https://ria.ru/20230816/allergiya-1890489341.html

Аллергия на пыль: как распознать, симптомы и методы лечения

Аллергия на пыль: симптомы, признаки, как проявляется, как избавиться, лечение

Аллергия на пыль: как распознать, симптомы и методы лечения

Аллергия на домашнюю пыль может проявиться в любом возрасте. Признаки заболевания у ребенка и взрослого, основные симптомы аллергической реакции, методы... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:36

2023-08-16T21:36

2023-08-16T22:15

станислав наумов

аллергия

общество

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Аллергия на домашнюю пыль может проявиться в любом возрасте. Признаки заболевания у ребенка и взрослого, основные симптомы аллергической реакции, методы диагностики и лечения, что делать, чтобы избавиться от недуга и улучшить качество жизни – в материале РИА Новости. Аллергия на пыльАллергия на пыль — широко распространённое заболевание, потому что с провоцирующими агентами можно столкнуться как в жилище, так и за его пределами. Невозможно полностью исключить взаимодействие с домашней пылью, основным раздражающим компонентом в которой являются клещи и продукты их жизнедеятельности. По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией на домашнюю пыль в той или иной форме страдает до 40% населения планеты.ПричиныАллергическая реакция на пыль возможна только у лиц с генетической предрасположенностью. Среди основных факторов, повышающих чувствительность организма на данный аллерген, выделяют:"Пыль содержит эпидермальные аллергены домашних животных, такие как шерсть, слюна, перхоть, пот и экскременты. Наиболее распространены в пыли частички кожи и слюны. В её состав также входят пылевые клещи, которых трудно заметить невооруженным глазом. Они питаются микроскопическими чешуйками человеческой перхоти и омертвевшими частичками кожи. Помимо прочего, в пыли находятся и другие аллергены: частицы тел насекомых, например, тараканов и мух, споры грибов и бактерий, а также других органических элементов", — комментирует Станислав Наумов, ректор Невинномысского медицинского института, директор Северо-Кавказского медицинского колледжа, практикующий врач. В мягкой мебели, постельном белье, матрасах, подушках и игрушках обнаруживается наибольшее скопление домашних клещей. А продукты их жизнедеятельности (фекальные шарики) — очень серьезный аллерген.Патогенез"При первичном контакте с аллергеном организм человека начинает вырабатывать специфические белки — иммуноглобулины. Они прикрепляются к поверхности специализированных иммунных клеток и к базофилам. Из крови эти белки попадают в различные органы и ткани. После чего происходит повторное попадание аллергенов в сенсибилизированный организм. Другими словами, в тот, который впервые проконтактировал с аллергеном", — поясняет Станислав Наумов.После чего аллерген распознаётся иммуноглобулинами, а организм начинает вырабатывать антитела. Через 4–6 часов наступает так называемая поздняя аллергическая реакция: иммунные клетки начинают скапливаться в тканях, нарушается общий кровоток, происходит сильное повреждение клеток, появляются отеки и повышается температура."Важно понимать, что аллергические реакции не ограничиваются непосредственным контактом с раздражителем. Например, у пациентов с аллергическим ринитом, причиной которого выявлена пыль, достаточно часто диагностируются синуситы, гаймориты, отиты и другие схожие заболевания", — уточняет специалист.СимптомыНа аллерген могут реагировать дыхательная система, слизистая глаз, кожные покровы — по отдельности или сразу в комплексе. Аллергическая реакция проявляется в различных формах и зависит от способа проникновения в организм раздражителя. Возможны следующие симптомы:Станислав Наумов поясняет, что ведущие симптомы большинства пациентов при аллергии на пыль — водянистый насморк, чихание, заложенность носа. Состояние сопровождается зудом век, слезотечением и иногда резью в глазах. Еще один признак осложнения течения болезни — развитие бронхиальной астмы, которая может быть вызвана пылью. Чаще всего, по словам специалиста, обострение аллергии на бытовую пыль приходится на осенне-зимний период, когда комнаты проветриваются реже, а воздух в помещениях становится сухим из-за отопления."Бытовые клещи, которые находятся в пыли, могут провоцировать развитие кожных аллергических заболеваний: экзему, крапивницу и атопический дерматит. У детей могут появляться так называемые аллергические очки — темные круги под глазами, отечность нижних век", — поясняет врач. Помимо этого, пациенты часто жалуются на нарушение общего самочувствия: бессонницу, головную боль, плохое настроение, тревожность, невозможность сосредоточиться, нарушение концентрации и памяти. Встречается также расстройство органов желудочно-кишечного тракта: запор, понос и подобные симптомы.