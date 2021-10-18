https://ria.ru/20211018/gastrit-1754998881.html

Гастрит: врачи рассказали, как распознать и лечить заболевание

Гастрит желудка острый и хронический: симптомы, признаки, диагностика и лечение

Гастрит: врачи рассказали, как распознать и лечить заболевание

Гастрит — группа заболеваний, связанных с острыми болями в животе и чаще всего повышенной кислотностью желудка. Признаки гастрита у взрослых и детей, основные... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:10

2021-10-18T12:10

2021-10-18T14:49

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Гастрит — группа заболеваний, связанных с острыми болями в животе и чаще всего повышенной кислотностью желудка. Признаки гастрита у взрослых и детей, основные симптомы и лечение — в материале РИА Новости.Что такое гастритГастрит — это наиболее распространенный вид болезней пищеварительных органов. Под названием подразумевается группа острых и хронических патологий, которые связаны с процессами воспаления слизистой оболочки желудка. В зависимости от возраста частота возникновения гастрита растет: по данным статистических наблюдений, им преимущественно страдают (примерно 70-90%) люди преклонного возраста.У взрослыхВзрослые больше подвержены появлению проблем с желудочно-кишечным трактом. Это связано в первую очередь с неправильным питанием. Провоцируют воспаления продукты, которые приносят особое гастрономическое удовольствие: большое количество алкоголя, несвежая рыба (может содержаться в некоторых видах роллов), острая жирная пища, если употреблять ее регулярно.У детейРебенок не может сам формировать свой рацион, именно поэтому за его меню следят родители. По этой причине основная причина возникновения гастрита у детей — не злоупотребление "вредной" едой, а инфекционное воздействие. В частности, патологиям пищеварительных органов способствует бактерия Helicobacter pylori.Причины заболеванияК основным причинам гастрита и повреждающим факторам относят:СимптомыДля всех патологий органов пищеварения характерны следующие универсальные симптомы:"Также у проявлений гастрита может быть много признаков, никак не связанных с ощущениями в области эпигастрия. Например, со стороны всего организма могут наблюдаться выраженная общая слабость, головокружение, потливость, снижение артериального давления и метеоризм", — рассказала Анна Носова, нутрициолог, эксперт по функциональному питанию.ПатогенезПатогенез гастрита — это механизм развития гастроэнтерологического заболевания в организме человека. Отправной точкой зарождения патологии становится воспаление слизистой оболочки желудка из-за сопутствующих повреждающих факторов (инфекции и т. д.). В результате пищеварительный орган подвергается раздражению и серьезной перестройке, происходит сбой в регенерации, что в дальнейшем приводит к нарушению работы желудка.Отдельным звеном патогенеза является нарушение кислотопродуцирующей функции. У пациента происходят атрофия слизистой и аутоиммунное повреждение обкладочных клеток, что пагубно влияет на секрецию соляной кислоты при умеренно выраженном воспалении.КлассификацияСуществуют два основных вида гастрита: острый и хронический. Хроническую патологию вылечить нельзя, можно лишь облегчить характер симптомов с помощью специальной диеты или медицинских препаратов. При остром гастрите воспаление более поверхностно и значительно меньше, чем при хроническом, поэтому его можно излечить, следуя рекомендациям врачей-специалистов.Также варианты патологии могут различаться в зависимости от типа и места поражения, характера морфологических признаков, особенностей желудочной секреции и этиологии.По типу воспаленияПо характеру воспаления различают катаральный, фибринозный, флегмонозный и коррозивный (некротический) гастрит.Катаральная форма острой патологии считается наиболее легкой, так как при ней поражается лишь лишь верхний слой слизистой. Причиной возникновения может стать пищевое отравление или побочные свойства некоторых лекарственных препаратов. В большинстве случаев для лечения назначают промывание желудка и симптоматическую терапию.Фибринозный гастрит характеризуется тяжелыми инфекциями, сепсисом и иммунодефицитом. Это наиболее редкая форма гастроэнтерологической болезни.Флегмонозный вид патологии — один из наиболее опасных. Может быть вызван бактериями, при воздействии которых образуется гнойное расплавление стенки желудка. Помимо резкой боли в верхней области живота, есть еще характерные симптомы, такие как повышение температуры, рвота с кровяной примесью. Лечение должно быть комплексным (диета + медикаменты). Коррозивный гастрит вызывается при отравлении тяжелыми металлами, попадании в организм кислот и щелочей. При такой форме заболевания образуются участки омертвевшей ткани (некроза). В качестве лечения в первую очередь рекомендуется промывание желудка, после — его восстановление с помощью симптоматической терапии.