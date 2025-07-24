https://ria.ru/20250724/aleergiya-2031023780.html
Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды
Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды - РИА Новости, 24.07.2025
Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды
Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, рассказал РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:35:00+03:00
2025-07-24T03:35:00+03:00
2025-07-24T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "Аллергия часто сопровождается зудом, слезотечением, покраснением глаз, чего обычно не бывает при простуде. Простуда обычно проходит за одну-две недели, аллергия может длиться дольше, пока не будет устранен аллерген. Симптомы простуды обычно развиваются постепенно, а аллергия может начаться сразу после контакта с аллергеном", - сказал он. Беликов добавил, что, как правило, простуда протекает с повышенной температурой, а выделения из носа со временем меняются, становятся более густыми и желтоватыми - в то время как при аллергии они обычно прозрачные и жидкие.
https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество, россия, аллергия, простуда
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Аллергия, Простуда
Врач рассказал, как отличить аллергию от простуды
Врач Беликов: насморк при аллергии сопровождается зудом и слезотечением
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Насморк возникает как при аллергии, так и при простуде, однако аллергическая реакция сопровождается зудом, слезотечением и покраснением глаз, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
"Аллергия часто сопровождается зудом, слезотечением, покраснением глаз, чего обычно не бывает при простуде. Простуда обычно проходит за одну-две недели, аллергия может длиться дольше, пока не будет устранен аллерген. Симптомы простуды обычно развиваются постепенно, а аллергия может начаться сразу после контакта с аллергеном", - сказал он.
Беликов добавил, что, как правило, простуда протекает с повышенной температурой, а выделения из носа со временем меняются, становятся более густыми и желтоватыми - в то время как при аллергии они обычно прозрачные и жидкие.