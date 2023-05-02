https://ria.ru/20230502/allergiya-1869219879.html

Аллергия на пыльцу березы: причины появления, лечение и профилактика

Аллергия на березу: симптомы и лечение

Аллергия на пыльцу березы: причины появления, лечение и профилактика

Аллергия на пыльцу березы – один из распространенных видов поллиноза. Причины появления заболевания у ребенка и взрослого, что делать, если пыльца попала в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:18

2023-05-02T18:18

2023-05-02T18:18

россия

аллергия

деревья

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Аллергия на пыльцу березы – один из распространенных видов поллиноза. Причины появления заболевания у ребенка и взрослого, что делать, если пыльца попала в глаза, какое лечение могут назначить и как проводить профилактику – в материале РИА Новости.Аллергия на березу у взрослых и детейАллергия на березу является поллинозом, то есть сезонным заболеванием, в основе которого реакция на пыльцу растений. Ему подвержены как дети, так и взрослые, независимо от пола и возраста, но больше всего поллинозом страдают люди от 25 до 45 лет.ПричиныАллергическую реакцию вызывают соединения белка, которые входят в состав пыльцевых зерен. Это дерево является ветроопыляемым. Человек вдыхает пыльцу, ее частицы попадают на слизистые носоглотки и глаз, что вызывает реакцию иммунной системы. Можно выделить факторы, из-за которых развивается аллергия на березу:Когда начинается и заканчивается цветениеНачало цветения березы отличается в зависимости от региона. Например, на Севере России оно наступает в мае, в средней полосе – в конце апреля, а на юге может зацвести уже в середине марта.Продолжительность также отличается от климатических особенностей региона, но в среднем цветет береза от 15 до 30 дней.Как проявляетсяПроявления поллиноза практически не отличаются независимо от аллергена.Симптомы и признакиСимптомы аллергии одинаковы для всех, но у каждого может отличаться интенсивность их проявлений:При тяжелом течении аллергии может отмечаться затрудненное дыхание. Также выделяют неспецифические симптомы:Состояние аллергика ухудшается при сильном ветре, это связано с тем, что пыльца березы летает в воздухе, и улучшается в дождливую погоду.ОсложненияЗачастую люди просто купируют симптомы аллергии или ждут, когда они пройдут самостоятельно, но это чревато осложнением состояния. В частности, игнорирование проблем может привести к:Если не лечить аллергию, то другим серьезным осложнением может стать бронхиальная астма. Она характеризуется приступами, сопровождающимися затрудненным дыханием, при котором человек не может сделать выдох.ДиагностикаПри проявлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу. Диагностика при аллергических реакциях включает в себя следующее:К какому врачу обращатьсяПервичной диагностикой и определением дальнейшего лечения при аллергиях занимается врач аллерголог-иммунолог.ЛечениеСвоевременное лечение аллергии поможет не только снять симптомы, но и снизить риск развития осложнений. К основным мерам относится прием антигистаминных препаратов. Для облегчения воспаления слизистых оболочек могут назначить капли в нос и для глаз. Если состояние уже осложнено астмой, назначаются дополнительные препараты для снятия проявлений заболевания. При этом медикаменты подбираются каждому человеку индивидуально с учетом особенностей организма, характера проявления аллергии и возможных противопоказаний. Дополнительно врач может назначить соблюдение диеты.Также один из действенных видов лечения аллергии - аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Как отмечает Антон Равдин, педиатр, она основана на том, что аллерген в микроскопической дозе вводится в организм пациента. Со временем она увеличивается и тем самым вырабатывается привычка к аллергену. Такая терапия не может длиться дольше трех лет. Как отмечает эксперт, раньше препараты для АСИТ были доступны только в стационарах, их изготавливали в отделениях аллергологии. Сейчас они стали доступны и в аптеках в разных формах: капли под язык и таблетки.Что нельзя естьПри аллергии на березу нередко назначают соблюдение диеты. Связано это с тем, что иммунная система "ошибочно" распознает раздражители с однотипным строением, а некоторые продукты имеют в своем составе белки, схожие по строению с теми, что содержатся в пыльце березы. Именно поэтому, если на нее выявлена аллергия, то с высокой вероятностью симптомы проявятся и при употреблении следующих продуктов:Поэтому врачи рекомендуют исключить их из рациона.Что делать при контакте глаз с пыльцойПервым делом необходимо умыться и промыть глаза. Далее принять антигистаминный препарат, который заблаговременно подбирается с врачом, и при необходимости воспользоваться каплями для глаз, чтобы снять воспаление.ПрофилактикаТак как полностью вылечиться от аллергии нельзя (можно только добиться стойкого периода ремиссии или снизить риск обострений), лучше постоянно заниматься профилактикой. Первым шагом является исключение взаимодействия с продуктами и предметами, в которых может быть аллерген. В частности, это относится к:Если профессиональная деятельность связана с изготовлением мебели, то обязательно на производство необходимо надевать перчатки, форму с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь, респиратор и любую удобную защиту для глаз. После работы обязательно нужно умываться, при возможности принимать душ.Также на время цветения березы лучше поменьше покидать дом. Линзы в этот период носить нельзя, так как они могут усиливать проявление аллергии. Выходя на улицу, стараться оставлять как можно меньше открытых участков кожи, надевать очки. В доме стоит установить фильтр воздуха и каждый день проводить влажную уборку. Если нужно выходить на улицу, то каждый раз после возвращения необходимо умываться.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аллергия, деревья