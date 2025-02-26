https://ria.ru/20250226/allergiya-1869219879.html

Аллергия на пыльцу березы: причины появления, лечение и профилактика

Аллергия на березу: симптомы, что делать, когда начинается, что нельзя есть

Аллергия на пыльцу березы: причины появления, лечение и профилактика

Аллергия на пыльцу березы — один из распространенных видов поллиноза во время цветения растения. Причины появления заболевания у ребенка и взрослого, когда... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:52:00+03:00

2025-02-26T12:52:00+03:00

2025-02-26T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Аллергия на пыльцу березы — один из распространенных видов поллиноза во время цветения растения. Причины появления заболевания у ребенка и взрослого, когда начинается поллиноз, его симптомы и что делать, если он сочетается с аллергической реакцией на продукты, что нельзя есть в этом случае, какое лечение могут назначить и как проводить профилактику, - в материале РИА Новости.Аллергия на березуАллергия на березу является поллинозом, то есть сезонным заболеванием, в основе которого реакция на пыльцу растений. Ему подвержены как дети, так и взрослые, независимо от пола и возраста.У взрослыхЕсли есть предрасположенность, аллергия может проявиться в любом возрасте, но больше всего поллинозом страдают люди от 25 до 45 лет.У детейКак правило, начало аллергии приходится на возраст 3-5 лет. Но первые жалобы могут настигнуть очень рано, в 1-2 года.Когда начинается аллергия на березуПатологию относят к сезонным болезням, связанным с активным цветением растений.Когда цветет березаНачало цветения березы отличается в зависимости от региона. Например, на севере России оно наступает в мае, в средней полосе - в конце апреля, а на юге может зацвести уже в середине марта.Сколько длится цветение березыПродолжительность отличается от климатических особенностей региона, но в среднем цветет береза от 15 до 30 дней.Причины возникновения аллергии на березуАллергическую реакцию вызывают соединения белка, которые входят в состав пыльцевых зерен. Это дерево является ветроопыляемым. Человек вдыхает пыльцу, ее частицы попадают на слизистые носоглотки и глаз, что вызывает реакцию иммунной системы. Можно выделить факторы, из-за которых развивается аллергия на березу:Симптомы аллергии на березуСимптомы аллергии одинаковы для всех, но у каждого может отличаться интенсивность их проявлений:При тяжелом течении аллергии может отмечаться затрудненное дыхание. Также выделяют неспецифические симптомы:Состояние аллергика ухудшается при сильном ветре, это связано с тем, что пыльца березы летает в воздухе, и улучшается в дождливую погоду.Перекрестная аллергия на березуТак называется явление, когда на некоторые продукты, которые человек может спокойно употреблять в обычные дни, появляется аллергическая реакция в период цветения деревьев-аллергенов. Всему виной то, что структура некоторых ингаляционных и пищевых аллергенов схожа, поэтому иммунная система реагирует на похожие молекулы в пищевых продуктах. Сопровождаться это может зудом во рту, опуханием языка и гортани. Например, при аллергии на березу и яблоню не стоит употреблять в пищу яблоки, лук, клубнику, огурцы, персики, абрикосы; на лещину и дуб - картофель, фундук, мед, миндаль, грецкий орех; на ольху и клен - морковь, киви, томаты, груши, укроп.Осложнения и последствияЗачастую люди просто купируют симптомы аллергии или ждут, когда они пройдут самостоятельно, но это чревато осложнением состояния. В частности, игнорирование проблем может привести к:Если не лечить аллергию, то другим серьезным последствием может стать бронхиальная астма. Она характеризуется приступами, сопровождающимися затрудненным дыханием, при котором человек не может сделать выдох.ОсложненияЗачастую люди просто купируют симптомы аллергии или ждут, когда они пройдут самостоятельно, но это чревато осложнением состояния. В частности, игнорирование проблем может привести к:Если не лечить аллергию, то другим серьезным осложнением может стать бронхиальная астма. Она характеризуется приступами, сопровождающимися затрудненным дыханием, при котором человек не может сделать выдох.