https://ria.ru/20231024/mango-1904953719.html

Манго: как правильно выбрать, приготовить и съесть, советы нутрициолога

Как есть манго правильно в сыром виде: с кожурой или без, как правильно чистить и резать

Манго: как правильно выбрать, приготовить и съесть, советы нутрициолога

Манго – экзотический плод с уникальным вкусом и ароматом. Он является кладезем полезных витаминов и минералов. Как правильно выбрать спелый фрукт, можно ли его... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:42

2023-10-24T15:42

2023-10-24T15:42

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Манго – экзотический плод с уникальным вкусом и ароматом. Он является кладезем полезных витаминов и минералов. Как правильно выбрать спелый фрукт, можно ли его есть вместе с кожурой, советы по очистке и хранению, простые рецепты с манго, – в материале "РИА Новости".Как есть манго в сыром видеМанго – экзотический фрукт, известный своим сладким и сочным вкусом, ярким оранжевым, зеленым или желтым цветом, насыщенным ароматом. Он произрастает на тропических деревьях и является одним из самых популярных плодов во всем мире. Различные его сорта имеют насыщенный вкус с нотками персика, ананаса, клубники. Манго можно есть в сыром виде, использовать в салатах, десертах, соусах, смузи и других блюдах."Перед употреблением плод следует хорошо вымыть, желательно со специальным средством для мытья овощей и фруктов, ведь для транспортировки и сохранения свежести фрукт обрабатывается различными составами. Это, кстати, является одной из причин, почему нельзя употреблять в пищу кожуру манго", – говорит Антонина Цвинария, вице-президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, спикер и эксперт курсов "Семейная нутрициология" и "Детский Интегративный Нутрициолог" МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии).Едят ли манго с кожурой или безКожура манго имеет твердую и толстую текстуру, содержит токсичную смолу урушиол, что делает ее непригодной для потребления. Поедание кожуры манго может привести к отравлению. Следует тщательно промывать фрукт перед употреблением, аккуратно удалить кожуру и вымыть руки после ее снятия, чтобы избежать случайного контакта с вредным веществом.Как правильно почистить и порезать ножом в домашних условияхСуществует несколько способов нарезки манго, в зависимости от личных предпочтений и удобства: поперечная дольками, кубиками или вдоль косточки. Манго содержит довольно крупную плоскую косточку. Чтобы правильно порезать его, Антонина Цвинария рекомендует:● Поставить фрукт вертикально и порезать его на три части, отступив от центра примерно по два сантиметра в обе стороны. Получится три куска: два с мякотью и один с косточкой. Мякоть следует отделить от косточки.● Нарезать мякоть вдоль и поперек, не прорезая саму кожуру так, чтобы получились кубики.● Затем надавить на кожуру и вывернуть мякоть наружу, получится красивая композиция, напоминающая спинку ежа.● Можно отделить мякоть от кожуры с помощью ножа или ложки.Важно помнить, что мякоть манго может быть скользкой, поэтому стоит использовать специальные насадки для нарезки, которые облегчают процесс и уменьшают риск получения порезов.Что делать с косточкой фрукта и едят ли ееВ косточке манго отсутствуют полезные вещества, к тому же она довольно твердая и безвкусная. Поэтому ее следует тщательно очистить от мякоти и выбросить. Семя не употребляется в пищу, можно лишь попробовать вырастить из него свое собственное манговое дерево.Простые и вкусные рецепты с мангоПриготовление блюд и напитков с манго – отличный способ насладиться этим сочным и сладким фруктом в различных вариациях.Манго можно употреблять сырым, в виде сока, джемов, муссов, добавлять в салаты, десерты или делать соусы. Он отлично сочетается с другими фруктами, зеленью и часто используется в различных кулинарных рецептах.Вот несколько интересных рецептов с манго, которые стоит попробовать:Антонина Цвинария рассказала рецепт чиа-пудинга с мангоКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 160 минутВремя готовки: 10 минутИнгредиенты на 1 порцию:Приготовление:В большой стакан насыпать семена чиа.Залить их кокосовым молоком, перемешать и оставить на пару часов в холодильнике (можно приготовить с вечера).