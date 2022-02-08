https://ria.ru/20220208/laktoza-1771758112.html

Непереносимость молока у детей и взрослых: диета и рекомендации

Непереносимость лактозы: как проявляется, симптомы у взрослых и детей

Непереносимость молока у детей и взрослых: диета и рекомендации

Что такое непереносимость лактозы и как она проявляется, какие симптомы и признаки указывают на заболевание у ребенка и взрослого, методы диагностики и терапии... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:57

2022-02-08T18:57

2022-02-08T18:57

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Что такое непереносимость лактозы и как она проявляется, какие симптомы и признаки указывают на заболевание у ребенка и взрослого, методы диагностики и терапии лактазной недостаточности, рекомендации специалистов — в материале РИА Новости.Непереносимость лактозыПо словам сооснователя онлайн-школы “Pro-Здоровье” Ксении Чёрной, в молоке содержатся молочный белок — казеин и молочный сахар — лактоза. Для того чтобы лактоза переваривалась в организме человека, необходима выработка особого фермента — лактазы. Если его выделяется мало, то появляется лактазная недостаточность.ПричиныОрганизм некоторых людей не может правильно переварить лактозу, что приводит к неприятным ощущениям после приема молочных продуктов.Основные причины непереносимости лактозы перечислила Алёна Чулпанова:Марина Юдина, кандидат медицинских наук, врач дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог, руководитель Центра по изучению и терапии зуда отмечает, что непереносимость молочного сахара распространена во всем мире. Так, выявляемость непереносимости лактозы в России составляет в среднем около 20%. В Швеции и Дании она встречается примерно у 3 % взрослых, в Финляндии и Швейцарии — у 16 %, в Англии — у 20-30 %, во Франции — у 42 %, а в странах Юго-Восточной Азии и США еще больше.СимптомыНеспособность организма расщепить лактозу приводит к таким симптомам, как:Алёна Чулпанова подчеркивает, что симптомы непереносимости лактозы аналогичны симптомам других проблем пищеварения, таким как синдром раздраженного кишечника (СРК). Однако при СРК симптоматику могут вызвать различные продукты, в то время как непереносимость лактозы ограничивается только молочными.Нутрициолог Ксения Чёрная отмечает, что чаще всего у маленьких детей от употребления молочных продуктов бывает сильная реакция в виде сыпи, рвоты, диареи, тошноты. Но многое зависит от генетики, заболевание проявляется в разной степени. Кто-то может не замечать симптомов, но при этом в кишечнике после употребления молока будет происходить брожение. По словам Марины Юдиной, при недостаточной функции фермента лактоза остается в кишечнике в исходном виде. Ее нерасщепленные молекулы продвигаются из толстой кишки в тонкую, стягивая на себя молекулы воды. Количество жидкости в просвете кишки возрастает, что вызывает диарею. "У детей непереносимость лактозы может проявляться хроническими запорами, беспокойством и плачем после еды", — подчеркнула специалист.Симптомы обычно проявляются в течение 30-120 минут после употребления молочных продуктов и должны исчезнуть, как только они полностью пройдут через пищеварительную систему (примерно в течение 48 часов).ФормыКсения Чёрная рассказала о трех генотипах:По словам эксперта, 70% людей во всем мире имеют первичную или вторичную лактазную недостаточность. При первичной из рациона строго исключается молоко и кисломолочная продукция. "Ложка сметаны будет не критичной, но на постоянной основе есть творог, например, точно не стоит. Лактазная недостаточность может проявиться в виде отёков лица, — отметила эксперт. — При вторичной недостаточности разрешены кисломолочные продукты, но желательно исключение молока в чистом виде. В кисломолочной продукции тоже содержится лактоза, но в меньшем количестве, чем в молоке".Специалист подчеркивает, что при отсутствии лактазной недостаточности возможно употребление и молочной, и кисломолочной продукции. Но стоит отказаться от употребления молочных продуктов, если у человека наблюдаются:Ксения Чёрная добавила, что молочная продукция запрещена и при аутоиммунных заболеваниях, экземах, атопических и себорейных дерматитах, нейродермитах, поскольку при этих заболеваниях всегда есть избыточный грибковый рост.Врачи советуют отказаться от молочной продукции до полного излечения этих болезней. "Дело в том, что фермент лактаза вырабатывается слизистой кишечника. При вышеперечисленных диагнозах слизистая не способна полноценно производить его. Поэтому даже при нормальном генотипе нужно восстановить слизистую кишечника, прежде чем употреблять молочные продукты", — утверждает Ксения Чёрная.Отличие от аллергииАллергическая реакция на молочную продукцию отличается от непереносимости лактозы. Алёна Чулпанова предупреждает, что аллергия на молоко вызывает иммунный ответ, который может привести к более серьезным симптомам, таким как:Симптомы аллергии на молочные продукты обычно проявляются в течение двух часов после употребления молока, но могут “задержаться” до 72 часов, если продолжать его пить.Аллергия в отличие от непереносимости лактозы может представлять реальную опасность для жизни, т.к. реакция иммунитета на выработку антител против белка в молоке молниеносна. Чем выше количество белка, попадающего в организм человека с аллергией, тем тяжелее реакция и симптоматика. Необходим полный отказ от продуктов, содержащих аллерген.ДиагностикаМожно попробовать самостоятельно диагностировать непереносимость лактозы. "Если у человека возникают судороги, вздутие живота и диарея после употребления молока или молочных продуктов, нужно исключить их из рациона (молоко, сыр, мороженое) и наблюдать за проявлением симптомов. Затем через одну-две недели выпить немного молока и если симптомы вернутся, весьма вероятно, что это непереносимость лактозы", — сообщила Алёна Чулпанова.