Аллергия есть у 30 процентов детей, живущих в России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Аллергия и пищевая непереносимость есть у более чем 30% детей, особенно часто эти расстройства возникают у недоношенных детей или тяжело перенесших какие-либо инфекции, сообщила РИА Новости врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.

Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра.

"Бывает так: ребенок хорошо развивался, обладал отменным аппетитом, а сейчас отказывается от полезных продуктов, у него появились проблемы с ЖКТ, он хуже растет, а кожа стала сухой. Велика вероятность, что так проявляется аллергия или непереносимость, например, белков коровьего молока, лактозы или глютена. Такие расстройства есть более чем у 30 процентов детей", - рассказала Жучкова.

Врач-педиатр добавила, что особенно часто соответствующие проблемы со здоровьем возникают у недоношенных детей или тяжело перенесших какие-либо инфекции, в том числе COVID-19, а также при аллергии в семье.