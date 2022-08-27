С ревенем или мятой: простые и оригинальные рецепты компота из жимолости

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Компот из жимолости на зиму: рецепт для 3-литровой банки
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Со стерилизацией
Стерилизация нужна, чтобы уменьшить вероятность "взрыва" банок после закрытия.
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Напиток
жимолость, 1 кг
сахар, 600 г
кипяток, 3 л
Жимолость перебрать и промыть.
Шаг 1
Засыпать в предварительно стерилизованную банку.
Шаг 2
В отдельной кастрюле смешать сахар и воду, поставить на средний огонь и довести до кипения, при необходимости помешивая.
Шаг 3
Залить ягоды горячим сиропом.
Шаг 4
Дно глубокой и широкой кастрюли застелить любой тканью, поставить на нее банку с жимолостью и сиропом и прикрыть ее крышкой (не закрывать плотно).
Шаг 5
Залить кастрюлю горячей водой, чтобы она покрыла банку до горлышка (или ниже на 5 см).
Шаг 6
Поставить кастрюлю на медленный огонь, дождаться закипания и оставить на 25 минут, в это время происходит стерилизация.
Шаг 7
После этого банку можно достать, плотно закрыть, перевернуть и укутать в одеяло.
Шаг 8
После остывания компот убрать в прохладное место на хранение.
Шаг 9
общество, простые рецепты, растения, еда, кулинария
Со смородиной
Жимолость - не очень распространенная ягода, но она имеет необычный вкус и массу полезных свойств. Как сварить компот из жимолости на зиму, особенности варки и... РИА Новости, 27.08.2022
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Напиток
смородина (черная или красная), 450 г
жимолость, 150 г
сахар, 400 г
вода, 3 л
Ягоды перебрать, промыть, удалить плодоножки.
Шаг 1
Все ягоды засыпать в стерилизованную банку. Прикрыть крышкой и оставить на 20 минут.
Шаг 2
Воду слить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на средний огонь. Варить сироп, пока не растворится весь сахар.
Шаг 3
Горячим сиропом залить жимолость и смородину, банку закатать, укутать в одеяло, а после остывания убрать в прохладное место.
Шаг 4
общество, простые рецепты, растения, еда, кулинария
С клубникой
Жимолость - не очень распространенная ягода, но она имеет необычный вкус и массу полезных свойств. Как сварить компот из жимолости на зиму, особенности варки и... РИА Новости, 27.08.2022
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Напиток
жимолость, 500 г
клубника, 250 г
воды, 3 л
сахар, 400 г
лимонная кислота, 4 г
Ягоды перебрать, промыть и удалить плодоножки. Положить в предварительно стерилизованную банку.
Шаг 1
В кастрюле приготовить сироп: сахар залить водой и варить 10 минут, сахар должен полностью раствориться. За минуту до конца готовки добавить лимонную кислоту.
Шаг 2
Горячим сиропом залить ягоды и плотно закрыть (закатать) банку. Укутать компот в одеяло, оставить остывать. После этого можно убрать в прохладное место на хранение.
Шаг 3
общество, простые рецепты, растения, еда, кулинария
С малиной
Жимолость - не очень распространенная ягода, но она имеет необычный вкус и массу полезных свойств. Как сварить компот из жимолости на зиму, особенности варки и... РИА Новости, 27.08.2022
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Напиток
жимолость, 500 г
малина, 500 г
вода, 3 л
сахар, 600 г
Ягоды перебрать, промыть и засыпать в стерилизованную банку.
Шаг 1
В отдельной кастрюле смешать воду и сахар, поставить на средний огонь и довести до кипения, помешивая при необходимости.
Шаг 2
Горячим сиропом залить ягоды и закрыть или закатать банку. Укутать ее в одеяло, дождаться полного остывания и убрать на хранение.
Шаг 3
общество, простые рецепты, растения, еда, кулинария
С мятой
По словам Семена Панина, технолога общественного питания, мята прекрасно подчеркивает терпкость жимолости. Такой компот будет особенно приятен на вкус, если перед подачей его поставить на несколько часов в холодильник.
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Напиток
жимолость , 700 г
сахар, 600 г
мята, 100 г
вода, 3 л
Ягоды и мяту отсортировать и осторожно промыть. Все вместе положить в стерилизованную банку.
Шаг 1
Ягоды с мятой залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на 15 минут настаиваться.
Шаг 2
Воду слить в кастрюлю, добавить сахар и варить сироп на среднем огне около 5 минут, пока не растопится весь сахар.
Шаг 3
Сиропом залить ягоды в банке, закрыть или закатать. Емкость укутать в одеяло, дождаться полного остывания и убрать в прохладное место на хранение.
Шаг 4
общество, простые рецепты, растения, еда, кулинария
С ревенем
Жимолость - не очень распространенная ягода, но она имеет необычный вкус и массу полезных свойств. Как сварить компот из жимолости на зиму, особенности варки и... РИА Новости, 27.08.2022
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Напиток
жимолость , 800 г
ревень, 300 г
вода, 3 л
сахар, 800 г
Ягоды и ревень промыть, перебрать и выкинуть мятые, увядшие экземпляры. Ревень нарезать.
Шаг 1
В отдельной кастрюле смешать воду с сахаром, поставить на средний огонь и довести до кипения, периодически помешивая.
Шаг 2
Всыпать в сироп ягоды и ревень, проварить 5 минут, периодически помешивая.
Шаг 3
Горячий компот залить в стерилизованную банку и плотно закатать.
Шаг 4
общество, простые рецепты, растения, еда, кулинария
С яблоками
Семен Панин отмечает, что для этого рецепта лучше всего брать сладкие или кисло-сладкие яблоки. Так вкус получится сбалансированным.
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Напиток
жимолость, 250 г
яблоки, 300 г
сахар, 700 г
вода, 3 л
Яблоки и жимолость промыть. Фрукты почистить (при желании), порезать дольками и удалить семена, ягоды перебрать.
Шаг 1
Смесь из жимолости и яблок положить в стерилизованную банку, залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на 20 минут.
Шаг 2
Воду слить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на средний огонь. Когда весь сахар растопится, вылить горячий сироп обратно в банку.
Шаг 3
Банку закрыть, перевернуть вверх дном и закутать в одеяло. Когда она остынет, ее можно перенести в прохладное место на хранение.
Шаг 4
общество, простые рецепты, растения, еда, кулинария
17:44 27.08.2022 (обновлено: 18:03 27.08.2022)
 

