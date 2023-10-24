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Как есть манго правильно в сыром виде: с кожурой или без, как правильно чистить и резать
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15:42 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/mango-1904953719.html
Манго: как правильно выбрать, приготовить и съесть, советы нутрициолога
Как есть манго правильно в сыром виде: с кожурой или без, как правильно чистить и резать
Манго: как правильно выбрать, приготовить и съесть, советы нутрициолога
Манго – экзотический плод с уникальным вкусом и ароматом. Он является кладезем полезных витаминов и минералов. Как правильно выбрать спелый фрукт, можно ли его... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:42
2023-10-24T15:42
фрукты
рецепты
еда
советы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Манго – экзотический плод с уникальным вкусом и ароматом. Он является кладезем полезных витаминов и минералов. Как правильно выбрать спелый фрукт, можно ли его есть вместе с кожурой, советы по очистке и хранению, простые рецепты с манго, – в материале "РИА Новости".Как есть манго в сыром видеМанго – экзотический фрукт, известный своим сладким и сочным вкусом, ярким оранжевым, зеленым или желтым цветом, насыщенным ароматом. Он произрастает на тропических деревьях и является одним из самых популярных плодов во всем мире. Различные его сорта имеют насыщенный вкус с нотками персика, ананаса, клубники. Манго можно есть в сыром виде, использовать в салатах, десертах, соусах, смузи и других блюдах."Перед употреблением плод следует хорошо вымыть, желательно со специальным средством для мытья овощей и фруктов, ведь для транспортировки и сохранения свежести фрукт обрабатывается различными составами. Это, кстати, является одной из причин, почему нельзя употреблять в пищу кожуру манго", – говорит Антонина Цвинария, вице-президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, спикер и эксперт курсов "Семейная нутрициология" и "Детский Интегративный Нутрициолог" МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии).Едят ли манго с кожурой или безКожура манго имеет твердую и толстую текстуру, содержит токсичную смолу урушиол, что делает ее непригодной для потребления. Поедание кожуры манго может привести к отравлению. Следует тщательно промывать фрукт перед употреблением, аккуратно удалить кожуру и вымыть руки после ее снятия, чтобы избежать случайного контакта с вредным веществом.Как правильно почистить и порезать ножом в домашних условияхСуществует несколько способов нарезки манго, в зависимости от личных предпочтений и удобства: поперечная дольками, кубиками или вдоль косточки. Манго содержит довольно крупную плоскую косточку. Чтобы правильно порезать его, Антонина Цвинария рекомендует:● Поставить фрукт вертикально и порезать его на три части, отступив от центра примерно по два сантиметра в обе стороны. Получится три куска: два с мякотью и один с косточкой. Мякоть следует отделить от косточки.● Нарезать мякоть вдоль и поперек, не прорезая саму кожуру так, чтобы получились кубики.● Затем надавить на кожуру и вывернуть мякоть наружу, получится красивая композиция, напоминающая спинку ежа.● Можно отделить мякоть от кожуры с помощью ножа или ложки.Важно помнить, что мякоть манго может быть скользкой, поэтому стоит использовать специальные насадки для нарезки, которые облегчают процесс и уменьшают риск получения порезов.Что делать с косточкой фрукта и едят ли ееВ косточке манго отсутствуют полезные вещества, к тому же она довольно твердая и безвкусная. Поэтому ее следует тщательно очистить от мякоти и выбросить. Семя не употребляется в пищу, можно лишь попробовать вырастить из него свое собственное манговое дерево.Простые и вкусные рецепты с мангоПриготовление блюд и напитков с манго – отличный способ насладиться этим сочным и сладким фруктом в различных вариациях.Манго можно употреблять сырым, в виде сока, джемов, муссов, добавлять в салаты, десерты или делать соусы. Он отлично сочетается с другими фруктами, зеленью и часто используется в различных кулинарных рецептах.Вот несколько интересных рецептов с манго, которые стоит попробовать:Антонина Цвинария рассказала рецепт чиа-пудинга с мангоКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 160 минутВремя готовки: 10 минутИнгредиенты на 1 порцию:Приготовление:В большой стакан насыпать семена чиа.