https://ria.ru/20210417/allergiya-1728677435.html

В Роспотребнадзоре рассказали, кто больше подвержен аллергии

В Роспотребнадзоре рассказали, кто больше подвержен аллергии

Городские жители чаще страдают от сезонной аллергии, чем население сельской местности, наиболее частый аллерген среди деревьев - береза, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T06:40

2021-04-17T06:40

2021-04-17T06:40

марина вершинина

россия

аллергия

весна

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Городские жители чаще страдают от сезонной аллергии, чем население сельской местности, наиболее частый аллерген среди деревьев - береза, заявила РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.Она уточнила, что распространенность аллергического ринита в России составляет от 10% до 24% населения, при этом на долю поллинозов среди всех случаев аллергического ринита приходится до 45%.В центральном регионе России безусловный лидер среди деревьев-аллергенов – это береза, также аллергики часто реагируют на пыльцу других деревьев, в том числе ольху, лещину, дуб, ясень, вяз, клен, тополь, отметила Вершинина.В южных регионах, по ее словам, чаще всего аллергию вызывают акация, каштан, платан, маслина."Причиной сезонной аллергии является повышенная реакция иммунной системы чувствительных людей на пыльцу растений. Весной цветут ветроопыляемые деревья и невидимые зерна пыльцы в большом количестве присутствуют в окружающем воздухе, разносятся ветром на значительные расстояния. При вдыхании пыльца попадает на слизистые оболочки дыхательных путей, провоцирует реакцию иммунной системы, которая вызывает воспаление, отек, бронхоспазм", - пояснила Вершинина.Она подчеркнула, что маски и респираторы, которые используют сейчас для защиты от коронавируса, можно использовать и в качестве барьера для пыльцы. При условии, что во время использования обеспечено хорошее прилегание к лицу, проводится своевременная замена загрязненной маски и фильтров в респираторе. Однако, это, скорее, дополнительный компонент, одна только маска против пыльцы неэффективна, добавила Вершинина.

https://ria.ru/20210417/allergiya-1728669879.html

https://ria.ru/20210414/bolezni-1728183829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина вершинина, россия, аллергия, весна, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество