Варенье, повидло, компот: вкусные рецепты заготовок яблок на зиму

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Яблоки — вкусный и полезный фрукт, который можно заготовить в домашних условиях по простым рецептам со стерилизацией и без. О том, как сделать заготовку из яблок на зиму в двух- и трехлитровых банках, советы в приготовлении и фото блюд — в материале РИА Новости.

Яблоки на зиму

Яблочный сезон сбора зависит от сорта плодов, но большая часть приходится на период с середины августа и до начала октября. Самые поздние сорта собирают с сентября и до конца ноября. Именно в осеннее время принято заготавливать яблоки на зиму, чтобы порадовать домочадцев сладким лакомством. Такой десерт — удачная альтернатива покупным сладостям, а также отличный ингредиент для выпечки и напитков.

Пищевая ценность

100 граммов свежего яблока содержит:

— 47 ккал;

47 ккал; — 0,4 г белков;

0,4 г белков; — 0,4 г жиров;

0,4 г жиров; — 9,8 г углеводов;

9,8 г углеводов; — 1,8 г пищевых волокон;

1,8 г пищевых волокон; — 86 г воды.

В целом, пищевая ценность яблок невысока, но при этом плоды богаты клетчаткой, витамином С и различными антиоксидантами, например, катехином и кверцетином. Кроме того, продукт подходит для диетического питания благодаря низкой калорийности

Подготовка яблок

Для заготовки на зиму стоит выбирать только твердые, небольшие плоды без повреждений. Лучше подобрать некрупные яблоки. В зависимости от вида заготовки их можно оставить целыми или же нарезать половинками, ломтиками, кубиками или пластинками.

Популярные рецепты из яблок

Яблоки на зиму можно приготовить по своим вкусовым предпочтениям, следуя проверенным рецептам профессиональных кулинаров.

Варенье

Варенье из яблок — традиционный десерт, который легко готовить дома. Фрукт имеет в составе пектин, который выступает желирующим веществом, а это, в свою очередь, значительно облегчает готовку. Кроме этого, варенье из яблока — это сладость, которую можно есть вместе с чаем, либо использовать в качестве начинки для пирогов или булочек.

Сухое

Сухое варенье из яблок Яблоки по такому рецепту называются “карамелизированными”. Приготовление не предусматривает варку и чем-то напоминает создание пастилы или мармелада. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг яблоки сладких сортов 300 г сахар тростниковый или обычный 1 ст. л. корица 8 г лимонная кислота Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 128,8 ккал Белки 0,4 г Жиры 0,4 г Углеводы 30 г Приготовление 1 Подготовленные промытые яблоки нарезать дольками. 2 Выложить фрукты на противень и засыпать сахаром (250 г) с корицей и лимонной кислотой. 3 Разогреть духовку до 200 градусов и поставить яблоки запекаться 25 минут. 4 Доставить фрукты, остудить и посыпать оставшимся сахаром. 5 Оставить сушится яблоки примерно на два дня на открытом воздухе или в духовке с вентилятором (при температуре 60 градусов) на 2-3 часа. 6 Готовый продукт можно хранить в сухом месте не в герметичных банках или контейнерах.

Дольками

Варенье из яблок дольками (прозрачное) Такое варенье готовится дольше обычного, но получается необычайно прозрачным и насыщенным на вкус. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 24 ч. Ингредиенты 1 кг яблоки 1 кг сахар 750 мл вода по вкусу лимонная кислота 4 г соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 171 ккал Белки 0,2 г Жиры 0,2 г Углеводы 71,1 г Приготовление 1 Подготовленные промытые яблоки разрезать пополам, удалив семена и плодоножку, а затем нарезать на ломтики. 2 В отдельную емкость налить воду и добавить соль. 3 После этого ломтики яблок окунуть в соленый раствор и промыть обычной водой. 4 Поместить фрукты в глубокую кастрюлю, засыпать сахаром и аккуратно перемешать. 5 Оставить яблоки на три часа под пленкой. 6 Фрукты дадут сок, который необходимо вскипятить. Нужно полить яблоки горячим раствором и дождаться остывания. 7 Затем снова слить сироп, вскипятить и залить яблоки. 8 Далее фрукты нужно оставить на 7 часов. И снова повторить процедуру кипячения два-три раза. 9 Остывший десерт поставить на огонь, довести до кипения, добавить лимонную кислоту и проварить 10 минут на медленном огне. 10 Разлить готовое варенье по подготовленным банкам и закатать.

С тыквой

Варенье из яблок с тыквой Ароматное варенье, которое готовится легко и быстро. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг тыква 500 кг яблоки 700 кг сахар Приготовление 1 Тыкву и яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек. 2 Тыкву нарезать нарезать на кубики, а яблоки на дольки. 3 Пропустить продукты через мясорубку, поместить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать. 4 Поставить емкость на огонь, довести до кипения, помешать и варить на медленном огне полчаса. 5 Готовое варенье разложить по подготовленным банкам.