Залить их кокосовым молоком, перемешать и оставить на пару часов в холодильнике (можно приготовить с вечера).Перед подачей мякоть манго превратить в пюре в блендере.Выложить сверху на получившийся чиа-пудинг и украсить листиком мяты.Манговый салат с курицей и апельсиновым дрессингомКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 15 минутВремя готовки: 15 минутИнгредиенты:Для апельсинового дрессинга:Приготовление:В большой миске смешать отварную куриную грудку, манго, нарезанное на кубики, нашинкованный красный лук, огурец дольками и красный перец полосками. Хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.В отдельной миске приготовить апельсиновый дрессинг. Смешать сок апельсина, мед, дижонскую горчицу, оливковое масло, соль и перец. Перемешать до получения гладкой эмульсии.Полить салат апельсиновым дрессингом и перемешать, чтобы все ингредиенты покрылись соусом.Выложить салат на тарелки и украсить свежими листьями базилика или мяты.Салат манго-авокадо с креветкамиКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 20 минутВремя готовки: 10 минутИнгредиенты:Приготовление:Нарезать манго, авокадо на кубики, креветки отварить и очистить, красный лук тонко нашинковать.Смешать манго, авокадо, креветки, лук и измельченную кинзу в большой миске.Полить соком лайма и аккуратно перемешать.Посолить и поперчить по вкусу.Подать салат охлажденным и наслаждаться ярким вкусом тропиков.Манго йогуртовый десертКухня: европейскаяСложность: легкоВремя подготовки: 10 минутВремя готовки: 10 минутИнгредиенты:Приготовление:В блендере смешать кубики манго, йогурт и мед или сахар.Взбить до получения однородной консистенции.Добавить мед или сахар по вкусу, если необходимо.Разлить десерт в чашки и охладить в холодильнике, перед подачей украсить дольками манго и листиками свежей мяты.Как выбрать и хранить мангоРазновидностей манго огромное множество: фрукты могут отличаться по цвету и форме, поэтому это не основные показатели, на которые следует ориентироваться при выборе спелого экземпляра."В первую очередь нужно потрогать плод. Спелый манго будет упругим, плотным, не деформированным, без трещин и проколов. Фрукт не должен быть ни "деревянным" – это будет свидетельствовать о незрелости, ни вялым, что укажет на долгое хранение и потерю вкусовых качеств", – поясняет Антонина Цвинария.Чтобы проверить спелость манго, необходимо надавить на кожуру, если след от нажатия быстро восстановился, фрукт спелый и готов к употреблению. По словам эксперта, зрелость плода также можно определить по аромату и его интенсивности. Отсутствие запаха указывает на незрелость, в то время как нотки кислоты или спирта расскажут о перезревании плода и начавшихся процессах брожения."Если фрукт не дозрел до конца, нужно обернуть его в бумагу и положить в темное место, вскоре он дозреет, – говорит эксперт. – Если же приобретен спелый плод манго, то хранить его лучше в холодильнике, также обернув в бумагу, чтобы защитить от лишней влаги. Нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, это ускорить процесс порчи фрукта".Чем полезно мангоПищевая ценность манго из расчета на 100 г мякоти:● калорийность – 60-70 ккал;● калий – 156 мг;● кальций – 10 мг;● фосфор – 11 мг;● магний – 9 мг;● углеводы – около 15 г;● клетчатка – около 2 г;● белки – 0,5 г;● жиры – 0,25 г.Плоды манго богаты клетчаткой, пектином, витаминами, каротиноидами, органическими кислотами, а также таким важным микроэлементом, как медь. Фрукт может помочь укрепить иммунную систему, улучшить зрение, поддерживать здоровье кожи, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает благотворное влияние на систему пищеварения, укрепляет кости и помогает бороться с воспалительными заболеваниями."Но все хорошо в меру. Ведь манго содержит достаточно большое количество сахаров (сахароза - 9 г, фруктоза - 2,6 г, глюкоза - 0,8 г на 100г продукта). А это значит, что злоупотреблять экзотическим фруктом точно не стоит, особенно людям, страдающим от инсулинорезистентности и сахарного диабета", – уточняет Антонина Цвинария. Лучше проконсультироваться с врачом для получения рекомендаций и регулировки рациона питания.
https://ria.ru/20220717/retsepty-1802062332.html
https://rsport.ria.ru/20221215/pitanie-1838980961.html
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фрукты, рецепты, еда, советы
Фрукты, Рецепты, Еда, Советы

