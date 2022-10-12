Варенье, повидло, компот: вкусные рецепты заготовок яблок на зиму

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Яблоки на зиму: простые рецепты заготовки в домашних условиях с фото
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Сухое варенье из яблок
Яблоки по такому рецепту называются “карамелизированными”. Приготовление не предусматривает варку и чем-то напоминает создание пастилы или мармелада.
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Десерт
Русская
128,8
0,4
0,4
30
яблоки сладких сортов , 1 кг
сахар тростниковый или обычный, 300 г
корица, 1 ст. л.
лимонная кислота, 8 г
Подготовленные промытые яблоки нарезать дольками.
Шаг 1
Выложить фрукты на противень и засыпать сахаром (250 г) с корицей и лимонной кислотой.
Шаг 2
Разогреть духовку до 200 градусов и поставить яблоки запекаться 25 минут.
Шаг 3
Доставить фрукты, остудить и посыпать оставшимся сахаром.
Шаг 4
Оставить сушится яблоки примерно на два дня на открытом воздухе или в духовке с вентилятором (при температуре 60 градусов) на 2-3 часа.
Шаг 5
Готовый продукт можно хранить в сухом месте не в герметичных банках или контейнерах.
Шаг 6
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Варенье из яблок дольками (прозрачное)
Такое варенье готовится дольше обычного, но получается необычайно прозрачным и насыщенным на вкус.
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Десерт
Русская
171
0,2
0,2
71,1
яблоки, 1 кг
сахар, 1 кг
вода, 750 мл
лимонная кислота
соль, 4 г
Подготовленные промытые яблоки разрезать пополам, удалив семена и плодоножку, а затем нарезать на ломтики.
Шаг 1
В отдельную емкость налить воду и добавить соль.
Шаг 2
После этого ломтики яблок окунуть в соленый раствор и промыть обычной водой.
Шаг 3
Поместить фрукты в глубокую кастрюлю, засыпать сахаром и аккуратно перемешать.
Шаг 4
Оставить яблоки на три часа под пленкой.
Шаг 5
Фрукты дадут сок, который необходимо вскипятить. Нужно полить яблоки горячим раствором и дождаться остывания.
Шаг 6
Затем снова слить сироп, вскипятить и залить яблоки.
Шаг 7
Далее фрукты нужно оставить на 7 часов. И снова повторить процедуру кипячения два-три раза.
Шаг 8
Остывший десерт поставить на огонь, довести до кипения, добавить лимонную кислоту и проварить 10 минут на медленном огне.
Шаг 9
Разлить готовое варенье по подготовленным банкам и закатать.
Шаг 10
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Варенье из яблок с тыквой
Ароматное варенье, которое готовится легко и быстро.
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Десерт
Русская
тыква, 1 кг
яблоки, 500 кг
сахар, 700 кг
Тыкву и яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек.
Шаг 1
Тыкву нарезать нарезать на кубики, а яблоки на дольки.
Шаг 2
Пропустить продукты через мясорубку, поместить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать.
Шаг 3
Поставить емкость на огонь, довести до кипения, помешать и варить на медленном огне полчаса.
Шаг 4
Готовое варенье разложить по подготовленным банкам.
Шаг 5
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Варенье из яблок с шиповником (пятиминутка)
Оригинальный рецепт осеннего варенья, которое варится в три приема по пять минут.
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Десерт
Русская
яблоки, 500 г
шиповник, 500 г
сахар, 500 г
Вымыть продукты, обсушить, очистить от хвостиков и семян.
Шаг 1
Фрукты засыпать сахаром, добавить совсем немного воды, чтобы фрукты не подгорели в кастрюле.
Шаг 2
Довести варенье до кипения и варить на медленном огне 5 минут.
Шаг 3
Через 6 часов повторить процедуру, и затем еще одну.
Шаг 4
Готовое варенье разлить по подготовленным банкам.