С ревенем или мятой: простые и оригинальные рецепты компота из жимолости

CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Blue honeysuckle berries background with water dropsЖимолость
Жимолость - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Blue honeysuckle berries background with water drops
Жимолость. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Жимолость - не очень распространенная ягода, но она имеет необычный вкус и массу полезных свойств. Как сварить компот из жимолости на зиму, особенности варки и популярные рецепты – в материале РИА Новости.

Компот из жимолости

Сезон жимолости короткий, чтобы насладиться ее терпким освежающим вкусом в любой момент, необходимо правильно ее заготовить. К сожалению, заморозку эта ягода переносит не очень хорошо. При оттаивании ее нежная кожица может лопнуть, и плоды превратятся в мягкую массу. К тому же пропадет насыщенный вкус – он станет более водянистым. Один из самых лучших способов заготовить жимолость – сварить из нее компот. При этом можно не ограничиваться классическим рецептом, а выбрать интересный с дополнительными ингредиентами, чтобы получить больше вкуса и пользы от напитка.
Со стерилизацией
Стерилизация нужна, чтобы уменьшить вероятность "взрыва" банок после закрытия.
Категория
Напиток
Сложность
Средне
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
жимолость
600 г
сахар
3 л
кипяток
Приготовление
1
Жимолость перебрать и промыть.
2
Засыпать в предварительно стерилизованную банку.
3
В отдельной кастрюле смешать сахар и воду, поставить на средний огонь и довести до кипения, при необходимости помешивая.
4
Залить ягоды горячим сиропом.
5
Дно глубокой и широкой кастрюли застелить любой тканью, поставить на нее банку с жимолостью и сиропом и прикрыть ее крышкой (не закрывать плотно).
6
Залить кастрюлю горячей водой, чтобы она покрыла банку до горлышка (или ниже на 5 см).
7
Поставить кастрюлю на медленный огонь, дождаться закипания и оставить на 25 минут, в это время происходит стерилизация.
8
После этого банку можно достать, плотно закрыть, перевернуть и укутать в одеяло.
9
После остывания компот убрать в прохладное место на хранение.
Варенье из жимолости - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Вкусные рецепты компота из жимолости

