https://ria.ru/20250724/aleergiya-2031023780.html

Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды

Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды - РИА Новости, 24.07.2025

Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды

Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, рассказал РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:35:00+03:00

2025-07-24T03:35:00+03:00

2025-07-24T03:35:00+03:00

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простуда

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "Аллергия часто сопровождается зудом, слезотечением, покраснением глаз, чего обычно не бывает при простуде. Простуда обычно проходит за одну-две недели, аллергия может длиться дольше, пока не будет устранен аллерген. Симптомы простуды обычно развиваются постепенно, а аллергия может начаться сразу после контакта с аллергеном", - сказал он. Беликов добавил, что, как правило, простуда протекает с повышенной температурой, а выделения из носа со временем меняются, становятся более густыми и желтоватыми - в то время как при аллергии они обычно прозрачные и жидкие.

https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, общество, россия, аллергия, простуда