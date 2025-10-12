В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, следует из документов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которые есть в распоряжении РИА Новости.