Шаг 5
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Варенье из яблок с киви
Лакомство из яблок с тропическим вкусом и легкой кислинкой лимона.
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Десерт
Русская
162,7
0,4
0,5
39,3
яблоки, 4 шт.
киви, 3 шт.
сахар, 500 г
вода, 120 мл
лимон, 1 шт.
Киви и яблоки промыть и очистить от кожуры. В яблоках убрать семечки. Нарезать все кубиками.
Шаг 1
Выжать сок лимона к фруктам.
Шаг 2
Поместить киви и яблоки в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду. Оставить на час.
Шаг 3
Далее поставить емкость на огонь, довести до кипения и варить полчаса на медленном огне.
Шаг 4
Дождаться остывания и снова довести до кипения.
Шаг 5
Горячее варенье разлить по подготовленным банкам.
Шаг 6
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Варенье из яблок с апельсинами и корицей
В этом десерте янтарного цвета удачно сочетаются яблоки с апельсинами. Варенье получается густым, тягучим и в меру сладким.
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Десерт
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яблоки, 2 кг
апельсины, 1 кг
сахар, 1,5 кг
вода, 120 мл
корица
Тщательно промыть фрукты.
Шаг 1
Нарезать апельсины с кожурой, сложить в кастрюлю и залить водой.
Шаг 2
Варить цитрусы 10 минут после закипания на слабом огне.
Шаг 3
Добавить к апельсинам сахар и варить еще 15 минут.
Шаг 4
Очищенные яблоки от кожуры и семечек нарезать дольками и положить к апельсинам.
Шаг 5
Варить лакомство до нужной густоты (не менее 50 минут).
Шаг 6
За 5 минут до окончания варить добавить корицу и перемешать.
Шаг 7
Разлить варенье по подготовленным банкам.
Шаг 8
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Варенье из яблок с грецкими орехами
Рецепт вкусного и сытного лакомства темно-медового цвета.
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Десерт
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яблоки, 400 г
сахар, 300 г
лимонная кислота, 4 г
грецкие орехи, 100 г
лавровый лист, 1 шт.
душистый перец, 2 шт.
Яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек. Нарезать на дольки.
Шаг 1
Фрукты слоем уложить в миску и посыпать сахаром, повторить процедуру несколько раз.
Шаг 2
Как только все слои будут выложены, накрыть миску полотенцем и оставить на 12 часов.
Шаг 3
Образовавшийся слой слить, прокипятить и снова залить яблоки. Оставь фрукты на 5 часов.
Шаг 4
Затем поставить емкость с яблоками на слабый огонь и варить в три подхода — сначала одну минуту, потом 3 и 5. После этого оставить варенье настаиваться 12 часов.
Шаг 5
Орехи очистить от шелухи и добавить к яблокам. Туда же поместить лавровый лист, душистый перец и влить лимонную кислоту. Варить десерт 5 минут после кипения.
Шаг 6
Готовое варенье разлить по банкам и закатать.
Шаг 7
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Яблочный компот
Вкусный и полезный напиток из свежих плодов, который легко готовится и подходит для употребления в любое время года.
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Напиток
Русская
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яблоки, 1 кг
сахар, 140 г
вода, 2 л
Яблоки промыть и разложить по банкам, заполнив их наполовину.
Шаг 1
Вскипятить воду и залить кипятком, оставив на ночь, не закатывая.
Шаг 2
На следующий день долить воды, так как фрукты впитают часть жидкости.
Шаг 3
Слить сок в кастрюлю, добавить сахар и вскипятить.
Шаг 4
Кипящий сироп разлить по банкам с яблоками и закатать.
Шаг 5
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Яблочный сок без сахара
Полезный концентрированный напиток для утоления жажды и отличное дополнение к зимним блюдам.
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Напиток
Русская
яблоки, 5 кг
Яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек.
Шаг 1
Очищенные фрукты пропустить через соковыжималку.
Шаг 2
Полученный сок вылить в кастрюлю, поставить на огонь и варить до появления мелких пузырьков (важно не кипятить сок).
Шаг 3
Готовый сок разлить по банкам и закатать.
Шаг 4
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Яблочное повидло (густое)
Густое повидло, которое может быть самостоятельным десертом и вкусной начинкой для выпечки.
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Десерт
Русская
яблоки, 2 кг
сахар, 1 кг
лимон, 1 шт.
вода, 500 мл
корица
кардамон
Яблоки промыть и очистить от кожуры.
Шаг 1
Залить кожуру водой, поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить на медленном огне 30 минут. Оставить полученный сироп, а кожуру выбросить.
Шаг 2
Сам фрукт нарезать кубиками и добавить в сироп.
Шаг 3
Присыпать сахаром, корицей и кардамоном. Также нужно добавить сок лимона.
Шаг 4
Поставить варенье на огонь, довести до кипения и варить 1,5 часа.
Шаг 5
Готовое горячее повидло разложить по подготовленным банкам и закатать.
Шаг 6
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Яблочное желе без сахара
В этом рецепте используются только яблоки, желатин и вода. Десерт получается низкокалорийным, ароматным и при этом сытным.
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Десерт
Русская
яблоки, 500 г
желатин, 15 г
вода , 375 мл
Яблоки вымыть, очистить от семечек и разрезать на 4-8 долек.
Шаг 1
Тем временем желатин нужно залить 50 мл холодной воды дать настоятся.
Шаг 2
Поместить фрукты в кастрюлю, добавить к ним воду и поставить на огонь.
Шаг 3
Довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут до мягкости.
Шаг 4
Сваренные яблоки измельчить блендером до пюре, пропустить через сито и снова поставить на огонь. Довести до кипения, проварить 2 минуты и добавить желатин.
Шаг 5
Хорошо перемешать, остудить и разлить по подготовленным банкам.
Шаг 6
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Яблочная пастила с медом и корицей
Яблочная пастила — полезное лакомство, которое можно приготовить в духовке.
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Десерт
Русская
яблоки, 1,5 кг
мед, 2 ст. л.
корица, 8 г
Яблоки помыть, очистить от сердцевины и разрезать на дольки.
Шаг 1
Переложить фрукты в мультиварку, установить режим “выпечка” и подождать 40 минут.
Шаг 2
Периодически необходимо открывать мультиварку и помешивать. В процессе добавить корицу.
Шаг 3
После приготовления выложить яблочное пюре на пергамент, разровнять и отправить сушиться в духовку при 100 градусах.
Шаг 4
Пастила готова, когда уже не прилипает к рукам.
Шаг 5
Готовый десерт свернуть в трубочку вместе с пергаментом и поставить в холодильник — это поможет убрать бумагу легко.
Шаг 6
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
Яблочные цукаты
Цукаты из яблок — легкое и домашнее лакомство, которое готовится очень просто, если дома есть сушилка.
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Десерт
Русская
яблоки, 1 кг
сахар, 500 г
вода, 500 мл
лимонная кислота, 2 г
Яблоки помыть и очистить от семечек.
Шаг 1
В кастрюлю налить воды, добавить лимонную кислоту и вскипятить.
Шаг 2
Порезанные на дольки яблоки добавить в кастрюлю, затем вынуть спустя 6 минут и остудить под холодной водой.
Шаг 3
В кастрюлю всыпать сахар и дождаться растворения.
Шаг 4
В отдельной емкости залить яблоки горячим сиропом. Дождаться, пока они напитаются (станут упругими), и вынуть фрукты.
Шаг 5
Затем выложить яблоки на противень для подсушивания в духовке или воспользоваться электросушилкой.
Шаг 6
Готовые цукаты разложить по банкам или обычным емкостям с крышкой.
Шаг 7
яблоки, рецепты, простые рецепты, питание, еда, сладости
18:18 12.10.2022
 

