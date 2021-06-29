Как быстро сварить компот из яблок на зиму: рецепты приготовления

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компот из яблок — это способ консервации, который более полезен, чем варенье. О том, как варить напиток из свежих плодов в кастрюле, пошаговые рецепты, которые под силу каждому — в материале РИА Новости.

Компот из яблок

России и Компот из яблок — это традиционный напиток, который заготавливают на зиму в Восточной Европе Армении . Известно, что яблоки выращивают уже более 5 тысяч лет. Родиной одомашненной культуры, по археологическим находкам, считается территория современного Казахстана Киргизии . Повсеместно яблоки выращивали в Древней Греции, а древнеримские источники уже в то время описывали более 30 сортов растения. На Руси культурная яблоня впервые появилась только в XI веке на территории некоторых монастырей. Когда конкретно начали варить компот из яблоневых плодов, неизвестно, но еще до XVIII века на территории современной России был известен напиток из фруктов и ягод, который назывался узвар или взвар. Он был праздничным блюдом, подавался в рождественский сочельник. Готовили его из сухофруктов: груш, яблок, чернослива, сливы, изюма.

По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта яблок. При этом у них различные вкусовые качества, можно приготовить компот кисловатым или сладким. В отличие от варенья, такой напиток более полезен, потому что фрукты не столь длительно подвергаются термической обработке. Улучшить свойства компота можно, добавив в него меньше сахара.

Полезные свойства компота из яблок

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Такой богатый витаминно-минеральный состав тонизирует организм, насыщает его витаминами, улучшает работу мозга и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пектин из яблочного компота нормализует работу кишечника, также напиток помогает восстановиться после длительных физических нагрузок за счет органических кислот. Он улучшает иммунитет и состояние кожи. От продукта следует отказаться людям с диабетом. Калорийность на 100 грамм продукта составляет от 40 до 90 ккал в зависимости от количества сахара. Пищевая ценность:

— белки — 0,2 г;

белки — 0,2 г; — углеводы — 0,22 г

углеводы — 0,22 г — жиры — 0,2 г.

Какие яблоки подходят для компота

Для компота лучше использовать отборные, спелые, но не переспелые плоды. Не следует готовить напиток из фруктов с темными вмятинами, мягких, с механическими повреждениями и признаками плесени. Лучше всего брать сорта:

— Антоновка;

Антоновка; — Мельба;

Мельба; — Белый налив;

Белый налив; — Квинти.

Рецепты приготовления компота из яблок

Компот из яблок классический Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 750 г яблоки 300 г сахар 2 л вода Приготовление 1 Помыть и нарезать яблоки на небольшие кусочки, удалить сердцевину с косточками. 2 В стерилизованные банки выложить фрукты и залить крутым кипятком до верха. 3 Закрыть крышками и оставить на 15 минут. 4 Слить воду в кастрюлю и добавить к ней сахар. При этом в банках с яблоками жидкости остаться не должно. 5 Довести до кипения и поварить 1-2 минуты, чтобы сахар полностью растворился. 6 Разлить готовый сироп по стерилизованным банкам и закатать их крышкой. 7 Перевернуть банки крышками вниз и укутать чем-нибудь теплым до полного остывания.

© Peredniankina Компот из сухофруктов © Peredniankina Компот из сухофруктов

Компот из яблок простой без стерилизации Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 500 г яблоки 150 г сахар 1,5 л вода Приготовление 1 Помыть яблоки и нарезать, удалив косточки. 2 Ломтики поместить в двухлитровую банку и засыпать сахарный песок. 3 Залить ингредиенты кипятком и закрыть простерилизованной крышкой. Оставить на 10 минут. 4 Воду слить в кастрюлю и довести до кипения. 5 Слить воду обратно в емкость с яблоками, закатать ее герметично, перевернуть вниз крышкой и укутать теплым материалом.

Компот из замороженных яблок Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 1 л вода 400 г яблоки замороженные 5 ст. л. сахар Приготовление 1 Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. 2 Выложить в варочную емкость замороженные яблоки и палочку корицы. 3 Добавить сахар и довести жидкость до повторного закипания. 4 Убавить огонь и варить яблоки еще 10 минут. 5 По истечении времени снять кастрюлю с огня и дать напитку немного настояться. 6 Перелить смесь в стерилизованную емкость, закатать и, перевернув вверх дном, закутать в ткань до охлаждения.

Компот из яблок с мятой Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 400 г яблоки 500 г сахар 2 шт. веточка мяты 3 л вода Приготовление 1 Помытые и нарезанные яблоки, а также мяту выложить в стерилизованную трехлитровую банку. 2 Залить яблоки кипятком доверху и оставить под крышкой на 20 минут. 3 Слить воду в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения. 4 Перелить жидкость обратно в банку и закатать. 5 Перевернуть банку вниз крышкой и завернуть в теплую ткань до остывания.

