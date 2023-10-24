Манго: как правильно выбрать, приготовить и съесть, советы нутрициолога
© iStock.com / apomaresМанго
© iStock.com / apomares
Манго
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Манго – экзотический плод с уникальным вкусом и ароматом. Он является кладезем полезных витаминов и минералов. Как правильно выбрать спелый фрукт, можно ли его есть вместе с кожурой, советы по очистке и хранению, простые рецепты с манго, – в материале "РИА Новости".
Как есть манго в сыром виде
Манго – экзотический фрукт, известный своим сладким и сочным вкусом, ярким оранжевым, зеленым или желтым цветом, насыщенным ароматом. Он произрастает на тропических деревьях и является одним из самых популярных плодов во всем мире. Различные его сорта имеют насыщенный вкус с нотками персика, ананаса, клубники. Манго можно есть в сыром виде, использовать в салатах, десертах, соусах, смузи и других блюдах.
"Перед употреблением плод следует хорошо вымыть, желательно со специальным средством для мытья овощей и фруктов, ведь для транспортировки и сохранения свежести фрукт обрабатывается различными составами. Это, кстати, является одной из причин, почему нельзя употреблять в пищу кожуру манго", – говорит Антонина Цвинария, вице-президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, спикер и эксперт курсов "Семейная нутрициология" и "Детский Интегративный Нутрициолог" МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии).
Едят ли манго с кожурой или без
Кожура манго имеет твердую и толстую текстуру, содержит токсичную смолу урушиол, что делает ее непригодной для потребления. Поедание кожуры манго может привести к отравлению. Следует тщательно промывать фрукт перед употреблением, аккуратно удалить кожуру и вымыть руки после ее снятия, чтобы избежать случайного контакта с вредным веществом.
© iStock.com / BoogichМанго
© iStock.com / Boogich
Манго
Как правильно почистить и порезать ножом в домашних условиях
Существует несколько способов нарезки манго, в зависимости от личных предпочтений и удобства: поперечная дольками, кубиками или вдоль косточки. Манго содержит довольно крупную плоскую косточку. Чтобы правильно порезать его, Антонина Цвинария рекомендует:
● Поставить фрукт вертикально и порезать его на три части, отступив от центра примерно по два сантиметра в обе стороны. Получится три куска: два с мякотью и один с косточкой. Мякоть следует отделить от косточки.
● Нарезать мякоть вдоль и поперек, не прорезая саму кожуру так, чтобы получились кубики.
● Затем надавить на кожуру и вывернуть мякоть наружу, получится красивая композиция, напоминающая спинку ежа.
● Можно отделить мякоть от кожуры с помощью ножа или ложки.
Важно помнить, что мякоть манго может быть скользкой, поэтому стоит использовать специальные насадки для нарезки, которые облегчают процесс и уменьшают риск получения порезов.
Что делать с косточкой фрукта и едят ли ее
В косточке манго отсутствуют полезные вещества, к тому же она довольно твердая и безвкусная. Поэтому ее следует тщательно очистить от мякоти и выбросить. Семя не употребляется в пищу, можно лишь попробовать вырастить из него свое собственное манговое дерево.
Простые и вкусные рецепты с манго
Приготовление блюд и напитков с манго – отличный способ насладиться этим сочным и сладким фруктом в различных вариациях.Манго можно употреблять сырым, в виде сока, джемов, муссов, добавлять в салаты, десерты или делать соусы. Он отлично сочетается с другими фруктами, зеленью и часто используется в различных кулинарных рецептах.
Вот несколько интересных рецептов с манго, которые стоит попробовать:
Антонина Цвинария рассказала рецепт чиа-пудинга с манго
© iStock.com / Arx0ntЧиа-пудинг с манго
© iStock.com / Arx0nt
Чиа-пудинг с манго
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 160 минут
Время готовки: 10 минут
Ингредиенты на 1 порцию:
- кокосовое молоко – 200 мл.
- манго – 1 шт.
- семена чиа – 80 г
- листья мяты по вкусу
Приготовление:
В большой стакан насыпать семена чиа.
Залить их кокосовым молоком, перемешать и оставить на пару часов в холодильнике (можно приготовить с вечера).
Перед подачей мякоть манго превратить в пюре в блендере.
Выложить сверху на получившийся чиа-пудинг и украсить листиком мяты.
Манговый салат с курицей и апельсиновым дрессингом
© iStock.com / FG TradeСалат с курицей и манго
© iStock.com / FG Trade
Салат с курицей и манго
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 15 минут
Время готовки: 15 минут
Ингредиенты:
- куриные грудки – 2 шт.
- манго – 1 шт.
