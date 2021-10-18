12:10 18.10.2021 (обновлено: 14:49 18.10.2021)
Гастрит: врачи рассказали, как распознать и лечить заболевание
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВрач эндоскопической диагностики проводит пациенту исследование желудка
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Гастрит — группа заболеваний, связанных с острыми болями в животе и чаще всего повышенной кислотностью желудка. Признаки гастрита у взрослых и детей, основные симптомы и лечение — в материале РИА Новости.
Что такое гастрит
Гастрит — это наиболее распространенный вид болезней пищеварительных органов. Под названием подразумевается группа острых и хронических патологий, которые связаны с процессами воспаления слизистой оболочки желудка. В зависимости от возраста частота возникновения гастрита растет: по данным статистических наблюдений, им преимущественно страдают (примерно 70-90%) люди преклонного возраста.
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У взрослых
Взрослые больше подвержены появлению проблем с желудочно-кишечным трактом. Это связано в первую очередь с неправильным питанием. Провоцируют воспаления продукты, которые приносят особое гастрономическое удовольствие: большое количество алкоголя, несвежая рыба (может содержаться в некоторых видах роллов), острая жирная пища, если употреблять ее регулярно.
В кабинете гастроскопии
У детей
Ребенок не может сам формировать свой рацион, именно поэтому за его меню следят родители. По этой причине основная причина возникновения гастрита у детей — не злоупотребление "вредной" едой, а инфекционное воздействие. В частности, патологиям пищеварительных органов способствует бактерия Helicobacter pylori.
Причины заболевания
К основным причинам гастрита и повреждающим факторам относят:
- 1Неправильное питание: сюда входит как нарушение режима приема пищи, так и частое употребление острых, жирных, рафинированных продуктов, недостаток полезных веществ, необходимых для правильного функционирования организма.
- 2Инфекции. Подразумеваются такие инфекционные агенты, как кишечная палочка, стафилококк, стрептококк и пр.
- 3Отравление щелочами, кислотами и другие химические воздействия также вызывают острую форму патологии.
- 4Прием медицинских препаратов не по рекомендациям врача, в том числе негормональных противовоспалительных средств.
- 5Вирусы (сифилис, туберкулез и т. д.). На их фоне гастроэнтерологические заболевания появляются редко, но случаи поражения все же отмечены.
Симптомы
Для всех патологий органов пищеварения характерны следующие универсальные симптомы:
- 1Неприятные ощущения в животе: бурление, тошнота, вздутие, отсутствие аппетита.
- 2Резкая и острая боль в области солнечного сплетения. Она может усиливаться и утихать в течение дня, появляться сразу после приема пищи, в особенности после употребления жирных, острых, жареных блюд.
- 3Головные боли, апатия и раздражительность. Чаще всего такой неврологический признак беспокоит больных хроническим гастритом.
- 4Кислый или металлический привкус во рту.
- 5Изжога. Появляется в особенности после употребления крепкого чая, кофе, алкоголя или шоколада. Может усиливаться в зависимости от смены позы человека: при наклонах, попытках прилечь.
"Также у проявлений гастрита может быть много признаков, никак не связанных с ощущениями в области эпигастрия. Например, со стороны всего организма могут наблюдаться выраженная общая слабость, головокружение, потливость, снижение артериального давления и метеоризм", — рассказала Анна Носова, нутрициолог, эксперт по функциональному питанию.
На приеме у врача-гастроэнтеролога
Патогенез
Патогенез гастрита — это механизм развития гастроэнтерологического заболевания в организме человека. Отправной точкой зарождения патологии становится воспаление слизистой оболочки желудка из-за сопутствующих повреждающих факторов (инфекции и т. д.). В результате пищеварительный орган подвергается раздражению и серьезной перестройке, происходит сбой в регенерации, что в дальнейшем приводит к нарушению работы желудка.
Отдельным звеном патогенеза является нарушение кислотопродуцирующей функции. У пациента происходят атрофия слизистой и аутоиммунное повреждение обкладочных клеток, что пагубно влияет на секрецию соляной кислоты при умеренно выраженном воспалении.
"В слизистой оболочке желудка есть железы, вырабатывающие пепсин (его функция — переваривать белок), желудочную кислоту (ее функция — расщеплять пищу), а также особая защита в виде толстого слоя слизи. Когда слизистая оболочка воспаляется, вырабатывается меньше защитной слизи и меньше ферментов", — сообщила РИА Новости Анна Саполович, диетолог-нутрициолог.
Классификация
Существуют два основных вида гастрита: острый и хронический. Хроническую патологию вылечить нельзя, можно лишь облегчить характер симптомов с помощью специальной диеты или медицинских препаратов. При остром гастрите воспаление более поверхностно и значительно меньше, чем при хроническом, поэтому его можно излечить, следуя рекомендациям врачей-специалистов.