Последствия и осложненияВажно вовремя диагностировать заболевание, не спутав его с ОРВИ, и назначить правильное лечение, иначе могут появиться осложнения. Врач поясняет, что одно из самых серьезных — анафилактический шок. Это жизнеугрожающее состояние, которое может привести к летальному исходу. И пациенты с аллергией на бытовых клещей находятся в группе риска.Когда обращаться к врачуПациенты не всегда могут распознать причину внешних проявлений аллергической реакции. При проявлении характерной симптоматики и подозрении на аллергию следует посетить врача, сдать анализы, пройти аллергопробы, чтобы специалист назначил специфическую терапию с учетом индивидуальных особенностей заболевания.ДиагностикаАллерголог-иммунолог начинает диагностику пациента со сбора анамнеза. Важно учитывать, что при аллергии на пыль обострение симптомов появляется в закрытых непроветриваемых помещениях, во время работы с книгами, пылящимися на полке, при уборке, контакте со старыми вещами и т. п. Таким образом, признаки аллергии могут исчезнуть при переезде/визите в место с меньшим количеством раздражителей, что тоже является характерным симптомом для диагностики.По словам Станислава Наумова, для точного определения аллергена применяются кожные пробы, специальные анализы крови, аллерготесты, аллергопанели и т. д. Кроме того, необходимо сделать общий анализ крови, определить количество общего иммуноглобулина Е. По показаниям врача выполняется провокационный тест: аллерген вводят предполагаемо в тот орган, поражения которого выявляется в клинике, например, нос или глаз. Далее оценивают реакцию по симптоматике. Эти пробы проводят только в условиях стационара. Также необходимо осмотреть состояние желудочно-кишечного тракта и кишечника, потому что 75% нашей иммунной системы находится в кишечнике. Без его нормализации лечение аллергии и устранение симптомов невозможно.ЛечениеТерапия аллергии на пыль должна проводиться комплексно. Станислав Наумов рассказал, что поможет избавиться от аллергии.Пациентам показана (только по назначению специалиста) аллерген-специфическая иммунотерапия — уколы или таблетки с микродозами аллергена. Постепенно эти дозы увеличиваются, и со временем иммунитет становится толерантным к пыли. Эффект такой терапии наступает примерно у 85–90% пациентов и сохраняется в течение 3–5 лет. Чем раньше начать лечение, тем выше прогноз для выздоровления.Прием противоаллергических препаратов, которые уменьшают воспаления кожи и облегчают затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель. Чаще всего это антигистаминные средства и стабилизаторы мембран тучных клеток. В тяжелых случаях назначаются глюкокортикостероиды. Существуют также барьерные препараты в виде спреев для носа: они блокируют попадание пыли на слизистые.И, наконец, необходима нормализация работы микробиом кишечника. В остром периоде назначается слабительное, чтобы уменьшить контакты с аллергеном. Несколько дней рекомендуется принимать препараты, обладающие детоксицирующим действием, такие как энтеросгель, полисорб и другие. Помимо прочего, нормализация работы кишечника — это исключение из рациона глютена, злаковых и молочных продуктов.Прогноз и профилактикаТолько постоянное поддержание порядка в доме и проведение мероприятий по борьбе с пылевыми клещами позволит уменьшить количество аллергенов."Если устранить взаимодействие с пылью, то сократится количество обострений, – говорит Станислав Наумов. – Для минимизации раздражителей, рекомендуется чаще делать влажную уборку, обрабатывать ковры и мягкую мебель средствами против клещей, перьевые подушки заменить на искусственные или гипоаллергенные. Также важно поддерживать в помещении влажность воздуха в районе 30–50%".Для профилактики аллергии на пыль следует использовать бытовые воздухоочистители, чаще менять постельные принадлежности. Хранить вещи, книги, посуду, сувениры лучше в шкафах и ящиках с закрывающимися дверцами и регулярно их протирать от пыли.Кроме того, для профилактики проявления аллергии важно соблюдать рекомендации аллерголога-иммунолога и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом.

https://ria.ru/20230502/allergiya-1869219879.html

https://ria.ru/20230731/solntse-1887269976.html

https://ria.ru/20230530/allergiya-1794679168.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

станислав наумов, аллергия, общество, россия