С шиповником

Варенье из яблок с шиповником (пятиминутка) Оригинальный рецепт осеннего варенья, которое варится в три приема по пять минут. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 18 ч. Ингредиенты 500 г яблоки 500 г шиповник 500 г сахар Приготовление 1 Вымыть продукты, обсушить, очистить от хвостиков и семян. 2 Фрукты засыпать сахаром, добавить совсем немного воды, чтобы фрукты не подгорели в кастрюле. 3 Довести варенье до кипения и варить на медленном огне 5 минут. 4 Через 6 часов повторить процедуру, и затем еще одну. 5 Готовое варенье разлить по подготовленным банкам.

С киви

Варенье из яблок с киви Лакомство из яблок с тропическим вкусом и легкой кислинкой лимона. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 4 шт. яблоки 3 шт. киви 500 г сахар 120 мл вода 1 шт. лимон Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 162,7 ккал Белки 0,4 г Жиры 0,5 г Углеводы 39,3 г Приготовление 1 Киви и яблоки промыть и очистить от кожуры. В яблоках убрать семечки. Нарезать все кубиками. 2 Выжать сок лимона к фруктам. 3 Поместить киви и яблоки в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду. Оставить на час. 4 Далее поставить емкость на огонь, довести до кипения и варить полчаса на медленном огне. 5 Дождаться остывания и снова довести до кипения. 6 Горячее варенье разлить по подготовленным банкам.

С апельсинами

Варенье из яблок с апельсинами и корицей В этом десерте янтарного цвета удачно сочетаются яблоки с апельсинами. Варенье получается густым, тягучим и в меру сладким. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 20 мин. Ингредиенты 2 кг яблоки 1 кг апельсины 1,5 кг сахар 120 мл вода по вкусу корица Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 172 ккал Белки 0 г Жиры 0 г Углеводы 42 г Приготовление 1 Тщательно промыть фрукты. 2 Нарезать апельсины с кожурой, сложить в кастрюлю и залить водой. 3 Варить цитрусы 10 минут после закипания на слабом огне. 4 Добавить к апельсинам сахар и варить еще 15 минут. 5 Очищенные яблоки от кожуры и семечек нарезать дольками и положить к апельсинам. 6 Варить лакомство до нужной густоты (не менее 50 минут). 7 За 5 минут до окончания варить добавить корицу и перемешать. 8 Разлить варенье по подготовленным банкам.

С грецкими орехами

Варенье из яблок с грецкими орехами Рецепт вкусного и сытного лакомства темно-медового цвета. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 48 ч. Ингредиенты 400 г яблоки 300 г сахар 4 г лимонная кислота 100 г грецкие орехи 1 шт. лавровый лист 2 шт. душистый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 253 ккал Белки 2 г Жиры 8 г Углеводы 43 г Приготовление 1 Яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек. Нарезать на дольки. 2 Фрукты слоем уложить в миску и посыпать сахаром, повторить процедуру несколько раз. 3 Как только все слои будут выложены, накрыть миску полотенцем и оставить на 12 часов. 4 Образовавшийся слой слить, прокипятить и снова залить яблоки. Оставь фрукты на 5 часов. 5 Затем поставить емкость с яблоками на слабый огонь и варить в три подхода — сначала одну минуту, потом 3 и 5. После этого оставить варенье настаиваться 12 часов. 6 Орехи очистить от шелухи и добавить к яблокам. Туда же поместить лавровый лист, душистый перец и влить лимонную кислоту. Варить десерт 5 минут после кипения. 7 Готовое варенье разлить по банкам и закатать.

Компот

© Depositphotos / yelenayemchuk Яблочный компот © Depositphotos / yelenayemchuk Яблочный компот

Яблочный компот Вкусный и полезный напиток из свежих плодов, который легко готовится и подходит для употребления в любое время года. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 16 ч. Ингредиенты 1 кг яблоки 140 г сахар 2 л вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 32 ккал Белки 0 г Жиры 0 г Углеводы 7 г Приготовление 1 Яблоки промыть и разложить по банкам, заполнив их наполовину. 2 Вскипятить воду и залить кипятком, оставив на ночь, не закатывая. 3 На следующий день долить воды, так как фрукты впитают часть жидкости. 4 Слить сок в кастрюлю, добавить сахар и вскипятить. 5 Кипящий сироп разлить по банкам с яблоками и закатать.

Сок

© Фото : Pixabay Яблочный сок © Фото : Pixabay Яблочный сок

Яблочный сок без сахара Полезный концентрированный напиток для утоления жажды и отличное дополнение к зимним блюдам. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 5 кг яблоки Приготовление 1 Яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек. 2 Очищенные фрукты пропустить через соковыжималку. 3 Полученный сок вылить в кастрюлю, поставить на огонь и варить до появления мелких пузырьков (важно не кипятить сок). 4 Готовый сок разлить по банкам и закатать.