Перед подачей мякоть манго превратить в пюре в блендере.Выложить сверху на получившийся чиа-пудинг и украсить листиком мяты.Манговый салат с курицей и апельсиновым дрессингомКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 15 минутВремя готовки: 15 минутИнгредиенты:Для апельсинового дрессинга:Приготовление:В большой миске смешать отварную куриную грудку, манго, нарезанное на кубики, нашинкованный красный лук, огурец дольками и красный перец полосками. Хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.В отдельной миске приготовить апельсиновый дрессинг. Смешать сок апельсина, мед, дижонскую горчицу, оливковое масло, соль и перец. Перемешать до получения гладкой эмульсии.Полить салат апельсиновым дрессингом и перемешать, чтобы все ингредиенты покрылись соусом.Выложить салат на тарелки и украсить свежими листьями базилика или мяты.Салат манго-авокадо с креветкамиКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 20 минутВремя готовки: 10 минутИнгредиенты:Приготовление:Нарезать манго, авокадо на кубики, креветки отварить и очистить, красный лук тонко нашинковать.Смешать манго, авокадо, креветки, лук и измельченную кинзу в большой миске.Полить соком лайма и аккуратно перемешать.Посолить и поперчить по вкусу.Подать салат охлажденным и наслаждаться ярким вкусом тропиков.Манго йогуртовый десертКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 10 минутВремя готовки: 10 минутИнгредиенты:Приготовление:В блендере смешать кубики манго, йогурт и мед или сахар.Взбить до получения однородной консистенции.Добавить мед или сахар по вкусу, если необходимо.Разлить десерт в чашки и охладить в холодильнике, перед подачей украсить дольками манго и листиками свежей мяты.Как выбрать и хранить мангоРазновидностей манго огромное множество: фрукты могут отличаться по цвету и форме, поэтому это не основные показатели, на которые следует ориентироваться при выборе спелого экземпляра."В первую очередь нужно потрогать плод. Спелый манго будет упругим, плотным, не деформированным, без трещин и проколов. Фрукт не должен быть ни "деревянным" – это будет свидетельствовать о незрелости, ни вялым, что укажет на долгое хранение и потерю вкусовых качеств", – поясняет Антонина Цвинария.Чтобы проверить спелость манго, необходимо надавить на кожуру, если след от нажатия быстро восстановился, фрукт спелый и готов к употреблению. По словам эксперта, зрелость плода также можно определить по аромату и его интенсивности. Отсутствие запаха указывает на незрелость, в то время как нотки кислоты или спирта расскажут о перезревании плода и начавшихся процессах брожения."Если фрукт не дозрел до конца, нужно обернуть его в бумагу и положить в темное место, вскоре он дозреет, – говорит эксперт. – Если же приобретен спелый плод манго, то хранить его лучше в холодильнике, также обернув в бумагу, чтобы защитить от лишней влаги. Нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, это ускорить процесс порчи фрукта".Чем полезно мангоПищевая ценность манго из расчета на 100 г мякоти:● калорийность – 60-70 ккал;● калий – 156 мг;● кальций – 10 мг;● фосфор – 11 мг;● магний – 9 мг;● углеводы – около 15 г;● клетчатка – около 2 г;● белки – 0,5 г;● жиры – 0,25 г.Плоды манго богаты клетчаткой, пектином, витаминами, каротиноидами, органическими кислотами, а также таким важным микроэлементом, как медь. Фрукт может помочь укрепить иммунную систему, улучшить зрение, поддерживать здоровье кожи, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает благотворное влияние на систему пищеварения, укрепляет кости и помогает бороться с воспалительными заболеваниями."Но все хорошо в меру. Ведь манго содержит достаточно большое количество сахаров (сахароза - 9 г, фруктоза - 2,6 г, глюкоза - 0,8 г на 100г продукта). А это значит, что злоупотреблять экзотическим фруктом точно не стоит, особенно людям, страдающим от инсулинорезистентности и сахарного диабета", – уточняет Антонина Цвинария. Лучше проконсультироваться с врачом для получения рекомендаций и регулировки рациона питания.

https://ria.ru/20220717/retsepty-1802062332.html

https://rsport.ria.ru/20221215/pitanie-1838980961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фрукты, рецепты, еда, советы