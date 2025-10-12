Рейтинг@Mail.ru
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
08:47 12.10.2025 (обновлено: 10:04 12.10.2025)
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 12.10.2025
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, следует из... РИА Новости, 12.10.2025
здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), аллергия, пыльца
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, следует из документов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
“В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии”, - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что аллерговакцина будет доступна для применения взрослых пациентов после завершения клинических исследований.
Согласно данным агентства, оно получило разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины.