Варенье, повидло, компот: вкусные рецепты заготовок яблок на зиму

© Фото : Freepik / stockkingЯблоки на зиму
Яблоки на зиму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Freepik / stockking
Яблоки на зиму
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Яблоки — вкусный и полезный фрукт, который можно заготовить в домашних условиях по простым рецептам со стерилизацией и без. О том, как сделать заготовку из яблок на зиму в двух- и трехлитровых банках, советы в приготовлении и фото блюд — в материале РИА Новости.

Яблоки на зиму

Яблочный сезон сбора зависит от сорта плодов, но большая часть приходится на период с середины августа и до начала октября. Самые поздние сорта собирают с сентября и до конца ноября. Именно в осеннее время принято заготавливать яблоки на зиму, чтобы порадовать домочадцев сладким лакомством. Такой десерт — удачная альтернатива покупным сладостям, а также отличный ингредиент для выпечки и напитков.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 17:41
Красные, желтые или зеленые: какие яблоки полезнее

Пищевая ценность

100 граммов свежего яблока содержит:
  • 47 ккал;
  • 0,4 г белков;
  • 0,4 г жиров;
  • 9,8 г углеводов;
  • 1,8 г пищевых волокон;
  • 86 г воды.
В целом, пищевая ценность яблок невысока, но при этом плоды богаты клетчаткой, витамином С и различными антиоксидантами, например, катехином и кверцетином. Кроме того, продукт подходит для диетического питания благодаря низкой калорийности

Подготовка яблок

Для заготовки на зиму стоит выбирать только твердые, небольшие плоды без повреждений. Лучше подобрать некрупные яблоки. В зависимости от вида заготовки их можно оставить целыми или же нарезать половинками, ломтиками, кубиками или пластинками.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 02:00ЗОЖ
С кожурой или без? Как правильно есть яблоки

Популярные рецепты из яблок

Яблоки на зиму можно приготовить по своим вкусовым предпочтениям, следуя проверенным рецептам профессиональных кулинаров.

Варенье

Варенье из яблок — традиционный десерт, который легко готовить дома. Фрукт имеет в составе пектин, который выступает желирующим веществом, а это, в свою очередь, значительно облегчает готовку. Кроме этого, варенье из яблока — это сладость, которую можно есть вместе с чаем, либо использовать в качестве начинки для пирогов или булочек.

Сухое

© Фото : Freepik / stockkingЯблочное варенье
Яблочное варенье - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Freepik / stockking
Яблочное варенье
Сухое варенье из яблок
Яблоки по такому рецепту называются “карамелизированными”. Приготовление не предусматривает варку и чем-то напоминает создание пастилы или мармелада.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки сладких сортов
300 г
сахар тростниковый или обычный
1 ст. л.
корица
8 г
лимонная кислота
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
128,8 ккал
Белки
0,4 г
Жиры
0,4 г
Углеводы
30 г
Приготовление
1
Подготовленные промытые яблоки нарезать дольками.
2
Выложить фрукты на противень и засыпать сахаром (250 г) с корицей и лимонной кислотой.
3
Разогреть духовку до 200 градусов и поставить яблоки запекаться 25 минут.
4
Доставить фрукты, остудить и посыпать оставшимся сахаром.
5
Оставить сушится яблоки примерно на два дня на открытом воздухе или в духовке с вентилятором (при температуре 60 градусов) на 2-3 часа.
6
Готовый продукт можно хранить в сухом месте не в герметичных банках или контейнерах.

Дольками

© Фото : Freepik/bearfotosЖенщина готовит варенье из яблок
Женщина готовит варенье из яблок - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Freepik/bearfotos
Женщина готовит варенье из яблок
Варенье из яблок дольками (прозрачное)
Такое варенье готовится дольше обычного, но получается необычайно прозрачным и насыщенным на вкус.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
24 ч.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
1 кг
сахар
750 мл
вода
по вкусу
лимонная кислота
4 г
соль
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
171 ккал
Белки
0,2 г
Жиры
0,2 г
Углеводы
71,1 г
Приготовление
1
Подготовленные промытые яблоки разрезать пополам, удалив семена и плодоножку, а затем нарезать на ломтики.
2
В отдельную емкость налить воду и добавить соль.
3
После этого ломтики яблок окунуть в соленый раствор и промыть обычной водой.
4
Поместить фрукты в глубокую кастрюлю, засыпать сахаром и аккуратно перемешать.
5
Оставить яблоки на три часа под пленкой.
6
Фрукты дадут сок, который необходимо вскипятить. Нужно полить яблоки горячим раствором и дождаться остывания.
7
Затем снова слить сироп, вскипятить и залить яблоки.
8
Далее фрукты нужно оставить на 7 часов. И снова повторить процедуру кипячения два-три раза.
9
Остывший десерт поставить на огонь, довести до кипения, добавить лимонную кислоту и проварить 10 минут на медленном огне.
10
Разлить готовое варенье по подготовленным банкам и закатать.