- красный лук – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
- красный сладкий перец – 1 шт.
- свежий базилик по вкусу
Для апельсинового дрессинга:
- апельсиновый сок – 100 мл
- мед – 5 мл
- дижонская горчица – 5 г
- оливковое масло – 40 мл
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
В большой миске смешать отварную куриную грудку, манго, нарезанное на кубики, нашинкованный красный лук, огурец дольками и красный перец полосками. Хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
В отдельной миске приготовить апельсиновый дрессинг. Смешать сок апельсина, мед, дижонскую горчицу, оливковое масло, соль и перец. Перемешать до получения гладкой эмульсии.
Полить салат апельсиновым дрессингом и перемешать, чтобы все ингредиенты покрылись соусом.
Выложить салат на тарелки и украсить свежими листьями базилика или мяты.
Салат манго-авокадо с креветками
© iStock.com / haoliangСалат манго-авокадо с креветками
© iStock.com / haoliang
Салат манго-авокадо с креветками
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 20 минут
Время готовки: 10 минут
Ингредиенты:
- манго – 1 шт.
- авокадо – 1 шт.
- креветки – 200 г
- красный лук – 60 г
- кинза – 20 г
- лайм – 1 шт.
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
Нарезать манго, авокадо на кубики, креветки отварить и очистить, красный лук тонко нашинковать.
Смешать манго, авокадо, креветки, лук и измельченную кинзу в большой миске.
Полить соком лайма и аккуратно перемешать.
Посолить и поперчить по вкусу.
Подать салат охлажденным и наслаждаться ярким вкусом тропиков.
Манго йогуртовый десерт
© iStock.com / losinstantesМанго йогуртовый десерт
© iStock.com / losinstantes
Манго йогуртовый десерт
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 10 минут
Время готовки: 10 минут
Ингредиенты:
- манго – 2 шт.
- йогурт – 1 шт.
- мед или сахар по вкусу
- мята по вкусу
Приготовление:
В блендере смешать кубики манго, йогурт и мед или сахар.
Взбить до получения однородной консистенции.
Добавить мед или сахар по вкусу, если необходимо.
Разлить десерт в чашки и охладить в холодильнике, перед подачей украсить дольками манго и листиками свежей мяты.
Как выбрать и хранить манго
Разновидностей манго огромное множество: фрукты могут отличаться по цвету и форме, поэтому это не основные показатели, на которые следует ориентироваться при выборе спелого экземпляра.
"В первую очередь нужно потрогать плод. Спелый манго будет упругим, плотным, не деформированным, без трещин и проколов. Фрукт не должен быть ни "деревянным" – это будет свидетельствовать о незрелости, ни вялым, что укажет на долгое хранение и потерю вкусовых качеств", – поясняет Антонина Цвинария.
Чтобы проверить спелость манго, необходимо надавить на кожуру, если след от нажатия быстро восстановился, фрукт спелый и готов к употреблению. По словам эксперта, зрелость плода также можно определить по аромату и его интенсивности. Отсутствие запаха указывает на незрелость, в то время как нотки кислоты или спирта расскажут о перезревании плода и начавшихся процессах брожения.
"Если фрукт не дозрел до конца, нужно обернуть его в бумагу и положить в темное место, вскоре он дозреет, – говорит эксперт. – Если же приобретен спелый плод манго, то хранить его лучше в холодильнике, также обернув в бумагу, чтобы защитить от лишней влаги. Нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, это ускорить процесс порчи фрукта".
Чем полезно манго
Пищевая ценность манго из расчета на 100 г мякоти:
● калорийность – 60-70 ккал;
● калий – 156 мг;
● кальций – 10 мг;
● фосфор – 11 мг;
● магний – 9 мг;
● углеводы – около 15 г;
● клетчатка – около 2 г;
● белки – 0,5 г;
● жиры – 0,25 г.
Плоды манго богаты клетчаткой, пектином, витаминами, каротиноидами, органическими кислотами, а также таким важным микроэлементом, как медь. Фрукт может помочь укрепить иммунную систему, улучшить зрение, поддерживать здоровье кожи, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает благотворное влияние на систему пищеварения, укрепляет кости и помогает бороться с воспалительными заболеваниями.
"Но все хорошо в меру. Ведь манго содержит достаточно большое количество сахаров (сахароза - 9 г, фруктоза - 2,6 г, глюкоза - 0,8 г на 100г продукта). А это значит, что злоупотреблять экзотическим фруктом точно не стоит, особенно людям, страдающим от инсулинорезистентности и сахарного диабета", – уточняет Антонина Цвинария. Лучше проконсультироваться с врачом для получения рекомендаций и регулировки рациона питания.