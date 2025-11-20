https://ria.ru/20251120/allergija-2056163025.html
Аллергия есть у 30 процентов детей, живущих в России
Аллергия есть у 30 процентов детей, живущих в России - РИА Новости, 20.11.2025
Аллергия есть у 30 процентов детей, живущих в России
Аллергия и пищевая непереносимость есть у более чем 30% детей, особенно часто эти расстройства возникают у недоношенных детей или тяжело перенесших какие-либо... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:24:00+03:00
2025-11-20T01:24:00+03:00
2025-11-20T01:24:00+03:00
здоровье - общество
россия
аллергия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056223864_0:0:3608:2030_1920x0_80_0_0_caa7c9c96ce732295da56a674ed74493.jpg
https://ria.ru/20250724/aleergiya-2031023780.html
https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056223864_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fda975e080ff43db3db1e50e03604e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, аллергия, общество
Здоровье - Общество, Россия, Аллергия, Общество
Аллергия есть у 30 процентов детей, живущих в России
Сеченовский университет: аллергия есть у более чем 30 процентов российских детей
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аллергия и пищевая непереносимость есть у более чем 30% детей, особенно часто эти расстройства возникают у недоношенных детей или тяжело перенесших какие-либо инфекции, сообщила РИА Новости врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.
Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра.
"Бывает так: ребенок хорошо развивался, обладал отменным аппетитом, а сейчас отказывается от полезных продуктов, у него появились проблемы с ЖКТ, он хуже растет, а кожа стала сухой. Велика вероятность, что так проявляется аллергия или непереносимость, например, белков коровьего молока, лактозы или глютена. Такие расстройства есть более чем у 30 процентов детей", - рассказала Жучкова.
Врач-педиатр добавила, что особенно часто соответствующие проблемы со здоровьем возникают у недоношенных детей или тяжело перенесших какие-либо инфекции, в том числе COVID-19, а также при аллергии в семье.
"Если раньше никто долго не мог понять, почему так происходит, и при отсутствии кожных изменений ребенка продолжали поить молоком, от которого ему плохо, то сейчас можно сделать генетический анализ, сдать анализ крови на пищевые аллергены, воспалительные маркеры и скорректировать рацион пациента, вовремя назначить необходимое лечение и не допустить развитие серьезных осложнений", - заключила Жучкова.