С тыквой

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкГородской этюд с яблоками и тыквой
Городской этюд с яблоками и тыквой - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
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Городской этюд с яблоками и тыквой
Варенье из яблок с тыквой
Ароматное варенье, которое готовится легко и быстро.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1 кг
тыква
500 кг
яблоки
700 кг
сахар
Приготовление
1
Тыкву и яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек.
2
Тыкву нарезать нарезать на кубики, а яблоки на дольки.
3
Пропустить продукты через мясорубку, поместить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать.
4
Поставить емкость на огонь, довести до кипения, помешать и варить на медленном огне полчаса.
5
Готовое варенье разложить по подготовленным банкам.

С шиповником

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПлоды шиповника
Плоды шиповника - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Плоды шиповника
Варенье из яблок с шиповником (пятиминутка)
Оригинальный рецепт осеннего варенья, которое варится в три приема по пять минут.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
18 ч.
Ингредиенты
500 г
яблоки
500 г
шиповник
500 г
сахар
Приготовление
1
Вымыть продукты, обсушить, очистить от хвостиков и семян.
2
Фрукты засыпать сахаром, добавить совсем немного воды, чтобы фрукты не подгорели в кастрюле.
3
Довести варенье до кипения и варить на медленном огне 5 минут.
4
Через 6 часов повторить процедуру, и затем еще одну.
5
Готовое варенье разлить по подготовленным банкам.

С киви

© Фото : Freepik / stockkingЯблоки и киви
Яблоки и киви - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Freepik / stockking
Яблоки и киви
Варенье из яблок с киви
Лакомство из яблок с тропическим вкусом и легкой кислинкой лимона.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
4 шт.
яблоки
3 шт.
киви
500 г
сахар
120 мл
вода
1 шт.
лимон
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
162,7 ккал
Белки
0,4 г
Жиры
0,5 г
Углеводы
39,3 г
Приготовление
1
Киви и яблоки промыть и очистить от кожуры. В яблоках убрать семечки. Нарезать все кубиками.
2
Выжать сок лимона к фруктам.
3
Поместить киви и яблоки в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду. Оставить на час.
4
Далее поставить емкость на огонь, довести до кипения и варить полчаса на медленном огне.
5
Дождаться остывания и снова довести до кипения.
6
Горячее варенье разлить по подготовленным банкам.

С апельсинами

© Фото : Freepik / KamranAydinovЯблоки, апельсины и корица
Яблоки, апельсины и корица - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Freepik / KamranAydinov
Яблоки, апельсины и корица
Варенье из яблок с апельсинами и корицей
В этом десерте янтарного цвета удачно сочетаются яблоки с апельсинами. Варенье получается густым, тягучим и в меру сладким.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 20 мин.
Ингредиенты
2 кг
яблоки
1 кг
апельсины
1,5 кг
сахар
120 мл
вода
по вкусу
корица
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
172 ккал
Белки
0 г
Жиры
0 г
Углеводы
42 г
Приготовление
1
Тщательно промыть фрукты.
2
Нарезать апельсины с кожурой, сложить в кастрюлю и залить водой.
3
Варить цитрусы 10 минут после закипания на слабом огне.
4
Добавить к апельсинам сахар и варить еще 15 минут.
5
Очищенные яблоки от кожуры и семечек нарезать дольками и положить к апельсинам.
6
Варить лакомство до нужной густоты (не менее 50 минут).
7
За 5 минут до окончания варить добавить корицу и перемешать.
8
Разлить варенье по подготовленным банкам.

С грецкими орехами

© Фото : FreepikЯблоки и грецкие орехи
Яблоки и грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Freepik
Яблоки и грецкие орехи
Варенье из яблок с грецкими орехами
Рецепт вкусного и сытного лакомства темно-медового цвета.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
48 ч.
Ингредиенты
400 г
яблоки
300 г
сахар
4 г
лимонная кислота
100 г
грецкие орехи
1 шт.
лавровый лист
2 шт.
душистый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
253 ккал
Белки
2 г
Жиры
8 г
Углеводы
43 г
Приготовление
1
Яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек. Нарезать на дольки.
2
Фрукты слоем уложить в миску и посыпать сахаром, повторить процедуру несколько раз.
3
Как только все слои будут выложены, накрыть миску полотенцем и оставить на 12 часов.
4
Образовавшийся слой слить, прокипятить и снова залить яблоки. Оставь фрукты на 5 часов.
5
Затем поставить емкость с яблоками на слабый огонь и варить в три подхода — сначала одну минуту, потом 3 и 5. После этого оставить варенье настаиваться 12 часов.
6
Орехи очистить от шелухи и добавить к яблокам. Туда же поместить лавровый лист, душистый перец и влить лимонную кислоту. Варить десерт 5 минут после кипения.
7
Готовое варенье разлить по банкам и закатать.