Манго: как правильно выбрать, приготовить и съесть, советы нутрициолога

© iStock.com / apomaresМанго
Манго - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / apomares
Манго
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Оглавление
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Манго – экзотический плод с уникальным вкусом и ароматом. Он является кладезем полезных витаминов и минералов. Как правильно выбрать спелый фрукт, можно ли его есть вместе с кожурой, советы по очистке и хранению, простые рецепты с манго, – в материале "РИА Новости".

Как есть манго в сыром виде

Манго – экзотический фрукт, известный своим сладким и сочным вкусом, ярким оранжевым, зеленым или желтым цветом, насыщенным ароматом. Он произрастает на тропических деревьях и является одним из самых популярных плодов во всем мире. Различные его сорта имеют насыщенный вкус с нотками персика, ананаса, клубники. Манго можно есть в сыром виде, использовать в салатах, десертах, соусах, смузи и других блюдах.
"Перед употреблением плод следует хорошо вымыть, желательно со специальным средством для мытья овощей и фруктов, ведь для транспортировки и сохранения свежести фрукт обрабатывается различными составами. Это, кстати, является одной из причин, почему нельзя употреблять в пищу кожуру манго", – говорит Антонина Цвинария, вице-президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, спикер и эксперт курсов "Семейная нутрициология" и "Детский Интегративный Нутрициолог" МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии).

Едят ли манго с кожурой или без

Кожура манго имеет твердую и толстую текстуру, содержит токсичную смолу урушиол, что делает ее непригодной для потребления. Поедание кожуры манго может привести к отравлению. Следует тщательно промывать фрукт перед употреблением, аккуратно удалить кожуру и вымыть руки после ее снятия, чтобы избежать случайного контакта с вредным веществом.
© iStock.com / BoogichМанго
Манго - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / Boogich
Манго

Как правильно почистить и порезать ножом в домашних условиях

Существует несколько способов нарезки манго, в зависимости от личных предпочтений и удобства: поперечная дольками, кубиками или вдоль косточки. Манго содержит довольно крупную плоскую косточку. Чтобы правильно порезать его, Антонина Цвинария рекомендует:
● Поставить фрукт вертикально и порезать его на три части, отступив от центра примерно по два сантиметра в обе стороны. Получится три куска: два с мякотью и один с косточкой. Мякоть следует отделить от косточки.
● Нарезать мякоть вдоль и поперек, не прорезая саму кожуру так, чтобы получились кубики.
● Затем надавить на кожуру и вывернуть мякоть наружу, получится красивая композиция, напоминающая спинку ежа.
● Можно отделить мякоть от кожуры с помощью ножа или ложки.
Важно помнить, что мякоть манго может быть скользкой, поэтому стоит использовать специальные насадки для нарезки, которые облегчают процесс и уменьшают риск получения порезов.

Что делать с косточкой фрукта и едят ли ее

В косточке манго отсутствуют полезные вещества, к тому же она довольно твердая и безвкусная. Поэтому ее следует тщательно очистить от мякоти и выбросить. Семя не употребляется в пищу, можно лишь попробовать вырастить из него свое собственное манговое дерево.

