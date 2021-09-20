https://ria.ru/20210920/allergiya-1751039155.html

Зима близко: отчего возникает аллергия на холод и как ее лечить

Аллергия на холод: лечение, симптомы, как проявляется и что делать

Зима близко: отчего возникает аллергия на холод и как ее лечить

Красная сыпь на руках и лице в холодную погоду — явление, на которое с приближением зимы все чаще жалуются взрослые люди, с медицинской точки зрения изучено не... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:40

2021-09-20T19:40

2021-09-20T21:00

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аллергия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Красная сыпь на руках и лице в холодную погоду — явление, на которое с приближением зимы все чаще жалуются взрослые люди, с медицинской точки зрения изучено не до конца. О том, что же такое "аллергия на холод", как она проявляется, чем ее лечить и что рекомендуют врачи для профилактики холодовой аллергии — в материале РИА Новости.Аллергия на холодПо ее словам, к хроническим это заболевание относят потому, что если у человека хотя бы раз была на что-то аллергическая реакция, это означает: в течение жизни она может повториться как на этот раздражитель, так и на что-либо другое.В случае с аллергией на холод, или холодовой крапивницей, человек имеет дело с реакцией организма на низкую температуру воздуха или холодный предмет, с которым был контакт. Однако в отличие от других видов аллергии, холодовая не имеет прямого аллергена, как, например, пыльца. Если раньше было принято считать, что аллергию могут вызывать только химические вещества, то на сегодня доказано, что физические факторы, такие как холод, также способны спровоцировать аллергическую реакцию.ОсобенностиУникальность аллергии на холод заключается в том, что она может возникнуть не только зимой, но и летом — например, если человек попал под холодный поток воздуха из кондиционера или искупался в воде низкой температуры. Но при этом крапивница может не высыпать от одних контактов и ярко проявляться при других, хоть и в том и другом случае есть взаимодействие с холодом.ПричиныНа сегодняшний день точные причины аллергии на холод неясны. Но известно, что причиной развития крапивницы может быть повышенный уровень стресса, сниженный иммунитет, продолжительная работа на открытом холодном воздухе, а также курение, ношение одежды не по сезону и неправильное питание.К причинам возникновения также могут относиться заболевания печени, недавно перенесенные инфекции, аутоиммунные заболевания, вирус герпеса и наследственная предрасположенность.СимптомыПри этом эксперт отмечает, что условия, при которых возникают такого рода проблемы, могут быть разными. Например, у кого-то холодовая аллергия возникает только при минусовой температуре, а кому-то для появления активной симптоматики достаточно легкого похолодания на улице.Самым частым симптомом, как правило, считается крапивница, из-за которой как раз и пошло название "холодовая крапивница". Она характеризуется проявлением на коже в форме высыпаний (волдыри разного размера), отличительной чертой которых является кратковременность жизни одного элемента (не более 24 часов).В более тяжелых случаях могут появляться симптомы так называемого ангиоотека. При этом варианте развития событий может быть как локальный отек (например, губ или глаз), так и системные, угрожающие жизни отеки — например органов дыхания.Более редкими проявлениями холодовой аллергии являются дерматит (в основном контактный) или насморк.Факторы риска развития аллергии на холодДаже если у человека никогда ранее не было аллергии, а у его родителей она была, то велика вероятность, что при стечении определенных обстоятельств, например пониженный иммунитет и низкая температура воздуха, появятся неприятные последствия на коже в виде аллергической реакции. Но, помимо генетической предрасположенности, а также перенесенных заболеваний, самым частым фактором риска все же является систематическое переохлаждение организма из-за неправильно подобранного зимнего гардероба.ЛечениеТак как холодовая аллергия все же является реакцией на внешний фактор, необходимо снизить или вовсе исключить контакт кожи с возбудителем — холодным воздухом или предметом. А далее более детально разбираться в причинах и обращаться к врачу за профессиональным лечением.ДиагностикаДля диагностики аллергии на холод в первую очередь применяется метод провокационной пробы со льдом — Дункан-тест. Для того чтобы обнаружить реакцию, врачу необходимо приложить кусочек льда к предплечью пациента через салфетку или пакет. Достаточно подержать так три-пять минут и затем в течение 15 минут ничем не накрывать участок кожи. В норме на руке не должно остаться ни следа, а в случае аллергии можно будет заметить сильные покраснения, отек и даже сыпь.В дополнение к тесту врач может порекомендовать сдать общий и биохимический анализ крови, пройти исследование на определение уровня белка фибриногена и сывороточных иммуноглобулинов, а также сдать анализы на определение антител в крови к гепатитам, хламидиям и вирусу Эпштейна — Барра.К какому врачу обратиться?Любые аллергические проявления требуют тщательного наблюдения врача аллерголога и в зависимости от сопутствующих заболеваний участия других врачей, например терапевта, инфекциониста и гематолога.Современные методы леченияПри наличии дерматита — топические глюкокортикостероиды (в виде мази, крема), а также защитные средства.Кроме того, врачи рекомендуют соблюдать следующие правила по снижению риска аллергической реакции в холодное время года:Аллергия на холод у ребенкаДети крайне редко имеют аллергические реакции на холод, в этом случае высыпания, как правило, связаны с переохлаждениями или генетическим фактором.Внешне аллергия ничем не отличается от аллергии у взрослых и при рецидивах может усугубляться без должной профилактики и лечения.Ослабленный иммунитет — самая частая причина появления и развития холодовой крапивницы у ребенка, потому в первую очередь необходимо разобраться с первопричиной и исключить провоцирующие факторы.ПрофилактикаМеры профилактики, по словам врача аллерголога-иммунолога Ирины Возжевой, тут стандартные:При наличии активной симптоматики:Кроме того, врач педиатр-аллерголог и главный врач клиники "МедСоюз" Екатерина Семина рекомендует снизить потребление токсинов, проверить состояние выделительных органов — печени и почек, а также щитовидной железы. Для этого нужно обратиться сначала к аллергологу и согласовать с ним план обследования.Можно ли вылечить аллергию на холод?Если холодовая аллергия является вторичным заболеванием, например развилась после инфекции, то по мере решения главной проблемы будет исчезать и крапивница. Но если говорить о самостоятельной аллергии, которая была вызвана генетическим фактором или особенностями организма, то такое заболевание на сегодняшний день не поддается легкому и быстрому излечению. Медицина делает упор скорее на купирование и снижение симптомов его проявления.Чтобы полностью избавиться от аллергии, могут понадобиться довольно серьезные меры — смена места жительства на территорию с более теплым климатом без низких температур, избегание контакта с холодными предметами, отказ от применения кондиционера в доме и от холодных напитков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/allergiya-1732591047.html

https://ria.ru/20210916/ukus-1750364443.html

https://rsport.ria.ru/20210503/allergiya-1730968072.html

https://ria.ru/20210523/allergiya-1733495804.html

https://ria.ru/20210417/allergiya-1728677435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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