Компот

© Depositphotos / yelenayemchukЯблочный компот
Яблочный компот - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos / yelenayemchuk
Яблочный компот
Яблочный компот
Вкусный и полезный напиток из свежих плодов, который легко готовится и подходит для употребления в любое время года.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
16 ч.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
140 г
сахар
2 л
вода
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
32 ккал
Белки
0 г
Жиры
0 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Яблоки промыть и разложить по банкам, заполнив их наполовину.
2
Вскипятить воду и залить кипятком, оставив на ночь, не закатывая.
3
На следующий день долить воды, так как фрукты впитают часть жидкости.
4
Слить сок в кастрюлю, добавить сахар и вскипятить.
5
Кипящий сироп разлить по банкам с яблоками и закатать.

Сок

© Фото : PixabayЯблочный сок
Яблочный сок - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Pixabay
Яблочный сок
Яблочный сок без сахара
Полезный концентрированный напиток для утоления жажды и отличное дополнение к зимним блюдам.
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
5 кг
яблоки
Приготовление
1
Яблоки промыть, очистить от кожуры и семечек.
2
Очищенные фрукты пропустить через соковыжималку.
3
Полученный сок вылить в кастрюлю, поставить на огонь и варить до появления мелких пузырьков (важно не кипятить сок).
4
Готовый сок разлить по банкам и закатать.

Повидло

CC0 / Rawpixel / Яблочное повидло
Яблочное повидло - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC0 / Rawpixel /
Яблочное повидло
Яблочное повидло (густое)
Густое повидло, которое может быть самостоятельным десертом и вкусной начинкой для выпечки.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
яблоки
1 кг
сахар
1 шт.
лимон
500 мл
вода
по вкусу
корица
по вкусу
кардамон
Приготовление
1
Яблоки промыть и очистить от кожуры.
2
Залить кожуру водой, поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить на медленном огне 30 минут. Оставить полученный сироп, а кожуру выбросить.
3
Сам фрукт нарезать кубиками и добавить в сироп.
4
Присыпать сахаром, корицей и кардамоном. Также нужно добавить сок лимона.
5
Поставить варенье на огонь, довести до кипения и варить 1,5 часа.
6
Готовое горячее повидло разложить по подготовленным банкам и закатать.

Желе

© Фото : Freepik/mdjaffДевушка режет яблоки
Девушка режет яблоки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Freepik/mdjaff
Девушка режет яблоки
Яблочное желе без сахара
В этом рецепте используются только яблоки, желатин и вода. Десерт получается низкокалорийным, ароматным и при этом сытным.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
500 г
яблоки
15 г
желатин
375 мл
вода
Приготовление
1
Яблоки вымыть, очистить от семечек и разрезать на 4-8 долек.
2
Тем временем желатин нужно залить 50 мл холодной воды дать настоятся.
3
Поместить фрукты в кастрюлю, добавить к ним воду и поставить на огонь.
4
Довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут до мягкости.
5
Сваренные яблоки измельчить блендером до пюре, пропустить через сито и снова поставить на огонь. Довести до кипения, проварить 2 минуты и добавить желатин.
6
Хорошо перемешать, остудить и разлить по подготовленным банкам.

Пастила

© Depositphotos / tataks Яблочная пастила
Яблочная пастила - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos / tataks
Яблочная пастила
Яблочная пастила с медом и корицей
Яблочная пастила — полезное лакомство, которое можно приготовить в духовке.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1,5 кг
яблоки
2 ст. л.
мед
8 г
корица
Приготовление
1
Яблоки помыть, очистить от сердцевины и разрезать на дольки.
2
Переложить фрукты в мультиварку, установить режим “выпечка” и подождать 40 минут.
3
Периодически необходимо открывать мультиварку и помешивать. В процессе добавить корицу.
4
После приготовления выложить яблочное пюре на пергамент, разровнять и отправить сушиться в духовку при 100 градусах.
5
Пастила готова, когда уже не прилипает к рукам.
6
Готовый десерт свернуть в трубочку вместе с пергаментом и поставить в холодильник — это поможет убрать бумагу легко.

