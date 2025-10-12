https://ria.ru/20251012/vaktsina-2047769710.html
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 12.10.2025
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, следует из... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T08:47:00+03:00
2025-10-12T08:47:00+03:00
2025-10-12T10:04:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
аллергия
пыльца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
https://ria.ru/20250316/pollinoz-1797428622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), аллергия, пыльца
Здоровье - Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Аллергия, пыльца
В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы
ФМБА: вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы проходит активные испытания
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вакцина для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии проходит через активные клинические испытания, следует из документов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«
“В ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии”, - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что аллерговакцина будет доступна для применения взрослых пациентов после завершения клинических исследований.
Согласно данным агентства, оно получило разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины.