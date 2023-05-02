Аллергия на пыльцу березы: причины появления, лечение и профилактика
© iStock.com / Tatiana DvoretskayaМужчина с аллергией
© iStock.com / Tatiana Dvoretskaya
Мужчина с аллергией
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Аллергия на пыльцу березы – один из распространенных видов поллиноза. Причины появления заболевания у ребенка и взрослого, что делать, если пыльца попала в глаза, какое лечение могут назначить и как проводить профилактику – в материале РИА Новости.
Аллергия на березу у взрослых и детей
Аллергия на березу является поллинозом, то есть сезонным заболеванием, в основе которого реакция на пыльцу растений. Ему подвержены как дети, так и взрослые, независимо от пола и возраста, но больше всего поллинозом страдают люди от 25 до 45 лет.
Причины
Аллергическую реакцию вызывают соединения белка, которые входят в состав пыльцевых зерен. Это дерево является ветроопыляемым. Человек вдыхает пыльцу, ее частицы попадают на слизистые носоглотки и глаз, что вызывает реакцию иммунной системы. Можно выделить факторы, из-за которых развивается аллергия на березу:
- генетическая предрасположенность;
- ослабленный иммунитет;
- дефицит витаминов и минералов в организме;
- несбалансированное питание;
- нарушения работы органов дыхания.
Когда начинается и заканчивается цветение
© iStock.com / Gregory_DUBUSПыльца березы
© iStock.com / Gregory_DUBUS
Пыльца березы
Начало цветения березы отличается в зависимости от региона. Например, на Севере России оно наступает в мае, в средней полосе – в конце апреля, а на юге может зацвести уже в середине марта.
Продолжительность также отличается от климатических особенностей региона, но в среднем цветет береза от 15 до 30 дней.
Как проявляется
Проявления поллиноза практически не отличаются независимо от аллергена.
Симптомы и признаки
Симптомы аллергии одинаковы для всех, но у каждого может отличаться интенсивность их проявлений:
- заложенность носа;
- аллергический насморк и приступы чихания;
- покраснение кожи и зуд;
- отеки на лице;
- выраженное слезотечение;
- бронхоспазмы;
- першение в горле и отечность глотки.
При тяжелом течении аллергии может отмечаться затрудненное дыхание. Также выделяют неспецифические симптомы:
- повышенная температура;
- головокружение;
- слабость в теле.
Состояние аллергика ухудшается при сильном ветре, это связано с тем, что пыльца березы летает в воздухе, и улучшается в дождливую погоду.
Осложнения
Зачастую люди просто купируют симптомы аллергии или ждут, когда они пройдут самостоятельно, но это чревато осложнением состояния. В частности, игнорирование проблем может привести к:
- судорогам;
- усиленному сердцебиению;
- острой сосудистой недостаточности;
- анафилактическому шоку.
Если не лечить аллергию, то другим серьезным осложнением может стать бронхиальная астма. Она характеризуется приступами, сопровождающимися затрудненным дыханием, при котором человек не может сделать выдох.
Диагностика
© iStock.com / microgenИммунолог делает кожный тест на аллергию
© iStock.com / microgen
Иммунолог делает кожный тест на аллергию
При проявлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу. Диагностика при аллергических реакциях включает в себя следующее:
- сбор анамнеза и осмотр;
- клинический анализ крови;
- скарификационную пробу;
- определение специфических IgE (иммуноглобулинов Е) к аллергенам пыльцы березы;
- исследование IgE к аллергенам t3 (березы бородавчатой);
- исследование IgE к аллергенам tx5 (различных деревьев - ольхи серой, лещины, тополя, вяза, ивы);
- дополнительные аллергологические обследования при проявлениях астмы и ринита.
К какому врачу обращаться
Первичной диагностикой и определением дальнейшего лечения при аллергиях занимается врач аллерголог-иммунолог.
Лечение
Своевременное лечение аллергии поможет не только снять симптомы, но и снизить риск развития осложнений. К основным мерам относится прием антигистаминных препаратов. Для облегчения воспаления слизистых оболочек могут назначить капли в нос и для глаз. Если состояние уже осложнено астмой, назначаются дополнительные препараты для снятия проявлений заболевания. При этом медикаменты подбираются каждому человеку индивидуально с учетом особенностей организма, характера проявления аллергии и возможных противопоказаний. Дополнительно врач может назначить соблюдение диеты.
Также один из действенных видов лечения аллергии - аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Как отмечает Антон Равдин, педиатр, она основана на том, что аллерген в микроскопической дозе вводится в организм пациента. Со временем она увеличивается и тем самым вырабатывается привычка к аллергену. Такая терапия не может длиться дольше трех лет. Как отмечает эксперт, раньше препараты для АСИТ были доступны только в стационарах, их изготавливали в отделениях аллергологии. Сейчас они стали доступны и в аптеках в разных формах: капли под язык и таблетки.
Что нельзя есть
© iStock.com / alvarezПерсики и абрикосы
© iStock.com / alvarez
Персики и абрикосы
При аллергии на березу нередко назначают соблюдение диеты. Связано это с тем, что иммунная система "ошибочно" распознает раздражители с однотипным строением, а некоторые продукты имеют в своем составе белки, схожие по строению с теми, что содержатся в пыльце березы. Именно поэтому, если на нее выявлена аллергия, то с высокой вероятностью симптомы проявятся и при употреблении следующих продуктов:
- яблок, персиков, абрикосов, клубники и вишни;
- моркови, сельдерея и петрушки;
- помидоров и картофеля;
- арахиса, сои и др.
Поэтому врачи рекомендуют исключить их из рациона.
Что делать при контакте глаз с пыльцой
Первым делом необходимо умыться и промыть глаза. Далее принять антигистаминный препарат, который заблаговременно подбирается с врачом, и при необходимости воспользоваться каплями для глаз, чтобы снять воспаление.
Профилактика
Так как полностью вылечиться от аллергии нельзя (можно только добиться стойкого периода ремиссии или снизить риск обострений), лучше постоянно заниматься профилактикой. Первым шагом является исключение взаимодействия с продуктами и предметами, в которых может быть аллерген. В частности, это относится к:
- продуктам: березовому соку, травяным сборам с березовым цветом, а также продуктам, на которые может возникнуть перекрестная аллергия (яблокам, персикам, абрикосам, вишне и т.д.);
- косметическим средствам: дегтярному мылу и другим средствам на основе дегтя;
- мебели и изделиям: старинным гарнитурам, так как они изготавливались зачастую из карельской березы, сувенирам из березы, древесному массиву из березовых опилок и т.д.
Если профессиональная деятельность связана с изготовлением мебели, то обязательно на производство необходимо надевать перчатки, форму с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь, респиратор и любую удобную защиту для глаз. После работы обязательно нужно умываться, при возможности принимать душ.
Также на время цветения березы лучше поменьше покидать дом. Линзы в этот период носить нельзя, так как они могут усиливать проявление аллергии. Выходя на улицу, стараться оставлять как можно меньше открытых участков кожи, надевать очки. В доме стоит установить фильтр воздуха и каждый день проводить влажную уборку. Если нужно выходить на улицу, то каждый раз после возвращения необходимо умываться.