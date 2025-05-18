Рейтинг@Mail.ru
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/allergiya-2017635446.html
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии - РИА Новости, 18.05.2025
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии
При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений можно получить больничный, рассказала агентству "Прайм" Ольга Александрова, заместитель главного... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:17:00+03:00
2025-05-18T02:17:00+03:00
общество
россия
аллергия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824566274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d5e49aa721094dc6e01cc3f6bc98f63.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений можно получить больничный, рассказала агентству "Прайм" Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины "Атлас".Наиболее активно цветение и его проявления в виде пыльцы весной, однако сезон длится вплоть до октября. Поскольку реакция организма может возникнуть неожиданно, в случае появления неприятных признаков следует посетить врача.&quot;Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 н. человеку положен оплачиваемый больничный&quot;, — разъяснила терапевт.То же касается и случаев ухудшения состояния при бронхиальной астме - трудности с дыханием и риск удушья являются веским основанием для получения больничного листа, добавила она.
https://ria.ru/20250306/vyplata-2003312188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824566274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1cdd5e7d920110dc7709d179c75293f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, аллергия, здоровье - общество
Общество, Россия, Аллергия, Здоровье - Общество
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии

Врач Александрова: при острых симптомах аллергии можно получить больничный

© Фото : Unsplash/Brittany ColetteАллергия у мужчины
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Unsplash/Brittany Colette
Аллергия у мужчины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений можно получить больничный, рассказала агентству "Прайм" Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины "Атлас".
Наиболее активно цветение и его проявления в виде пыльцы весной, однако сезон длится вплоть до октября. Поскольку реакция организма может возникнуть неожиданно, в случае появления неприятных признаков следует посетить врача.
«

"Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 н. человеку положен оплачиваемый больничный", — разъяснила терапевт.

То же касается и случаев ухудшения состояния при бронхиальной астме - трудности с дыханием и риск удушья являются веским основанием для получения больничного листа, добавила она.
Больничные листы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
6 марта, 02:17
 
ОбществоРоссияАллергияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала