https://ria.ru/20250518/allergiya-2017635446.html
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии - РИА Новости, 18.05.2025
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии
При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений можно получить больничный, рассказала агентству "Прайм" Ольга Александрова, заместитель главного... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:17:00+03:00
2025-05-18T02:17:00+03:00
2025-05-18T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений можно получить больничный, рассказала агентству "Прайм" Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины "Атлас".Наиболее активно цветение и его проявления в виде пыльцы весной, однако сезон длится вплоть до октября. Поскольку реакция организма может возникнуть неожиданно, в случае появления неприятных признаков следует посетить врача."Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 н. человеку положен оплачиваемый больничный", — разъяснила терапевт.То же касается и случаев ухудшения состояния при бронхиальной астме - трудности с дыханием и риск удушья являются веским основанием для получения больничного листа, добавила она.
https://ria.ru/20250306/vyplata-2003312188.html
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общество, россия, аллергия, здоровье - общество
Общество, Россия, Аллергия, Здоровье - Общество
Терапевт объяснила, как получить больничный при аллергии
Врач Александрова: при острых симптомах аллергии можно получить больничный