Цукаты

© Fotolia / ShiningBlackЯщик с яблоками
Ящик с яблоками - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / ShiningBlack
Ящик с яблоками
Яблочные цукаты
Цукаты из яблок — легкое и домашнее лакомство, которое готовится очень просто, если дома есть сушилка.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1 кг
яблоки
500 г
сахар
500 мл
вода
2 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Яблоки помыть и очистить от семечек.
2
В кастрюлю налить воды, добавить лимонную кислоту и вскипятить.
3
Порезанные на дольки яблоки добавить в кастрюлю, затем вынуть спустя 6 минут и остудить под холодной водой.
4
В кастрюлю всыпать сахар и дождаться растворения.
5
В отдельной емкости залить яблоки горячим сиропом. Дождаться, пока они напитаются (станут упругими), и вынуть фрукты.
6
Затем выложить яблоки на противень для подсушивания в духовке или воспользоваться электросушилкой.
7
Готовые цукаты разложить по банкам или обычным емкостям с крышкой.

Маринованные яблоки

Маринованные яблоки на зиму готовятся просто — достаточно залить в банки с подготовленными фруктами специальным кипяченым маринадом из воды (500 г), сахара (250 г), уксуса (240 г) и специй (гвоздики, корицы и перца). Готовый продукт закатать и простерилизовать в кастрюлей с кипящей водой три минуты.

Сушеные яблоки

На зиму можно засушить яблоки. Для этого достаточно разрезать фрукты на тонкие дольки, выложить на пергамент и сушить естественным путем около двух дней. Если есть электросушилка, то можно поместить яблоки на поддоны и включить специальный режим “яблоки”.
© Fotolia / Sea WaveСушеные яблоки
Сушеные яблоки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Sea Wave
Сушеные яблоки

Моченые яблоки

Моченые яблоки — это целые фрукты, залитые сиропом в банке. Яблоки не очищаются от кожуры. Важно правильно приготовить сироп: соединить воду, соль, сахар в нужных пропорциях и залить фрукты, уложенные в банках. Но емкости не закатывают, а помещают в холодильник. Как только яблоки впитают часть жидкости, сироп нужно подлить. После это следует хранить заготовку в холоде.

Заморозка яблок

Наиболее простой вариант заготовки яблок на зиму — заморозка. Каждая хозяйка выбирает для себя наиболее удобный способ — можно хранить кубиками, ломтиками, частями, очищенными или же нет. Самое важное, чтобы перед заморозкой фрукты были сухими. Морозить необходимо так, чтобы фрукты как можно меньше соприкасались друг с другом — это облегчит дальнейшую фасовку по емкостям или пакетам.
Корзина с красными яблоками - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 08:00Туризм
Собираем урожай: простые и вкусные блюда из яблок от шеф-поваров

Советы кулинаров

Профессиональные кулинары и домохозяйки рекомендуют использовать некоторые тонкости, чтобы заготовка из яблок получилась вкусной и ароматной:
“В яблоках лучше всегда чистить середину от косточек в приготовлении любого блюда. Так они будут мягче”, — добавила Екатерина Белоусова, фудблогер.
Также существует ряд правил, которых стоит придерживаться:
  • В процессе приготовления не стоит сильно мешать яблоки вручную — это нарушить их целостность. Достаточно подкинуть фрукты в тазу несколько раз.
  • Во время приготовления варенья важно снимать пенку — это снизит риск прокисания продукта в дальнейшем.
  • За раз не стоит варить больше 2-3 кг яблок — так сохранится вкус, аромат и консистенция продукта.
  • Если десерт получился сильно сладким, то можно попробовать немного нейтрализовать приторность соком лимона — его нужно добавлять перед окончанием варки.
  • Если хочется получить варенье янтарного цвета, то лучше не снимать с яблок кожуру — она придает насыщенный оттенок десерту.
  • Важно правильно нарезать яблоки, если хочется, чтобы кусочки сохранили свою форму и при этом были прозрачными. Оптимальная толщина дольки — 3-5 см.
 
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