Жимолость имеет насыщенный и терпкий вкус, который несмотря на это отлично сочетается с другими ягодами, фруктами и специями. Существует множество рецептов приготовления полезного освежающего напитка на зиму. Все ингредиенты указаны на банку в 3 л, при этом количество сахара, как и ягод, можно варьировать в зависимости от личных вкусовых предпочтений.
Со смородиной
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
450 г
смородина (черная или красная)
150 г
жимолость
400 г
сахар
3 л
вода
Приготовление
1
Ягоды перебрать, промыть, удалить плодоножки.
2
Все ягоды засыпать в стерилизованную банку. Прикрыть крышкой и оставить на 20 минут.
3
Воду слить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на средний огонь. Варить сироп, пока не растворится весь сахар.
4
Горячим сиропом залить жимолость и смородину, банку закатать, укутать в одеяло, а после остывания убрать в прохладное место.
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С клубникой
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
500 г
жимолость
250 г
клубника
3 л
воды
400 г
сахар
4 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Ягоды перебрать, промыть и удалить плодоножки. Положить в предварительно стерилизованную банку.
2
В кастрюле приготовить сироп: сахар залить водой и варить 10 минут, сахар должен полностью раствориться. За минуту до конца готовки добавить лимонную кислоту.
3
Горячим сиропом залить ягоды и плотно закрыть (закатать) банку. Укутать компот в одеяло, оставить остывать. После этого можно убрать в прохладное место на хранение.
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С малиной
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
500 г
жимолость
500 г
малина
3 л
вода
600 г
сахар
Приготовление
1
Ягоды перебрать, промыть и засыпать в стерилизованную банку.
2
В отдельной кастрюле смешать воду и сахар, поставить на средний огонь и довести до кипения, помешивая при необходимости.
3
Горячим сиропом залить ягоды и закрыть или закатать банку. Укутать ее в одеяло, дождаться полного остывания и убрать на хранение.
© Фото : Freepik / KamranAydinovКомпот
Компот - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Freepik / KamranAydinov
Компот
С мятой
По словам Семена Панина, технолога общественного питания, мята прекрасно подчеркивает терпкость жимолости. Такой компот будет особенно приятен на вкус, если перед подачей его поставить на несколько часов в холодильник.
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
700 г
жимолость
600 г
сахар
100 г
мята
3 л
вода
Приготовление
1
Ягоды и мяту отсортировать и осторожно промыть. Все вместе положить в стерилизованную банку.
2
Ягоды с мятой залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на 15 минут настаиваться.
3
Воду слить в кастрюлю, добавить сахар и варить сироп на среднем огне около 5 минут, пока не растопится весь сахар.
4
Сиропом залить ягоды в банке, закрыть или закатать. Емкость укутать в одеяло, дождаться полного остывания и убрать в прохладное место на хранение.
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С кожурой, из сока или мякоти: как приготовить варенье из апельсинов
С ревенем
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
5 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
800 г
жимолость
300 г
ревень
3 л
вода
800 г
сахар
Приготовление
1
Ягоды и ревень промыть, перебрать и выкинуть мятые, увядшие экземпляры. Ревень нарезать.
2
В отдельной кастрюле смешать воду с сахаром, поставить на средний огонь и довести до кипения, периодически помешивая.
3
Всыпать в сироп ягоды и ревень, проварить 5 минут, периодически помешивая.
4
Горячий компот залить в стерилизованную банку и плотно закатать.
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С яблоками
Семен Панин отмечает, что для этого рецепта лучше всего брать сладкие или кисло-сладкие яблоки. Так вкус получится сбалансированным.
Категория
Напиток
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
250 г
жимолость
300 г
яблоки
700 г
сахар
3 л
вода
Приготовление
1
Яблоки и жимолость промыть. Фрукты почистить (при желании), порезать дольками и удалить семена, ягоды перебрать.
2
Смесь из жимолости и яблок положить в стерилизованную банку, залить кипятком, прикрыть крышкой и оставить на 20 минут.
3
Воду слить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на средний огонь. Когда весь сахар растопится, вылить горячий сироп обратно в банку.
4
Банку закрыть, перевернуть вверх дном и закутать в одеяло. Когда она остынет, ее можно перенести в прохладное место на хранение.
Вишневое варенье - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Как сварить вишневое варенье: особенности приготовления и рецепты

Польза и вред компота из жимолости

Жимолость богата витаминами, а также макро- и микроэлементами, благодаря которым ягоды даже в компоте благотворно влияют на организм:
  • Общее укрепление организма, противоцинготные и антиязвенные свойства. Жимолость особенно полезна во время лечения заболеваний печени, желудка, горла, глаз, а также при язвах и сердечно-сосудистых диагнозах.
  • Жаропонижающее и антисептическое действие. Компот из жимолости может облегчить симптомы и помочь в лечении простудных заболеваний.
  • Умеренное и длительное употребление жимолости и продуктов из нее способствует улучшению мозговой деятельности и памяти.
  • Содержание бетаина помогает нормализовать нарушенные процессы в организме, вызванные недостатком витамина В12, а фолиевая кислота и витамины С, В6 и Р помогают в нормальном развитии кровеносной и иммунной систем.
Тем не менее, чрезмерное и неконтролируемое потребление жимолости, варенья и компота из нее может привести к запорам и частым мочеиспусканиям, что будет наоборот вымывать все полезные вещества. Также могут появиться кожные высыпания, мышечные спазмы и резкое повышение уровня гемоглобина и эритроцитов. Многие рецепты компота из жимолости содержат большое количество сахара, поэтому людям с диабетом или склонным к данному заболеванию стоит употреблять этот напиток с осторожностью.
CC BY-SA 4.0 / Max071086 / Ветка жимолости с плодами / Cropped imageЖимолость
Жимолость - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Max071086 / Ветка жимолости с плодами / Cropped image
Жимолость
 
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