В любом случае поставить точный диагноз и назначить лечение может только врач.По локализации пораженияПо месту поражения различают три основные вида патологии:По этиологииПо этиологическому признаку (условию возникновения) выделяют:Также существует и гастрит неизвестного происхождения, т. е. определить его этиологию крайне сложно.По характеру морфологических признаковВ морфологическую классификацию патологий желудка входят: интерстициальный, поверхностный и атрофический гастрит.Интерстициальный гастрит сопровождается утолщением слизистой оболочки за счет клеточного увеличения числа структурных элементов ткани (гиперплазии) собственной пластинки. Его крайней формой является гипертрофический гастрит.Поверхностный вид патологии желудка — это длительное заболевание с периодическими обострениями. Воспаляются при такой форме преимущественно верхние слои слизистой оболочки, а глубинные участки не поражаются, вследствие чего секреторная функция тоже не ухудшается. При своевременном обращении к врачу тяжелых последствий для организма можно избежать.Атрофический гастрит, который чаще всего является новой ступенью развития долго протекающего хронического заболевания, характеризуется снижением кислотообразующей функции, уменьшением количества обкладочных желудочных желез. Эту разновидность относят к предраковому состоянию, так как, по наблюдениям гастроэнтерологов, она в 13% случаев заканчивается развитием онкологических болезней.По особенности желудочной секрецииВ зависимости от содержания в желудочном соке соляной кислоты выделяют три типа гастроэнтерологической патологии: гастрит с пониженной, повышенной и нормальной кислотностью.Гиперацидный гастрит характерен в условиях повышенной секреторной функции оболочки желудка, что, как правило, связано с курением, алкогольными напитками и злоупотреблением пищи, вызывающей раздражение слизистой.Пониженная кислотность желудка возникает при атрофической разновидности гастрита. В таком случае появляется значительное снижение синтеза, соляная кислота практически отсутствует, а в качестве лечения рекомендуется особая диета.Стадии развитияВрачи выделяют следующие основные стадии развития, общие для всех типов гастроэнтерологической патологии:ДиагностикаДля того, чтобы выявить наличие гастрита, нужно пройти обследование и сдать необходимые анализы. В обязательные процедуры диагностирования входят:Также может возникнуть необходимость взять пробы желудочного сока для того, чтобы понимать причины развития патологии, и сделать рентген. Рентгеноскопия нужна для визуального представления масштабов поражения органа и выявления возможных язв или опухолей.Лечение"Целями лечения гастрита являются: нормализация секреторной и моторной деятельности желудка; эрадикация (выведение) Helicobacter pylori из организма. Если со второй задачей справится только врач-гастроэнтеролог, который определит необходимые медикаменты, то в решении первой задачи наряду с назначениями доктора поможет специальная диета", — поделилась с РИА Новости Регина Шайдуллина, врач общей практики.Существует целая система, которая включает в себя 15 столов по Певзнеру, каждый из которых соответствует определенной группе заболеваний.ОсложненияЕсли симптомы гастрита на начальных стадиях игнорируются, начинает развиваться хроническая форма заболевания, которая в дальнейшем может привести к ряду серьезных осложнений, таких как язва, кровотечения, железодефицитная анемия, нарушения пищеварения, атрофия слизистой оболочки, рак желудка. Поэтому важно при первых же признаках гастроэнтерологической патологии обращаться к врачу.Чем опасенХронический воспалительный процесс способен за короткий срок привести к развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Формирование эрозивно-язвенного процесса в слизистой органа зачастую становится причиной возникновения не только профузного кровотечения, но и шокового состояния. Происходит нарушение процесса образования внутреннего фактора Касла, который необходим для поддержания функции кроветворения, результатом чего становится анемия. Также при сниженной кислотообразующей функции повышается риск возникновения онкологического заболевания желудка.ДиетаТак как хронический гастрит чаще всего подразумевает этапы обострения и ремиссии, во время приступа больным рекомендуется соблюдать особую систему питания. Такая диета характеризуется отсутствием в рационе тех продуктов, которые раздражают слизистую желудка.При острой или хронической форме гастрита рекомендуется соблюдать диетические столы по Певзнеру № 1, 2, 4.ПрофилактикаВ качестве профилактики эксперты рекомендуют:

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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