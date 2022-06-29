https://ria.ru/20220629/plach-1799073429.html

Почему плачет ребенок: основные причины и советы врачей

Почему ребенок плачет: причины сильного плача малыша и что делать

Почему плачет ребенок: основные причины и советы врачей

Частый плач новорожденного малыша порой пугает молодых родителей. Есть причины, провоцирующие сильный и постоянный плач в возрасте от месяца до года, которые... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:29

2022-06-29T19:29

2022-06-29T19:34

дети

ребенок

врачи

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Частый плач новорожденного малыша порой пугает молодых родителей. Есть причины, провоцирующие сильный и постоянный плач в возрасте от месяца до года, которые сложно распознать. О том, почему ребенок плачет и как научиться понимать малыша — в материале РИА Новости.Почему ребенок плачетПлач — это единственный способ для маленького ребенка “сказать” своим родителям, что его что-то беспокоит. Малыши до года еще не могут иначе выразить свое недовольство и стараются привлечь внимание к себе именно таким способом. Многие родители воспринимают плач как признак чего-то плохого, однако за этим, как правило, кроются базовые потребности новорожденного, которые следует удовлетворить.Но бывают ситуации, когда плач ребенка усиливается и учащается, в таком случае ему, возможно, требуется помощь.Разновидности плачаВрачи различают несколько видов, каждый из них отличается характером проявления:ПричиныДети первого года жизни выражают свои желания плачем, например, когда хотят есть, пить, спать и т.д. Но кроме этого, причинами могут послужить и болезненные состояния малышей — прорезывание зубов, стоматит, простуда, аллергия и др.“Больше всего дети плачут в первые три месяца жизни (период пикового плача). Обычно он начинается в две недели, достигает максимума в 4–6 недель и может продолжаться до 4–6 месяцев. В последующем малыши становятся спокойнее. Это происходит в результате процесса изменения положения тела, созревания центральной нервной системы, формирования приспособительных механизмов в нервной и пищеварительной системе ребенка к внешнему миру”, — рассказывает Ирина Юзуп – к.м.н., врач-педиатр, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.Сосательный рефлексОдин из самых ранних у детей, который необходимо удовлетворять. У грудничков с этим, как правило, проблем не бывает, так как они питаются по требованию. Что касается детей на искусственном вскармливании — их питание выстраивается по графику, потребность в сосании может быть не удовлетворена, что приводит к плачу. В этом случае, обычно, помогают пустышки.КоликиСпазмы в животике (колики) — самая частая причина плача малышей до 3-4 месяцев. Сложность заключается в том, что не всегда удается полностью устранить эту причину и родителям приходится ждать, когда все пройдет само, а также всеми способами облегчать состояние ребенка — делать массажи, давать лекарства от вздутия живота, чаще гулять на свежем воздухе и др.Режутся зубкиВ основном плач на фоне прорезывания зубов непостоянный и бывает лишь в период обострения. Такая реакция у детей начинается в разное время — у кого-то в четыре месяца, у кого-то в шесть и т.д. Для облегчения состояния применяют охлажденные прорезыватели, а также делают массаж десен.СтоматитСтоматит — это заболевание слизистой оболочки полости рта, которое проявляется болезненными язвочками и покраснениями и возникает по причине попадания бактерий, например, через грязные руки. Такое состояние часто провоцирует плач и требует обращения к врачу.ПростудаПростудные заболевания зачастую сопровождаются температурой, вялостью и недомоганием. Так как дети еще не умеют терпеть неприятные ощущения, они становятся более капризными. Плач в таком случае — стандартная реакция на плохое самочувствие.АллергияАллергия может стать причиной плача, если на коже есть воспаления, вызывающие зуд. К тому же, отдельно стоит отличать пищевую аллергию, когда у ребенка возникает дискомфорт в области ЖКТ. Важно исключить аллерген, чтобы улучшить состояние малыша.ЗапорТакая причина может начаться на фоне аллергии или случиться разово, однако трудности с дефекацией нередко провоцируют плач ребенка, так как ему приходится испытывать дискомфорт на протяжении всего времени, пока не наступит облегчение.МолочницаМолочница — грибковое заболевание, которое часто встречается у детей грудничкового возраста и проявляется в оральной форме (на языке, внутренней стороне щек и нёба). Однако такая проблема вызывает плач только в запущенных стадиях, когда поверхность рта полностью покрыта белым налетом.ПереутомлениеЕсли родители проигнорировали или не заметили сигналы малыша о том, что он хочет спать, то в скором времени может начаться плач. Так ребенок пытается донести до окружающих, что он нуждается в отдыхе. Достаточно уложить грудничка спать и все наладится.ГолодКогда малыш на грудном вскармливании (ГВ), он реже плачет, так как его кормят по требованию (если отсутствуют проблемы с лактацией). В случае с искусственным кормлением (ИВ) ребенок может плакать в начале приучения к смеси, так как ему нужно привыкнуть к графику. Во время интервала между кормлениями рекомендуется отвлекать ребенка или давать ему воду.“Такой плач вы не перепутаете ни с чем. Он будет яркий и настойчивый, может сопровождаться дрожанием нижней челюсти. Ребенок сразу успокаивается, как только его начинают кормить”, — добавила Светлана Перес де Монтес Ратхеринк, сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf.ЖаждаТакое состояние может мучить малыша в разгар лета или если в доме сухой воздух. При ГВ можно предложить грудь, чтобы утолить жажду, а при ИВ - воду.Полный подгузникПо мере наполнения подгузника в нем появляется парниковый эффект. Если ребенку долго не меняли памперс, кожа может стать мокрой и грязной, что не понравится ни одному малышу. Некомфортное состояние будет сопровождаться плачем, пока родители не поменяют подгузник.