Простые и вкусные рецепты с манго

Приготовление блюд и напитков с манго – отличный способ насладиться этим сочным и сладким фруктом в различных вариациях.Манго можно употреблять сырым, в виде сока, джемов, муссов, добавлять в салаты, десерты или делать соусы. Он отлично сочетается с другими фруктами, зеленью и часто используется в различных кулинарных рецептах.
Вот несколько интересных рецептов с манго, которые стоит попробовать:
Антонина Цвинария рассказала рецепт чиа-пудинга с манго
© iStock.com / Arx0ntЧиа-пудинг с манго
Чиа-пудинг с манго - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / Arx0nt
Чиа-пудинг с манго
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 160 минут
Время готовки: 10 минут
Ингредиенты на 1 порцию:
  • кокосовое молоко – 200 мл.
  • манго – 1 шт.
  • семена чиа – 80 г
  • листья мяты по вкусу
Приготовление:
В большой стакан насыпать семена чиа.
Залить их кокосовым молоком, перемешать и оставить на пару часов в холодильнике (можно приготовить с вечера).
Перед подачей мякоть манго превратить в пюре в блендере.
Выложить сверху на получившийся чиа-пудинг и украсить листиком мяты.
Манговый салат с курицей и апельсиновым дрессингом
© iStock.com / FG TradeСалат с курицей и манго
Салат с курицей и манго - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / FG Trade
Салат с курицей и манго
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 15 минут
Время готовки: 15 минут
Ингредиенты:
  • куриные грудки – 2 шт.
  • манго – 1 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • красный сладкий перец – 1 шт.
  • свежий базилик по вкусу
Для апельсинового дрессинга:
  • апельсиновый сок – 100 мл
  • мед – 5 мл
  • дижонская горчица – 5 г
  • оливковое масло – 40 мл
  • соль и перец по вкусу
Приготовление:
В большой миске смешать отварную куриную грудку, манго, нарезанное на кубики, нашинкованный красный лук, огурец дольками и красный перец полосками. Хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
В отдельной миске приготовить апельсиновый дрессинг. Смешать сок апельсина, мед, дижонскую горчицу, оливковое масло, соль и перец. Перемешать до получения гладкой эмульсии.
Полить салат апельсиновым дрессингом и перемешать, чтобы все ингредиенты покрылись соусом.
Выложить салат на тарелки и украсить свежими листьями базилика или мяты.
Салат манго-авокадо с креветками
© iStock.com / haoliangСалат манго-авокадо с креветками
Салат манго-авокадо с креветками - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / haoliang
Салат манго-авокадо с креветками
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 20 минут
Время готовки: 10 минут
Ингредиенты:
  • манго – 1 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • креветки – 200 г
  • красный лук – 60 г
  • кинза – 20 г
  • лайм – 1 шт.
  • соль и перец по вкусу
Приготовление:
Нарезать манго, авокадо на кубики, креветки отварить и очистить, красный лук тонко нашинковать.
Смешать манго, авокадо, креветки, лук и измельченную кинзу в большой миске.
Полить соком лайма и аккуратно перемешать.
Посолить и поперчить по вкусу.
Подать салат охлажденным и наслаждаться ярким вкусом тропиков.
Манго йогуртовый десерт
© iStock.com / losinstantesМанго йогуртовый десерт
Манго йогуртовый десерт - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / losinstantes
Манго йогуртовый десерт
Кухня: европейская
Сложность: легко
Время подготовки: 10 минут
Время готовки: 10 минут
Ингредиенты:
  • манго – 2 шт.
  • йогурт – 1 шт.
  • мед или сахар по вкусу
  • мята по вкусу
Приготовление:
В блендере смешать кубики манго, йогурт и мед или сахар.
Взбить до получения однородной консистенции.
Добавить мед или сахар по вкусу, если необходимо.
Разлить десерт в чашки и охладить в холодильнике, перед подачей украсить дольками манго и листиками свежей мяты.
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Как выбрать и хранить манго

Разновидностей манго огромное множество: фрукты могут отличаться по цвету и форме, поэтому это не основные показатели, на которые следует ориентироваться при выборе спелого экземпляра.
"В первую очередь нужно потрогать плод. Спелый манго будет упругим, плотным, не деформированным, без трещин и проколов. Фрукт не должен быть ни "деревянным" – это будет свидетельствовать о незрелости, ни вялым, что укажет на долгое хранение и потерю вкусовых качеств", – поясняет Антонина Цвинария.
Чтобы проверить спелость манго, необходимо надавить на кожуру, если след от нажатия быстро восстановился, фрукт спелый и готов к употреблению. По словам эксперта, зрелость плода также можно определить по аромату и его интенсивности. Отсутствие запаха указывает на незрелость, в то время как нотки кислоты или спирта расскажут о перезревании плода и начавшихся процессах брожения.
"Если фрукт не дозрел до конца, нужно обернуть его в бумагу и положить в темное место, вскоре он дозреет, – говорит эксперт. – Если же приобретен спелый плод манго, то хранить его лучше в холодильнике, также обернув в бумагу, чтобы защитить от лишней влаги. Нельзя хранить в полиэтиленовом пакете, это ускорить процесс порчи фрукта".
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Чем полезно манго

Пищевая ценность манго из расчета на 100 г мякоти:
● калорийность – 60-70 ккал;
● калий – 156 мг;
● кальций – 10 мг;
● фосфор – 11 мг;
● магний – 9 мг;
● углеводы – около 15 г;
● клетчатка – около 2 г;
● белки – 0,5 г;
● жиры – 0,25 г.
Плоды манго богаты клетчаткой, пектином, витаминами, каротиноидами, органическими кислотами, а также таким важным микроэлементом, как медь. Фрукт может помочь укрепить иммунную систему, улучшить зрение, поддерживать здоровье кожи, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает благотворное влияние на систему пищеварения, укрепляет кости и помогает бороться с воспалительными заболеваниями.
"Но все хорошо в меру. Ведь манго содержит достаточно большое количество сахаров (сахароза - 9 г, фруктоза - 2,6 г, глюкоза - 0,8 г на 100г продукта). А это значит, что злоупотреблять экзотическим фруктом точно не стоит, особенно людям, страдающим от инсулинорезистентности и сахарного диабета", – уточняет Антонина Цвинария. Лучше проконсультироваться с врачом для получения рекомендаций и регулировки рациона питания.
 
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