Также варианты патологии могут различаться в зависимости от типа и места поражения, характера морфологических признаков, особенностей желудочной секреции и этиологии.
По типу воспаления
По характеру воспаления различают катаральный, фибринозный, флегмонозный и коррозивный (некротический) гастрит.
Катаральная форма острой патологии считается наиболее легкой, так как при ней поражается лишь лишь верхний слой слизистой. Причиной возникновения может стать пищевое отравление или побочные свойства некоторых лекарственных препаратов. В большинстве случаев для лечения назначают промывание желудка и симптоматическую терапию.
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Фибринозный гастрит характеризуется тяжелыми инфекциями, сепсисом и иммунодефицитом. Это наиболее редкая форма гастроэнтерологической болезни.
Флегмонозный вид патологии — один из наиболее опасных. Может быть вызван бактериями, при воздействии которых образуется гнойное расплавление стенки желудка. Помимо резкой боли в верхней области живота, есть еще характерные симптомы, такие как повышение температуры, рвота с кровяной примесью. Лечение должно быть комплексным (диета + медикаменты).
Коррозивный гастрит вызывается при отравлении тяжелыми металлами, попадании в организм кислот и щелочей. При такой форме заболевания образуются участки омертвевшей ткани (некроза). В качестве лечения в первую очередь рекомендуется промывание желудка, после — его восстановление с помощью симптоматической терапии.
В любом случае поставить точный диагноз и назначить лечение может только врач.
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По локализации поражения
По месту поражения различают три основные вида патологии:
- 1Антральный гастрит, который локализуется в выходном отделе желудка.
- 2Пангастрит. Поражается вся слизистая оболочка органа.
- 3Гастрит тела (центральной части) желудка.
По этиологии
По этиологическому признаку (условию возникновения) выделяют:
- 1Гастрит типа А. Он связан с аутоиммунными процессами в организме.
- 2Гастрит типа В, который вызывается хеликобактерией.
- 3Гастрит смешанного типа — АВ.
- 4Гастрит типа С, основной причиной которого является токсико-химическое поражение.
Также существует и гастрит неизвестного происхождения, т. е. определить его этиологию крайне сложно.
Врач проводит ультразвуковое обследование пациента
По характеру морфологических признаков
В морфологическую классификацию патологий желудка входят: интерстициальный, поверхностный и атрофический гастрит.
Интерстициальный гастрит сопровождается утолщением слизистой оболочки за счет клеточного увеличения числа структурных элементов ткани (гиперплазии) собственной пластинки. Его крайней формой является гипертрофический гастрит.
Поверхностный вид патологии желудка — это длительное заболевание с периодическими обострениями. Воспаляются при такой форме преимущественно верхние слои слизистой оболочки, а глубинные участки не поражаются, вследствие чего секреторная функция тоже не ухудшается. При своевременном обращении к врачу тяжелых последствий для организма можно избежать.
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Атрофический гастрит, который чаще всего является новой ступенью развития долго протекающего хронического заболевания, характеризуется снижением кислотообразующей функции, уменьшением количества обкладочных желудочных желез. Эту разновидность относят к предраковому состоянию, так как, по наблюдениям гастроэнтерологов, она в 13% случаев заканчивается развитием онкологических болезней.
По особенности желудочной секреции
В зависимости от содержания в желудочном соке соляной кислоты выделяют три типа гастроэнтерологической патологии: гастрит с пониженной, повышенной и нормальной кислотностью.
Гиперацидный гастрит характерен в условиях повышенной секреторной функции оболочки желудка, что, как правило, связано с курением, алкогольными напитками и злоупотреблением пищи, вызывающей раздражение слизистой.
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Пониженная кислотность желудка возникает при атрофической разновидности гастрита. В таком случае появляется значительное снижение синтеза, соляная кислота практически отсутствует, а в качестве лечения рекомендуется особая диета.
Стадии развития
Врачи выделяют следующие основные стадии развития, общие для всех типов гастроэнтерологической патологии:
- 1Первый этап — начало, когда симптомы появляются единоразово, после воздействия негативных факторов. В это время целостность слизистой еще не нарушается, а оболочка желудка воспаляется несильно и поверхностно. Если гастрит обнаружен на начальной стадии, его возможно вылечить без дальнейшего развития болезни.
- 2Второй стадией считается хроническая. Если симптомы на данном этапе игнорируются, то начинает нарушаться функция секреции желудочного сока, что может привести к более серьезному виду патологии.