Холодно или жаркоЧастая ошибка многих родителей — сильно кутать малыша в любое время года. У ребенка в раннем возрасте еще не налажена терморегуляция, из-за чего он может перегреться и стать более капризным. В помещении, где находится ребенок, важно поддерживать температуру воздуха от 18 до 22 градусов. Прохлада в таком случае для ребенка лучше, чем жара и духота. Проверить, насколько ребенку комфортно, можно потрогав его ручки и заднюю часть шеи. Если они не горячие и не холодные, то грудничок чувствует себя хорошо.ИспугПлач после испуга — нормальная реакция. Понять, что ребенок испугался, можно по его резкому вздрагиванию, после которого начинается плач. Чтобы успокоить малыша, нужно убрать причину испуга, взять его на руки, отвлечь игрушками или сменить обстановку.Неподходящая одеждаПомимо того, что в одежде может быть жарко или холодно, также в ней может быть неудобно, например, ползунки, стягивающие пальцы ног или слишком тесная горловина у кофты. Важно подбирать одежду для ребенка по размеру или немного больше, чтобы она не стесняла движения.Резкая смена погодыМногие люди считают себя метеозависимыми и дети часто также подвергаются влиянию погоды. Например, существует мнение, что сильный ветер провоцирует головные боли. Однако такие причины плача чаще всего не обосновываются научно.Проблемы вскармливанияПлач во время кормления грудью — частое явление, особенно в начале установления лактации. Новорожденному еще сложно добывать молоко, и к тому же, в процессе еды могут возникнуть и другие проблемы:Что делать, если ребенок плачетКогда ребенок плачет, важно в первую очередь постараться выявить причину такого состояния. Нельзя повышать голос на малыша — это может лишь усугубить ситуацию. Определив причину плача, необходимо ее устранить. Если же это сделать сложно, то сначала необходимо убедиться в полном комфорте ребенка — не голоден ли он, выспался, тепло или легко одет (в зависимости от погоды или температуры в помещении) и т.д.Если плач не прекратился, то возможно причина физиологическая — проблемы с животом, зубы и др. Чтобы помочь ребенку, необходимо посетить педиатра и только тогда предпринимать меры.“В случае плача в детской кроватке или на расстоянии не нужно немедленно проявлять внимание к ребенку, чтобы не закреплять условный рефлекс "крик–появление родителя", можно задержаться на 1-2 минутки и не бежать, а спокойно подойти и взять малыша на руки”, — прокомментировала Ирина Юзуп.Что еще может помочьВо время плача независимо от причины прежде всего важно показать ребенку свою любовь и спокойствие. Если родители нервничают, то скорее всего ребенок повторит такую модель поведения и его состояние ухудшится. Необходимо взять ребенка на руки, постараться слегка укачать и обнять. Если малыш на грудном вскармливании, то рекомендуется предложить грудь — это поможет новорожденному успокоиться.Вдобавок первые три месяца маме лучше всего не отлучаться от малыша надолго. Для грудничка этот мир еще не знаком и единственное, что он узнает, — это запах и голос мамы. Такая близость поможет снизить риски плача в раннем возрасте и позволит новорожденному чувствовать себя в безопасности.“Очень важно дать ребенку возможность выплакаться. Не отвлекать от слез, не останавливать их. Как родитель, создайте пространство для них, примите детские эмоции ребенка и будьте опорой для него в тяжелый момент”, — добавила Элина Паредес, психолог развития с высшим медицинским образованием, психолог для мам, автор книги "Большая Мама".Как научиться понимать малышаПервый год жизни младенца — то время, когда в приоритете базовые потребности — регулярно есть, спать и общаться с близкими. По этой причине необходимо вовремя кормить малыша. Если он на ГВ, то рекомендуется давать грудь по требованию. Если же на искусственном вскармливании, то смесь дают с интервалом во времени, указанном на упаковке питания (как правило, около трех часов).Что касается сна, нужно научиться выявлять признаки переутомления. К таким относят вялость, зевоту, капризность, потирание глаз, отсутствие интереса к окружающему миру и др. Также стоит знать примерное время бодрствования и сна для детей разного возраста, чтобы было легче ориентироваться:Еще одна важная рекомендация от специалистов — чаще общаться с ребенком и замечать его сигналы. Возможно, сначала будет сложно определить, чего хочет малыш, но со временем этот навык появится.Советы врачейКак утверждают эксперты Академии UniProf, если крик носит затяжной характер (более трех часов) или сопровождается общей слабостью и апатией, то необходимо обратиться к врачу за помощью. Кроме того, важно внимательно следить за ребёнком, обращать внимание на атмосферу и отношения в семье:“Ребенок никогда не будет плакать просто так, на любой плач есть причина, и далеко не всегда это именно физическое состояние ребёнка. Иногда это способ привлечения внимания самых важных людей в его жизни – родителей”, — рассказали врачи.Элина Паредес подсказывает, что делать с плачем у детей постарше:“Если ваш ребенок впервые потерял игрушку, для него эта не меньшая потеря, чем ваша сломанная стиральная машина. Помогите ему прожить эту потерю, не обесценивая его страдания. Дайте ему опыт проживания того, что не работает. Когда человек плачет с ощущениями грусти и тщетности, происходит распад гормона стресса. Это помогает эмоциям выйти наружу. В итоге ребенок принимает ситуацию и адаптируется к ней”, — пояснила эксперт.

https://ria.ru/20220617/prorezyvanie-1796120424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/deti-1771684081.html

https://ria.ru/20220628/skrining-1798824272.html

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779819123.html

https://ria.ru/20220320/zuby-1779097042.html

https://ria.ru/20220314/novorozhdennyy-1778101259.html

https://ria.ru/20220216/vitamin-1773190193.html

https://ria.ru/20220203/nasmork-1770733514.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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