Для выявления проблемы можно сделать следующие тесты:ЛечениеПо словам Алёны Чулпановой, непереносимость лактозы неизлечима: "На сегодняшний день нет никаких способов увеличить выработку этого фермента в организме человека".Терапия лактозной непереносимости заключается в ограничении потребления молока и молочных продуктов. Насколько необходимо менять свой рацион, зависит от степени тяжести нарушения.Врач-гастроэнтеролог может выписать ферментные добавки, которые помогают организму переварить лактозу. "Например, фермент лактаза улучшает переваривание лактозы у людей, испытывающих трудности с ее усвоением. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать эти добавки, так как эффективность их варьируется в зависимости от стадии непереносимости", — отметила Алёна Чулпанова.Также в борьбе с лактозной непереносимостью специалисты могут назначать:"Как пробиотики, так и пребиотики уменьшают симптомы непереносимости лактозы, — заявляет Алёна Чулпанова. — Считается, что наиболее полезными пробиотиками являются штаммы бифидобактерий и лактобациллуса, которые часто встречаются в пробиотических йогуртах и добавках".Диетолог отмечает, что йогурт, как правило, вызывает меньше симптомов, чем другие виды молочных продуктов у людей с непереносимостью лактозы. Это может быть связано с тем, что пробиотики — или полезные бактерии — в йогурте обладают ферментом лактазы, помогая организму расщеплять лактозу.Особенности диеты"Все продукты, изготовленные из молока, очень питательны и имеют определенный профиль витаминов и минералов.Потребление молочных продуктов улучшает минеральную плотностью костной ткани, что помогает снизить риск переломов костей по мере старения, — говорит Алёна Чулпанова. — Однако людям с непереносимостью лактозы, возможно, придется уменьшить или устранить потребление молочных продуктов, потенциально лишив себя ключевых питательных веществ, таких как кальций".По словам специалистов, можно соблюдать здоровую диету без молочных продуктов, добавив в рацион продукты с высоким содержанием кальция. Диетолог может разработать сбалансированную диету для людей, страдающих от непереносимости лактозы. Ее соблюдение обеспечит выздоровление и прекращение симптомов.Специалист подбирает продукты индивидуально в зависимости от формы лактазной недостаточности и предусматривает ограничение или полное исключение из рациона пищи, содержащей лактозу.Немолочные источники кальция:"Некоторые молочные продукты могут быть изготовлены без лактозы путем ее удаления. Она обычно расщепляется во время производства на глюкозу и галактозу, — отмечает Алёна Чулпанова. — Сами по себе эти простые сахара слаще лактозы, они придают молоку без лактозы более сладкий привкус".Большинство безлактозных молочных продуктов на прилавках магазинов имеют соответствующее обозначение на упаковках. Растительные молочные продукты, такие как миндальное молоко, кокосовый йогурт, соевое мороженое и сыр кешью также не содержат ее.В каких продуктах содержится лактозаДиетолог Алёна Чулпанова отмечает, что лактоза содержится почти во всех молочных продуктах:По словам эксперта, каждый вид определённой категории продуктов содержит разное количество лактозы. Например, ее содержание в сыре значительно варьируется в зависимости от его сорта. Мягкие сыры, такие как бри, как правило, содержат большое количество лактозы, в то время в твердых, таких как пармезан, ее мало. Это также относится к сливкам и маслу. Такое количество лактозы, как в этих продуктах (от 0,3 до 0,6 грамм) иногда не оказывает никакого воздействия на кишечник людей с непереносимостью лактозы.Эксперт отмечает, что продукция, которая включает в себя некоторую форму молочных компонентов в качестве ингредиента, также может содержать лактозу. В том числе:"Таким образом, лучше всего тщательно проверять список ингредиентов любой промышленной пищи, если у вас непереносимость лактозы", — рекомендует Алёна Чулпанова.ПрофилактикаМарина Юдина отметила, что в последнее время все большую популярность набирают практики по отказу от молочных продуктов: "Попробуйте не употреблять их один-два месяца и посмотрите, что произойдет с организмом. Без молочных продуктов человек прекрасно может обойтись, не нанося вред своему здоровью. Источника кальция и белка достаточно в других продуктах питания".Эксперт добавила, что суточная потребность в кальции для взрослого человека составляет в среднем 1200 мг. Ее можно получить из немолочных продуктов. Так, в 100 граммах молока содержится 120 мг минерала, в 100 г сыра — от 600 до 900 мг, а в 100 г кунжута почти 1500 мг (это больше суточной нормы)."Фрукты бедны кальцием, но связанный с растительными аминокислотами, он становится хорошо усваиваемым. Поэтому фруктов желательно употреблять много. Питаясь полноценно и разнообразно вполне можно получать достаточное количество кальция с пищей", — подчеркивает Марина Юдина.Тем не менее, специалисты рекомендуют разнообразить рацион без ущерба здоровью и не отказываться полностью от молочных продуктов (в случае, если не положен полный отказ от лактозы):◆ употреблять молочную продукцию небольшими порциями и совмещать её с другими продуктами питания;◆ выбирать в магазинах изделия с малым содержанием лактозы;◆ включать в рацион соевое молоко и сыр, искусственные сливки и прочие продукты, не содержащие лактозу (но при необходимости восполнять недостаток витаминов и минералов);◆ начинать с минимальных порций продуктов с низким содержанием лактозы и следить за реакцией организма.

https://rsport.ria.ru/20211117/1565325361.html

https://rsport.ria.ru/20210729/zhivot-1743353790.html

https://rsport.ria.ru/20210327/moloko-1603047346.html

https://ria.ru/20220126/probiotiki-1769604408.html

https://rsport.ria.ru/20220112/produkty-1767437326.html

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