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Эксперты рассказали о новом пике аллергии у россиян - РИА Новости, 12.06.2025
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04:11 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/allergiya-2022410419.html
Эксперты рассказали о новом пике аллергии у россиян
Эксперты рассказали о новом пике аллергии у россиян - РИА Новости, 12.06.2025
Эксперты рассказали о новом пике аллергии у россиян
Летний сезон 2025 года принесет россиянам сопоставимый с весенним рост обращений к аллергологам, его пик придётся на июнь-июль, когда начнется активное цветение РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:11:00+03:00
2025-06-12T04:11:00+03:00
общество
россия
здоровье - общество
здоровье
аллергия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Летний сезон 2025 года принесет россиянам сопоставимый с весенним рост обращений к аллергологам, его пик придётся на июнь-июль, когда начнется активное цветение аллергенных растений, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". "Мы ожидаем, что в этом году летний сезон принесет сопоставимый с весенним рост обращений к аллергологам", - сообщили в компании. При этом, по данным страховщика, весной текущего года число обращений к аллергологам-иммунологам выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 75%. "Раннее начало весны и повышенная сенсибилизация, которую все часто наблюдаем у страхователей - все это создает предпосылки для более тяжелых реакций летом. Нагрузка на аллергологические службы останется высокой, особенно в регионах, где активно цветут аллергенные растения, например, на юге России. Дополнительными провоцирующими факторами станут обещанная синоптиками жаркая и сухая погода, способствующая активному распространению пыльцы, и сезонная активность насекомых - все это может усугубить симптоматику у пациентов", - рассказали эксперты. По данным страховой компании, в 2024 году пик обращений пришелся на июнь (16% всех обращений за 9 месяцев). "Если обобщать, то за последние несколько лет пик приходится на июнь-июль. Но не стоит забывать, что количество обращений к аллергологам разнится также в зависимости от региона и типа аллергенов", - отметили эксперты. Они напомнили, что с начала июня в средней полосе России начинается цветение злаковых трав: тимофеевки, овсяницы, мятлика и райграса. "Их микроскопическая пыльца легко разносится ветром, вызывая классические симптомы поллиноза: заложенность носа, чихание, покраснение глаз и приступы бронхиальной астмы", - рассказали эксперты. К середине лета к этим аллергенам добавляются сорные травы. Особенно опасна амброзия, произрастающая в южных регионах страны: всего несколько зерен ее пыльцы на кубометр воздуха достаточно для возникновения тяжелой аллергической реакции. Не менее агрессивны полынь и лебеда, чья пыльца сохраняется в воздухе до первых осенних заморозков. "Отдельную опасность несут укусы перепончатокрылых насекомых. Для людей с аллергией на яд ос, пчел или шершней каждый укус - потенциальная угроза анафилактического шока. Даже безобидные на первый взгляд комариные укусы у чувствительных людей могут вызвать обширные отеки и сильный зуд", - рассказали в компании. "Не стоит забывать и о фотодерматите, который часто называют "аллергией на солнце". Под воздействием ультрафиолета у некоторых людей появляются зудящие высыпания на открытых участках кожи. А в жаркую погоду может развиться холинергическая крапивница - реакция на собственный пот", - напоминают специалисты. По данным страховщика, в средней полосе России сезон активных аллергий обычно завершается в сентябре-октябре. Это связано с окончанием цветения большинства аллергенных растений и снижением активности насекомых и плесневых грибов. "Однако летняя температура воздуха ожидается на 2-3 ℃ выше обычного, и этот фактор может поспособствовать продлению аллергенного сезона в 2025 году", - напоминают эксперты.
https://ria.ru/20250327/allergiya-2007596399.html
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общество, россия, здоровье - общество, здоровье, аллергия
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Здоровье, Аллергия
Эксперты рассказали о новом пике аллергии у россиян

Новый пик аллергических реакций у россиян ожидается в июне-июле

© Depositphotos.com / WavebreakmediaАллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Аллергия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Летний сезон 2025 года принесет россиянам сопоставимый с весенним рост обращений к аллергологам, его пик придётся на июнь-июль, когда начнется активное цветение аллергенных растений, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"Мы ожидаем, что в этом году летний сезон принесет сопоставимый с весенним рост обращений к аллергологам", - сообщили в компании. При этом, по данным страховщика, весной текущего года число обращений к аллергологам-иммунологам выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 75%.
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"Раннее начало весны и повышенная сенсибилизация, которую все часто наблюдаем у страхователей - все это создает предпосылки для более тяжелых реакций летом. Нагрузка на аллергологические службы останется высокой, особенно в регионах, где активно цветут аллергенные растения, например, на юге России. Дополнительными провоцирующими факторами станут обещанная синоптиками жаркая и сухая погода, способствующая активному распространению пыльцы, и сезонная активность насекомых - все это может усугубить симптоматику у пациентов", - рассказали эксперты.
По данным страховой компании, в 2024 году пик обращений пришелся на июнь (16% всех обращений за 9 месяцев). "Если обобщать, то за последние несколько лет пик приходится на июнь-июль. Но не стоит забывать, что количество обращений к аллергологам разнится также в зависимости от региона и типа аллергенов", - отметили эксперты.
Они напомнили, что с начала июня в средней полосе России начинается цветение злаковых трав: тимофеевки, овсяницы, мятлика и райграса. "Их микроскопическая пыльца легко разносится ветром, вызывая классические симптомы поллиноза: заложенность носа, чихание, покраснение глаз и приступы бронхиальной астмы", - рассказали эксперты.
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К середине лета к этим аллергенам добавляются сорные травы. Особенно опасна амброзия, произрастающая в южных регионах страны: всего несколько зерен ее пыльцы на кубометр воздуха достаточно для возникновения тяжелой аллергической реакции. Не менее агрессивны полынь и лебеда, чья пыльца сохраняется в воздухе до первых осенних заморозков.
"Отдельную опасность несут укусы перепончатокрылых насекомых. Для людей с аллергией на яд ос, пчел или шершней каждый укус - потенциальная угроза анафилактического шока. Даже безобидные на первый взгляд комариные укусы у чувствительных людей могут вызвать обширные отеки и сильный зуд", - рассказали в компании.
"Не стоит забывать и о фотодерматите, который часто называют "аллергией на солнце". Под воздействием ультрафиолета у некоторых людей появляются зудящие высыпания на открытых участках кожи. А в жаркую погоду может развиться холинергическая крапивница - реакция на собственный пот", - напоминают специалисты.
По данным страховщика, в средней полосе России сезон активных аллергий обычно завершается в сентябре-октябре. Это связано с окончанием цветения большинства аллергенных растений и снижением активности насекомых и плесневых грибов. "Однако летняя температура воздуха ожидается на 2-3 ℃ выше обычного, и этот фактор может поспособствовать продлению аллергенного сезона в 2025 году", - напоминают эксперты.
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