ДиагностикаПри проявлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу. Диагностика при аллергических реакциях включает в себя следующее:ЛечениеПервичной диагностикой и определением дальнейшего лечения при аллергиях занимается врач аллерголог-иммунолог.Своевременное лечение аллергии поможет не только снять симптомы, но и снизить риск развития осложнений. К основным мерам относится прием антигистаминных препаратов. Для облегчения воспаления слизистых оболочек могут назначить капли в нос и для глаз. Если состояние уже осложнено астмой, назначаются дополнительные препараты для снятия проявлений заболевания. При этом медикаменты подбираются каждому человеку индивидуально с учетом особенностей организма, характера проявления аллергии и возможных противопоказаний. Дополнительно врач может назначить соблюдение диеты.Также один из действенных видов лечения аллергии - аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Как отмечает Антон Равдин, педиатр, она основана на том, что аллерген в микроскопической дозе вводится в организм пациента. Со временем она увеличивается и тем самым вырабатывается привычка к аллергену. Такая терапия не может длиться дольше трех лет. Как отмечает эксперт, раньше препараты для АСИТ были доступны только в стационарах, их изготавливали в отделениях аллергологии. Сейчас они стали доступны и в аптеках в разных формах: капли под язык и таблетки.Что нельзя естьПри аллергии на березу нередко назначают соблюдение диеты. Связано это с тем, что иммунная система "ошибочно" распознает раздражители с однотипным строением, а некоторые продукты имеют в своем составе белки, схожие по строению с теми, что содержатся в пыльце березы. Именно поэтому, если на нее выявлена аллергия, то с высокой вероятностью симптомы проявятся и при употреблении следующих продуктов:Поэтому врачи рекомендуют исключить их из рациона.Куда можно уехать от аллергииВрачи рекомендуют уезжать от сезонной аллергии туда, где цветение происходит раньше. Например, южные регионы России, или отправиться в горы, где нет такого количества растений-аллергенов. Это зона Приэльбрусья, Карелия и Горный Алтай. Из зарубежных направлений можно выбрать Средиземноморское и Эгейское побережье Турции, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар и Египет, так как сухой воздух пустыни не способствует передаче аллергенов, а соленый морской - один из лучших вариантов профилактики респираторных заболеваний.ПрофилактикаТак как полностью вылечиться от аллергии нельзя (можно только добиться стойкого периода ремиссии или снизить риск обострений), лучше постоянно заниматься профилактикой. Первым шагом является исключение взаимодействия с продуктами и предметами, в которых может быть аллерген. В частности, это относится Если профессиональная деятельность связана с изготовлением мебели, то обязательно на производство необходимо надевать перчатки, форму с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь, респиратор и любую удобную защиту для глаз. После работы обязательно нужно умываться, при возможности принимать душ.Также на время цветения березы лучше поменьше покидать дом. Контактные линзы в этот период носить нельзя, так как они могут усиливать проявление аллергии. Выходя на улицу, стараться оставлять как можно меньше открытых участков кожи, надевать очки. В доме стоит установить фильтр воздуха и каждый день проводить влажную уборку. Если нужно выходить на улицу, то каждый раз после возвращения необходимо умываться.Рекомендации врачейУченые Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) совместно с коллегами из Венского медуниверситета создали вакцину против аллергии на березовую пыльцу и сходных аллергенов. Курс профилактики составит всего три-пять инъекций в отличие от классических препаратов на основе экстрактов растений-аллергенов, когда для достижения результата необходимо сделать не менее 30 процедур. После завершения клинических испытаний вакцина появится в российских медучреждениях.Врачи рекомендуют также воспользоваться аллерген-специфической иммунотерапией, помимо стандартных методов профилактики.

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https://ria.ru/20220629/allergiya-1799082133.html

https://ria.ru/20210922/allergiya-1751352651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аллергия, деревья