- 3При атрофической стадии болезнь уже является запущенной, и при обследовании обнаруживается стойкое нарушение пищеварения, а также вырождение стенок желудка. Выявляется анемия, которая сопровождается тошнотой и горьким привкусом во рту. Обострение может проявляться время от времени, гастрит тяжело поддается лечению.
- 4Гипертрофическая — заключительная стадия развития болезни. На этом этапе на поверхности слизистой желудка образуется множество аденом и кист. На отдельных участках ткань подвергается изменениям в виде утолщений и уплотнений. Появляется высокий риск развития онкологических процессов.
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Диагностика
Для того, чтобы выявить наличие гастрита, нужно пройти обследование и сдать необходимые анализы. В обязательные процедуры диагностирования входят:
- —осмотр и сбор жалоб пациента;
- —общий и биохимический анализ крови;
- —гастроскопия, которая позволяет определить местонахождение гастроэнтерологического заболевания и определить его тип.
Также может возникнуть необходимость взять пробы желудочного сока для того, чтобы понимать причины развития патологии, и сделать рентген. Рентгеноскопия нужна для визуального представления масштабов поражения органа и выявления возможных язв или опухолей.
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Лечение
"Целями лечения гастрита являются: нормализация секреторной и моторной деятельности желудка; эрадикация (выведение) Helicobacter pylori из организма. Если со второй задачей справится только врач-гастроэнтеролог, который определит необходимые медикаменты, то в решении первой задачи наряду с назначениями доктора поможет специальная диета", — поделилась с РИА Новости Регина Шайдуллина, врач общей практики.
Существует целая система, которая включает в себя 15 столов по Певзнеру, каждый из которых соответствует определенной группе заболеваний.
"Для больных гастритом в большинстве случаев показаны столы, в основе которых лежит механическое, термическое и химическое щажение. Другими словами, пища должна быть мягкой либо протертой, комфортной температуры. Из рациона исключаются продукты с высокой кислотностью: жирные блюда, свежий хлеб, консервы и маринады", — рассказала Регина Шайдуллина.
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Осложнения
Если симптомы гастрита на начальных стадиях игнорируются, начинает развиваться хроническая форма заболевания, которая в дальнейшем может привести к ряду серьезных осложнений, таких как язва, кровотечения, железодефицитная анемия, нарушения пищеварения, атрофия слизистой оболочки, рак желудка. Поэтому важно при первых же признаках гастроэнтерологической патологии обращаться к врачу.
Женщина с расстройством желудка
Чем опасен
Хронический воспалительный процесс способен за короткий срок привести к развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Формирование эрозивно-язвенного процесса в слизистой органа зачастую становится причиной возникновения не только профузного кровотечения, но и шокового состояния. Происходит нарушение процесса образования внутреннего фактора Касла, который необходим для поддержания функции кроветворения, результатом чего становится анемия. Также при сниженной кислотообразующей функции повышается риск возникновения онкологического заболевания желудка.
Диета
Так как хронический гастрит чаще всего подразумевает этапы обострения и ремиссии, во время приступа больным рекомендуется соблюдать особую систему питания. Такая диета характеризуется отсутствием в рационе тех продуктов, которые раздражают слизистую желудка.
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При острой или хронической форме гастрита рекомендуется соблюдать диетические столы по Певзнеру № 1, 2, 4.
- 1Стол № 1 подразумевает наиболее щадящую схему питания, которой придерживаются больные первые два-три дня после приступа. Разрешается включать в рацион такие блюда, как творожные запеканки, некоторые кондитерские и мучные изделия и т. д. Главная цель: восстановление функционирования двенадцатиперстной кишки и желудка.
- 2Основные правила стола № 2 касаются самого процесса приготовления пищи: приветствуются запекание, варка и тушение. К разрешенным продуктам относят филе индейки, говяжью вырезку, печень, нежирные сорта рыбы, различные каши и пр.
- 3При острой форме гастроэнтерологической патологии назначается диета № 4, задачей которой является снижение употребляемых жиров. Присутствует определенный дефицит калорий. В меню обязательно должны входить такие продукты, как творог, слабые травяные настои, растительные масла, куриные яйца, сушеная зелень, вареные и приготовленные на пару овощи, крупы, нежирные сорта мяса.
Профилактика
В качестве профилактики эксперты рекомендуют:
- —как можно меньше включать в ежедневное меню острые, жареные, жирные, сильно соленые блюда и газированные напитки;
- —постараться минимизировать в рационе количество алкогольных и крепких напитков (кофе, черный чай);
- —отказаться от продуктов, содержащих химикаты и щелочи;
- —есть маленькими порциями и часто (три-четыре раза в день);
- —воздержаться от соблюдения диет, предполагающих отказ от любых необходимых для организма питательных веществ.
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