Компот из яблок с ревенем Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 4 шт. яблоки 300 г ревень 2,5 л вода 300 г сахар Приготовление 1 Нарезанные дольками яблоки выложить в кастрюлю. Порезать стебли ревеня не небольшие кусочки и отправить к плодам. 2 Добавить сахар. 3 Залить холодной водой, довести смесь до кипения, на медленном огне варить еще 20 минут. 4 Перелить готовый напиток обратно в банку и закатать. 5 Перевернуть банку вниз крышкой и завернуть в теплую ткань до остывания.

Компот из яблок и апельсинов Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 5 шт. яблоки 1 шт. апельсин 300 г сахар 0,5 г корица 3 л вода Приготовление 1 Лучше брать яблоки сладких сортов. Их вместе с апельсином тщательно помыть, нарезать кольцами, то же самое проделать с апельсинами. 2 Выложить ингредиенты в трехлитровую стерилизованную банку. 3 Залить кипящую воду и оставить на 15 минут под крышкой. 4 Слить воду в кастрюлю, добавить сахар по вкусу и довести до кипения, сахар должен полностью раствориться. Можно добавить щепотку корицы. 5 Перелить готовый сироп обратно в емкость с фруктами. 6 Закатать банку и закутать ее в теплый материал, перевернув.

Компот из яблок и груш Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 4 шт. яблоки средние 4 шт. груши 300 г сахар 2 шт. веточки мяты 3 л вода Приготовление 1 Яблоки и груши хорошо помыть, удалить семечки. Нарезать на небольшие дольки. 2 Выложить фрукты в стерилизованную банку примерно наполовину. Добавить несколько листиков мяты. 3 Залить ингредиенты кипятком, закрыть крышкой и дать настояться 20 минут. 4 Перелить жидкость в кастрюлю, насыпать туда сахар и довести до кипения. Сахар можно добавлять по вкусу. После кипения следует попробовать напиток и, если нужно, насыпать еще немного сахарного песка. 5 Вылить сироп обратно в банку и герметично ее закатать. 6 Перевернуть банки крышками вниз и укутать чем-нибудь теплым до полного остывания.

Компот из яблок и слив Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 500 г яблоки 330 г сливы 200 г сахар 2 л вода Приготовление 1 Нарезать хорошо помытые фрукты. Яблоки дольками, а сливы - пополам. Удалить косточки. 2 Заполнить банку плодами примерно на три четверти и засыпать сахаром. 3 Залить кипятком, но медленно, чтобы не треснула банка. 4 Прикрыть крышкой и дать смеси настояться 20 минут. 5 Перелить всю жидкость из емкости в кастрюлю и довести до кипения. 6 Сиропом залить фрукты снова и закатать банку. 7 Перевернуть банку крышкой вниз и укутать теплой тканью до полного остывания.

Компот из яблок и вишни Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 250 г яблоко 150 г вишня 100 г сахар 0,9 л вода Приготовление 1 Вишню и яблоки тщательно помыть. Из ягод удалить косточки. Яблоки нарезать и удалить сердцевину. 2 Выложить ингредиенты в простерилизованную литровую банку. 3 Воду для заливки вскипятить, залить крутым кипятком содержимое банки. 4 Прикрыть крышкой и оставить на 10-15 минут. 5 Фруктово-ягодный настой перелить в кастрюлю и добавить сахар. Довести до кипения, чтобы сахар полностью растворился. 6 Вылить содержимое кастрюли в банку и закатать ее. 7 Перевернуть емкость вверх дном и укутать в какую-нибудь ткань.

Яблочно-виноградный компот Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 20 мин. Ингредиенты 300 г виноград 300 г яблоки 280 г сахар 0,5 г лимонная кислота 2,5 л вода (кипяток) Приготовление 1 Помыть яблоки и порезать на кусочки, удалить косточки, виноград отделить от веток. 2 Положить в простерилизованную емкость яблоки и виноград. 3 Насыпать сахарный песок и залить емкость до горлышка кипятком. Закатать крышкой. 4 Перевернуть банку вверх дном и завернуть в ткань.

Компот из яблок в микроволновке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 2505 г яблоки 0,7 л вода 150 г ягоды любые 80 г сахар 0,2 г кислота лимонная Приготовление 1 В посуду, предназначенную для микроволновки, налить воду, насыпать сахар и лимонную кислоту. 2 Поставить кастрюлю в микроволновку, накрыв крышкой, на 3 минуты с мощностью 650 Вт. 3 Достать кастрюлю, положить в нее ягоды, накрыть крышкой и поместить в микроволновую печь на 12 минут при той же мощности. 4 По истечении времени снова достать емкость, дать напитку настояться 5-7 минут. 5 Закатать в стерилизованную банку или охладить и употреблять сразу.

Как и сколько можно хранить компот?