Повидло

CC0 / Rawpixel / Яблочное повидло CC0 / Rawpixel / Яблочное повидло

Яблочное повидло (густое) Густое повидло, которое может быть самостоятельным десертом и вкусной начинкой для выпечки. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 2 кг яблоки 1 кг сахар 1 шт. лимон 500 мл вода по вкусу корица по вкусу кардамон Приготовление 1 Яблоки промыть и очистить от кожуры. 2 Залить кожуру водой, поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить на медленном огне 30 минут. Оставить полученный сироп, а кожуру выбросить. 3 Сам фрукт нарезать кубиками и добавить в сироп. 4 Присыпать сахаром, корицей и кардамоном. Также нужно добавить сок лимона. 5 Поставить варенье на огонь, довести до кипения и варить 1,5 часа. 6 Готовое горячее повидло разложить по подготовленным банкам и закатать.

Желе

Яблочное желе без сахара В этом рецепте используются только яблоки, желатин и вода. Десерт получается низкокалорийным, ароматным и при этом сытным. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 500 г яблоки 15 г желатин 375 мл вода Приготовление 1 Яблоки вымыть, очистить от семечек и разрезать на 4-8 долек. 2 Тем временем желатин нужно залить 50 мл холодной воды дать настоятся. 3 Поместить фрукты в кастрюлю, добавить к ним воду и поставить на огонь. 4 Довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут до мягкости. 5 Сваренные яблоки измельчить блендером до пюре, пропустить через сито и снова поставить на огонь. Довести до кипения, проварить 2 минуты и добавить желатин. 6 Хорошо перемешать, остудить и разлить по подготовленным банкам.

Пастила

© Depositphotos / tataks Яблочная пастила © Depositphotos / tataks Яблочная пастила

Яблочная пастила с медом и корицей Яблочная пастила — полезное лакомство, которое можно приготовить в духовке. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 кг яблоки 2 ст. л. мед 8 г корица Приготовление 1 Яблоки помыть, очистить от сердцевины и разрезать на дольки. 2 Переложить фрукты в мультиварку, установить режим “выпечка” и подождать 40 минут. 3 Периодически необходимо открывать мультиварку и помешивать. В процессе добавить корицу. 4 После приготовления выложить яблочное пюре на пергамент, разровнять и отправить сушиться в духовку при 100 градусах. 5 Пастила готова, когда уже не прилипает к рукам. 6 Готовый десерт свернуть в трубочку вместе с пергаментом и поставить в холодильник — это поможет убрать бумагу легко.

Цукаты

Яблочные цукаты Цукаты из яблок — легкое и домашнее лакомство, которое готовится очень просто, если дома есть сушилка. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг яблоки 500 г сахар 500 мл вода 2 г лимонная кислота Приготовление 1 Яблоки помыть и очистить от семечек. 2 В кастрюлю налить воды, добавить лимонную кислоту и вскипятить. 3 Порезанные на дольки яблоки добавить в кастрюлю, затем вынуть спустя 6 минут и остудить под холодной водой. 4 В кастрюлю всыпать сахар и дождаться растворения. 5 В отдельной емкости залить яблоки горячим сиропом. Дождаться, пока они напитаются (станут упругими), и вынуть фрукты. 6 Затем выложить яблоки на противень для подсушивания в духовке или воспользоваться электросушилкой. 7 Готовые цукаты разложить по банкам или обычным емкостям с крышкой.

Маринованные яблоки

Маринованные яблоки на зиму готовятся просто — достаточно залить в банки с подготовленными фруктами специальным кипяченым маринадом из воды (500 г), сахара (250 г), уксуса (240 г) и специй (гвоздики, корицы и перца). Готовый продукт закатать и простерилизовать в кастрюлей с кипящей водой три минуты.

Сушеные яблоки

На зиму можно засушить яблоки. Для этого достаточно разрезать фрукты на тонкие дольки, выложить на пергамент и сушить естественным путем около двух дней. Если есть электросушилка, то можно поместить яблоки на поддоны и включить специальный режим “яблоки”.

Моченые яблоки

Моченые яблоки — это целые фрукты, залитые сиропом в банке. Яблоки не очищаются от кожуры. Важно правильно приготовить сироп: соединить воду, соль, сахар в нужных пропорциях и залить фрукты, уложенные в банках. Но емкости не закатывают, а помещают в холодильник. Как только яблоки впитают часть жидкости, сироп нужно подлить. После это следует хранить заготовку в холоде.

Заморозка яблок

Наиболее простой вариант заготовки яблок на зиму — заморозка. Каждая хозяйка выбирает для себя наиболее удобный способ — можно хранить кубиками, ломтиками, частями, очищенными или же нет. Самое важное, чтобы перед заморозкой фрукты были сухими. Морозить необходимо так, чтобы фрукты как можно меньше соприкасались друг с другом — это облегчит дальнейшую фасовку по емкостям или пакетам.

Советы кулинаров

Профессиональные кулинары и домохозяйки рекомендуют использовать некоторые тонкости, чтобы заготовка из яблок получилась вкусной и ароматной:

“В яблоках лучше всегда чистить середину от косточек в приготовлении любого блюда. Так они будут мягче”, — добавила Екатерина Белоусова, фудблогер.

Также существует ряд правил, которых стоит придерживаться: