного сахарного песка.
5
Вылить сироп обратно в банку и герметично ее закатать.
6
Перевернуть банки крышками вниз и укутать чем-нибудь теплым до полного остывания.
Компот из яблок и слив
Ингредиенты
Приготовление
1
Нарезать хорошо помытые фрукты. Яблоки дольками, а сливы - пополам. Удалить косточки.
2
Заполнить банку плодами примерно на три четверти и засыпать сахаром.
3
Залить кипятком, но медленно, чтобы не треснула банка.
4
Прикрыть крышкой и дать смеси настояться 20 минут.
5
Перелить всю жидкость из емкости в кастрюлю и довести до кипения.
6
Сиропом залить фрукты снова и закатать банку.
7
Перевернуть банку крышкой вниз и укутать теплой тканью до полного остывания.
Компот из яблок и вишни
Ингредиенты
Приготовление
1
Вишню и яблоки тщательно помыть. Из ягод удалить косточки. Яблоки нарезать и удалить сердцевину.
2
Выложить ингредиенты в простерилизованную литровую банку.
3
Воду для заливки вскипятить, залить крутым кипятком содержимое банки.
4
Прикрыть крышкой и оставить на 10-15 минут.
5
Фруктово-ягодный настой перелить в кастрюлю и добавить сахар. Довести до кипения, чтобы сахар полностью растворился.
6
Вылить содержимое кастрюли в банку и закатать ее.
7
Перевернуть емкость вверх дном и укутать в какую-нибудь ткань.
Яблочно-виноградный компот
Ингредиенты
Приготовление
1
Помыть яблоки и порезать на кусочки, удалить косточки, виноград отделить от веток.
2
Положить в простерилизованную емкость яблоки и виноград.
3
Насыпать сахарный песок и залить емкость до горлышка кипятком. Закатать крышкой.
4
Перевернуть банку вверх дном и завернуть в ткань.
Компот из яблок в микроволновке
Ингредиенты
Приготовление
1
В посуду, предназначенную для микроволновки, налить воду, насыпать сахар и лимонную кислоту.
2
Поставить кастрюлю в микроволновку, накрыв крышкой, на 3 минуты с мощностью 650 Вт.
3
Достать кастрюлю, положить в нее ягоды, накрыть крышкой и поместить в микроволновую печь на 12 минут при той же мощности.
4
По истечении времени снова достать емкость, дать напитку настояться 5-7 минут.
5
Закатать в стерилизованную банку или охладить и употреблять сразу.
Как и сколько можно хранить компот?
Любой компот можно хранить до трех лет, однако самым полезным он будет в первый год после закатки. При вздувшейся крышке употреблять напиток нельзя. Лучше всего хранить его в погребе, но если его нет, то следует поставить банки в прохладное темное место.