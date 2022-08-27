С ревенем или мятой: простые и оригинальные рецепты компота из жимолости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Жимолость - не очень распространенная ягода, но она имеет необычный вкус и массу полезных свойств. Как сварить компот из жимолости на зиму, особенности варки и популярные рецепты – в материале РИА Новости.

Сезон жимолости короткий, чтобы насладиться ее терпким освежающим вкусом в любой момент, необходимо правильно ее заготовить. К сожалению, заморозку эта ягода переносит не очень хорошо. При оттаивании ее нежная кожица может лопнуть, и плоды превратятся в мягкую массу. К тому же пропадет насыщенный вкус – он станет более водянистым. Один из самых лучших способов заготовить жимолость – сварить из нее компот. При этом можно не ограничиваться классическим рецептом, а выбрать интересный с дополнительными ингредиентами, чтобы получить больше вкуса и пользы от напитка.